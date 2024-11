MotoGP 2024, diretta Gran Premio Solidarietà Barcellona Sky Sport, NOW e TV8

MotoGP a Barcellona fino al 17 novembre per il GP della solidarietà, che assegnerà il titolo mondiale 2024:

Jorge Martin ha 24 punti di vantaggio su Bagnaia e potrebbe chiudere i conti

già dopo la Sprint di sabato delle ore 15 qualora dovesse vincere.

Pecco proverà a restare in partita fino alla gara di domenica delle 14,

provando a compiere una rimonta che avrebbe i contorni dell'impresa.

Diretta su Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e in chiaro su TV8



Martin-Bagnaia, atto finale. A Barcellona va in scena il Gran Premio della solidarietà (LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW), con tante iniziative per Valencia e le zone più colpite dall'alluvione di fine ottobre. Ma è anche il weeeknd decisivo per l'assegnazione del titolo, con lo spagnolo che dovrà gestire un vantaggio di 24 punti per laurearsi per la prima volta campione del mondo MotoGP. Bagnaia insegue, invece, il terzo Mondiale di fila in top class e proverà a rovinare i piani del rivale. Si parte oggi, venerdì 15 novembre, con le prove libere dalle 10.45 e con le pre-qualifiche alle 15.

Nella mattinata di sabato 16 novembre la MotoGP sarà in pista per le qualifiche, che a partire dalle 10.50 delineeranno l'ultima griglia di partenza della stagione. Poi alle 15 è in programma la Sprint Race, con Martin che vincendo chiuderebbe i conti. Bagnaia non dovrà perdere più di due punti dal rivale per rimandare tutto alla gara della domenica delle ore 14. La top class sarà come sempre preceduta dalla Moto3 (ore 11) e dalla Moto2 (ore 12.15).

Come detto sopra il Gran Premio della Solidarietà di Barcellona scatterà domenica 17 novembre alle 14. Per chi non riuscisse a seguirlo niente paura: su Sky Sport MotoGP, dopo gli approfondimenti e le interviste del post, sono previste repliche in due fasce orarie: alle 17.30 e alle 23, prima e dopo il tradizionale Galà del Motomondiale che si tiene al termine della stagione e che Sky trasmetterà in diretta (sempre sul canale 208) dalle 20 di domenica.

Dalle due alle quattro ruote sarà un weekend di motori incredibile su Sky, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.



Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2024 dei motori su Sky!

MOTOMONDIALE: IL GP DELLA SOLIDARIETA' DI BARCELLONA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

VENERDI 15 NOVEMBRE

Ore 8.55: Moto3 - prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 - prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP - prove libere 1

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 13.10: paddock live

Ore 13.15: Moto3 - pre qualifiche 1

Ore 14: Moto2 - pre qualifiche 1

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Ore 17: A Season With Sinnaggagghiri ep. 3

SABATO 16 NOVEMBRE

Ore 8.35: Moto3 - pre qualifiche 2

Ore 9.20: Moto2 - pre qualifiche 2

Ore 10.05: MotoGP - prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP - qualifiche

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.45: Moto3 - qualifiche

Ore 13.40: Moto2 - qualifiche

Ore 14.30: Paddock Live Sprint

Ore 14.55: MotoGP - Sprint

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Ore 16.45: Sanchini&Pasini, la moto tra le mani

DOMENICA 17 NOVEMBRE

Ore 9.35: MotoGP - warm up

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Moto3 - gara

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 - gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: MotoGP - gara

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16.30: Race Anatomy MotoGP

Ore 19.30: Galà del Motomondiale 2024

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



Il weekend del 16 e 17 novembre si preannuncia imperdibile per tutti gli appassionati di MotoGP, con una serie di eventi e dirette che accompagneranno gli spettatori in un’esperienza unica, tutta da vivere grazie a Sky e NOW. Sabato 16 novembre si aprirà con il MotoGP Paddock Pass in diretta alle 10:35, un'occasione per entrare nel cuore della preparazione e delle strategie di gara, seguita dalle attesissime qualifiche della classe regina del GP di Barcellona, alle 10:50. Dopo la sessione di qualifica, il focus tornerà in pista con approfondimenti e analisi grazie al Moto GP Paddock Live alle 11:45, seguito dall'aggiornamento di Informazione TV8 Sport alle 12:05. Il ritmo serrato continuerà alle 12:35 con un ulteriore spazio di live dal paddock, che farà da introduzione alle qualifiche delle altre categorie: alle 12:50 scatteranno le qualifiche per la Moto3, mentre la Moto2 seguirà alle 13:45. La giornata culminerà nel pomeriggio, con il Paddock Live Sprint GP alle 14:30 che introdurrà la gara sprint della MotoGP, prevista alle 15:00. Per chiudere la giornata, spazio al Moto GP Paddock Live Show alle 15:45, un’analisi post-gara ricca di ospiti e approfondimenti.

Domenica 17 novembre la giornata inizierà con un momento speciale, la Rider Fan Parade, in diretta dalle 10:00, per celebrare il legame tra piloti e tifosi. Alle 10:30 tornerà l’analisi pre-gara con il Moto GP Paddock Live, che anticiperà la partenza della Moto3 alle 11:05. Dopo la cerimonia del podio della Moto3, prevista per le 11:50, l'attenzione si sposterà sulla Moto2, con il Pre Gara alle 12:15 e la gara alle 12:20, seguita dal podio alle 13:05. Alle 13:15 prenderà il via il Moto GP Paddock Live Gara, con il momento di maggior tensione e attesa che culminerà alle 14:05, con la gara della MotoGP del GP di Barcellona. La giornata si concluderà con il podio della gara alle 14:50 e, a seguire, il Moto GP Zona Rossa alle 15:00 per un'analisi finale.

SABATO 16 NOVEMBRE



ore 10:35 Moto GP Paddock Pass DIRETTA

ore 10:50 MotoGP MotoGP Qualifiche: GP Barcellona DIRETTA

ore 11:45 Moto GP Paddock Live DIRETTA

ore 12:05 Informazione Tv8 Sport DIRETTA

ore 12:35 Moto GP Paddock Live DIRETTA

ore 12:50 MotoGP Moto3 Qualifiche: GP Barcellona DIRETTA

ore 13:45 MotoGP Moto2 Qualifiche: GP Barcellona DIRETTA

ore 14:30 Moto Gp Paddock Live Sprint GP Barcellona DIRETTA

ore 15:00 MotoGP MotoGP Sprint: GP Barcellona DIRETTA

ore 15:45 Moto GP Paddock Live Show DIRETTA

DOMENICA 17 NOVEMBRE

ore 10:00 Moto GP Rider Fan Parade DIRETTA

ore 10:30 Moto GP Paddock Live DIRETTA

ore 11:00 Pre Gara Moto3 DIRETTA

ore 11:05 MotoGP Moto3 Gara: GP Barcellona DIRETTA

ore 11:50 Podio Gara Moto3 DIRETTA

ore 12:00 Moto GP Paddock Live DIRETTA

ore 12:15 Pre Gara Moto2 DIRETTA

ore 12:20 MotoGP Moto2 Gara: GP Barcellona DIRETTA

ore 13:05 Podio Gara Moto2 DIRETTA

ore 13:15 Moto Gp Paddock Live Gara GP Barcellona DIRETTA

ore 13:30 Moto Gp Grid DIRETTA

ore 14:00 Pre Gara Motogp DIRETTA

ore 14:05 MotoGP MotoGP Gara: GP Barcellona DIRETTA

ore 14:50 Podio Gara Motogp DIRETTA

ore 15:00 Moto GP Zona Rossa DIRETTA

