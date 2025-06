Formula 1 GP Austria 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, MotoGP, WRC, GT World Challenge e Lamborghini Super Trofeo.

Il Mondiale di Formula 1 torna in Europa dopo la gara canadese con la doppietta in Austria e Gran Bretagna. Il primo appuntamento vede squadre e piloti in scena a Spielberg, tra le montagne della Stiria, a pochi chilometri da Graz. Per la seconda volta in questa stagione la Scuderia Ferrari HP si presenterà al weekend con tre piloti. Dino Beganovic, giovane svedese in forza alla Academy di Maranello, già in pista nella prima ora di prove libere in Bahrain al posto di Charles Leclerc, tornerà infatti al volante della SF-25 del monegasco nella sessione del venerdì mattina, come previsto dal regolamento che vuole in macchina un giovane pilota con non più di due gare all’attivo.

La pista. Il tracciato ha una lunghezza di 4.318 metri con dieci curve, tre zone DRS consecutive e un giro che si completa in poco più di un minuto, caratterizzato da saliscendi e curve molto apprezzate dai piloti. La trazione è fondamentale in uscita dalle curve lente, così come la precisione in frenata, soprattutto nelle curve 3, 4 e 9, quest’ultima in discesa prima del traguardo. I sorpassi non sono particolarmente difficili e per questo la corsa austriaca è spesso una delle più spettacolari della stagione.

Meteo e gomme. Data la posizione, incastonata tra le montagne, le previsioni meteorologiche a Spielberg sono sempre molto incerte: dal sole cocente si può rapidamente passare a forti acquazzoni, pertanto piloti e strategie devono essere preparati a ogni eventualità. A differenza dello scorso anno, il weekend di Spielberg adotterà il formato tradizionale. La prima sessione di prove libere è prevista venerdì alle 13.30 CEST, con la seconda alle 17. Sabato le qualifiche sono in programma alle 16, precedute alle 12.30 dall’ultima sessione di libere. Il Gran Premio d’Austria prenderà il via domenica alle ore 15: da percorrere 71 giri per un totale di 306,452 km.

F1 A SPIELBERG – Da giovedì 26 a domenica 29 giugno, appuntamento in diretta esclusiva con l’undicesima prova del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio d’Austria, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 14.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato, alle 12.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domenica, alle 15, al via la gara. Nel weekend austriaco, in pista anche F2, F3 e Porsche Super Cup.

Telecronaca di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con risultati, highlights e approfondimenti del fine settimana.

F1: IL GP D’AUSTRIA IN ESCLUSIVA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW

VENERDI 27 GIUGNO 2025

Ore 09.50: F3 – Prove Libere

Ore 11: F2 – Prove Libere

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: F3 - Qualifiche

Ore 15.50: F2 - Qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: F1 – Prove Libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.30: Porsche Supercup – Prove Libere

Ore 19.30: Paddock Live Show

Ore 20: Conferenza stampa Team Principal (differita)

SABATO 28 GIUGNO 2025

Ore 10: F3 – Sprint Race

Ore 11.15: Porsche Supercup - Qualifiche

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 – Sprint Race

Ore 15.15: Warm Up

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16.00: F1 - Qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

DOMENICA 29 GIUGNO 2025

Ore 08.25: F3 – Feature Race

Ore 09.55: F2 – Feature Race

Ore 11.40: Porsche Supercup - Gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 - Gara

Ore 17: Paddock Live Post-Gara

Ore 17.30: Debriefing

Ore 18: Notebook

Ore 18.15: Race Anatomy

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



SABATO 28 GIUGNO 2025

ore 17:30 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche

ore 18:00 Motori F1 GP Austria: Qualifiche

ore 19:15 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche

DOMENICA 29 GIUGNO 2025

ore 17:00 Motori F1 Paddock Live Pre Gara

ore 18:30 Motori F1 2025 Gp Austria Gara 29/06/2025

ore 20:15 Motori F1 Podio

ore 20:30 Motori F1 Paddock Live Post Gara

ore 21:00 Motori F1 Debriefing

