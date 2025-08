Guida TV Sky Cinema e NOW: Elephant White, Domenica 3 Agosto 2025

Stasera in TV, Domenica 3 Agosto 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una serata dedicata al grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) propone Elephant White, action teso e spietato con Kevin Bacon e Djimon Hounsou. In una Bangkok oscura e violenta, un killer viene ingaggiato per eliminare una gang coinvolta nel traffico di prostituzione minorile, ma l’incarico lo trascina in una spirale di inganni e verità distorte. Tra adrenalina e tensione morale, il film affronta il lato più torbido della giustizia. Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) punta invece sul cult The Blues Brothers, l’irresistibile commedia musicale di John Landis con John Belushi e Dan Aykroyd. Tra inseguimenti, soul travolgente e comicità fuori controllo, due fratelli scatenati tentano di salvare l’orfanotrofio dove sono cresciuti, rimettendo insieme la loro storica band per un concerto memorabile.

Il mistero torna su Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) con I delitti del BarLume – La tombola dei troiai, terzo capitolo tratto dai romanzi di Marco Malvaldi. Filippo Timi guida ancora una volta l’irriverente compagnia di Pineta in una nuova indagine, dove la tradizione natalizia dello scambio dei regali brutti sarà la chiave per risolvere l’omicidio del farmacista. La programmazione per tutta la famiglia continua su Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) con Alla fine ci sei tu, commedia drammatica con Asa Butterfield e Maisie Williams. Un adolescente ipocondriaco accetta di esaudire gli ultimi desideri di una ragazza malata, affrontando con lei le sue più grandi paure e scoprendo la forza dell’amicizia e del cambiamento.

L’adrenalina esplode su Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) con Fast & Furious 7, uno dei capitoli più emozionanti e simbolici della saga. Dopo la morte di Paul Walker, il film diventa anche un commosso tributo al suo personaggio. Vin Diesel e il suo team affrontano una nuova minaccia incarnata da Jason Statham, in un mix perfetto di inseguimenti estremi e legami familiari. Il crimine finanziario è protagonista su Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) con Billionaire Boys Club, tratto da una storia vera. Anni ’80, Los Angeles: un gruppo di giovani ambiziosi crea uno schema piramidale che promette ricchezza facile, ma il sogno americano si infrange tra avidità, tradimenti e sangue.

Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) propone Lasciarsi un giorno a Roma, commedia romantica scritta, diretta e interpretata da Edoardo Leo. Due coppie vivono momenti di crisi e riflessione nel cuore della Capitale, tra confessioni inaspettate e scelte difficili. Un racconto sulle fragilità dell’amore e la paura di perdersi. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) va in onda A Mistake, dramma potente con Elizabeth Banks. Una stimata chirurga affronta il crollo della propria reputazione dopo un errore fatale durante un intervento. Il film esplora con profondità il senso di colpa, il giudizio pubblico e la complessità delle scelte in ambito medico.

La risata torna protagonista su Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) con Una famiglia mostruosa, commedia soprannaturale di Volfango De Biasi. Quando due fidanzati aspettano un figlio, si trovano a fare i conti con parenti a dir poco bizzarri. Tra vampiri, licantropi e imbarazzi surreali, il film gioca con ironia sui mostri... di famiglia. Infine, le proposte di Sky Cinema +24: su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) va in onda Battleship, spettacolare battaglia navale contro un’invasione aliena con Taylor Kitsch, Rihanna e Liam Neeson, mentre su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) è la volta di Joker, la genesi disturbante del nemico di Batman interpretato magistralmente da Joaquin Phoenix. Un viaggio nelle pieghe più buie della mente umana e della società contemporanea.

