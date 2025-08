Rai Sport Domenica 3 Agosto 2025: diretta Mondiali Nuoto e Tuffi, Beach Volley, Atletica, Motocross

E’ partito domenica 20 giugno il terzo flight della campagna di promozione del Nuovo Digitale Terrestre. Si tratta, come per i flight precedenti, di una campagna crossmediale che coinvolge non solo radio e TV ma anche stampa, web e social network e ha come protagonista la nota conduttrice Michelle Hunziker. Gli spot in programmazione puntano a rafforzare la consapevolezza sui vantaggi introdotti dalla nuova TV digitale (migliore qualità delle immagini, maggiori servizi, ecc.) e a ricordare ai telespettatori di non farsi...

Il nuovo spot di Sky con le esclusive calcistiche della prossima stagione

Dopo lo spot interpretato da Stefano Accorsi in cui si esaltano sulle qualità del nuovo servizio Sky on Demand in partenza il 1° Luglio, il richiamo degli Europei di Calcio in onda sui canali Rai viene sfruttato da Sky per lanciare i primi spot relativi alla prossima stagione calcistica. Nel promo che vi proponiamo anche in questa pagina vengono messi in risalto i principali eventi calcistici in onda in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma s...