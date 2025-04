Guida TV Sky Cinema e NOW: Better Man, Venerdi 18 Aprile 2025

Venerdi 18 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD, Better Man porta in scena la vita di Robbie Williams, icona della musica pop internazionale, che in questo biopic si racconta in prima persona. Diretto da Michael Gracey, già regista di The Greatest Showman, il film ripercorre i momenti cruciali della carriera dell’artista: dall’ingresso nei Take That come ragazzo prodigio, fino alla decisione di intraprendere la carriera da solista, segnata da successi planetari e da un’instabilità emotiva sempre sul filo del baratro. Un ritratto autentico, crudo e carico di energia, dove Robbie interpreta se stesso, affrontando i demoni della fama e della dipendenza con disarmante onestà. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15, I dieci comandamenti continua a essere un pilastro della storia del cinema. Il kolossal di Cecil B. DeMille, premiato con l’Oscar per gli effetti speciali, mette in scena la vita di Mosè, interpretato da Charlton Heston, dalla sua infanzia nella corte del faraone Ramses (Yul Brynner) fino alla guida del popolo ebraico verso la Terra Promessa. Un racconto epico, ricco di pathos e spiritualità, che ha saputo imprimersi nell’immaginario collettivo per le sue scene monumentali, come la celebre apertura del Mar Rosso. Alle 21.15 su Sky Cinema Collection HD, Fast & Furious 7 unisce spettacolo e commozione in uno dei capitoli più amati della saga. Vin Diesel e Paul Walker tornano in un episodio segnato dalla tragedia, con la morte prematura di Walker durante le riprese. La pellicola, dedicata a lui, racconta lo scontro tra la squadra di Toretto e Deckard Shaw (Jason Statham), un ex agente determinato a vendicare il fratello. Tra inseguimenti mozzafiato e scene spettacolari, il film celebra il valore della famiglia, sullo schermo e fuori.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family HD, Cattivissimo Me apre le porte all’universo animato di Illumination con la prima, indimenticabile avventura del supercattivo Gru. Con il supporto dei simpaticissimi Minions, Gru progetta il colpo del secolo: rubare la Luna. Ma l’arrivo di tre orfanelle stravolge i suoi piani, facendolo lentamente trasformare in qualcosa che non avrebbe mai immaginato: un padre. Un film spassoso e commovente, che ha conquistato il cuore di grandi e piccini. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00, La guerra dei mondi riscrive la fantascienza con la regia di Steven Spielberg. Tom Cruise è Ray Ferrier, un operaio divorziato che si trova a dover salvare i figli da una devastante invasione aliena. Gli alieni attaccano con una forza inarrestabile, e ciò che inizia come una fuga personale si trasforma in una corsa disperata per la sopravvivenza dell’intera umanità. Una narrazione serrata e intensa che unisce spettacolo visivo e tensione emotiva. Alle 21.00 su Sky Cinema Suspense HD, Cena con delitto – Knives Out è un giallo moderno che omaggia Agatha Christie con ironia e intelligenza. Daniel Craig è il detective Benoit Blanc, chiamato a indagare sulla morte di un celebre scrittore, circondato da una famiglia ambigua, interessata solo all’eredità. Tra dialoghi brillanti e colpi di scena continui, la verità si nasconde dietro sorrisi falsi e segreti ben custoditi.

Alle 21.00 su Sky Cinema Romance HD, Confidenza di Daniele Luchetti adatta l’omonimo romanzo di Domenico Starnone, portando sullo schermo il dramma interiore di un uomo dilaniato da un legame mai veramente concluso. Elio Germano interpreta un professore di liceo che, anni dopo una relazione intensa con un’ex allieva, si trova a fare i conti con un segreto svelato solo a lei. Il rischio che quel segreto venga rivelato minaccia la sua carriera e il suo equilibrio, dando vita a un racconto sospeso tra nostalgia, rimorso e fragilità umana. Alle 21.00 su Sky Cinema Drama HD, Soldato Jane di Ridley Scott esplora la determinazione di una donna decisa a sfidare un sistema chiuso e maschilista. Demi Moore è Jordan O’Neil, scelta per partecipare a un durissimo addestramento dei Navy Seals. Ostacolata da un comandante spietato (Viggo Mortensen), affronta sfide fisiche e psicologiche che mettono in discussione ogni certezza. Un racconto di forza, tenacia e resistenza. Alle 21.00 su Sky Cinema Comedy HD, Mai Stati Uniti è una commedia firmata Carlo Vanzina che gioca con l’idea della famiglia allargata. Cinque perfetti sconosciuti scoprono di essere fratellastri e, per ricevere l’eredità del padre mai conosciuto, devono partire per un viaggio negli Stati Uniti e spargere le sue ceneri nel deserto dell’Arizona. Tra gag, incomprensioni e sorprese, questo viaggio diventa l’occasione per costruire nuovi legami e guardare al futuro con occhi diversi.

Per chi ha perso i titoli del giorno precedente, alle 21.15 su Sky Cinema Uno +24 HD torna Titanic, con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet in un dramma d’amore che ha segnato un’epoca. Mentre su Sky Cinema Due +24 HD, sempre alle 21.15, A History of Violence di David Cronenberg continua a esplorare la linea sottile tra ciò che sembriamo e ciò che siamo davvero. Viggo Mortensen, in uno dei suoi ruoli più ambigui, è un uomo che nasconde un passato violento pronto a riemergere.

