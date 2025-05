Serie C NOW 2024/25 - Diretta Sky Playoff 2° Turno Nazionale Ritorno: Palinsesto e Telecronisti

LA CORSA VERSO LA SERIE B È PRONTA A SCATTARE SU SKY SPORT!

I Playoff della Serie C NOW 2024-25 entrano nel clou: otto squadre rimaste nel secondo turno della fase nazionale, che si giocheranno, su andata e ritorno tra il 18 e il 21 maggio, un posto nelle Final Four, al termine delle quali un solo club potrà alzare al cielo il trofeo e festeggiare la promozione.

Partite decisive e tutte da vivere, che si preannunciano al cardiopalma, dove ogni gol potrà fare la differenza per la permanenza in Serie C. Il punteggio in parità, tra partita di andata e di ritorno, regalerebbe la salvezza al club con il miglior piazzamento in regular season.

SKY SERIE C NOW 2024/25 DIRETTA PLAYOFF 2° TURNO NAZIONALE RITORNO - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Serie C NOW su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Mercoledì 21 maggio, serata decisiva per la Serie C NOW, che entra nel vivo con il ritorno del 2° turno nazionale dei playoff. Tutte le partite inizieranno alle 20:00, in contemporanea, e sarà possibile seguirle su Sky Sport e in streaming su NOW. Per non perdere neanche un gol, c’è la Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202), con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi: collegamenti alternati da L.R. Vicenza-Crotone con Riccardo Morelli, Audace Cerignola-Atalanta U23 con Pietro Scognamiglio, Pescara-Vis Pesaro con Alessio Colombo, Ternana-Giana Erminio con Angelo Taglieri.

A Vicenza, la squadra di Vecchi parte dal 2-1 ottenuto allo 'Scida', con un vantaggio che consente ai biancorossi di poter perdere anche con un gol di scarto e passare il turno. La sosta di 23 giorni non ha rallentato il ritmo del Vicenza, che ha dimostrato solidità e lucidità. Il Crotone, invece, dovrà fare a meno dei due centrali squalificati e punta tutto sull’attacco più prolifico del girone C. Diretta su Sky Sport 252, telecronaca di Antonio Nucera. A Cerignola, lo 0-0 dell’andata ha lasciato tutto in equilibrio, ma il Cerignola è apparso più brillante rispetto a un’Atalanta U23 spenta e poco incisiva. Vismara è stato decisivo nel tenere a galla i nerazzurri, apparsi in difficoltà davanti ai 6000 del Gewiss. Ora si gioca al 'Monterisi', fortino del Cerignola, che punta sul fattore campo per spingere verso la qualificazione. Diretta su Sky Sport 253, telecronaca di Matteo Occhiuto.

A Pescara, l’andata ha visto i biancazzurri ribaltare lo svantaggio iniziale e vincere 4-2 a Pesaro. Una prova di forza e compattezza per la squadra di Baldini, che ora può gestire un margine importante. La Vis, però, non ha intenzione di arrendersi: per passare il turno servono almeno tre gol, e Stellone spera nei rientri chiave di Paganini, Pucciarelli e Okoro. Diretta su Sky Sport 254, telecronaca di Daniele Barone. A Terni, infine, la Ternana è chiamata a un’impresa per ribaltare lo 0-1 subito dalla sorprendente Giana Erminio. La squadra lombarda è imbattuta nei playoff e arriva con cinque vittorie su cinque, mentre la Ternana di Liverani è ancora in cerca di una vera svolta. I rossoverdi si affidano all’estro di Cicerelli per cercare la rimonta. Diretta su Sky Sport 255, telecronaca di Luca Pellegrini.

MERCOLEDI 21 MAGGIO 2025

ore 20:00 Serie C NOW 2024/25 Playoff 2° Turno Nazionale Ritorno: Diretta Gol

diretta Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW

Tutti i gol 'live' per non perdersi nulla dei momenti decisivi e più emozionanti di questa Serie C edizione n.66, l'11esima a tre gironi all'italiana + playoff e playout



Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:



- L.R. Vicenza vs Crotone: Riccardo Morelli

- Audace Cerignola vs Atalanta Under 23 : Pietro Scognamiglio

- Pescara vs Vis Pesaro: Alessio Colombo

- Ternana vs Giana Erminio: Angelo Taglieri



diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Antonio Nucera

Il Vicenza ha dimostrato di essere superiore al Crotone, superando il lungo stop di 23 giorni e la delusione per il secondo posto nel girone dietro al Padova. Dopo un avvio complicato allo ‘Scida’, ha preso il controllo della gara, guadagnandosi un vantaggio importante in vista del ritorno: può perdere anche con un gol di scarto e passare comunque il turno. Il Crotone resta pericoloso grazie al miglior attacco del girone C, con soli cinque match chiusi senza segnare, ma i 29 punti di differenza in classifica pesano. Inoltre, Longo dovrà fare a meno dei due centrali difensivi squalificati, dettaglio pesante in vista del ritorno al ‘Menti’.



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Occhiuto

Lo 0-0 dell’andata lascia tutto aperto, ma i segnali emersi parlano a favore del Cerignola, che ha confermato le qualità viste durante tutta la stagione, sfiorando la promozione diretta. Contro una Dea irriconoscibile rispetto alla brillante prova contro la Torres, il portiere Vismara è stato il migliore in campo, a testimonianza di una prestazione sottotono dei suoi compagni. L’impatto emotivo del ‘Gewiss’, con 6000 spettatori e la presenza dei Percassi, potrebbe aver influito su una squadra abituata all’ambiente raccolto di Caravaggio. Ora si va al ‘Monterisi’, dove il Cerignola ha perso solo due volte in stagione e dove il clima sarà rovente. Per la Dea servirà il miglior apporto possibile da parte di Vlahovic e Vavassori, che insieme hanno segnato 35 gol.



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Daniele Barone

La rimonta del Pescara al ‘Benelli’ è stata una prova di tecnica ma soprattutto di carattere. Dopo l’uno-due firmato Orellana-Nicastro, che avrebbe potuto affondare chiunque, la squadra di Baldini ha reagito con maturità, dimostrando di aver superato la crisi di qualche mese fa. Ora il gruppo è compatto, lucido, solido anche nei momenti difficili come a Pesaro o nel ritorno contro il Catania, dove ha saputo gestire situazioni delicate. Il 2-2 iniziale già pesava, ma i gol di Letizia e Bentivegna hanno trasformato il punteggio in un vantaggio enorme in vista del ritorno. Il limite, però, resta: il Pescara subisce ancora troppo, cinque gol in quattro gare playoff. La Vis, per ribaltare la situazione, deve segnare almeno tre reti. Compito arduo, ma Stellone potrà contare sul rientro degli squalificati Paganini, Pucciarelli e Okoro e forse anche su qualche recupero dall’infermeria.



diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Luca Pellegrini

La Ternana dovrà cambiare completamente volto rispetto alla brutta prova dell’andata, deludente e priva di concretezza. Di fronte troverà una Giana in piena forma, vera sorpresa della stagione, che al ‘Liberati’ giocherà la sua 52ª partita stagionale, record assoluto. La squadra lombarda arriva con cinque vittorie su cinque nei playoff e una condizione atletica ancora brillante. Liverani, subentrato da poco, ha raccolto solo una vittoria in cinque gare e ha pochissimo tempo per rilanciare la Ternana, che era stata la principale rivale dell’Entella fino al crollo finale. I 19 gol e 8 assist di Cicerelli possono fare la differenza, ma la Giana risponde con i 15 gol di Stückler e gli 8 di Tirelli, di cui 4 nei playoff, confermando un attacco in grande spolvero.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

