Guida TV Sky Cinema e NOW: Battleship, Venerdi 30 Maggio 2025

Venerdì 30 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) propone Battleship, spettacolare film d’azione con Taylor Kitsch, Rihanna e Liam Neeson. In uno scontro al cardiopalma tra terra e cielo, una flotta navale americana e giapponese si ritrova a fronteggiare un’invasione aliena in pieno Oceano Pacifico. Effetti speciali mozzafiato, ritmo serrato e una battaglia senza precedenti trasformano la guerra in mare in un’odissea fantascientifica. Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) punta invece su Il bambino nascosto, intenso dramma diretto da Roberto Andò e tratto dal suo omonimo romanzo. Silvio Orlando veste i panni di un timido insegnante napoletano che accoglie in casa Ciro, un bambino in fuga dalla Camorra. Un incontro inaspettato che svela emozioni profonde, tensioni sociali e un rapporto che cambia per sempre due vite. Il brivido prende forma su Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) con Il delitto perfetto, classico intramontabile di Alfred Hitchcock. Ray Milland orchestra un omicidio perfetto ai danni della moglie, interpretata da Grace Kelly, ma un imprevisto manda tutto in frantumi. Suspense, eleganza narrativa e uno stile senza tempo rendono il film un vertice assoluto del genere.

La programmazione per tutta la famiglia continua su Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) con La bussola d’oro, fantasy vincitore di un Oscar con Daniel Craig e Nicole Kidman. Tratto dall’amatissimo romanzo di Philip Pullman, il film segue la giovane Lyra in un viaggio tra mondi paralleli, creature fantastiche e antichi poteri, in un’avventura epica tra magia e destino. Debutto esplosivo su Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) per I mercenari, adrenalina pura firmata Sylvester Stallone, anche regista e protagonista. Un gruppo di combattenti esperti parte per una missione letale in Centro America, tra scontri a fuoco e azione non-stop. Con Jason Statham, Mickey Rourke, Dolph Lundgren e Bruce Willis, il cast è una celebrazione del cinema d’azione. Il noir si accende su Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) con MaXXXine, terzo e ultimo capitolo della trilogia horror-thriller di Ti West. Mia Goth interpreta una giovane star del cinema porno decisa a sfondare a Hollywood, ma l’ombra di un serial killer mette a rischio sogni e sopravvivenza in una Los Angeles degli anni ’80 piena di insidie.

Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) racconta la riscoperta dell’amore con Il bacio che aspettavo, pellicola dolceamara con Adam Brody, Kristen Stewart e Meg Ryan. Dopo una rottura dolorosa, un giovane scrittore trova conforto e nuova ispirazione in un incontro inaspettato, tra emozioni sincere e un lento ritorno alla vita. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) va in onda Red Joan, spy drama con Judi Dench tratto da una storia vera. Interrogata dai servizi segreti britannici, un’anziana donna rivive il passato da spia al servizio del KGB, rivelando un'esistenza guidata da ideali forti e scelte controverse. La risata torna protagonista su Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) con Insospettabili sospetti, esilarante commedia con Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin. Tre amici decidono di rapinare una banca dopo aver perso le loro pensioni: il colpo della disperazione si trasforma in una rocambolesca avventura dal sapore irresistibile.

Infine, le proposte continuano su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) con la replica di Battleship, mentre Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) ripropone Il bambino nascosto. Su Sky Cinema 4K (canale 313, ore 21.15), per chi vuole vivere l’esperienza in alta definizione, è disponibile Il delitto perfetto, per immergersi ancora di più nella maestria visiva di Hitchcock.

