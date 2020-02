SkyWeek, il meglio in onda canali Sky 9 - 15 Febbraio 2020

SEGNALAZIONI SKY 9 FEBBRAIO -15 FEBBRAIO 2020

ZeroZeroZero | PRODUZIONE ORIGINALE SKY

Dal 14 febbraio, tutti i venerdì su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. In simulcast su Sky Cinema Uno

Una grande produzione girata in tre continenti e sei lingue e dal cast internazionale per il nuovo progetto targato Sky Original e firmato da Stefano Sollima, un tesissimo affresco a tinte crime sulle rotte globali del traffico di droga. Tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano, la serie in otto episodi è una produzione Cattleya - parte di ITV Studios - e Bartlebyfilm per Sky e racconta sistemi criminali e familiari diversi tra loro ma ugualmente violenti e assetati di potere. Una serie action drammatica in otto episodi che racconta il percorso della merce più distribuita al mondo, da chi la vende a chi l’acquista passando per gli intermediari, coloro che muovono il carico, tutti connessi dal filo conduttore del traffico mondiale. Protagonisti Andrea Riseborough e Dane DeHaan, e con Gabriel Byrne, Harold Torres, Giuseppe De Domenico, Adriano Chiaramida, Francesco Colella e Tcheky Karyo.

LA NOTTE DEGLI OSCAR®

In diretta domenica 9 febbraio, dalle 22.45 su Sky Cinema Oscar® e in streaming su NOW TV. Lunedì 10 febbraio, il meglio della Notte degli Oscar® dalle 21.15 su Sky Cinema Oscar®, disponibile anche on demand

Anche quest’anno l’attesissima Notte degli Oscar® arriva in diretta su Sky: domenica 9 febbraio, dalle 22.45 su Sky Cinema Oscar® (canale 303 di Sky) in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles l’arrivo delle star sul red carpet e poi la cerimonia di consegna delle ambite statuette. Ad accompagnare gli spettatori ci sarà Francesco Castelnuovo che, dagli studi Sky, commenterà i momenti salienti della Cerimonia insieme al “Cinemaniaco” Gianni Canova e tanti altri ospiti d’eccezione. Inoltre, lunedì 10 febbraio, dalle 21.15 su Sky Cinema Oscar® e disponibile on demand la sintesi della serata in “Il meglio della Notte degli Oscar® 2020”.

DOMENICA 9 FEBBRAIO

PALLOTTOLE IN LIBERTÀ

Domenica 9 febbraio, alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Commedia poliziesca con Adèle Haenel, Pio Marmaï e Audrey Tautou. Yvonne, giovane ispettrice di polizia, ogni sera racconta al figlio le gesta eroiche del marito deceduto, anche lui poliziotto. L’uomo viene anche riconosciuto come eroe locale e viene eretta in sua memoria una statua al porto di Marsiglia. Un giorno, però, Yvonne scopre che il marito era in realtà corrotto e decide di riparare ai suoi torti.

KAISER – IL PIÙ GRANDE TRUFFATORE DELLA STORIA DEL CALCIO

Domenica 9 febbraio alle ore 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Si può diventare calciatori famosi senza avere la minima idea di come si giochi a pallone? Sì, se sei nato a Rio de Janeiro e i tuoi amici si chiamano Zico, Romario, Bebeto, Renato «Gaucho» Portalupi, Edmundo e tanti altri, tutti presenti nel film. Questa che vi raccontiamo è la storia di Carlos Henrique Raposo, detto ‘Kaiser‘, brasiliano classe 1963, che come tutti i bambini carioca sognava di diventare un grande calciatore ma in realtà non sapeva giocare. Aveva un dono speciale il giovane Carlos: quello di stringere rapporti e tessere relazioni d’amicizia così facilmente da rimanere simpatico proprio a tutti. Così da assiduo frequentatore delle notti della Rio de Janeiro degli anni ’80, divenne il principale punto di riferimento per i calciatori che cercavano un po’ di svago nella città brasiliana. Poi l’idea folle e al tempo stesso geniale: convincere i suoi amici giocatori a farlo ingaggiare dai club come calciatore professionista. Carlos concluse la sua ‘carriera’ a 40 anni nel Guarany de Camaquã con un bel conto in banca

COSA TI DICE IL CERVELLO? - SHOW

Dal 9 febbraio al 29 marzo, ogni domenica alle 22.55 su National Geographic

Torna, con una veste, la serie pop science “Cosa Ti dice il Cervello? Questa volta con esperimenti realizzati in studio e che coinvolgono le grandi stelle di Hollywood: Dax Shepard/Kristen Bell, Jack Black, Kyle Gass, Ted Dansen, Drew Brees, Mark Cuban, Rebel Wilson, Tiffany Haddish, Anthony Anderson, Marsai Martin. Cameo di Colin Hanks, Tom Hanks I temi degli episodi includono: Battaglia dei sessi, Musica, Illusioni Ottiche, Potere/Persuasione, Leggi di Attrazione, Magia del Cinema e Bambini vs Adulti.

LUNEDÌ 10 FEBBRAIO

TED BUNDY - FASCINO CRIMINALE

Lunedì 10 febbraio, alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Zac Efron veste i panni del feroce serial killer Ted Bundy, autore di più di trenta omicidi, in un film con Lily Collins, John Malkovich e Kaya Scodelario. Negli anni 70 Elizabeth conosce e si innamora dell’affascinante e carismatico Ted. I due si sposano e mettono su famiglia. Nonostante alcuni atteggiamenti strani di Ted, la donna rimane sconvolta quando la TV diffonde notizie sull’omicidio di alcune ragazze e suo marito viene arrestato.

PETER GREENAWAY PRESENTA: MARTIN LUTERO NELL’ARTE

Lunedì 10 febbraio, alle ore 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Attraverso una straordinaria selezione di opere d'arte e immagini storiche, la voce di Greenaway indaga la vita di Lutero e le sue contraddizioni, fino all'affissione delle 95 Tesi, il successo delle sue teorie e le loro conseguenze ... ma non solo: con la sua celebre ironia, l'autore riflette più in generale sulla cultura dell'informazione e dell'immagine, suggerendo un curioso parallelismo fra l'invenzione della stampa (fondamentale alla diffusione del messaggio di Lutero) e la recente rivoluzione digitale.

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO

THE JURASSIC GAMES

Martedì 11 febbraio, alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

In un futuro non lontano, il sistema carcerario si è fuso con l’industria dell’entertainment. Anthony Tucker, in prigione a causa del presunto omicidio della moglie, viene obbligato a partecipare, assieme ad altri detenuti, a The Jurassic Games, “survival show” in diretta televisiva nel quale i concorrenti vengono immersi in una realtà virtuale con l’obiettivo di sopravvivere a temibili dinosauri assassini.

BENVENUTI A SALVINILAND

Martedì 11 febbraio alle 21.50 in prima visione TV su History

History racconta la storia contemporanea con un grande special al mese all’interno del ciclo History Now. Dal terrore seminato dai miliziani dell’ISIS alla crisi della Nord Corea, passando attraverso i mutamenti della finanza mondiale e le battaglie sui diritti uman i: la storia si sta facendo ogni giorno, e le grandi storie di oggi muteranno il futuro di tutti noi. Questo mese per il ciclo History Now: BENVENUTI A SALVINILAND. È controverso, Matteo Salvini. Che lo si ami o lo si odi (non ci sono vie di mezzo, nella figura pubblica di questo politico), è incontrovertibile che la sua sia stata un’ascesa velocissima e quasi inarrestabile verso la vetta delle preferenze politiche degli italiani. Ma cosa pensa davvero il “popolo di Salvini”? Quali sono le speranze, le paure, le convinzioni degli elettori del “capitano”? History presenta un doveroso viaggio nell’Italia di Salvini, al di là della retorica e delle prese di posizione: “Benvenuti a Salviniland” è un road-movie sociologico, un viaggio che ci porterà a incontrare gli elettori italiani che hanno deciso di sostenere il leader della Lega. Sono autisti di autobus di Venezia, sindacalisti bolognesi, professori emeriti, responsabili di aziende del sud, senatori. Tutti supportano Matteo Salvini e tutti hanno una buona ragione per farlo. Questo è il racconto di un popolo, un’analisi volta a superare ogni tipo di propaganda e retorica, per conoscere da vicino un fenomeno politico entrato a far parte della vita di tutti noi.

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO

VOX LUX

Mercoledì 12 febbraio, alle 21:15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

L’attore e regista Brady Corbet (The Childhood of a Leader) dirige Natalie Portman, Jude Law e Stacy Martin in un film presentato in concorso al Festival di Venezia 2018. Nel 1999 Celeste sopravvive alla sparatoria avvenuta nella sua scuola. Insieme alla sorella Ellie, Celeste scrive un brano per condividere lo choc con la comunità e lenirlo. Grazie all’incontro con un manager che la ascolta, la canzone si trasforma in una hit e “inno nazionale” di cordoglio per le vittime, spianando la carriera musicale di Celeste.

PUNK 76 – LA MODA NON SBAGLIA MAI

Mercoledì 12 febbraio, alle ore 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Sesso, droga, e rock’n’roll! Londra `76, ogni ingrediente è pronto per creare la miscela musicale e culturale che sarebbe esplosa di lì a breve con il nome di Punk. Questo documentario esplora l’evoluzione del punk fin dai suoi inizi al 430 di Kings Road, sede del SEX shop della coppia di enfant terrible Malcolm McLaren e Vivienne Westwood. Tony James, Gene October, Jon Savage, Glen Matlock, Jah Wobble, Caroline Coon, Steve Severin e Charlie Harper ci racconteranno alcune delle grandi storie del genere made in UK che ha cambiato per sempre il 20 ° secolo.

CHICAGO FIRE

Dal 12 febbraio all’8 luglio, ogni mercoledì alle 21.15 in prima Tv su Premium Action

Chicago Fire, la serie tv che racconta la vita personale e lavorativa dei pompieri della Caserma 51 di Chicago, torna con una nuova stagione. Nel finale della settima stagione, abbiamo lasciato le squadre di Kelly e Casey all’interno di una fabbrica di materassi in fiamme nel tentativo di evacuare i presenti prima che l’edificio esploda. Non sappiamo dunque se qualcuno morirà e nel caso chi. Nei prossimi episodi ci saranno nuove sfide, drammi e emergenze da affrontare. Matthew si è lasciato sfuggire l’occasione di dichiararsi a Brett, finendo per spingerla tra le braccia del cappellano, il quale non ci ha pensato su due volte e le ha chiesto di sposarla. Kyle ha ricevuto un’offerta per un lavoro ad Indianapolis e capiremo se Sylvie lascerà la caserma, o se tornerà sui propri passi. Si aggiunge al cast Alberto Rosende, attore in Shadowhunters, che interpreterà un nuovo vigile del fuoco della Caserma 51 di nome Blake Gallo. Anche quest'anno le storie della Caserma 51, del Distretto 21 e del Chicago Medical Center si incroceranno in un Crossover intitolato One Chicago. Si apre proprio con il primo episodio, dove i vigili del fuoco di Wallace Boden dovranno affrontare un’infezione che si ingrandisce a macchia d’olio in tutta la città. È al Distretto 21 che prosegue il crossover, con le indagini condotte dagli uomini e le donne dell’Intelligence di Hank Voight sul fulcro di questa infezione. L’ultimo episodio si sposta poi al Chicago Med Centre, per l’identificazione e la ricerca di un antidoto.

OAK ISLAND E IL TESORO MALEDETTO

Dal 12 febbraio all’8 aprile, ogni mercoledì alle 21.50 su History

Rick, Marty e il team di Oak Island sono tornati per la stagione più EPICA di sempre – e questa volta avranno a disposizione più determinazione, risorse e tecnologia che mai nella loro ricerca per risolvere un mistero che resiste da 224 anni. Ora, grazie alla piena collaborazione del proprietario terriero Tom Nolan, figlio del defunto Fred Nolan, avranno un accesso senza precedenti ad aree dell'isola che potrebbero celare indizi determinanti…o addirittura il tesoro!

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO

DISOBEDIENCE

Giovedì 13 febbraio, alle 21:15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Rachel Weisz e Rachel McAdams sono dirette dal regista premio Oscar® per Una donna fantastica (miglior film straniero), Sebastián Lelio, in una storia ambientata nella comunità ebraica ortodossa della Londra contemporanea. Ronit torna da New York nella capitale britannica per i funerali del padre rabbino. Qui ritrova Dovid, studioso della Torah, ed Esti di cui era amica e scopre che ora sono sposati. Tra Ronit ed Esti c'era stata un'attrazione che aveva creato turbamento nella comunità e che ora rischia di tornare ad accendersi.

CHICAGO PD

Dal 13 febbraio al 9 luglio, ogni giovedì alle 21.15 in prima Tv su Premium Crime

La serie racconta le vicende del Distretto 21 del Dipartimento di Polizia di Chicago, composto dall'Unità di Pattuglia, che vigila le pericolose strade della città, e l'Unità d'Intelligence, che combatte il crimine organizzato. La mente del gruppo è il carismatico sergente Hank Voight (Jason Beghe). Nel finale della scorsa stagione l’Intelligence e i suoi membri hanno vissuto momenti di grande difficoltà. In questi nuovi episodi non mancheranno nuovi casi di cui occuparsi e da cui farsi coinvolgere. Inoltre, scopriremo se il Distretto 21 passerà davvero sotto la guida di Halstead, come Hank ha previsto nell’ultima puntata. Verranno introdotti nuovi attori e nuovi personaggi, tra cui Paul Adelstein (Private Practice, Girlfriends’ Guide to Divorce), e Lisseth Chavez (Grey’s Anatomy, Murder in the First, Shameless). Si unisce anche Michael Beach (The 100) il quale interpreta Darius Walker, un boss della criminalità di Chicago, Anche quest'anno le storie della Caserma 51, del Distretto 21 e del Chicago Medical Center si incroceranno in un Crossover intitolato One Chicago. Nel primo episodio, i vigili del fuoco di Wallace Boden dovranno affrontare un’infezione che si ingrandisce a macchia d’olio in tutta la città. È proprio al Distretto 21 che prosegue il crossover, con le indagini condotte dagli uomini e le donne dell’Intelligence di Hank Voight sul fulcro di questa infezione. L’ultimo episodio si sposta poi al Chicago Med Centre, per l’identificazione e la ricerca di un antidoto.

VENERDÌ 14 FEBBRAIO

LA CONFRATERNITA

Venerdì 14 febbraio, alle 21:00 su Sky Cinema Suspense e in streaming su NOW TV

Ashley ha avuto un anno difficile: sua madre è morta, il suo matrimonio è finito e non ha ottenuto la promozione sperata al lavoro. Quando sua sorella Jasmine la porta in un gruppo femminile The Sisterhood, guidato dalla carismatica Desiree, è incuriosita e spera che possa migliorare la sua vita. Effettivamente in breve tempo Ashley riceve un aumento sul lavoro e il divorzio si risolve a suo favore. Ma presto scopre che i benefici di The Sisterhood hanno un prezzo molto elevato.

PRENDIMI!

Venerdì 14 febbraio, in prima tv alle 21:15 su Premium Cinema

Per un mese all’anno, cinque amici altamente competitivi si sfidano in una versione senza barriere del gioco del ‘tag’ cominciato dai tempi delle elementari, mettendo a rischio la propria pelle, il proprio lavoro e le proprie relazioni, pur di poter gridare l’urlo di battaglia “Preso!”. Quest’anno, il mese del gioco coincide con il matrimonio dell’unico giocatore ancora imbattuto, cosa che dovrebbe renderlo un bersaglio facile. Ma lui sa che gli altri stanno arrivando... ed è pronto.

CHICAGO MED

Dal 14 febbraio al 10 luglio, ogni venerdì alle 21.15 in prima Tv su Premium Stories

Tornano le vicende e i casi clinici dello Chicago Medical Center. La serie riparte dai cliffhanger con si era conclusa la quarta stagione: Maggie scopre di essere affetta da un cancro al seno, il dottor Charles si è risposato. La vita di Will è di nuovo in pericolo poiché il figlio del criminale che aveva incastrato è uscito di prigione. Natalie viene sapere della situazione e lo raggiunge nel parcheggio per parlare, quando l’auto dell’uomo viene travolta e Natalie schizza fuori dall’abitacolo. La dottoressa sviene tra le braccia di Will… Anche quest'anno le storie della Caserma 51, del Distretto 21 e del Chicago Medical Center si incroceranno in un crossover «One Chicago». Nel primo episodio, i vigili del fuoco di Wallace Boden dovranno affrontare un’infezione che si espande a macchia d’olio in tutta la città. È al Distretto 21 che prosegue il crossover, con le indagini condotte dagli uomini e le donne dell’Intelligence di Hank Voight sul fulcro di questa infezione. L’ultimo episodio si sposta proprio al Chicago Med Centre, per l’identificazione e la ricerca di un antidoto.

SABATO 15 FEBBRAIO

LA TERRA DELL'ABBASTANZA

Sabato 15 febbraio, alle 21:15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

I fratelli D'Innocenzo, miglior regia esordiente ai Nastri d’argento 2018, firmano un'opera profonda, interpretata dai giovani Andrea Carpenzano (Il campione) e Matteo Olivetti, affiancati da Max Tortora e Luca Zingaretti. Mirko e Manolo sono due giovani amici della periferia romana. Una notte investono involontariamente un uomo e scappano. Scoprono poi di avere ucciso il pentito di un clan criminale e decidono di giocarsi questa carta per poter entrare a farne parte. Il film è stato presentato nella sezione Panorama al Festival di Berlino 2018.

RISATE ALL’ITALIANA

Da sabato 15 a giovedì 27 febbraio su Sky Cinema Collection

Da sabato 15 a giovedì 27 febbraio l’appuntamento su Sky Cinema Collection è con le migliori commedie “made in Italy” e i protagonisti di casa nostra che ci hanno regalato indimenticabili momenti di svago e divertimento. Tra gli oltre 70 titoli, sono da non perdere le commedie di successo più recenti, come: L'AGENZIA DEI BUGIARDI, pellicola dall’ironia graffiante con Alessandra Mastronardi e Massimo Ghini in cui Giampaolo Morelli è il titolare di un’agenzia che fornisce alibi agli adulteri; BENTORNATO PRESIDENTE, il divertente sequel di Benvenuto Presidente! con Claudio Bisio e Sarah Felberbaum; UNA FESTA ESAGERATA in cui Vincenzo Salemme, davanti e dietro la macchina da presa, è un geometra che si trova ad affrontare una serie di imprevisti durante la festa per i 18 anni della figlia; ritroviamo Salemme nella commedia di Carlo Vanzina NON SI RUBA A CASA DEI LADRI, insieme a Massimo Ghini, Stefania Rocca e Manuela Arcuri, dove un uomo finito in povertà organizza una truffa per vendicarsi di chi lo ha rovinato; I BABYSITTER, il remake della commedia francese interpretato da Diego Abatantuono, Francesco Mandelli e Paolo Ruffini, in cui un impiegato accetta di badare al figlio del capo ma finisce nei guai; MODALITÀ AEREO di Fausto Brizzi dove Lillo è l’inserviente di un aeroporto che si impossessa del cellulare del ricco imprenditore, interpretato da Paolo Ruffini, per vendicarsi della sua arroganza; COMPROMESSI SPOSI dove Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme sono rispettivamente un imprenditore del Nord e un sindaco del Sud che si alleano per impedire le nozze dei rispettivi figli; TI PRESENTO SOFIA di Guido Chiesa, in cui Fabio De Luigi è un uomo divorziato deciso a nascondere l'esistenza della figlia per conquistare una donna che detesta i bambini, Micaela Ramazzotti; SE SON ROSE con Leonardo Pieraccioni, davanti e dietro la macchina da presa, nei panni di un cinquantenne single che viene costretto dalla figlia a riallacciare i contatti con tutte le sue ex; MA COSA CI DICE IL CERVELLO, dove Paola Cortellesi, diretta dal marito Riccardo Milani, è un’agente segreto che si mette al servizio degli amici per vendicarli dagli abusi subiti; la commedia sull'Italia di oggi L'ORA LEGALE con la simpatia irresistibile di Ficarra e Picone; QUEL BRAVO RAGAZZO con l’esilarante “Herbert Ballerina” nei panni del figlio segreto di un boss mafioso incapace di adattarsi alle regole della “famiglia”; AMICI COME PRIMA con Christian De Sica e Massimo Boldi nella commedia che ha rilanciato il loro sodalizio; il film campione d'incassi di Alessandro Genovesi 10 GIORNI SENZA MAMMA in cui Valentina Lodovini si concede una vacanza a Cuba lasciando l’incapace marito Fabio De Luigi a occuparsi dei figli; la commedia di Massimiliano Bruno NON CI RESTA CHE IL CRIMINE con Marco Giallini, Edoardo Leo, Alessandro Gassmann e Gianmarco Tognazzi nei panni di quattro amici che si ritrovano a viaggiare indietro nel tempo; e SUPER VACANZE DI NATALE, il meglio di 35 anni di Cinepanettoni in cui svettano i due grandi protagonisti del genere Christian De Sica e Massimo Boldi, ma anche Jerry Calà, Diego Abatantuono, Massimo Ghini e Paolo Ruffini, anche autore dell’operazione. La programmazione prevede inoltre le commedie ormai cult come SAPORE DI MARE di Carlo Vanzina con Jerry Calà e Christian De Sica, SEGNI PARTICOLARI: BELLISSIMO con un Adriano Celentano playboy, la commedia sul mondo della boxe BOMBER con Bud Spencer e Jerry Calà, la commedia sportiva LO CHIAMAVANO BULLDOZER con Bud Spencer, per citarne alcuni., le commedie che hanno fatto ridere milioni di italiani dominando i box office negli ultimi decenni. I titoli sono disponibili on demand nella collezione RISATE ALL’ITALIANA.