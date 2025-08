Guida TV Sky Cinema e NOW: Tutti Tranne Te, Lunedi 4 Agosto 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21.15 e su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21.45 va in scena "Tutti tranne te", una commedia romantica con Sydney Sweeney e Glen Powell protagonisti di una storia in cui Bea e Ben, pur detestandosi, sono costretti a fingersi coppia durante un matrimonio in Australia, tra risvolti divertenti e romantici che si intrecciano con la tensione tra i due. Alle 21.15 su Sky Cinema Due HD (canale 302) c’è "The Wolf of Wall Street", il biopic diretto da Martin Scorsese che racconta l’ascesa travolgente di Jordan Belfort, interpretato da Leonardo DiCaprio, vincitore del Golden Globe, in un mondo di eccessi, potere e dissolutezza, affiancato da una intensa Margot Robbie.

Sky Cinema Collection HD (canale 303) propone alle 21.15 "I delitti del BarLume - La briscola in cinque", quarto capitolo della serie con Filippo Timi che torna a vestire i panni del barista-detective in un’indagine scaturita dal ritrovamento di un cadavere, ricca di ironia e mistero. Per le famiglie, alle 21 su Sky Cinema Family HD (canale 304) c’è "Lassie - Una nuova avventura", con il celebre cane che, durante una vacanza in Alto Adige, aiuta il suo amico Flo e altri ragazzi a svelare la sparizione di cani di razza, tra azione e sentimento. Alle 21 su Sky Cinema Action HD (canale 305) torna Aquaman interpretato da Jason Momoa in "Aquaman e il regno perduto", dove per salvare Atlantide stringe un’alleanza inaspettata, supportato da un cast che include Patrick Wilson, Amber Heard e Nicole Kidman.

Su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21, "Drive" racconta la storia di uno stuntman e autista per la malavita, interpretato da Ryan Gosling, che si ritrova invischiato in guai seri dopo essersi innamorato della donna sbagliata, in un action cupo e stilizzato premiato a Cannes. Alle 21 su Sky Cinema Drama HD (canale 308) c’è "We Are Marshall", una commovente vicenda vera diretta dal regista di "Charlie’s Angels", con Matthew McConaughey nei panni di un allenatore che tenta di ricostruire una squadra di football dopo una tragedia. Alle 21 su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) va in onda "Ti ripresento i tuoi", una commedia diretta e interpretata da Dany Boon dove un architetto nasconde le sue umili origini finché i genitori arrivano a Parigi scatenando equivoci esilaranti.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) è il turno di "Elephant White", un action ambientato in Thailandia con Kevin Bacon e Djimon Hounsou, che racconta di un killer incaricato di eliminare una gang dedita alla prostituzione minorile, ma che si ritrova invischiato in un pericoloso gioco di bugie. Infine, alle 21.15 su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) "The Blues Brothers" riporta in scena John Belushi e Dan Aykroyd in una commedia musicale irriverente, dove due fratelli tentano di salvare l’orfanotrofio in cui sono cresciuti riunendo la loro band per un concerto esplosivo.

Tutti tranne te

Sydney Sweeney e Glen Powell sono i protagonisti di questa commedia romantica. Bea e Ben si detestano, ma quando si ritrovano invitati allo stesso matrimonio in Australia, decidono di fingere di essere una coppia.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.45/canale 307)

The Wolf of Wall Steeet

Golden Globe a Leonardo DiCaprio nel biopic di Martin Scorsese con Margot Robbie. L'incredibile ascesa di Jordan Belfort, un broker attratto dalla sete di potere e da una vita dissoluta.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - La briscola in cinque

Quarta commedia con Filippo Timi tratta dai bestseller di Marco Malvaldi. Il ritrovamento del cadavere di una ragazza dà vita a un'indagine che coinvolge di nuovo il barista-detective.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Lassie - Una nuova avventura

Il cane più famoso del cinema in un family ricco di azione e avventura. In vacanza in Alto Adige, Lassie aiuta l'inseparabile amico Flo e altri ragazzi a indagare sulla misteriosa scomparsa di cani di razza tra cui la sua nuova amica, Pippa, un Jack Russell Terrier.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Aquaman e il regno perduto

Ritornano le avventure del signore degli Oceani interpretato da Jason Momoa, con Patrick Wilson, Amber Heard e Nicole Kidman. Per salvare Atlantide, Aquaman stringe un'improbabile alleanza.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Drive

Ryan Gosling e Carey Mulligan nell'action di Nicolas Winding Refn, miglior regia a Cannes. Autista al soldo della malavita, uno stuntman si infatua della donna sbagliata e finisce nei guai.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

We Are Marshall

Dal regista di "Charlie's Angels", un'emozionante storia vera con Matthew McConaughey. Dopo un tragico incidente, un allenatore fa di tutto per ricostruire la squadra di football

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ti ripresento i tuoi

Il regista di "Giù al Nord", Dany Boon dirige e interpreta una commedia degli equivoci. Un architetto nasconde le sue umili origini, ma un giorno i suoi genitori si presentano a Parigi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Elephant White

Kevin Bacon e Djimon Hounsou in un action ambientato in Thailandia. Un killer, ingaggiato per sterminare una gang che opera nella prostituzione minorile, scopre una rete di bugie.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

The Blues Brothers

John Belushi e Dan Aykroyd nell'irriverente commedia musicale di John Landis. Per salvare l'orfanotrofio in cui sono cresciuti, due fratelli riuniscono la loro band per un concerto.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)