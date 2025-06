Guida TV Sky Cinema e NOW: Il Signore degli Anelli - La compagnia dell'anello, Sabato 7 Giugno 2025

Sabato 7 Giugno i canali Cinema di Sky (e in streaming su NOW) offrono una serata di grande cinema, con una selezione che attraversa dramma, azione, thriller, animazione, commedia e fantascienza, per accontentare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) arriva Il Signore degli Anelli - La compagnia dell'anello, primo epico capitolo della trilogia di Peter Jackson tratta dai romanzi di J.R.R. Tolkien. Con 4 Oscar e un cast corale guidato da Elijah Wood, il film segue l’inizio del viaggio del giovane hobbit Frodo che, entrato in possesso di un anello dal potere oscuro, intraprende una missione per distruggerlo prima che cada nelle mani sbagliate. Su Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) Alla vita propone una riflessione delicata e intensa sul desiderio di libertà. Riccardo Scamarcio affianca Lou de Laâge in un dramma intimista diretto da Stéphane Freiss, dove una giovane donna ebrea ortodossa scopre per la prima volta la possibilità di sottrarsi ai doveri imposti dalla sua comunità.

Su Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) torna il leggendario action degli anni ’90 Point Break - Punto di rottura, con Patrick Swayze e Keanu Reeves. In una Los Angeles adrenalinica tra onde e rapine, un agente dell’FBI si infiltra in una gang di surfisti che colpisce le banche mascherata da ex presidenti. Adatto a chi ama l’azione pura e le atmosfere cult. Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) propone Dragon Trainer 2, sequel d’animazione che approfondisce il legame tra il giovane vichingo Hiccup e il suo drago Sdentato. Una nuova minaccia incombe sul loro villaggio e li costringerà a mettere alla prova coraggio, amicizia e senso del dovere.

Su Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) si torna nel regno di Atlantide con Aquaman e il regno perduto. Jason Momoa indossa nuovamente i panni dell’eroe marino della DC, affiancato da Patrick Wilson, Amber Heard e Nicole Kidman, in un’avventura che lo vede costretto a unire le forze con un vecchio nemico per salvare il suo regno da una nuova minaccia. Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) offre Monolith, un thriller ambientato nel deserto dove una donna, intrappolata in una situazione estrema, lotta per salvare il figlio chiuso dentro un’auto blindata super tecnologica che si rivela una prigione inespugnabile. Tensione claustrofobica e ritmo serrato.

Per chi cerca romanticismo e ironia, su Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) c’è Il quiz dell’amore, commedia romantica con James McAvoy alle prese con quiz televisivi, sogni adolescenziali e primi amori. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) il potere e la storia si intrecciano in All the Way, biopic con Bryan Cranston nei panni del presidente Lyndon B. Johnson, che si ritrovò al vertice della Casa Bianca in un’America scossa dall’omicidio Kennedy e dalle battaglie per i diritti civili. Una ricostruzione lucida e coinvolgente prodotta da HBO e Steven Spielberg.

Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) torna il mitico Mandrake con Febbre da cavallo - La Mandrakata, sequel firmato Carlo Vanzina del cult degli anni '70. Gigi Proietti e Enrico Montesano ritornano nel mondo delle scommesse ippiche con nuovi inganni, truffe e gag irresistibili. Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) l’adrenalina non manca con Safe House - Nessuno è al sicuro, spy thriller con Denzel Washington e Ryan Reynolds tra inseguimenti, tradimenti e dati compromettenti. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15), spazio alla magia e all’amore con Ladyhawke, fantasy senza tempo dove un maleficio separa due amanti, condannati a non potersi mai incontrare sotto la stessa forma umana. Con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer, un classico imperdibile.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Il Signore degli Anelli - La compagnia dell'anello

4 Oscar al primo capitolo della saga di Peter Jackson dal romanzo di J.R.R. Tolkien. Un giovane hobbit entra in possesso di un anello dai poteri straordinari

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Alla vita

Riccardo Scamarcio e Lou de Laage nell'opera prima di Stephane Freiss. Una giovane, di famiglia ebrea ortodossa, incontra un uomo con cui esplora il desiderio di ribellarsi alla tradizione

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Point Break - Punto di rottura

Patrick Swayze e Keanu Reeves nel cult movie di Kathryn Bigelow. Un agente FBI si infiltra in una banda di surfisti che rapina banche indossando maschere di presidenti americani.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Dragon Trainer 2

Sequel del capolavoro d'animazione Dreamworks. Il giovane vichingo Hiccup e il suo fedele amico Sdentato difendono il loro villaggio da un temibile drago rinnegato.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Acquaman e il regno perduto

Ritornano le avventure del signore degli Oceani interpretato da Jason Momoa, con Patrick Wilson, Amber Heard e Nicole Kidman. Per salvare Atlantide, Aquaman stringe un'improbabile alleanza.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Monolith

Thriller Sky tratto dall'omonima graphic novel. Sola nel deserto, una donna deve liberare il figlio intrappolato in una macchina blindata.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Il quiz dell'amore

Avventure e disavventure sentimentali per James McAvoy. Uno studente vuole coronare il sogno di partecipare a un quiz televisivo, mentre cerca di fare breccia nel cuore di una ragazza.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

All the Way

Biopic HBO prodotto da Steven Spielberg con Bryan Cranston. I retroscena del primo tumultuoso anno alla Casa Bianca di Lyndon B. Johnson, che divenne presidente dopo l'omicidio di JFK.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Febbre da cavallo - La Mandrakata

Carlo Vanzina dirige Gigi Proietti ed Enrico Montesano nel sequel del cult degli anni 70. Ancora accanito scommettitore, Mandrake coinvolge un gruppo di buffi complici in una truffa.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Safe House - Nessuno è al sicuro

Spy-Action con Denzel Washington, Ryan Reynolds e Brendan Gleeson. Un ex agente della Cia, in possesso di un microchip compromettente, viene braccato da un gruppo di mercenari

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Ladyhawke

Cult immortale con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer in una struggente fiaba d'amore. Il diabolico sortilegio di un uomo malvagio nega l'amore fra una donna e un cavaliere

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)