Guida TV Sky Cinema e NOW: Battleship, Sabato 2 Agosto 2025

Stasera in TV, Sabato 2 Agosto 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una serata dedicata al grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) propone Battleship, action fantascientifico ad alta tensione con Taylor Kitsch, Rihanna e Liam Neeson. In pieno Oceano Pacifico, le forze navali americane e giapponesi uniscono le forze per contrastare una minaccia aliena che arriva dal cielo. Esplosioni, strategie militari e uno scontro epocale tra mondi danno vita a un blockbuster visivamente travolgente. Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) punta invece su Joker, capolavoro di Todd Phillips premiato con il Leone d’oro a Venezia e l’Oscar a Joaquin Phoenix. La discesa agli inferi di Arthur Fleck, comico fallito e emarginato, si trasforma in una feroce denuncia sociale. Una parabola disturbante e intensa sulla follia, la solitudine e la ribellione.

Il mistero prende forma su Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) con I delitti del BarLume – La carta più alta, secondo capitolo tratto dai romanzi di Marco Malvaldi. Filippo Timi torna a vestire i panni del burbero barrista-detective alle prese con una nuova indagine tra ironia toscana e colpi di scena. La programmazione per tutta la famiglia continua su Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) con Cattivissimo Me 4, ritorno di Gru e dei Minions in una nuova avventura animata. Ora agente segreto, Gru deve proteggere la sua famiglia – compreso il piccolo e scatenato Gru Jr. – da un temibile criminale, tra fughe, equivoci e risate.

Adrenalina pura su Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) con Fast & Furious 6, sesto tassello della saga automobilistica con Vin Diesel, Paul Walker e Dwayne Johnson. La squadra si riunisce per affrontare una nuova minaccia criminale, dando vita a inseguimenti spettacolari e scene d’azione mozzafiato. Il noir psicologico si accende su Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) con Vetro, esordio registico di Domenico Croce. Carolina Sala è una giovane chiusa nel suo appartamento, tormentata da visioni e sospetti: un thriller claustrofobico che gioca con lo sguardo e la paranoia.

Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) racconta il dolore dell’assenza con Another End, struggente racconto sci-fi firmato da Piero Messina. Dopo la morte della moglie, un uomo si affida a una tecnologia rivoluzionaria che permette di trasferire memoria e identità in un altro corpo. Gael García Bernal e Renate Reinsve guidano una storia che unisce fantascienza e malinconia. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) va in onda Il professore e il pazzo, con Mel Gibson e Sean Penn. Nella Londra del XIX secolo, un linguista e un internato psichiatrico collaborano alla realizzazione del primo dizionario della lingua inglese: un’impresa titanica e umanissima.

La risata torna protagonista su Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) con Le amiche della sposa, commedia irriverente di Paul Feig con Kristen Wiig e Melissa McCarthy. Tra rivalità, figuracce e sorprese, il matrimonio di Lilian diventa il teatro perfetto per una guerra tra damigelle. Infine, le proposte di Sky Cinema +24: su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) va in onda Free Guy – Eroe per gioco, divertente commedia d’azione con Ryan Reynolds nei panni di un personaggio secondario che prende coscienza della sua esistenza virtuale e decide di cambiare le regole del gioco. Su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) è la volta di 1917, opera bellica di Sam Mendes premiata con tre Oscar. Due giovani soldati britannici attraversano le linee nemiche per consegnare un messaggio vitale: una corsa contro il tempo immersa nell’orrore della Grande Guerra.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Battleship

Epica battaglia nell'Oceano Pacifico con Taylor Kitsch, Rihanna e Liam Neeson. Le forze navali americane e giapponesi si alleano per difendere la Terra da una flotta di astronavi aliene.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Joker

Oscar a Joaquin Phoenix e Leone d'oro a Venezia per la genesi del nemico di Batman. Frustrato dagli insuccessi personali e professionali, Arthur Fleck si trasforma in un crudele criminale.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - La carta più alta

Seconda commedia con Filippo Timi, tratta dai bestseller di Marco Malvaldi. Il mistero sul passaggio di proprietà di un terreno innesca una catena d’eventi e una nuova indagine.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Cattivissimo Me 4

Gru, ora agente dell'Anti-Villain League, torna in azione in questo quarto capitolo della celebre saga animata. Quando il criminale Maxime Le Mal minaccia la sua famiglia, incluso l'ultimo e pestifero figlio Gru Jr., inizia una fuga ricca di azione e risate.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Fast&Furious 6

Sesto capitolo della saga action con Vin Diesel, Paul Walker, 'The Rock' e Michelle Rodriguez. Dominic e Brian riuniscono la vecchia squadra per contrastare una banda di piloti criminali.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Vetro

Thriller voyeuristico con Carolina Sala, opera prima di Domenico Croce. Una ragazza che vive isolata nella sua stanza si convince che nel palazzo di fronte si sia consumato un crimine.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Another End

Piero Messina dirige Gael Garcia Bernal, Renate Reinsve e Bérénice Bejo in un toccante melodramma in chiave sci-fi che ha vinto il Nastro d’argento 2024 per il miglior soggetto con un film sul distacco. Sconvolto dalla morte della moglie, Sal si affida a una tecnologia in grado di caricare nel corpo di un persona viva i ricordi e il carattere di un defunto.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il professore e il pazzo

Mel Gibson e Sean Penn nel resoconto di una storica impresa. 1879: per redigere il primo dizionario di inglese, un accademico di Oxford riceve l'aiuto di un reduce rinchiuso in manicomio.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Le amiche della sposa

Commedia di successo di Paul Feig con Kristen Wiig e Melissa McCarthy. Annie, damigella d'onore alle nozze della migliore amica Lilian, deve arginare le mosse astute delle altre ragazze.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Free Guy - Eroe per gioco

Ryan Reynolds e Jodie Comer in un film ambientato in una realtà artificiale. Un impiegato scopre di essere un personaggio secondario di un videogame e decide di diventare un eroe.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

1917

3 Oscar al capolavoro bellico di Sam Mendes con George MacKay e un grande cast. Due soldati inglesi sono incaricati di portare in territorio nemico un messaggio che salverebbe molte vite.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)