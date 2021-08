Domenica 1 Agosto 2021 Sky e Premium Cinema, Intrigo: Morte di uno scrittore

Intrigo: Morte di uno scrittore

Ben Kingsley e Benno Furmann nel primo capitolo della trilogia ispirata ai celebri romanzi svedesi. Uno scrittore organizza l'omicidio della moglie, ma il corpo della donna scompare

Wild

Road movie biografico con Reese Witherspoon e Laura Dern. Dopo la perdita della madre e la fine del suo matrimonio, una ragazza affronta un viaggio lungo l'insidiosa Pacific Crest Trail

Made in Italy

Liam e Micheal Neeson in una commedia che attinge alla loro esperienza di vita. Un artista inglese cerca di ricucire i rapporti con il figlio durante un soggiorno in Toscana

Pupazzi alla riscossa

Avventura animata con le voci di Federica Carta, Diletta Leotta e Achille Lauro. I teneri ma brutti pupazzi di Uglyville si avventurano nel regno delle bambole bellissime e chic

Contraband

Mark Wahlberg e Kate Beckinsale in un action-thriller. Per saldare un debito con un gangster, un ex contrabbandiere accetta una pericolosa missione che da New Orleans lo condurra' a Panama

Donnie Darko

Jake Gyllenhaal e Drew Barrymore in un cult assoluto del nuovo millennio. Un teenager introverso riceve la visita di un coniglio parlante che gli annuncia l'imminente fine del mondo

Sliding Doors

Destini paralleli per Gwyneth Paltrow in una commedia di culto prodotta da Sydney Pollack. Di fronte alle porte scorrevoli di una metropolitana, la vita di Helen prendera' due direzioni

Cafe' de Fiore

Jean-Marc Vallee dirige Vanessa Paradis in un dramma sull'amore e la perdita. Due storie, unite da un filo invisibile, si consumano a Parigi negli anni 60 e a Montreal nel 2011

I soliti idioti

Commedia demenziale dalla serie cult con Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio. Un rozzo imprenditore vuole far saltare le nozze del figlio e lo trascina a Roma per conoscere una top model

Blackbird - L'ultimo abbraccio

Toccante film Sky Original con i premi Oscar Susan Sarandon e Kate Winslet. Una donna gravemente malata riunisce la famiglia, ma i conflitti irrisolti destabilizzano l'ultimo saluto

Inprevisti digitali

Orso d'argento a Berlino per una piacevole commedia che ironizza sulle nuove tecnologie. Tre vicini di casa di mezza eta' uniscono le loro forze per combattere l'universo dei social network

Terra di confine - Open Range

Charley Waite (Kevin Kostner), Boss Spearman (Robert Duvall), Button (Diego Luna) e Mose Harrison (Abraham Benrubi) sono quattro cowboy che vagano liberamente per le sconfinate praterie del West; paladini delle giuste cause, cercano di evitare la violenza fino a quando non incontrano sulla loro strada il proprietario di un ranch che tiranneggia la comunita' locale.

Colombiana

"Cataleya, non dimenticare da dove vieni". Una storia di sangue e vendetta, con Zoe Saldana. La piccola Cataleya Restrepo assiste a 9 anni all'omicidio della sua famiglia invischiata in rapporti malavitosi con Don Luis, uno spietato boss di Bogota'. Scampata alla strage si rifugia a Chicago da suo zio Emilio, anche lui in cattivi affari, e dove col passare degli anni si trasforma grazie agli insegnamenti dell'uomo in una fredda assassina ricercata in tutti gli States. Sulle sue tracce c'e' l'agente speciale dell'FBI James Ross, ma Cataleya e' ora pronta per vendicare la morte dei suoi familiari. Don Luis ha le ore contate.

Il mercante di pietre - The stone merchant

Ludovico Vicedomini, Harvey Keitel, di professione e' commerciante di pietre. Convertitosi all'Islam e per via del suo lavoro, Ludovico si trova a vivere spesso tra l'Afghanistan e la Turchia. Ma dietro la sua faccia insospettabile si nasconde un terribile segreto.

Faccio un salto all'Avana

Fedele, intrappolato in una vita che non sopporta, scopre che suo fratello Vittorio, che credeva morto in un incidente, e' vivo e si trova a Cuba. Decide di intraprendere un viaggio per riportarlo a casa ma una volta sbarcato sull'isola si lascia travolgere dalla nuova vita assecondando il fratello in affari poco leciti e innamorandosi di Alma, una bellissima ragazza cubana. Riuscira' a resistere alle tentazioni caraibiche o se ne tornera' sconsolato alla vecchia vita di sempre? Con Enrico Brignano e Francesco Pannofino.

