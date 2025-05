Guida TV Sky Cinema e NOW: Iddu - L'ultimo padrino, Sabato 31 Maggio 2025

Sabato 31 Maggio i canali Cinema di Sky (e in streaming su NOW) offrono una serata di grande cinema, con una selezione che attraversa dramma, azione, thriller, animazione, commedia e fantascienza, per accontentare ogni tipo di spettatore.

Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) trasmette Iddu - L’ultimo padrino, film di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza ambientato nella Sicilia dei primi anni Duemila, dove un ex sindaco colluso con la mafia diventa informatore dei servizi segreti nella speranza di consegnare alla giustizia Matteo Messina Denaro. Un racconto denso di tensione e attualità. Su Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) arriva Ore 15:17 - Attacco al treno di Clint Eastwood, che ricostruisce il reale attentato sventato da tre giovani americani sul treno Amsterdam-Parigi: i protagonisti interpretano sé stessi, in un’esperienza di forte impatto realistico. Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) propone Scent of a Woman - Profumo di donna, con uno straordinario Al Pacino nel ruolo di un ex ufficiale cieco, performance che gli valse l’Oscar.

Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) porta in scena Sing, il musical d’animazione che celebra i sogni e la determinazione, mentre su Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) è tempo di Blade: Trinity, terzo capitolo della saga con Wesley Snipes in lotta contro un’antica minaccia vampirica. Su Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) va in onda Domino, thriller diretto da Brian De Palma tra CIA, terrorismo e vendette personali. Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) punta al cuore con Lasciarsi un giorno a Roma, commedia romantica firmata Sky Original con Edoardo Leo, Marta Nieto e Claudia Gerini, tra crisi sentimentali e riflessioni sulla coppia nella cornice della capitale.

Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) propone Un gelido inverno, dramma con una giovanissima Jennifer Lawrence ambientato in un’America rurale dura e ostile. Per chi preferisce la leggerezza, Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) presenta Come ti spaccio la famiglia, esilarante avventura on the road con Jennifer Aniston e Jason Sudeikis, nei panni di una finta famiglia alle prese con traffici illeciti e gag esilaranti. A chiudere la serata Sky Cinema +24, con Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) che propone Battleship, action sci-fi tra marina militare e invasori alieni, mentre Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) manda in onda Il bambino nascosto di Roberto Andò, dove Silvio Orlando interpreta un professore che nasconde un ragazzino braccato dalla Camorra, in una Napoli sospesa tra paura e redenzione.

Iddu - L'ultimo padrino

Fabio Grassadonia e Antonio Piazza presentano questo titolo drammatico, ambientato nella Sicilia dei primi anni 2000. L'ex sindaco Catello, condannato per collusione, collabora con i Servizi Segreti per catturare Matteo Messina Denaro, ultimo grande latitante di Cosa Nostra.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Ore 15:17 - Attacco al treno

Clint Eastwood narra la storia vera di tre eroi che sfidarono il terrorismo. 21 agosto 2015: tre ragazzi americani in vacanza sventano un attentato dell'Isis sul treno Amsterdam-Parigi.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Scent of a Woman - Profumo di donna

Oscar ad Al Pacino e 3 Golden Globe per il remake americano di "Profumo di donna". Uno studente accetta di occuparsi di un ex ufficiale cieco e dal carattere impossibile.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Sing

Commedia musicale animata dai creatori di "Cattivissimo me". Per risollevare le sorti del suo teatro, il koala Buster organizza una gara canora radunando alcuni incredibili aspiranti star.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Blade: Trinity

Wesley Snipes, Ryan Reynolds e Jessica Biel nel terzo capitolo della saga. Con l'aiuto dei Nightstalkers, Blade affronta Drake, una creatura che può resistere alla luce del sole.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Domino

Nikolaj Coster-Waldau, Carice van Houten e Guy Pearce in un thriller di Brian De Palma. Due agenti di Copenaghen, sulle tracce di un killer, vengono coinvolti in un intrigo internazionale.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Lasciarsi un giorno a Roma

Emozionante film Sky Original di e con Edoardo Leo affiancato da Marta Nieto, Claudia Gerini e Stefano Fresi. Due coppie affrontano il momento più delicato della loro lunga vita insieme.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Un gelido inverno

Jennifer Lawrence in un avvincente dramma premiato al Sundance. Missouri: una sedicenne deve rintracciare il padre per evitare di perdere la casa dove vive con la madre malata e i fratelli.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Come ti spaccio la famiglia

Jennifer Aniston e Jason Sudeikis in una commedia demenziale 'on the road'. Uno spacciatore coinvolge i suoi vicini di casa in un viaggio in camper per consegnare della droga oltre il confine.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Battleship

Epica battaglia nell'Oceano Pacifico con Taylor Kitsch, Rihanna e Liam Neeson. Le forze navali americane e giapponesi si alleano per difendere la Terra da una flotta di astronavi aliene.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il bambino nascosto

Roberto Andò adatta il suo omonimo romanzo in un film con Silvio Orlando. Napoli: il piccolo Ciro, inseguito dalla Camorra, si intrufola nella casa di un mite professore di musica.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)