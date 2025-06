Guida TV Sky Cinema e NOW: Beetlejuice Beetlejuice, Lunedi 16 Giugno 2025

Lunedi 16 Giugno i canali Cinema di Sky (e in streaming su NOW) offrono una serata di grande cinema con titoli per ogni gusto, spaziando tra dramma, azione, thriller, animazione, commedia e fantascienza.

Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) e Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.45) propongono Beetlejuice Beetlejuice, sequel di Tim Burton con Michael Keaton di nuovo nei panni del fantasma Beetlejuice. Quando la giovane Astrid apre per sbaglio un portale per l’Aldilà, Beetlejuice torna a portare il caos, mescolando il mondo dei vivi con quello dei morti. Su Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) va in onda The Company Men, dramma sociale con Ben Affleck, Kevin Costner e Tommy Lee Jones. Un agiato impiegato vede la sua vita stravolta dalla recessione, quando perde il lavoro e deve ricostruirsi da zero. Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) propone Annientamento, thriller fantascientifico con Natalie Portman. Per salvare il marito, una biologa entra in una pericolosa area segreta per trovare una cura, affrontando una natura mutata e ostile.

Su Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) c’è Mia e il leone bianco, commovente vicenda di una ragazzina che, dopo il trasferimento in Sudafrica, stringe un’amicizia profonda con un cucciolo di leone. Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) trasmette The International, thriller con Clive Owen e Naomi Watts. Un agente dell’Interpol e l’assistente del procuratore indagano sulle attività illecite di una banca potentissima. Su Sky Cinema Suspence HD (canale 306, ore 21.00) va in onda Sotto il segno del pericolo, con Harrison Ford di nuovo Jack Ryan. L’agente sfida una banda di narcotrafficanti protetti dal governo USA.

Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) propone Titanic, il kolossal di James Cameron con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, una tragica e romantica vicenda d’amore a bordo del transatlantico affondato dopo l’impatto con l’iceberg. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) c’è La treccia, la toccante storia di tre donne che, legate dal destino, trovano la forza di combattere per la propria vita.

Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) ripropone The Beekeeper, action-thriller con Jason Statham. Dopo la truffa che ha portato al suicidio della sua vicina, l’agente si vendica, smantellando una pericolosa organizzazione. Su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) torna Grease - Brillantina, musical intramontabile con John Travolta e Olivia Newton-John, ambientato in una high school americana degli anni ’50. La romantica Sandy e lo sfacciato Danny vivono le loro peripezie amorose in una società piena di sfide.

Beetlejuice Beetlejuice

Michael Keaton torna nei panni del fantasma Beetlejuice nel sequel diretto da Tim Burton. Quando la giovane Astrid apre un portale per l’Aldilà, Beetlejuice è pronto a scatenare di nuovo il caos tra i vivi… e i morti.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.45/canale 309)

The Company Men

Dramma sociale con Ben Affleck, Kevin Costner e Tommy Lee Jones. La vita di un agiato impiegato americano subisce un netto ridimensionamento quando perde il lavoro a causa della Recessione.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Annientamento

Avvincente pellicola fantascientifica con Natalie Portman. Per salvare il marito, rientrato dall'Area X malato, una biologa si unisce a una spedizione segreta in cerca di una cura.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Mia e il leone bianco

Daniah De Villiers e Mélanie Laurent nella toccante storia di un legame impossibile. Trasferitasi in Sudafrica con i genitori, Mia stringe amicizia con un cucciolo di leone bianco.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The International

Thriller politico con Clive Owen e Naomi Watts. New York: un agente dell'Interpol e l'assistente del procuratore indagano sui traffici illegali di una potente banca.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Sotto il segno del pericolo

Ritorna Harrison Ford nei panni di Jack Ryan nel terzo film dai romanzi di spionaggio di Tom Clancy. L'agente sfida una banda di narcotrafficanti colombiani protetti dal governo americano.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Titanic

11 Oscar al kolossal di James Cameron con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Amore, passione e tragedia a bordo della celebre nave da crociera colata a picco dopo l'impatto con un iceberg.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La treccia

Storia di coraggio al femminile di Laetitia Colombani. Legate senza saperlo da ciò che hanno di più prezioso, tre donne decidono di ribellarsi alla sorte che è stata loro assegnata

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

The Beekeeper

Jason Statham è un ex agente segreto in cerca di vendetta in questo adrenalinico action-thriller diretto da David Ayer. Quando una truffa causa il suicidio della sua vicina, Jason scatena una guerra personale contro un’intera rete criminale.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Grease - Brillantina

L'intramontabile musical con John Travolta e Olivia Newton-John. Una high school nell'America degli anni 50 incornicia le vicende amorose fra la romantica Sandy e lo spavaldo Danny Zuko.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)