Guida TV Sky Cinema e NOW: Free Guy - Eroe per gioco, Venerdi 1 Agosto 2025

Stasera in TV, Venerdi 1 Agosto 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una serata dedicata al grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Free Guy - Eroe per gioco su Sky Cinema Uno (canale 301) alle 21.15 è un’avventura pop irresistibile con Ryan Reynolds e Jodie Comer. In un mondo virtuale, un semplice impiegato scopre di essere solo un PNG in un videogame e, sfidando le regole del sistema, sceglie di diventare l’eroe della sua storia. 1917 su Sky Cinema Due (canale 302) alle 21.15 è il maestoso war movie di Sam Mendes, vincitore di 3 Oscar. Con una regia immersiva e un cast potente, segue la corsa disperata di due giovani soldati attraverso il fronte per consegnare un messaggio che potrebbe salvare centinaia di vite. I delitti del BarLume - Il re dei giochi su Sky Cinema Collection (canale 303) alle 21.15 è un mix di mistero e comicità ambientato tra le chiacchiere di paese e le intuizioni di un barista con la passione per le indagini, circondato da un gruppo di arzilli pensionati ficcanaso.

Tutti per Uma su Sky Cinema Family (canale 304) alle 21.00 racconta con toni leggeri e fiabeschi l’arrivo di una principessa che stravolge la routine di una caotica famiglia tutta al maschile, regalando una ventata di tenerezza e comicità. Fast & Furious 5 su Sky Cinema Action (canale 305) alle 21.00 è pura adrenalina made in USA. A Rio de Janeiro, il gruppo storico si riunisce per mettere a segno un colpo memorabile, mentre l’agente Hobbs – interpretato da Dwayne Johnson – li bracca senza tregua. Le notti di Salem su Sky Cinema Suspense (canale 306) alle 21.00 rilegge Stephen King in chiave cupa e inquietante. Uno scrittore torna nella città dove è cresciuto, ma ciò che trova è una comunità infestata dall’oscurità: i vampiri hanno preso il controllo.

Mamma Mia! su Sky Cinema Romance (canale 307) alle 21.00 è un musical solare e travolgente con le canzoni degli Abba che fanno da colonna sonora a una storia familiare piena di sorprese, ambientata su un'isola greca da sogno. Anime nere su Sky Cinema Drama (canale 308) alle 21.00 è un film duro e potente che affonda le mani nella realtà criminale della ‘Ndrangheta. Tre fratelli si ritrovano dopo anni di distanza, uniti da un gesto violento che riapre vecchie ferite e nuovi destini. Una notte da leoni su Sky Cinema Comedy (canale 309) alle 21.00 è l’irresistibile commedia cult che ha rivoluzionato il genere. Dopo una notte folle a Las Vegas, tre amici si svegliano con vuoti di memoria e un solo obiettivo: ritrovare lo sposo scomparso.

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) alle 21.15 riporta Harrison Ford nei panni dell’archeologo più spericolato del cinema. Un inseguimento internazionale tra rovine, misteri e poteri ultraterreni. Emilia Perez su Sky Cinema Due +24 (canale 311) alle 21.15 è un’opera originale, intensa e coraggiosa diretta da Jacques Audiard, che mescola dramma e musica con l’interpretazione vibrante di Karla Sofia Gascon e una Zoe Saldana premiata ai massimi livelli internazionali.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Free Guy - Eroe per gioco

Ryan Reynolds e Jodie Comer in un film ambientato in una realtà artificiale. Un impiegato scopre di essere un personaggio secondario di un videogame e decide di diventare un eroe.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

1917

3 Oscar al capolavoro bellico di Sam Mendes con George MacKay e un grande cast. Due soldati inglesi sono incaricati di portare in territorio nemico un messaggio che salverebbe molte vite.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - Il re dei giochi

Giallo e risate nella prima commedia targata Sky Cinema tratta dai bestseller di Marco Malvaldi. Un incidente d’auto scatena le fantasie investigative di Massimo e degli arzilli vecchietti.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Tutti per Uma

Commedia con Pietro Sermonti, Pasquale "Lillo" Petrolo e Antonio Catania. L’arrivo della principessa Uma risolleva le sorti dell'azienda vinicola dei Ferliga, una famiglia di soli maschi.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Fast&Furious 5

Paul Walker, Vin Diesel e Dwayne Johnson nel quinto capitolo della saga action. Brasile: Brian e Dominic riuniscono il team per organizzare un ultimo colpo

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Le notti di Salem

Nuovo adattamento del celebre romanzo di Stephen King. In cerca di ispirazione uno scrittore torna nella sua città natale, ma scopre che è dominata dai vampiri.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Mamma Mia!

Meryl Streep e Pierce Brosnan nel musical tratto dalle canzoni degli Abba. Per le sue nozze, Sophie invita tre ex amanti di sua madre, sperando finalmente di scoprire chi è il padre.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Anime nere

Viaggio nel cuore della ‘Ndrangheta, vincitore di 9 David di Donatello. Un atto intimidatorio verso un clan rivale riunisce dopo anni tre fratelli. Dal romanzo di Gioacchino Criaco.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Una notte da leoni

Notte brava a Las Vegas per Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis. Per rintracciare il promesso sposo scomparso i suoi amici ripercorrono le tappe della folle notte appena trascorsa

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo

Il grande ritorno di Harrison Ford nel quarto capitolo con Cate Blanchett e Shia LaBeouf. Pedinato dai sovietici Indy deve ritrovare una reliquia dai poteri soprannaturali

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Emilia Perez

Oscar e Golden Globe 2025 alla miglior canzone e alla miglior attrice non protagonista (Zoe Saldana) per l'originale film diretto da Jacques Audiard con Karla Sofia Gascon.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)