F1 2025, diretta esclusiva Gran Premio Usa Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche su TV8

La Formula 1 parte per il primo dei tre viaggi stagionali negli Stati Uniti, in vista del Gran Premio di Miami presso il Miami International Autodrome. Si tratta della sesta gara dell’anno e del secondo weekend Sprint. Il programma prevede quindi una sola sessione di prove libere, il venerdì alle 12.30 locali (18.30 CEST), prima delle qualifiche Sprint alle 16.30 (22.30 CEST), che definiranno lo schieramento di partenza per la gara da circa cento chilometri del sabato a mezzogiorno (18 CEST), quattro ore prima delle qualifiche del Gran Premio vero e proprio (22 CEST). La gara, sulla distanza dei 57 giri (308,326 km) andrà in scena domenica alle 16 locali (22 CEST).

Un anno di partnership con HP. Il weekend di Miami segna il primo anniversario della collaborazione tra Scuderia Ferrari e HP nel ruolo di title partner. Per celebrare la ricorrenza, le due SF-25 scenderanno in pista con una livrea speciale, che sarà presentata oggi pomeriggio a Miami. La carrozzeria sarà svelata dai piloti titolari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che insieme al Team Principal Fred Vasseur saranno chiamati a sollevare un telo sul quale i tifosi hanno avuto l’opportunità di lasciare messaggi dedicati grazie all’iniziativa “Messages of Forza” promossa da HP in occasione del primo anniversario con la Scuderia.

Il circuito. Il Miami International Autodrome, lungo 5,412 km, si snoda attorno all’Hard Rock Stadium e presenta 19 curve. Il tracciato combina tratti veloci con sezioni più tecniche, offrendo diverse opportunità di sorpasso, in particolare nei rettilinei tra le curve 8-11 e 16-17, dove è possibile attivare il DRS. La configurazione richiede un compromesso tra basso carico aerodinamico, utile nei rettilinei, e una buona stabilità nelle curve più lente.

Gomme e strategie. Per questo appuntamento Pirelli ha selezionato la stessa terna di mescole di Gedda: C3 come Hard, C4 come Medium e C5 come Soft, uno step più morbido rispetto alla scelta dello scorso anno. Il tracciato, caratterizzato da un asfalto molto liscio, sottopone gli pneumatici a forze longitudinali e laterali medio-basse, ma le elevate temperature ambientali – che nel 2024 avevano spinto l'asfalto oltre i 55 °C – renderanno il degrado termico un fattore chiave. La pista tenderà a gommarsi rapidamente nel corso del weekend, aumentando progressivamente il livello di grip disponibile.

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, Superbike, GT World Challenge e NTT Indycar Series.

F1 A MIAMI – Da giovedì 1 a domenica 4 maggio, appuntamento in diretta esclusiva con la sesta prova del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio di Miami,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW. Il secondo appuntamento dell’anno con il format della Sprint inizia giovedì alle 19.30 con la conferenza stampa dei piloti. Venerdì la prima sessione di prove libere inizia alle 18.30, mentre alle 22.30 è già tempo di qualifiche per definire l’ordine di partenza della Sprint, che scatta sabato alle 18. Le qualifiche della gara sono in programma sempre sabato alle 22, mentre domenica alla stessa ora il semaforo verde della gara.

Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara conDavide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

Nel weekend Miami International Autodrome in pista anche la F1 Academy, per il secondo dei sette appuntamenti stagionali.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!

F1: IL GP DI MIAMI IN ESCLUSIVA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW

VENERDI 2 MAGGIO 2025

Ore 16: F1 Academy– Prove Libere 1

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.30: F1 - Prove Libere 1

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 21.15: F1 Academy – Prove Libere 2

Ore 22: Paddock Live

Ore 22.30: F1 – Qualifiche Sprint

Ore 23.30: Paddock Live

Ore 23.45: Paddock Live Show

Ore 00.15: Conferenza stampa team principal (differita)

SABATO 3 MAGGIO 2025

Ore 16.20: F1 Academy – Qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 18: F1 – Sprint

Ore 19: Paddock Live

Ore 20.50: F1 Academy – Gara 1

Ore 21.50: Paddock Live

Ore 22: F1 – Qualifiche

Ore 23.15: Paddock Live

Ore 23.45: Paddock Live Show

DOMENICA 4 MAGGIO 2025

Ore 19: F1 Academy – Gara 2

Ore 20.30: Paddock Live

Ore 22: F1 - Gara

Ore 00.00: Paddock Live

Ore 00.30: Debriefing

Ore 01:00: Notebook

Ore 01.15: Race Anatomy

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



Sabato 3 maggio 2025, nel pomeriggio, alle 15:50, spazio all'approfondimento con "Al fianco di Max", seguito dalle qualifiche Sprint di Formula 1 per il Gran Premio di Miami, che partiranno alle 16:05, con la diretta delle qualifiche alle 22:00 e il programma "Paddock Live" che seguirà l'evolversi degli eventi.

Domenica 4 maggio 2025, la giornata si concluderà con la Formula 1: dalle 22:00 inizierà il pre-gara con il "Paddock Live", seguito dalla diretta della gara del GP di Miami alle 23:30, e il podio alle 01:15. La maratona si concluderà con il "Paddock Live" post-gara alle 01:30.

SABATO 3 MAGGIO 2025



ore 15:50 Motori Al fianco di Max

ore 16:05 Motori F1 Qualifiche Sprint: GP Miami

ore 17:15 Motori F1 Paddock Live Pre Sprint DIRETTA

ore 18:00 Motori F1 Sprint: GP Miami Live

ore 18:45 Motori F1 Paddock Live Post Sprint DIRETTA

[...]

[...] ore 21:30 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche DIRETTA

ore 22:00 Motori F1 Qualifiche: GP Miami Live

ore 23:15 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche DIRETTA

DOMENICA 4 MAGGIO 2025

ore 12:55 Motori Pre / Post Superbike Pre Superbike 2025 Round 4 04/05/2025

ore 13:05 Motori World Superbike 2025 Round 4 Italia - World Sbk Superpole Race 04/05/2025

ore 13:30 Motori Pre / Post Superbike Post Superbike 2025 Round 4 04/05/2025

ore 13:45 Motori Pre / Post Superbike Pre Superbike 2025 Round 4 04/05/2025 DIRETTA

ore 14:00 Motori Motori World Superbike Motori World Superbike 2025 Round 4 Italia - World Sbk Race 2 04/05/2025 DIRETTA

ore 14:35 Motori Pre / Post Superbike Post Superbike 2025 Round 4 04/05/2025 DIRETTA

[...]

[...] ore 22:00 Motori F1 Paddock Live Pre Gara

ore 23:30 Motori F1 Gara: GP Miami

ore 01:15 Motori F1 Podio

ore 01:30 Motori F1 Paddock Live Post Gara





