Guida TV Sky Cinema e NOW: Assassinio a Venezia, Venerdi 13 Dicembre 2024

Venerdi 13 Dicembre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Assassinio a Venezia, il terzo capitolo tratto dai romanzi di Agatha Christie, diretto e interpretato da Kenneth Branagh. Hercule Poirot, ormai in pensione e ritiratosi in Italia, si trova costretto a tornare in azione quando un omicidio sconvolge una misteriosa seduta spiritica. Immerso nell'atmosfera gotica di Venezia, il celebre investigatore dovrà affrontare enigmi intricati e una serie di personaggi enigmatici per scoprire la verità. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Comedians, una commedia diretta da Gabriele Salvatores con Ale & Franz e Christian De Sica, ispirata all’opera teatrale di Trevor Griffiths. Sei aspiranti comici si sfidano in una serata decisiva, cercando di conquistare un influente talent scout. Tra battute, insicurezze e rivalità, il film esplora il sottile equilibrio tra comicità e tragedia, rivelando i sogni e le paure dei protagonisti. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Un Natale per 2, una commedia di Sky Cinema con Enrico Brignano e Alessandro Gassmann. Un serio businessman e un impiegato goffo e sognatore si ritrovano a viaggiare insieme attraverso l'Italia per motivi lavorativi. Il loro viaggio, ricco di imprevisti, equivoci e momenti esilaranti, culminerà in un sorprendente finale che cambierà per sempre le loro vite.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, IF - Gli amici immaginari, un'incantevole pellicola fantastica diretta da John Krasinski con Ryan Reynolds. La giovane Bea scopre di avere il dono di vedere gli "If", gli amici immaginari che i bambini abbandonano crescendo. Decisa a riunirli ai loro vecchi amici umani, Bea intraprende una commovente avventura che la porterà a scoprire l’importanza della fantasia, dell’amicizia e dei legami che ci uniscono. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Today You Die, un adrenalinico action con Steven Seagal. Un ladro esperto decide di lasciare il crimine per una vita tranquilla, ma viene tradito e finisce ingiustamente in prigione. Una volta uscito, trama una spietata vendetta contro chi lo ha incastrato, affrontando nemici potenti e situazioni pericolose. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Frantic, un thriller di Roman Polanski con Harrison Ford ed Emmanuelle Seigner. Un chirurgo americano arriva a Parigi con sua moglie per un congresso medico, ma quando lei scompare misteriosamente, inizia una disperata ricerca nei meandri più oscuri della città. Tra pericoli e colpi di scena, il protagonista scoprirà un complotto che va ben oltre quanto avrebbe immaginato.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Il dilemma, una commedia amara diretta da Ron Howard con Vince Vaughn, Kevin James, Winona Ryder e Jennifer Connelly. Due amici inseparabili si trovano a fare i conti con un segreto devastante: uno di loro scopre che la moglie dell'altro lo tradisce. Diviso tra lealtà e verità, dovrà decidere se rivelare la scoperta o proteggere l’amicizia. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Gotti - Il primo Padrino, un biopic con John Travolta che racconta la vita di John Gotti, uno dei più famigerati gangster italo-americani. Il film ripercorre l'ascesa di Gotti, dai suoi inizi come affiliato della mafia fino a diventare il boss supremo del crimine organizzato, mostrando il lato oscuro del potere e le conseguenze delle sue scelte. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Miss F.B.I - Infiltrata speciale, sequel della commedia di successo Miss Detective, con Sandra Bullock. Ora promossa a donna immagine dell'FBI, Gracie Hart deve tornare in azione quando la sua migliore amica viene rapita a Las Vegas. Con il suo stile inimitabile e un mix di comicità e azione, Gracie affronta una nuova missione ricca di imprevisti.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, La coda del diavolo, un avvincente action-thriller con Luca Argentero, Cristiana Dell’Anna e Francesco Acquaroli. Ambientato in una Sardegna oscura e misteriosa, il film ruota attorno all’omicidio di una giovane ragazza e ai segreti inquietanti che si celano dietro il crimine. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Free State of Jones, un dramma storico con Matthew McConaughey e Gugu Mbatha-Raw. Ambientato durante la Guerra Civile Americana, il film racconta la storia di Newton Knight, un contadino ribelle che sfida l'esercito confederato e fonda uno stato indipendente, lottando per giustizia e uguaglianza in un’epoca di profonda divisione.

