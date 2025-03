MotoGP 2025, diretta esclusiva Gran Premio America Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche su TV8

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il terzo appuntamento stagionale del Motomondiale, che sbarca ad Austin, Texas, per il Gran Premio delle Americhe, e il secondo round della Superbike, in Portogallo.

Il Circuito delle Americhe - nome scelto dall'architetto ed ex pilota tedesco Hermann Tilke, che disegnò la bozza del progetto su un tovagliolo da barbecue - sorge nei pressi di Austin, in Texas. La struttura ha una capacità di 120mila tifosi e presenta una torre panoramica alta 77 metri, che può ospitare (a pagamento) fino a 70 visitatori. Dal 2012 - anno in cui il circuito è stato inaugurato - è anche la sede del Gran Premio degli Stati Uniti d'America di Formula 1.

Il record di successi sul tracciato statunitense appartiene a Marc Márquez, che qui ha vinto 7 volte (dal 2013 al 2018 e nel 2021, sempre sulla Honda). Il catalano, oggi in sella alla Ducati ufficiale e attuale leader del Mondiale grazie all'en plein in Thailandia e Argentina, detiene anche il primato di pole position (7). L'anno scorso, 'doppietta' di un super Vinales:pole con record della pista (2'00.864) e prima vittoria in gara lunga con Aprilia per "Batman Maverick", autore di una rimonta clamorosa dopo la scivolata al via. Sul podio con il catalano anche Acosta e Bastianini, 4° Martin, 5° Bagnaia. Caduta e ritiro per Marc Marquez mentre era in testa alla corsa.

La pista è lunga 5.5 km e larga 15, con 20 curve: 11 a sinistra e 9 a destra. Il rettilineo misura 1.200 metri. La direzione di guida è antioraria. Secondo i dati forniti da Brembo, delle 10 frenate del Circuit of the Americas sono tre (1, 11 e 12) quelle classificate come impegnative per i freni, altrettante sono di media difficoltà; mentre le restanti 4 hanno un'incidenza leggera sugli impianti frenanti. Ma entriamo nel dettaglio delle curve del tracciato. La prima è una delle più complicate: una sorta di tornante che si affronta dopo il rettilineo con una staccata pazzesca e con la difficoltà di 45 metri di dislivello! Curva 2 è quella in cui ci si lancia prima del serpentone, una sequenza davvero difficile. Nel serpentone è importante non perdere il ritmo: attenzione alla curva 7, molto più chiusa delle altre. Dopo curva 9 arriva una leggera discesa......prima di affrontare in pieno la 10: qui il contachilometri sale vertiginosamente! La curva più impegnativa è la 12: le moto arrivano a 339 km/h e frenano per 6,8 secondi per scendere a 65 km/h. I 323 metri della frenata comportano un carico sulla leva di 5,6 kg e una decelerazione di 1,5 g mentre la pressione del fluido freno Brembo HTC 64T raggiunge i 12,1 bar. ​ ​Se 11 e 12 sono tra le più complicate, strette e lente come se fossero un tornante di montagna, si va piano anche alla 13, un tratto molto tortuoso. Sorpassare in questo punto è difficilissimo, con le MotoGP che affrontano queste curve lente addirittura in prima marcia. Fino alla 16, dove si riprende velocità. Dopo il curvone lunghissimo si vira a sinistra, con l'obiettivo di entrare nell'ultima curva davanti a tutti. Frenata e infine curva 20, dove è possibile l'attacco prima del rettilineo finale!

MOTOMONDIALE IN TEXAS – Si parte giovedì 27 marzo con la conferenza stampa piloti dalle 18, per poi scendere in pista dalle 14.55 di venerdì per le prime sessioni di prove libere della Moto3 e della Moto2.Prima sessione di MotoGP in programma alle 16.40, mentre alle 20.55 sarà il momento delle prequalifiche. Sabato pomeriggio, al termine dell’ultima sessione di libere previste scatta la caccia alla pole, con la MotoGP che parte alle 16.45,mentre alle 20.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint. Domenicapomeriggio le gare, con la Moto3 che scatta alle 18, la Moto2 alle 19.15 e la MotoGP alle 21.

Tutto il fine settimana americano sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.

LA PRIMA TV DI AGO - Nella classe 500 ha conquistato 8 Mondiali con 68 vittorie. Nella 350, 7 titoli iridati e 54 successi. Insieme a Mike Hailwood è il pilota che ha vinto più gare nello stesso anno. Nessuno è stato come lui. Nessun motociclista ha mai raggiunto i suoi record. Un mito delle due ruote, un’icona, un divo, un sopravvissuto. Questa è la storia di Giacomo Agostini. Già presentato alla 19° Festa del Cinema di Roma, e reduce dal successo nelle sale, arriva su Sky AGO. PRIMA DI TUTTI, in esclusiva su Sky Documentaries e TV8 sabato 29 marzo alle 21.45 e in simulcast anche su Sky Sport Uno. In streaming solo su NOW e disponibile on demand.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

MOTOMONDIALE: GP DELLE AMERICHE



LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGPE IN STREAMING SU NOW

Giovedì 27 marzo

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 18: Conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 21.15: Racebook

Venerdì 28 marzo

Ore 14.55: Moto3 - prove libere 1

Ore 15.45: Moto2 - prove libere 1

Ore 16.40: MotoGP - prove libere 1

Ore 17.40: Paddock Live

Ore 19.10: Paddock Live

Ore 19.15: Moto3 - prove libere 2

Ore 20: Moto2 - prove libere 2

Ore 20.55: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 22.15: Paddock Live Show

Ore 22.45: Talent Time

Sabato 29 marzo

Ore 14.35: Moto3 - prove libere 3

Ore 15.20: Moto2 - prove libere 3

Ore 16.05: MotoGP - prove libere 2

Ore 16.45: MotoGP - qualifiche

Ore 17.40: Paddock Live

Ore 18.35: Paddock Live

Ore 18.45: Moto 3 - qualifiche

Ore 19.40: Moto2 - qualifiche

Ore 20.30: Paddock Live – Sprint

Ore 20.55: MotoGP - Sprint

Ore 21.45: Paddock Live Show

Ore 22.30: Talent Time

Domenica 30 marzo

Ore 16.35: MotoGP - Warm Up

Ore 17: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 18: Moto3 - gara

Ore 19: Paddock Live

Ore 19.15: Moto2 - gara

Ore 20.15: Paddock Live

Ore 20.30: Grid

Ore 21: MotoGP - gara

Ore 22: Zona Rossa

Ore 23: Race Anatomy MotoGP

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



SABATO 29 MARZO 2025



ore 16:00 Motori Dream On Ep1

ore 16:15 Motori Dream On Ep2

ore 16:35 Motori Dream On Ep3

ore 16:50 Motori Moto Gp 2025 Gp Americhe Motogp Qualifiche 29/03/2025 DIRETTA

ore 17:40 Motori Moto GP Paddock Live DIRETTA

ore 18:00 Motori MotoGP Paddock Pass

ore 18:30 Motori Moto GP Paddock Live DIRETTA

ore 18:50 Motori Moto Gp 2025 Gp Americhe Moto3 Qualifiche 29/03/2025 DIRETTA

ore 19:45 Motori Moto Gp 2025 Gp Americhe Moto2 Qualifiche 29/03/2025 DIRETTA

ore 20:30 Motori Moto Gp Paddock Live Sprint 2025 29/03/2025 DIRETTA

ore 21:00 Motori Moto Gp 2025 Gp Americhe Motogp Sprint 29/03/2025 DIRETTA

ore 21:45 Documentario Ago Prima TV

DOMENICA 30 MARZO 2025

ore 19:30 Motori Paddock Live



ore 20:00 Motori Pre Gara Moto3



ore 20:05 Motori Moto3 Gara: GP Americhe



ore 20:50 Motori Podio Gara Moto3



ore 21:00 Motori Paddock Live



ore 21:15 Motori Pre Gara Moto2



ore 21:20 Motori Moto2 Gara: GP Americhe



ore 22:05 Motori Podio Gara Moto2



ore 22:15 Motori Paddock Live Gara Americhe



ore 22:30 Motori MotoGP Grid



ore 23:00 Motori Pre Gara Motogp



ore 23:05 Motori MotoGP Gara: GP Americhe



ore 23:50 Motori Podio Gara Motogp



ore 00:00 Motori MotoGP Zona Rossa



