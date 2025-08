Diretta Rai Sport Sabato 2 Agosto 2025 Mondiali di Nuoto e Ciclismo La Classica di San Sebastian

In vista del weekend, Sabato 2 Agosto 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Sabato 2 Agosto 2025, le reti RAI propongono una maratona sportiva ricca di eventi in diretta, tra nuoto, tuffi, ciclismo e informazione sportiva. Apre il palinsesto notturno alle 03:50 su Rai 2 la diretta da Singapore dei World Aquatics Championships 2025: in vasca Sara Curtis nei 50 metri stile libero, Thomas Ceccon nei 50 dorso e Benedetta Pilato nei 50 rana, prima del gran finale con la staffetta 4×100 mista. La telecronaca è affidata a Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi, con Elisabetta Caporale a bordo vasca. Per i tuffi, il racconto è di Nicola Sangiorgio e Massimiliano Mazzucchi.

Alle 11:00 sempre su Rai 2, spazio al TG Sport Giorno in diretta da Milano, seguito alle 13:30 da un nuovo appuntamento con le finali dei Mondiali: in programma gare ad altissima intensità tecnica, tra cui la 100 farfalla uomini e la staffetta mista 4×100 stile libero, con lo stesso team di telecronisti già attivo nella sessione notturna.

Alle 15:15, i riflettori si spostano sulla Spagna per la Classica di San Sebastian, in diretta su Rai 2: Francesco Pancani e Alessandro Petacchi raccontano i 211 km della corsa basca, con occhi puntati sui favoriti Ayuso e del Toro, ma anche su Giulio Ciccone e Antonio Tiberi. Tra gli avversari, attenzione a Marc Hirschi e Julian Alaphilippe.

Alle 18:20, torna l’informazione con il TG Sport Sera del Sabato, in diretta dagli studi di Roma. Infine, nella notte tra sabato e domenica, alle 03:55, nuova diretta da Singapore con le ultime sessioni dei World Aquatics Championships 2025, sempre con la squadra RAI composta da Tommaso Mecarozzi, Luca Sacchi, Elisabetta Caporale, Nicola Sangiorgio e Massimiliano Mazzucchi.

ore 03:50 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Nuoto - World Aquatics Championships 2025 (diretta)

da Singapore

Per il nuoto: Telecronaca Tommaso Mecarozzi Commento tecnico Luca Sacchi Interviste Elisabetta Caporale

Per i tuffi: Telecronaca Nicola Sangiorgio Commento tecnico Massimiliano Mazzucchi

Sara Curtis torna in vasca per l'Italia nelle batterie dei 50 metri stile libero. Thomas Ceccon si confronta sulla distanza dei 50 metri dorso, mentre Benedetta Pilato debutta ai Mondiali 2025 nei 50 rana. Chiude la sessione di batterie la staffetta 4×100 metri stile libero mista.



Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



Nuoto - World Aquatics Championships 2025 (diretta)

da Singapore

Per il nuoto: Telecronaca Tommaso Mecarozzi Commento tecnico Luca Sacchi Interviste Elisabetta Caporale

Per i tuffi: Telecronaca Nicola Sangiorgio Commento tecnico Massimiliano Mazzucchi

Penultimo giorno di finali ai World Aquatics di Singapore. Tra le svariate in programma la 100 farfalla uomini e la staffetta mista 4x100 stile libero.



Ciclismo: La Classica di San Sebastian (diretta)

da San Sebastian [Spagna]

Telecronaca: Francesco Pancani e Alessandro Petacchi

44a edizione per la classica del ciclismo che si corre sulle strade dei Paesi Baschi, in Spagna. 24 squadre al via per un percorso di 211 km con partenza e arrivo a San Sebastian. Sono due compagni di squadra, e grandi protagonisti dell'ultimo Giro d'Italia, a vestire i panni dei favoriti: Juan Ayuso e Isaac del Toro. Tra gli italiani, Giulio Ciccone e Antonio Tiberi puntano a un piazzamento di prestigio, ma bisogna tenere d'occhio anche due specialisti delle Classiche come Marc Hirschi e Julian Alaphilippe.



Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma



Nuoto - World Aquatics Championships 2025 (diretta)

da Singapore

Per il nuoto: Telecronaca Tommaso Mecarozzi Commento tecnico Luca Sacchi Interviste Elisabetta Caporale

Per i tuffi: Telecronaca Nicola Sangiorgio Commento tecnico Massimiliano Mazzucchi

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 2 Agosto 2025

Una lunga maratona sportiva accompagna il sabato di Rai Sport HD, che si apre alle 06:00 con uno Speciale TG Sport dedicato al trionfo dello Scudetto del Verona, un approfondimento ricco di immagini e testimonianze sul traguardo storico raggiunto dalla squadra veneta. A seguire, dalle 06:50, la diretta da Singapore dei World Aquatics Championships 2025 propone la gara maschile di tuffi dalla piattaforma 10 metri in fase preliminare. Alla postazione di commento Nicola Sangiorgio e Massimiliano Mazzucchi raccontano le prime evoluzioni dalla torre più spettacolare dell’impianto asiatico. Alle 07:50 spazio ai motori con la Formula Regional Europea, in replica dal circuito francese del Paul Ricard, gara raccontata da Federico Pasanisi, mentre alle 08:55 si torna in diretta da Singapore per la semifinale femminile del trampolino 3 metri, ancora sotto la guida tecnica e narrativa della coppia Sangiorgio-Mazzucchi.

Alle 10:30 l’eleganza del pattinaggio artistico a rotelle prende la scena con una replica dei Campionati Italiani da Novara, affidata alle voci di Maddalena Montecucco e Sara Locandro, in attesa della finale della gara femminile di tuffi dal trampolino 3 metri, in onda alle 11:50 sempre in diretta da Singapore. Poco dopo, alle 12:55, si apre la sessione dedicata al nuoto, con semifinali e finali della settima giornata iridata: la narrazione è firmata da Tommaso Mecarozzi, il commento tecnico da Luca Sacchi, con interviste e contributi di Elisabetta Caporale. Nel primo pomeriggio, due repliche dedicate al Beach Soccer da Castellammare di Stabia: alle 13:30 la sfida femminile Italia–Olanda, seguita alle 14:30 da quella maschile tra Italia e Danimarca, con il racconto di Lucio Micheli e Franco Palma.

Alle 15:45 spazio all’atletica con la replica del Giro di Castelbuono, classica su strada raccontata da Marco Tripisciano, prima del ritorno all’automobilismo alle 16:30 con una seconda replica dal Paul Ricard. Alle 17:40, altro Speciale TG Sport, ancora dedicato allo Scudetto del Verona, in una seconda edizione arricchita di contenuti e testimonianze esclusive. Il tardo pomeriggio si accende con il Rally Mondiale, tappa estone da Tartu, in onda alle 18:25 con la telecronaca dell’inconfondibile Gianfranco Mazzoni, prima del ritorno in diretta alle 19:00 con la prima giornata dei Campionati Italiani di Atletica Leggera da Caorle, seguiti da Luca Di Bella e Stefano Tilli.

In prima serata, alle 22:00, viene proposta la replica della sessione pomeridiana di nuoto ai World Aquatics, mentre alle 23:30 si accende l’appuntamento con lo Speciale TG Sport – Il Film del Tour de France 2025, edizione straordinaria di Radiocorsa che ripercorre le emozioni della Grand Boucle appena conclusa. Dopo la mezzanotte, la programmazione continua con la replica della prima giornata dei Campionati Italiani di Atletica Leggera alle 00:40, fino a chiudere alle 03:30 con la finale dei Campionati Europei di Calcio Femminile 2025, sfida stellare tra Inghilterra e Spagna disputata allo St. Jakob-Park di Basilea e raccontata da Tiziana Alla e Katia Serra: un vero scontro tra titani, con le campionesse d’Europa in carica contro le fresche iridate.

ore 06:00 Speciale TG Sport: Scudetto Verona

ore 06:50 World Aquatics: Singapore 2025:Tuffi Piattaforma 10m - gara maschile preliminare (diretta)

da Singapore

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Massimiliano Mazzucchi

Automobilismo. C. to Europeo Formula Regional Paul Ricard (replica)
da Le Castellet [Francia]
Telecronaca: Federico Pasanisi

da Le Castellet [Francia]

Telecronaca: Federico Pasanisi

World Aquatics: Singapore 2025 Trampolino 3m - gara femminile Semifinale (diretta)
da Singapore
Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Massimiliano Mazzucchi

da Singapore

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Massimiliano Mazzucchi

Pattinaggio Artistico a Rotelle C.ti Italiani (replica)
da Novara
Telecronaca: Maddalena Montecucco e Sara Locandro

da Novara

Telecronaca: Maddalena Montecucco e Sara Locandro

World Aquatics: Singapore 2025 Trampolino 3m - gara femminile Finale (diretta)
da Singapore
Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Massimiliano Mazzucchi

da Singapore

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Massimiliano Mazzucchi

World Aquatics: Singapore 2025 Nuoto : Semifinale e Finali 7' Giornata (diretta)
da Singapore
Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi
Interviste: Elisabetta Caporale

da Singapore

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

Interviste: Elisabetta Caporale

Beach Soccer Euro League Italia - Olanda Femminile (replica)
da Castellammare di Stabia [Napoli]
Telecronaca: Lucio Micheli e Franco Palma

da Castellammare di Stabia [Napoli]

Telecronaca: Lucio Micheli e Franco Palma

Beach Soccer. Euro League Italia-Danimarca maschile (replica)
da Castellammare di Stabia [Napoli]
Telecronaca: Lucio Micheli e Franco Palma

da Castellammare di Stabia [Napoli]

Telecronaca: Lucio Micheli e Franco Palma

Atletica Leggera: Giro di Castelbuono (replica)
da Castelbuono [Palermo]
Telecronaca: Marco Tripisciano

da Castelbuono [Palermo]

Telecronaca: Marco Tripisciano

da Castelbuono [Palermo] Telecronaca: Marco Tripisciano ore 16:30 Automobilismo. C. to Europeo Formula Regional Paul Ricard (replica)

ore 17:40 Speciale Tg Sport: Speciale Scudetto Verona

ore 18:25 Rally Mondiale - Tappa Estonia (replica)

da Tartu [Estonia]

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni

Atletica Leggera C.ti Italiani 1a Giornata (diretta)
da Caorle [Venezia]
Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli

da Caorle [Venezia]

Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli

da Caorle [Venezia] Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli ore 22:00 World Aquatics: Singapore 2025 Nuoto : Semifinale e Finali 7' Giornata (replica)

ore 23:30 Speciale TG Sport: Il Film del Tour de France 2025

Edizione speciale di Radiocorsa dedicata al Tour de France che si è appena concluso.

Edizione speciale di Radiocorsa dedicata al Tour de France che si è appena concluso. ore 00:40 Atletica Leggera C.ti Italiani 1a Giornata (replica)

ore 03:30 Calcio Femminile: Campionati Europei 2025 Finale Inghilterra - Spagna (replica)

dallo stadio St. Jakob-Park di Basilea [Svizzera]

Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra

Per la finale dei Campionati Europei 2025 allo Stadio St. Jakob Park di Basilea si sfidano l'Inghilterra campione d'Europa e la Spagna campione del Mondo.

