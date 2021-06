Giugno 2021 sui canali Sky e in streaming su NOW

SEGNALAZIONI SKY / NOW - GIUGNO 2021



SKY ATLANTIC

OMICIDIO A EASTTOWN – MARE OF EASTTOWN

Da mercoledì 9 giugno alle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW

A dieci anni dal debutto in TV con la premiata Mildred Pierce, Kate Winslet di nuovo protagonista di una miniserie HBO, Omicidio a Easttown, di cui è anche produttrice. L’attrice premio Oscar per The Reader – A voce alta interpreta Mare Sheehan, una detective di una cittadina della Pennsylvania che indaga su un caso di omicidio mentre la sua vita va a rotoli. La serie è un crime drama che esplora il lato più oscuro delle comunità più chiuse, e come la famiglia e i drammi del passato possano definire il nostro presente. La storia di Omicidio a Easttown, che si inserisce alla perfezione nella categoria “small town mystery”, è ambientata nei sobborghi di Philadelphia. Al centro troviamo la disincantata detective Mare Sheehan, che si ritrova a indagare sull’omicidio di una giovanissima ragazza madre in un momento in cui deve affrontare anche una serie di problemi personali legati al suo travagliato passato più recente. Mare, che è una piccola celebrità locale grazie a un tiro da record durante una partita di basket del liceo un quarto di secolo prima, nel frattempo è tormentata pure da un altro caso vecchio ormai di un anno e mai risolto, la sparizione della figlia di una sua ex compagna di scuola. Un caso che l’ha messa a dura prova e che ha spaccato la comunità, sempre più scettica sulle sue capacità. In un mondo così piccolo in cui tutti si conoscono non ci si può nascondere…o forse sì?

COBRA - UNITÀ ANTICRISI

Da venerdì 18 giugno alle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW

Una massiccia esplosione solare ha colpito l‘Europa, facendo saltare la rete elettrica e i sistemi di navigazione, lasciando gran parte della Gran Bretagna senza energia e creando caos sociale e politico. La commissione COBRA – una squadra costituita da massimi esperti dello Stato, abili risolutori in caso di crisi e importanti personalità della politica – lotta per proteggere il popolo britannico. Il Primo Ministro, Robert Sutherland (Robert Carlyle), e il suo Capo di Gabinetto, Anna Marshall, devono affrontare decisioni politiche impossibili e allo stesso tempo gestire le vite private messe estremamente sotto pressione. Non solo si ritrovano a portare il peso delle aspettative pubbliche e i bisogni delle proprie famiglie, ma devono anche tenere conto degli avversari politici, che coglieranno qualsiasi segno di debolezza come un’opportunità per colpire.

SKY UNO



UN SOGNO IN AFFITTO

Da giovedì 17 giugno alle 22.20 in prima visione su Sky Uno e in streaming su NOW

Da giovedì 17 giugno, su Sky e NOW, l’esperta del settore immobiliare più famosa della televisione italiana Paola Marella va alla scoperta di alcune delle case più chic nelle zone più belle del nostro Paese per regalare “Un sogno in affitto”, un viaggio grazie al quale si potrà immaginare una vera vacanza da favola, un’esperienza che sia la realizzazione di un sogno. Tra ville settecentesche e tipici casali, tra attici con terrazzo e vista mozzafiato sul mare e splendidi appartamenti nel cuore delle città, in ogni episodio di “Un sogno in affitto” Paola entrerà in tre dimore della stessa località, raccontandone la storia – anche dal punto di vista architettonico – e visitandone i meravigliosi ambienti. Per ogni tappa, Paola - che per lavoro e per passione ha viaggiato in tutto il mondo e conosce molte tradizioni - visiterà saloni elegantissimi e camere da letto maestose, sale da bagno hollywoodiane e incredibili giardini, raccontando i dettagli più incredibili di queste case da sogno ma anche le bellezze del territorio. Le destinazioni sono alcuni dei luoghi del nostro Paese più amati dai turisti di tutto il mondo: da Venezia a Courmayeur, dalle Langhe al Lago di Garda, fino a due angoli incantevoli della Sicilia come Taormina e Noto. Nel programma realizzato da Milano Produzioni, Paola Marella in ogni puntata sarà accompagnata da un ospite dal mondo dello sport e dello spettacolo. Con lei ci saranno il conduttore tv Giorgio Mastrota, l’attore, comico e conduttore Max Giusti, l’attore Sergio Assisi, l’attore e comico Gabriele Cirilli, il campione di nuoto Filippo Magnini e l’attore Paolo Conticini. In ogni episodio di “Un sogno in affitto” - dal 17 giugno ogni giovedì alle 22.20 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW - prima della scelta della dimora preferita Paola e il suo ospite andranno in giro nella località alla ricerca dei posti più incantevoli per scoprire e riscoprire l’Italia gustandola appieno sotto tutti i punti di vista e per regalare l’emozione di una vera vacanza da sogno.

SKY CINEMA

Nel mese di Giugno su Sky Cinema Uno sono da non perdere le prime visioni UN CONTO DA REGOLARE, WANDER – INGANNO MORTALE, SECURITY, AMORE A SECONDA VISTA, la nuova produzione Sky Original ALFREDINO – UNA STORIA ITALIANA, RUNNING WITH THE DEVIL – LA LEGGE DEL CARTELLO, WONDER WOMAN 1984, YOU SHOULD HAVE LEFT, SKYFIRE, BLACK WATER: ABYSS e FANTASY ISLAND. Inoltre, si segnalano: L’ULTIMA PARTITA in cui Dave Bautista cerca di salvare un match di calcio; C’ERA UNA VOLTA A LOS ANGELES con Bruce Willis nei panni di un detective privato che si mette alle calcagna di una gang di criminali che ha rapito il suo cane; e L’AMORE A DOMICILIO che racconta le imprevedibili strade che prende la relazione tra i personaggi interpretati da Miriam Leone e Simone Liberati.

A Giugno su Sky Cinema Due sono da non perdere le prime visioni LACCI, CRESCENDO - #MAKEMUSICNOTWAR, LUCY IN THE SKY, LE SORELLE MACALUSO, REGINA, LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID COPPERFIELD, IRRESISTIBILE e FOSTER BOY. Inoltre, si segnalano: SALVATE IL SOLDATO RYAN, il film di guerra firmato Steven Spielberg premiato con 5 Oscar® e interpretato da Tom Hanks e Matt Damon; REBEL IN THE RYE, il biopic che racconta la figura dello scrittore J.D. Salinger, interpretato da Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, Tolkien); la pellicola sulla vendetta THE DRESSMAKER - IL DIAVOLO È TORNATO con Kate Winslet, Liam Hemsworth e Judy Davis; l’intramontabile THE TRUMAN SHOW con un immenso Jim Carrey, affiancato da Ed Harris; l’incalzante thriller sul fenomeno WikiLeaks, IL QUINTO POTERE, con Benedict Cumberbatch; e il dramma coniugale diretto da Sam Mendes REVOLUTIONARY ROAD con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet in due interpretazioni memorabili.

A Giugno, su Sky Cinema Family arrivano in prima visione gli ultimi tre film del franchise danese di successo tratto dallo storico fumetto di Kaj Engholm e Olav Hast: SUPERPAPÀ: UN LAVORO DA VERTIGINI, SUPERPAPÀ: OPERAZIONE VACANZE e SUPERPAPÀ: IL RITORNO DEI VIKINGHI. Protagonista è una simpatica e vivacissima famiglia guidata da un “superpapà” che tiene le fila della sua esuberante ciurma di 4 figli, aiutato dal saggio zio Anders. Inoltre, si segnalano: i primi due capitoli della saga d’animazione che vede protagonisti un leone, una giraffa, un ippopotamo e una zebra, MADAGASCAR e MADAGASCAR 2; il film fantastico I RUBACCHIOTTI che vede al centro un gruppo di voraci gnometti pronti a dar fastidio a John Goodman; e la storia di avventura e di amicizia WATER HORSE - LA LEGGENDA DEGLI ABISSI, dai creatori de Le cronache di Narnia.

A Giugno, su Sky Cinema Action, si segnalano in programmazione: lo spettacolare fantasy diretto da Rob Cohen DRAGONHEART con Dennis Quaid e Julie Christie; lo spy-action AWOL 72 – IL DISERTORE con Luke Goss (Blade II); il terzo capitolo della saga action con Will Smith e Martin Lawrence, BAD BOYS FOR LIFE; lo spettacolare disaster movie GREENLAND con Gerard Butler; il cult del cinema action BEHIND ENEMY LINES - DIETRO LE LINEE NEMICHE con Gene Hackman e Owen Wilson; e il film di John Carpenter GROSSO GUAIO A CHINATOWN con un iconico Kurt Russell

Su Sky Cinema Suspence, a Giugno sono da non perdere: il thriller BLOOD con Paul Bettany e Mark Strong; la pellicola sugli abusi di potere THE GUILTY - IL COLPEVOLE con Bill Pullman; l’intramontabile thriller NELLA MORSA DEL RAGNO con Morgan Freeman; EVIDENCE in cui Radha Mitchell e Stephen Moyer (True Blood) sono due detective che indagano su una strage avvenuta nel deserto; l’horror claustrofobico acclamato da Stephen King AUTOPSY con Emile Hirsch e Bryan Cox; MILIZIA in cui un ex poliziotto è costretto a tornare in azione in seguito a una sparatoria di massa durante un funerale della polizia; il thriller tratto dal bestseller di Jeanne Ryan NERVE con Emma Roberts e Dave Franco; LA VERA STORIA DI JACK LO SQUARTATORE con Johnny Depp, Heather Graham e Ian Holm nella cruenta storia del celebre serial killer; e l’horror con Robert Carlyle 28 SETTIMANE DOPO, sequel di 28 Giorni dopo.

Tra i film in programmazione su Sky Cinema Romance a Giugno si segnalano: la magica avventura su un amore impossibile UNA SIRENA A PARIGI; la commedia a tinte rosa PANE E BURLESQUE con Laura Chiatti, Sabrina Impacciatore, Giovanna Rei e Michela Andreozzi; la commedia anticonvenzionale APPUNTAMENTO AL PARCO con Diane Keaton e Brendan Gleeson; l’intensa storia d’amore tra Ryan Gosling e Rachel Mc Adams LE PAGINE DELLA NOSTRA VITA di Nick Cassavetes; il film di David Fincher, vincitore di 3 Oscar®, IL CURIOSO CASO DI BENJAMIN BUTTON con Brad Pitt e Cate Blanchett; e la spensierata commedia romantica di Cedric Klapisch sulla ricerca dell’anima gemella SOMEONE, SOMEWHERE.

A Giugno su Sky Cinema Drama, si segnalano i seguenti titoli previsti in programmazione: MIGLIORI NEMICI, l’incredibile storia vera con Sam Rockwell e Taraji P. Henson; il biopic di Todd Haynes CATTIVE ACQUE con Mark Ruffalo e Anne Hathaway; il dramma sull’amore e la perdita CAFÉ DE FLOR di Jean-Marc Vallée (Dallas Buyers Club); l’intenso WAVES - LE ONDE DELLA VITA con Kelvin Harrison Jr. e Lucas Hedges; la potente opera prima di Ladj Ly, che ha ottenuto il Premio della Giuria a Cannes, I MISERABILI; l’adattamento del libro di Stephen Amidon IL CAPITALE UMANO – HUMAN CAPITAL con Marisa Tomei, Liev Schreiber e Peter Sarsgaard; la scottante storia vera diretta da François Ozon, Gran Premio della Giuria a Berlino, GRAZIE A DIO; e l’acclamata opera prima di Paolo Licata, tratta dal romanzo di Catena Fiorello, PICCIRIDDA - CON I PIEDI NELLA SABBIA.

Tra i film in programmazione a Giugno su Sky Cinema Comedy sono da non perdere: tre esilaranti capitoli della saga demenziale inaugurata da Jason Biggs AMERICAN PIE 2, AMERICAN PIE: ANCORA INSIEME e AMERICAN PIE PRESENTS: BAND CAMP; l’irriverente commedia con Mila Kunis BAD MOMS - MAMME MOLTO CATTIVE, dai produttori di Una notte da leoni; la commedia corale di Fausto Brizzi LA MIA BANDA SUONA IL POP con Christian De Sica e Diego Abatantuono; la celebre commedia con Eddie Murphy IL PROFESSORE MATTO; e la commedia con Emma Thompson ambientata nel mondo della televisione, E POI C’È KATHERINE

LE PRIME TV DI GIUGNO 2020

Mar 1 GIU - CINEMA UNO : UN CONTO DA REGOLARE [Minerva, 2019] - 1aTv Azione/Thriller

[Minerva, 2019] - Azione/Thriller Mer 2 GIU - CINEMA DUE : LACCI [Rai Cinema, 2020] - 1aTv Drammatico

[Rai Cinema, 2020] - Drammatico Gio 3 GIU - COLLECTION : I CALCIANTI [Settima Luna, 2015] - 1aTv Drammatico/Sportivo

[Settima Luna, 2015] - Drammatico/Sportivo Ven 4 GIU - CINEMA DUE : CRESCENDO - #MAKEMUSICNOTWAR [Satine, 2019] - 1aTv Musicale

[Satine, 2019] - Musicale Sab 5 GIU (ore 19.35) - COLLECTION : IL MIO AMICO ALEXIS [Mescalito Film, 2019] - 1aTv Commedia/Drammatico

(ore 19.35) - [Mescalito Film, 2019] - Commedia/Drammatico Sab 5 GIU - CINEMA UNO : WANDER - INGANNO MORTALE [Minerva, 2020] - 1aTv Thriller

[Minerva, 2020] - Thriller Dom 6 GIU - COLLECTION : THE KEEPER - LA LEGGENDA DI UN PORTIERE [Rai Cinema, 2018] - 1aTv Biografico/Drammatico

[Rai Cinema, 2018] - Biografico/Drammatico Lun 7 GIU - CINEMA UNO : SECURITY [Vision Distribution, 2021] - 1aTv Thriller

[Vision Distribution, 2021] - Thriller Mar 8 GIU - CINEMA UNO : AMORE A SECONDA VISTA [Eagle, 2019] - 1aTv Commedia/Romantico

[Eagle, 2019] - Commedia/Romantico Mer 9 GIU - CINEMA DUE : LUCY IN THE SKY [Disney, 2019] - 1aTv Drammatico/Fantascienza

[Disney, 2019] - Drammatico/Fantascienza Gio 10 GIU - CINEMA UNO : RUNNING WITH THE DEVIL - LA LEGGE DEL CARTELLO [IIF, 2019] - 1aTv Crimine/Thriller

[IIF, 2019] - Crimine/Thriller Sab 12 GIU - FAMILY : SUPERPAPA' - UN LAVORO DA VERTIGINI [SummerSide, 2020] - 1aTv

[SummerSide, 2020] - Dom 13 GIU - CINEMA DUE : LE SORELLE MACALUSO [Teodora, 2020] - 1aTv Drammatico

[Teodora, 2020] - Drammatico Lun 14 GIU - CINEMA UNO : WONDER WOMAN 1984 [Warner Bros, 2020] - 1aTv Azione/Avventura

[Warner Bros, 2020] - Azione/Avventura Mar 15 GIU - CINEMA UNO : VE NE DOVEVATE ANDARE [Nbc Universal, 2020] - 1aTv Horror/Thriller

[Nbc Universal, 2020] - Horror/Thriller Mer 16 GIU - CINEMA DUE : REGINA [Adler, 2020] - 1aTv Drammatico

[Adler, 2020] - Drammatico Gio 17 GIU - COLLECTION : MAX STEEL [Lucky Red, 2016] - 1aTv Azione/Fantascienza

[Lucky Red, 2016] - Azione/Fantascienza Sab 19 GIU - FAMILY : SUPERPAPA' - OPERAZIONE VACANZE [SummerSide, 2018] - 1aTv

[SummerSide, 2018] - Dom 20 GIU - CINEMA DUE : LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID COPPERFIELD [Lucky Red, 2019] - 1aTv Commedia/Drammatico

[Lucky Red, 2019] - Commedia/Drammatico Lun 21 GIU - CINEMA UNO : ALFREDINO - UNA STORIA ITALIANA [Ep. 1-2, Sky Italia Produzioni Cinema 2021] - 1aTv Drammatico

[Ep. 1-2, Sky Italia Produzioni Cinema 2021] - Drammatico Mar 22 GIU - CINEMA UNO : SKYFIRE [Eagle, 2019] - 1aTv Azione/Thriller

[Eagle, 2019] - Azione/Thriller Gio 24 GIU - CINEMA DUE : IRRESISTIBILE [Universal, 2020] - 1aTv Commedia/Drammatico

[Universal, 2020] - Commedia/Drammatico Ven 25 GIU - CINEMA UNO : BLACK WATER: ABYSS [Adler, 2020] - 1aTv Azione/Horror

[Adler, 2020] - Azione/Horror Sab 26 GIU - FAMILY : SUPERPAPA' - UN LAVORO DA VERTIGINI [SummerSide, 2017] - 1aTv

[SummerSide, 2017] - Lun 28 GIU - CINEMA UNO : ALFREDINO - UNA STORIA ITALIANA [Ep. 3-4, Sky Italia Produzioni Cinema 2021] - 1aTv Drammatico

[Ep. 3-4, Sky Italia Produzioni Cinema 2021] - Drammatico Mar 29 GIU - CINEMA UNO : FANTASY ISLAND [Sony, 2020] - 1aTv Avventura/Horror

[Sony, 2020] - Avventura/Horror Mer 30 GIU - CINEMA DUE : FOSTER BOY [Eagle, 2019] - 1aTv Mistero/Thriller

SECURITY

Lunedì 7 giugno alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Il nuovo film Sky Original SECURITY, diretto da Peter Chelsom (Serendipity, Shall We Dance?) e ispirato all’omonimo romanzo di Stephen Amidon (pubblicato in Italia da Mondadori), già acclamato autore de Il capitale umano. Sceneggiato dallo stesso regista insieme a Tinker Lindsay, Silvio Muccino, Michele Pellegrini e Amina Grenci, da un soggetto di Peter Chelsom, Umberto Contarello e Sara Mosetti, il film è interpretato da Marco D’Amore che ne è protagonista accanto a Maya Sansa, Silvio Muccino, Valeria Bilello, Ludovica Martino, Giulio Pranno, Tommaso Ragno, Beatrice Grannò, Antonio Zavatteri e con la partecipazione di Fabrizio Bentivoglio. Peter Chelsom si è avvalso anche della collaborazione del direttore della fotografia Mauro Fiore, vincitore del Premio Oscar® nel 2010 per Avatar. Il film è una produzione Vision Distribution e Indiana Production. Ne sono produttori Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli. SINOSSI. In estate Forte dei Marmi è una cittadina tranquilla, un piccolo angolo di paradiso per i suoi cittadini benestanti. In inverno le giornate si accorciano, le notti si allungano e le ville diventano piccole fortezze custodite da sofisticati circuiti di telecamere di sicurezza. Questa è una storia invernale, una storia che sconvolge le vite dei propri personaggi e li cambia per sempre. Quando la paura abita all'interno delle case e delle persone, qual è il prezzo della sicurezza?

ALFREDINO - UNA STORIA ITALIANA

Lunedì 21 e 28 giugno alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Arriva in prima visione su Sky Cinema la produzione Sky Original, prodotta con Marco Belardi per Lotus Production, una società Leone Film Group ALFREDINO - UNA STORIA ITALIANA, la serie sui fatti di Vermicino, una vicenda che quarant’anni fa commosse in diretta TV l’Italia. In onda in due appuntamenti, lunedì 21 e 28 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 su Sky Cinema Due), ALFREDINO - UNA STORIA ITALIANA racconta la storia del piccolo Alfredo Rampi, caduto in un pozzo artesiano nel giugno 1981, e vede protagonista Anna Foglietta nei panni della madre di Alfredino, la signora Franca Rampi, mentre il cast è composto da: Francesco Acquaroli (Smetto quando voglio, Dogman, Suburra – La serie, Fargo) è il comandante dei Vigili del fuoco Elveno Pastorelli; Vinicio Marchioni che interpreta Nando Broglio, il vigile del fuoco che provò a tenere compagnia e a motivare Alfredo durante quelle terribili ore; Luca Angeletti (Come un gatto in tangenziale, Nessuno mi può giudicare, Nero a metà) è il padre di Alfredo, Ferdinando Rampi; Beniamino Marcone (Il giovane Montalbano, 20 Sigarette, Prima che la notte) nei panni di Marco Faggioli, uno dei pompieri accorsi sul luogo della tragedia; Giacomo Ferrara (Suburra, Il permesso – 48 ore fuori) è Maurizio Monteleone, il secondo degli speleologi che provarono a recuperare il piccolo; Valentina Romani (Un bacio, Mare fuori, La porta rossa) interpreterà la geologa Laura Bortolani; Daniele La Leggia (Gli equilibristi) è Tullio Bernabei, caposquadra del gruppo di speleologi e primo a calarsi nel pozzo; e ancora Riccardo De Filippis (Romanzo Criminale – La serie, Un Natale stupefacente) nei panni di Angelo Licheri, “l’Angelo di Vermicino”, ultimo a calarsi nel pozzo e a provare a salvare Alfredo; Massimo Dapporto sarà invece l’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini. La regia è di Marco Pontecorvo (Nero a metà, Ragion di Stato, L’oro di Scampia) e la sceneggiatura di Barbara Petronio – anche produttore creativo – e Francesco Balletta. La serie racconta la storia del piccolo Alfredo Rampi, caduto in un pozzo artesiano nel giugno 1981. Un sasso duro rimasto nel cuore di un intero Paese, un trauma collettivo che questa serie vuole raccontare animata dalla speranza di aiutare ad elaborarlo e superarlo. Un evento doloroso che appartiene alla memoria storica dell’Italia e da cui, però, è scaturito qualcosa di prezioso: la vicenda di Alfredino diede infatti un impulso decisivo alla costituzione della Protezione civile come la conosciamo oggi, e grazie alla determinazione di Franca Rampi è sorto il Centro Alfredo Rampi, con l’obiettivo di evitare che altri potessero soffrire quanto da loro sofferto.

LUCY IN THE SKY

Mercoledì 9 giugno alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming NOW

Dopo il successo come sceneggiatore delle serie Fargo e Legion, Noah Hawley esordisce alla regia con un film psicologico con Natalie Portman e Jon Hamm. Lucy Cola è un’astronauta impeccabile appena tornata da una missione nello Spazio. Dopo aver visto la Terra da lassù, però, non riesce a riabituarsi alla routine. Giorno dopo giorno il suo matrimonio e la sua stabilità mentale sono sempre più compromessi, e la sua vita rischia di andare in pezzi.

WONDER WOMAN 1984

Lunedì 14 giugno alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Gal Gadot torna per la quarta volta nei panni della supereroina della DC Comics, in un film con Kristen Wiig, Chris Pine e Pedro Pascal, diretti da Patty Jenkins (Monster, Wonder Woman). Wonder Woman deve difendere l’umanità da un potente uomo d’affari e da una donna che ha intrapreso la via del male a causa di una pietra magica in grado di avverare qualsiasi desiderio.

SKY CINEMA COLLECTION - HEROES

Da sabato 12 a venerdì 25 giugno su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW

Da sabato 12 a venerdì 25 giugno gli eroi e supereroi più amati del cinema, dei fumetti e dei videogiochi popolano Sky Cinema Collection con oltre 60 titoli in programmazione che comprendono le prime visioni WONDER WOMAN 1984 e MAX STEEL. Un eccezionale viaggio in compagnia degli eroi dell’universo DC Comics dotati di superpoteri, tra cui: la prima visione WONDER WOMAN 1984 (lunedì 14 alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection, vedi prime visioni del mese) in cui Gal Gadot torna per la quarta volta nei panni della supereroina; la saga dedicata all’Uomo Pipistrello che comprende i due film diretti da Tim Burton BATMAN e BATMAN – IL RITORNO, i due da Joel Schumacher BATMAN FOREVER e BATMAN & ROBIN (da non perdere l’omaggio a 20 anni dalla morte del regista martedì 22 giugno) e i tre capitoli firmati Christopher Nolan BATMAN BEGINS, IL CAVALIERE OSCURO e IL CAVALIERE OSCURO – IL RITORNO; l’inedita versione originale ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE con Ben Affleck nei panni di Batman e Gal Gadot in quelli di Wonder Woman; e BIRDS OF PREY E LA FANTASMAGORICA RINASCITA DI HARLEY QUINN, in cui l’antieroina interpretata da Margot Robbie, dopo la rottura con Joker, deve affrontare una serie di nemici. Si segnala inoltre THE NEW MUTANTS, il cine-comic legato all’universo degli X-Men con Maisie Williams, Anya Taylor-Joy e Charlie Heaton. Non mancano in programmazione storie di personaggi leggendari e paladini pronti a vivere ogni tipo di avventura, tra questi: la prima visione MAX STEEL (vedi prime visioni del mese), la genesi di un supereroe nel lungometraggio in live action ispirato al giocattolo della Mattel e all’omonimo cartoon; LA LEGGENDA DEGLI UOMINI STRAORDINARI in cui l’avventuriero interpretato da Sean Connery guida una squadra di eroi della letteratura popolare per fermare il folle piano di Phantom che vuole distruggere il mondo; l’action intergalattico sui supereroi della famosa serie tv POWER RANGERS; i 4 film che compongono la saga interpretata da Harrison Ford, diretta da Steven Spielberg e ideata da George Lucas: I PREDATORI DELL’ARCA PERDUTA, INDIANA JONES E IL TEMPIO MALEDETTO, INDIANA JONES E L’ULTIMA CROCIATA e INDIANA JONES E IL REGNO DEL TESCHIO DI CRISTALLO; le avventurose commedie sulle nuove imprese dei tre moschettieri e D’Artagnan dirette da Giovanni Veronesi e interpretate da Piefrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo insieme a Margherita Buy MOSCHETTIERI DEL RE: LA PENULTIMA MISSIONE e TUTTI PER 1 – 1 PER TUTTI, film targato Sky Original; Antonio Banderas dà vita al celebre giustiziere che troviamo in LA MASCHERA DI ZORRO e THE LEGEND OF ZORRO con Catherine Zeta-Jones; e due film con Angelina Jolie dedicati alle avventure dell’eroina del celebre videogame LARA CROFT: TOMB RAIDER e LARA CROFT: TOMB RAIDER - LA CULLA DELLA VITA.

SKY CINEMA COLLECTION – NICOLAS CAGE MANIA

Da sabato 26 giugno a venerdì 2 luglio su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW

Da sabato 26 giugno a venerdì 2 luglio Sky Cinema Collection vede protagonista uno degli interpreti più iconici e versatili del cinema americano con 18 film da lui interpretati. Tra attori più affermati del panorama hollywoodiano, Cage grazie alla sua duttilità ha ottenuto successo sia con ruoli d’azione e brillanti, sia con interpretazioni intense e drammatiche. Tra i film d’azione in programmazione segnaliamo: CON AIR, la spettacolare pellicola con John Malkovich e John Cusack; il film ambientato nella Cina del XII secolo OUTCAST – L’ULTIMO TEMPLARE con Hayden Christensen; l’adrenalinico GHOST RIDER, tratto dal fumetto Marvel; e l’action tra bestie feroci e un killer spietato PRIMAL con Famke Janssen. Non manca la suspense nella carriera di Cage e non si possono dimenticare i suoi ruoli nel poliziesco IL CATTIVO TENENTE – ULTIMA CHIAMATA NEW ORLEANS, remake dell’omonimo film di Abel Ferrara, e nel thriller paranormale PAY THE GHOST. Tra i film diretti da grandi registi sono da non perdere LORD OF WAR di Andrew Niccol e CUORE SELVAGGIO di David Lynch; mentre tra i film in cui Cage ha avuto ruoli brillanti si segnalano la commedia dai buoni sentimenti con Téa Leoni THE FAMILY MAN e la commedia romantica con Cher STREGATA DALLA LUNA, premiata con 3 Oscar®.

SKY ARTE

I WISH I WAS LIKE YOU

Mercoledì 2 giugno alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

25 anni dopo quella sera di febbraio del 1994 in cui i Nirvana suonarono al Palaghiaccio di Marino nei pressi di Roma, Luca Onorati e Francesco Gargamelli viaggiano attraverso i ricordi Recuperano i cimeli di gioventù raccontano cosa accadde quel giorno e infine si ritrovano con altri " davanti al Palaghiaccio, oggi area disabitata e in rovina, per una piccola celebrazione a base di musica e proiezioni di clip, dei Nirvana, naturalmente

VIA ITALIA

Da giovedì 3 giugno alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

I vecchi sentieri romani sono il modo migliore per scoprire un'Italia nascosta e segreta Appaiono come linee rette, quasi immaginarie, che attraversano le regioni d'Italia Li seguiamo attraverso splendidi paesaggi e incontriamo tutti coloro che ancora oggi li animano. VIA CASSIA ep 1 La Via Cassia è una delle principali strade consolari romane, che collega Roma a Firenze e a Carrara Seguiamo insieme questa via disseminata di tesori architettonici. VIA APPIA ep 2 La Via Appia collega Roma a Brindisi, il porto d'Oriente Attraversiamo Lazio, Campania, Basilicata e Puglia, e incontriamo le persone che vivono questi territori. VIA POPILIA ep 3 Via Popilia collegava Roma a Reggio Calabria È un vettore per il flusso di persone, idee e innovazioni La percorriamo, attraversando le regioni Campania, Basilicata e Calabria. LA SICILIA ep 4 Tra la costa e l'entroterra della Sicilia, seguiamo Via Valeria, Via Aurelia e Via Selinuntina Un viaggio nella storia di un territorio segnato da una grande diversità culturale

CECILIA BARTOLI

Venerdì 4 giugno alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

In questo documentario l'effervescente mezzosoprano Cecilia Bartoli ci porta nei più rinomati teatri d'Europa dietro le quinte di alcuni degli spettacoli più prestigiosi e brillanti in cui ha recitato. È accompagnata da artisti del calibro di Barenboim, Dudamel Pappano, Argerich e Jaroussky con i quali ha stretto un rapporto basato non solo su grande professionalità, ma anche amicizia ed empatia, intrattenendo il pubblico con performance coinvolgenti ed eccezionali.

BLACK ARTS MATTERS

Sabato 12 giugno alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Ispirato dalla storica mostra del 1976 del compianto David Driskell, Two Centuries of Black American Art, il documentario offre un'introduzione illuminante al lavoro di alcuni dei principali artisti visivi afrodiscendenti che lavorano oggi. Diretto da Sam Pollard il film mette in luce lo straordinario impatto della mostra di Driskell su generazioni di artisti neri che hanno rivendicato il loro legittimo posto nel mondo dell'arte del 21 secolo. Intrecciando intuizioni e contesto di studiosi e storici, insieme alle interviste di una nuova generazione di curatori e artisti afroamericani che lavorano tra cui Theaster Gates, Kerry James Marshall, Faith Ringgold Amy Sherald e Carrie Mae Weems il documentario è uno sguardo ai contributi di Artisti afrodiscendenti statunitensi nel mondo dell'arte contemporanea.

JOAN MIRÒ – IL FUOCO INTERIORE

Domenica 13 giugno alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

A trent'anni dalla sua morte, Joan Miró è diventata una figura iconica nel mondo dell'arte. Più passa il tempo, più il suo lavoro diventa universale, superando confini e generi Il suo lavoro vive fuori dai musei, sui muri di prestigiose istituzioni, e la sua influenza si estende al design e all'architettura ed è visibile nei luoghi più inaspettati. Grazie alla presenza eccezionale di Joan Punyet Miró nipote e amministratore dell'artista, nonché ad archivi inediti e ad un accesso privilegiato alla sua opera e al suo studio, scopriremo alcune delle sfaccettature meno familiari del pittore il Miró privato, che poteva «Di giorno essere un tesoro e di notte un mostro» Miró il provocatore, così come il Miró che era sensibile all'angoscia dei suoi connazionali. Evocheremo anche le pressioni implicate nella gestione dell'eredità di un pittore così immenso, un fardello che ricade su un singolo discendente e il tragico destino della maggior parte dei membri della sua famiglia

MODIGLIANI E I SUOI SEGRETI

Domenica 20 giugno alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Oggi molte persone considerano Amedeo Modigliani l'incarnazione dell'artista bohémien. Le sue opere sono tra le più riconoscibili nell'arte moderna, ma non sappiamo quasi nulla dell'uomo stesso. Sulla base di uno studio scientifico in corso, e in occasione del centenario della sua morte, il documentario si propone di mettere in discussione il mito e riscoprire un artista erroneamente ritenuto conosciuto da tutti

MICHELANGELO PISTOLETTO – ARTISTA A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA

Venerdì 26 giugno alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Pistoletto si racconta in una lunga intervista che è la colonna portante del documentario ed è un momento di riflessione e di pausa. Scopriamo Pistoletto come un artista di pensiero, un artista cui sono sempre state stretti movimenti, correnti ed etichette. Un artista che guarda al rinascimento e vive nel futuro. Nell'intervista Pistoletto parte dall'inizio, dal suo essere figlio d'arte suo padre, era pittore e restauratore. Il racconto di Pistoletto si alterna con quello di alcuni importanti critici d'arte che hanno seguito il suo intero percorso artistico. Dalla ricerca sull'autoritratto ai quadri specchianti che lo fanno conoscere in tutto il mondo, in un primo momento come artista della Pop art. Poi gli Oggetti in meno che anticipano l'Arte Povera. All'internodi questo movimento, che è stato definito il più sovversivo della storia italiana, Pistoletto rivendica sempre il ruolo di attivatore e di scopritore di artisti.

PADRE E FIGLIO

Venerdì 25 giugno alle ore 21.45 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Attraverso le conversazioni con Alberto Fiz e con Anna Zegna, Michelangelo Pistoletto uno dei più noti artisti internazionali, non solo racconta il proprio legame creativo con il padre Ettore Pistoletto Olivero anch’egli artista, ma offre la sua preziosa testimonianza su tematiche di grande importanza, quali il passaggio generazionale e la complicità talvolta conflittuale tra padre e figlio.

TUTTINSIEME

Sabato 26 giugno alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Nei giorni ormai abitualmente dedicati all’ «Onda Pride», Sky Arte propone un documentario che tratta con delicatezza una tematica purtroppo ancora molto controversa. Il dialogo intimo tra due padri che ripercorrono gli ultimi quattro anni della crescita dei loro gemelli ricordando come i loro figli hanno elaborato, in diverse età, il fatto di vivere in una famiglia con due padri e rispondendo alle domande dei loro compagni sulla madre. Rivivono il clima di forte contrapposizione in cui Monica Cirinnà è riuscita a dare all’Italia una legge sulle unioni civili Coltivano la relazione calda e affettuosa con le famiglie americane delle donne che hanno permesso la nascita dei figli. Ritornano al momento di festa dell’unione civile celebrata da Nichi Vendola e cercano, tra diverse sensibilità, i nomi da dare alle persone delle famiglie allargate nate con le tecniche di procreazione assistita.

TEARS FOR FEARS SONGS FROM THE BIG CHAIR: CLASSIC ALBUMS

Mercoledì 30 giungo alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Documentario che esplora la creazione del secondo album di Tears for Fears Songs from the Big Chair ha preso le basi gothic synth pop della band e le ha combinate con inni pronti per l'arena, portando al successo della critica e a tre singoli di successo internazionali, Mothers Talk, Shout e Everybody Wants to Rule the World. Questo documentario, realizzato con la piena collaborazione della band, esplora come l'album è stato registrato e come la band ha lasciato la sua impronta indelebile nella musica new wave.

B.E.V.I – L’ARTE DEL VINIFICARE

Ogni mercoledì alle ore 20.40 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Questa serie racconta l’eccellenza vinicola italiana, percorrendo il nostro territorio, attraverso la scoperta di vini e cantine veri e propri monumenti della vinificazione dalle forme architettoniche virtuose, che nascondono al proprio interno opere d'arte contemporanea appositamente realizzate. Un connubio tra vino, arte e architettura dove tradizione e innovazione si uniscono alla ricerca di un compromesso per un pubblico sempre più esigente che vuole conoscere come si lavora tra le botti, con quale sensibilità si conducono i vigneti, all'insegna dell'eco sostenibilità. Ep1 L'arte del Franciacorta. Ep2 L'architettura del vino Piemonte e Veneto. Ep3 La Sicilia innovativa. Ep4 Arte e design nei Feudi dell'Irpinia. Ep5 Il Trentino Alto Adige e il vino d'alta quota. Ep6 Il Mandrolisai e i vini della longevità. Ep7 Puglia i Primitivi alla conquista del mondo. Ep8 I vini nobili della Toscana. Ep9 Le donne del vino e dell'arte in Umbria. Ep10 Le cantine, le nuove cattedrali

CANALI PARTNER

IL FUOCO DI SPADE

Da martedì 1° giugno alle 21.00 in prima visione su History Channel e in streaming su NOW

Nuove armi da forgiare, nuove tecniche da imparare e tante sfide da affrontare per i migliori fabbri d’America. Chi riuscirà a riprodurre alla perfezione le armi che hanno reso invincibili le più grandi civiltà della storia? Torna su History, con una nuova ed imperdibile stagione, Il fuoco di Spade, l’appassionante sfida tra fabbri che concorrono a forgiare armi di ogni tipo. In ogni puntata i partecipanti lottano fra loro in formidabili battaglie all’ultimo colpo di martello.

LE CANZONI DI MASHA

Da martedì 1° giugno all’8 giugno alle 20.15 in prima visione su DeaKids e in streaming su NOW

La simpatica Masha si esibisce con i suoi gorgheggi mettendo a dura prova la pazienza di Orso ed eseguendo, alla sua maniera, famosi brani tradizionali dei vari Paesi, viaggiano dall’Italia alla Francia, dalla Germania alla Cina!

PERCORSI TOSCANI

Da martedì 1° giugno alle 21.30 in prima visione su Gambero Rosso

In questa nuova serie realizzata in la collaborazione con gli enti Vetrina Toscana e Toscana Promozione Turistica stiamo realizzando uno speciale format televisivo dedicato alla Regione e condotto da Simone Bonini, volto noto nel settore dell’alta gelateria italiana, imprenditore, proprietario e fondatore di Gelato Carapina, nonché pioniere del cosiddetto gelato gastronomico. La serie televisiva vedrà Bonini percorrere alcuni territori della Toscana raccontando dove nascono e vengono prodotte delle eccellenze alimentari locali. In ogni puntata il conduttore si recherà infatti in visita presso aziende dove incontrerà produttori ed imprenditori per approfondire i processi di lavorazione e le caratteristiche dei prodotti che potranno essere poi utilizzati, durante la stessa puntata, per la creazione di ricette di gelato artigianale o in abbinamento a questo. Un viaggio all’insegna della sostenibilità, con un occhio attento alle realtà più all’avanguardia in fatto di ambiente. Un viaggio alla scoperta dei territori toscani meno battuti ma non per questo meni belli e ricchi di attrazioni culinarie e non solo.

L’ELDORADO DELLA DROGA: VIAGGIO IN USA -St.2

Da martedì 1° giugno alle 20.55 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW

124 milioni di persone entrano ogni anno negli Stati Uniti. Una marea ininterrotta di persone tra le quali si si nasconde un flusso ben articolato di contrabbando ed altre attività illegali. A difendere i confini ci sono gli uomini e le donne del Department of Homeland Security che useranno ogni strumento a loro disposizione per sconfiggere la criminalità aeroportuale.

SIESTA KEY – St.3

Da martedì 1° giugno alle 22:00 in prima visione su Mtv e in streaming su NOW

Le avventure di sette ragazzi durante un'estate fatta di gite in barca, feste, amori, litigi, e divertimento, il tutto ambientato nella splendida isola di Siesta Key, al largo della Florida.

D-DAY: LOTTA ALLA SOPRAVVIVENZA

Mercoledì 2 giugno alle 20.55 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW

Dopo la sorpresa dello sbarco in Normandia, gli alleati nazisti si scontrano per mantenere una presa spietata sulle città, le roccaforti e le fortezze dell'Europa occupata. Queste sono le storie di battaglie disperate condotte al limite della sconfitta, non solo per la vittoria ma per la sopravvivenza.

ALASKA: MISSIONE ANIMALI

Dal mercoledì 2 giugno alle 21.10 in prima visione su Nat Geo Wild

Tornano, per una seconda stagione, i veterinari, volontari e amanti degli animali intenti a soccorrere e curare gli animali che popolano la meravigliosa natura dell’Alaska. Con la finalità di preservare il prezioso habitat naturale dell’Alaska, questi volontari opereranno all’interno di vari centri di conservazione, nei quali si prenderanno cura di volatili, animali acquatici e di terra, sfidando il rigido clima e le intemperie del meraviglioso territorio dell’Alaska.

MEGA NIGHT SUMMER EDITION

Da mercoledì 2 giugno dalle 21:05 in prima visione su Discovery Science

In questa edizione estiva della MEGA NIGHT vedremo infatti le più grandi navi che solcano i nostri mari, le stesse navi che ci permettono di viaggiare e girare il mondo, e gli sforzi che ci sono voluti per costruire questi “bestioni marini”.

DREAMCATCHERS – INSEGUI IL TUO SOGNO

Da giovedì 3 giugno alle ore 21.10 in prima visione su laF

LaF si lancia in una nuova avventura, questa volta in una splendida cornice esotica e selvaggia. A guidarci sono PHIL e IVA, a bordo di Dalì, la barca a vela su cui vivono! Dal cuore della giungla del Borneo alle suggestive coste delle Filippine, la coppia di avventurieri viaggia alla ricerca dei dreamcatchers, persone che hanno deciso di cambiare la propria vita per realizzare il proprio sogno: un istruttore di arti marziali con un braccio solo, una donna filippina con una vita alla Cenerentola, una famiglia che ha lasciato tutta la frenesia del mondo occidentale e ipertecnologico alle spalle, per avviare una vita in mare aperto, optando per un radicale homeschooling…Che cosa lasciano alle spalle e cosa ritrovano di sé stessi, scegliendo un percorso a stretto contatto con la natura e ritornando a ritmi di vita quasi ancestrali? Questi e tanti altri sono gli incontri che segnano le tappe del viaggio di Phil e Iva e le loro storie sono la prova che ognuno ha la capacità di trasformare i propri sogni in realtà…

DR.SSA MICHELLE: UNA VETERINARIA IN FAMIGLIA – St.7

Da giovedì 3 Giugno alle 22.05 in prima visione su National Geo Wild

Torna a giugno, su Wild, la dottoressa Michelle Oakley, un vero e proprio punto di riferimento per la cura degli animali nel territorio estremo e meraviglioso dello Yukon. Affiancata dalle giovani figlie Maya, Willow e Sierra, Michelle ci farà vivere nuove avventure. Con il suo pragmatismo e il suo spirito d’avventura, non mancheranno, nemmeno in questa nuova stagione i momenti intensi e frenetici, ma anche le emozioni. Che si tratti di bisonti, linci, cani, gatti o lupi, Michelle farà di tutto per prendersi cura di questi animali.

QUESTA TERRA È LA MIA TERRA – PEPPE E I SUOI FRATELLI

Da giovedì 3 giugno tutti i giovedì e i venerdì in prima visione su Gambero Rosso

Peppe Guida ha invitato a Montechiaro, ormai sua casa di adozione, tutti i suoi fratelli. Una famiglia di 4 sorelle e 2 fratelli tutti appassionati di cucina. Una passione che viene dalla Nonna e che vede la famiglia riunita la domenica per condividere i migliori piatti della tradizione locale, ma soprattutto della tradizione della famiglia. In ogni puntata due fratelli affiancano Peppe e presentano delle ricette gustosissime sotto l’occhio sempre vigile del “padrone di casa”, che dispensa i suoi preziosi consigli, ma qualche volte rampogna anche la sua numerosa famiglia. Si creano quindi sempre situazioni divertenti e piatti che sicuramente vorremo rifarci.

LOONEY TUNES CARTOONS

Dal 3 giugno alle 19.20 in prima visione su Boomerang e in streaming su NOW

La serie nasce con l’obiettivo di supportare la release cinematografica di Space Jam 2. I classici Warner di sempre, ancora insieme in nuove ed eccitanti avventure, con particolare riferimento alle coppie celebri: Silvestro e Titti, Bugs ed Elmer Fudd, a consacrazione della dualità dello show.

I MAGHI DEL GARAGE: LE GRANDI SFIDE – St.2

Da venerdì 4 giugno alle 22.55 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW

Hop in the back! Tim and Fuzz are taking us on the scenic route through the most exciting moments in the Car SOS series! These four new compilations from the Car SOS franchise will showcase the Ultimate British Sports Cars, the Ultimate Nightmares (Part 2!), the best Car SOS Celebrity appearances, and the Ultimate Hot Hatchbacks.

GHOST ASYLUM - St.2B

Da venerdì 4 giugno alle 22.55 in prima visione su Discovery Science

Torna l’appuntamento con il nostro gruppo di “ghostbusters” preferiti, i Tennessee Wraith Chasers, di nuovo a caccia di fantasmi e strane apparizioni nei manicomi e ospedali psichiatrici più infestati d’America. La loro missione non è solo quella di trovare prove dell’esistenza di entità paranormali ma è anche quella di catturare definitivamente con i loro strumenti questi spiriti. In questa stagione affronteranno sfide impossibili, tra cui Hill View Manor, il manicomio più infestato della Pennsylvania dell’ovest.

TRUE LIFE CRIME UK

Da sabato 5 giugno alle 20:10 in prima visione assoluta su Mtv e in streaming su NOW

L’adattamento UK della serie arriva su MTV e si concentra sulla morte di quattro giovani. Presentata dalla giornalista televisiva Linda Adey, la serie indaga sui casi di Jayden Parkinson, Kirsty Maxwell, Champion Ganda e James Brindley.

GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE

Sabato 5 giugno alle ore 22.10 in prima visione su laF

Il 5 giugno si celebra la Giornata Mondiale Dell’Ambiente e laF fa la sua parte con un doppio appuntamento speciale. Alle 22.10 il film doc 2040 –SALVIAMO IL PIANETA! Immaginando un futuro migliore per la figlia -che nel 2040 avrà 21 anni - il regista David Game viaggia alla scoperta delle zone del mondo in cui uomini e donne si impegnano ogni giorno per fare fronte attivamente ai cambiamenti climatici. A seguire, alle 23.55, 7,7 MILIARDI –COME SI VIVE SULLA TERRA? Il naturalista Chris Packham viaggia in lungo e in largo per il mondo, dal Brasile alla Nigeria, per capire quali problemi può comportare l’impressionante ritmo di crescita della popolazione mondiale, ma soprattutto per sapere cosa si può fare per evitare che l’impatto di questa crescita possa nuocere a noi e all’ambiente.

I SEGRETI DEL CIBO – St.4

Da sabato 5 giugno alle 20.00 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW

Torna con nuovi sorprendenti episodi la serie che ci permette di scoprire tutta la verità sulla produzione di prelibatezze che vengono poi distribuite su scala mondiale. La serie analizza tutta la catena produttiva, ovvero dalla scelta degli ingredienti ai meccanismi tecnologici legati alla produzione, per poi arrivare alla catena distributiva. In questa stagione scopriremo i segreti del wasabi, della vaniglia, delle caramelle tutti frutti, del Risotto Alfredo e tante altre delizie.

GAO KAO 2020

Sabato 5 giugno alle 19.00 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW

Gao Kao 2020 è la storia di un gruppo di adolescenti che si preparano per gli esami di ammissione all'università nazionale cinese o "Gao Kao" mentre infuria la pandemia. In tutto il paese, dalle città e dai terreni agricoli, i nostri personaggi rappresentano uno spaccato di giovani cinesi alla ricerca di un’istruzione superiore e fortuna. Tutti loro sanno che un punteggio alto in questo impegnativo test aprirà le porte alle migliori istituzioni di apprendimento del paese, uno basso può far crollare i sogni. Un record di undici milioni di studenti cinesi hanno partecipato al Gao Kao nel 2020. È stato il più grande raduno pubblico di persone dall'inizio della pandemia. Il film esamina anche la lunga storia degli esami basati sul merito risalenti a duemila anni fa che hanno plasmato il modo in cui la Cina pensa. Gao Kao 2020 è anche la storia di una straordinaria operazione logistica e organizzativa di portata senza precedenti. Un milione di funzionari cinesi sorvegliano oltre quattrocentomila siti di test per sostenere in sicurezza quello che potrebbe essere stato il più grande esame accademico del mondo.

SARAH CICOLINI

Sabato 5 giugno alle 20.30 in prima visione su Gambero Rosso

Sarah ha origini abruzzesi e la sua cucina si ispira molto alla sua terra con contaminazioni romane. In questa serie ci racconta quali sono i piatti più importanti della sua tradizione, quelli che le hanno fatto decidere di intraprendere questo mestiere. In un momento in cui i ristoranti sono in grande difficoltà, Sarah ci apre le porte della sua casa, per raccontarci quanto amore c’è dietro ogni suo piatto. Con l’aiuto di qualche amico e qualche fornitore ci regala questo spaccato della sua vita.

IL CASO FACEBOOK: SCANDALO IN RETE

Domenica 6 e Lunedì 7 Giugno alle 21.50 in prima visione su History Channel e in streaming su NOW

History racconta la storia contemporanea con un grande special al mese all’interno del ciclo History Now. Dal terrore seminato dai miliziani dell’ISIS alla crisi della Nord Corea, passando attraverso i mutamenti della finanza mondiale e le battaglie sui diritti umani: la storia si sta facendo ogni giorno, e le grandi storie di oggi muteranno il futuro di tutti noi. Questo mese per il ciclo History Now: IL CASO FACEBOOK: SCANDALO IN RETE Un mondo più aperto e connesso. Relazioni sociali a portata di click, un “muro” digitale attraverso il quale seguire e accrescere le proprie passioni. Questa è stata la promessa di Facebook, un colosso tra i social network, cresciuto a ritmi vertiginosi negli ultimi anni. Ma l'incapacità dell'azienda di proteggere i dati di milioni di utenti e la proliferazione di "fake news" che hanno disinformato gli utenti di tutto il mondo stanno sollevando l’indignazione di parte della società civile: in che modo il successo di Facebook ha avuto un impatto dannoso per l’umanità? Il caso Facebook: scandalo in rete è un’approfondita indagine sull'impatto che Facebook ha generato sulla privacy e la democrazia negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Interviste inedite e rari filmati d’archivio raccontano l’ascesa di Facebook, da idea nata nel dormitorio di Harvard di Mark Zuckerberg a primo imputato nella lotta alle “fake news”.

AI CONFINI DELLA GELOSIA

Da lunedì 7 giugno alle 22.55 in prima visione su Crime + Investigation

La gelosia: un sentimento che da sempre minaccia qualsiasi rapporto affettivo. Fidanzati, amanti, coniugi, amici, ma anche fratelli e sorelle: niente e nessuno è immune a questo sentimento che in un attimo può trasformarsi in una vera e propria follia. Ai confini della gelosia racconta tredici storie in cui questo folle sentimento è sfociato in tragedia: attraverso interviste ad amici e familiari delle vittime e dettagliate ricostruzioni seguiamo tredici casi di omicidio in cui la scintilla che ha causato il delitto è stata proprio la gelosia e la deriva che ha preso. Un viaggio senza filtri in una realtà che è molto più vicina a noi di quanto possiamo pensare, per mostrare come basti un attimo perché una storia d’amore, un’amicizia indissolubile, una famiglia inseparabile, possano essere in un attimo spazzate via da uno dei sentimenti più antichi e incontrollabili dell’animo umano.

MAKO MERMAIDS - VITA DA TRITONE

Da venerdì 7 giugno alle 19.35 in prima visione su DeaKids e in streaming su NOW

Il sequel della serie H2O – Just Add Water vede protagoniste tre sirene, Nixie, Sirena e Ly-la appartenenti a una comunità stabilitasi nelle acque dell'Isola Mako con il compito di proteggere la pozza della Luna. In una notte di Luna piena, però, trascurano il loro dove-re e il sedicenne Zac cade nell'acqua magica trasformandosi in un tritone con poteri ma-gici. Le tre sirene vengono cacciate dalla comunità, ma sono decise a ottenerne il perdono. Grazie al magico anello lunare ottengono le gambe e si trasferiscono sulla terraferma per cogliere Zac di sorpresa e rubargli i poteri. Scoprono inoltre che a Mako è nascosto un pericoloso tridente appartenuto a una potente comunità di tritoni e cercano di impe-dire a Zac di impadronirsene. Sirena, Lyla, Nixie dovranno lottare per distruggendo il tri-dente e salvare l'isola, ci riusciranno?

BING

Da lunedì 7 giugno alle 18.45 in prima visione su DeaJunior e in streaming su NOW

In ogni episodio il coniglietto Bing affronta piccoli grandi problemi comuni a tutti i bambini in età prescolare e grazie all’aiuto degli adulti, trova la chiave giusta e impara a superare ogni difficoltà. Il suo giocattolo preferito è Hoppity, un coniglio pupazzo supereroe. È allegro e vivace e ama stare in compagnia dei suoi amici Sula e Pando. Ama scoprire nuove cose e va ghiotto di carote. In questa nuova stagione, Bing aiuta i pompieri a salvare il gatto Arlo e si guadagna un giro sul loro camion, organizza un pigiama party, fa una gita in autobus e insieme ai suoi amici trasforma in una casetta il capanno del giardino di Bing scoprendo poi che è diventato la casa di un uccellino. Tra mille nuovi giochi e tanti imprevisti, Bing non perde occasione per divertirsi insieme ai suoi migliori amici, imparando sempre cose nuove.

DANGER FORCE

Da lunedì 7 giugno alle 20.00 in prima visione su Nickelodeon e in streaming su NOW

Torna con nuove avventure lo spin off della serie cult Henry Danger! In questa prima stagione Capitan Man fonda una scuola per giovani supereroi alle prime armi..ne vedremo delle belle! Episodio dopo episodio, pasticcio dopo pasticcio, i nostri quattro eroi in training Chapa, Miles, Mika e Bose imparano a colpi di risate il vero spirito di squadra, necessario per difendere la città di Swellview

APPLE & ONION – St.2

Da Lunedì 7 giugno alle ore 19.40in prima visione su Cartoon Network e in streaming su NOW

Apple & Onion sono tornati per nuove divertentissime avventure! Molti episodi di questa batch sono incentrati sulla figura di Falafel e sul suo migliore amico Ferehk (il pollo domestico) che insieme ad Apple & Onion saranno i protagonisti di esilaranti episodi: come quando Ferekh viene rapito da uno scienziato pazzo, oppure quando Falafel partecipa a un concorso di trivia. Il risultato sarà sempre il consolidamento dell’amicizia e della forza del gruppo! Oltre a questa piccola batch di episodi avremo lo stunt a supporto del lancio e del brand. Il concept creativo dello stunt ruota intorno al concetto di ‘giungla urbana’, i due protagonisti inseriti in un contesto urbano, cittadino, metropolitano, in perfetto stile street urban. La musica rap fa da sottofondo alle avventure in città. I pro e i contro di trasferirsi nella grande città. Dal punto di vista programming, sosteniamo la property per tutta l’estate (salvo ascolti) e proporremo episodi a tema opportunamente selezionati. L’idea editoriale è quella di proporre una sfida tra WBB vs A&O con epsiodi opportunamente selezionati. Durante il blocco inseriremo video musicali viral delle serie creando così un pacchetto ad hoc. In promozione potremmo realizzare una sorta di intervista doppia con Gli Orsi e la differenza tra il vivere a contatto con la natura e il contesto urbano. Lato digital, avremo attività engaging a supporto su YT, su FB e IG.

GIORNATA DEGLI OCEANI

Martedì 8 giugno dalle 21:00 in prima visione su Discovery Channel

In occasione della Giornata degli Oceani, Discovery Channel celebra i 5 oceani esistenti al mondo (Atlantico, Pacifico, Indiano, Artico e le acque che circondano l’Antartide) e gli esseri viventi che li popolano, con uno stunt a loro dedicato. Il titolo pillar dello stunt sarà «I giganti degli Oceani», un viaggio alla scoperta dei giganti buoni che nuotano indisturbati nei nostri mari.

WWII: INFERNO NEI MARI

Da martedì 9 martedì alle 20.55 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW

È l'apice della seconda guerra mondiale e epiche battaglie vengono combattute sotto le onde. Il 22% di tutti gli uomini che hanno prestato servizio nei servizi sottomarini degli Stati Uniti hanno dato la vita in servizio. Di fronte a lunghi schieramenti, spazi ristretti e momenti di puro terrore, solo una razza speciale di marinai può farcela nei servizi sottomarini. Parte 1 Bold Captains, incontreremo gli uomini che sfidano le aspettative, affrontano difficoltà impossibili e spingono i confini della guerra sottomarina a nuovi limiti. Parte 2, Most Dangerous Missions, esamineremo alcune delle missioni più ardite e pericolose della guerra con gli equipaggi della USS. Più difficile, la USS Barb e la USS Wahoo. Salvare le truppe delle forze speciali nel Borneo, attaccare convogli contro probabilità impossibili e intrufolarsi in porti poco profondi per interrompere le linee di rifornimento nemiche. Riusciranno a tornare vivi in porto?

SOUTH PARK: NELLA VECCHIA FATTORIA

Giovedì 10 giugno alle 23.00 in prima visione su Comedy Central e in streaming su NOW

Nella vecchia fattoria ia-ia-o, c’è Randy in allegria, ia-ia-o. Con l’arrivo dell’estate si inizia il raccolto e Randy Marsh è già pronto a mettersi al lavoro nella sua fattoria molto “speciale”. Comedy propone una maratona di episodi dedicati a Randy e alla sua Tegridy Farm; non potrete più farne a meno.

LEGO MASTERS POLONIA

Da venerdì 11 giugno alle 21:00 in prima visione su BLAZE

Ritorna la gara dei più creativi costruttori di mattoncini colorati. Questa volta andiamo in Polonia!

NG SPAZIO

Da venerdì 11 giugno dalle 6.00 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW

Lungo ed emozionante viaggio alla scoperta delle meraviglie dell’universo. Tre giorni in compagnia dei grandi speciali scientifici e delle serie più performanti dedicata alla scoperta del Cosmo. Main titles: Cosmos, One strange Rock, Mars 1 and 2, Origins: The Journey of Humankind, Mission To The Sun, Hubble's Amazing Journey, Saturn Inside The Rings, Mars 2020 Rover.

GEORDIE SHORE – TEN YEARS ON THE TOON

Lunedì 14 e il 21 giugno alle 22:50 in prima visione su Mtv e in streaming su NOW

Speciale in due parti in cui charlotte Crosby, Nathan Henry, James Tindale e Chloe Ferry torneranno dove tutto è iniziato a 10 anni dal lancio della prima stagione. un tuffo nel passatro, nei luoghi di newcastel con i ragazzi che abbiamo imparato ad amare.

TRAFFICI ILLEGALI

Da lunedì 14 giugno alle 20.55 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW

Dal Brasile al Perù, per poi arrivare in Colombia, Stati Uniti ed Italia. Un viaggio alla scoperta dei traffici illegali negli aeroporti del mondo. Dalla droga agli animali esotici, dai soldi riciclati al traffico di esseri umani. Storie da brivido di tentativi falliti grazie alla sicurezza aeroportuale. Con Airport security Brazil, Airport security Perù, to catch a smuggler, Airport security Rome.

PAW PATROL

Da lunedì 14 giugno alle 18.15 in prima visioe su NickJr e in streaming su NOW

Nuovi mirabolanti salvataggi attendono Ryder e i mitici cuccioli della Paw Patrol nei nuovi episodi della settima stagione! Nei quattro episodi speciali a tema “Moto Pups” Chase, Skye e gli altri cuccioli indosseranno giacche e caschi e saliranno su delle motociclette super tecnologiche per diventare ancora più veloci nei loro salvataggi. Spazio anche alle prime quattro avventure dell’attesissima ottava stagione!

GUS MINI-MAXI CAVALIERE

Da lunedì 14 giugno tutti i giorni alle 19.35 in prima visione su DeaJunior e in streaming su NOW

Gus ha 7 anni e un sogno: combattere contro le ingiustizie e diventare un grande cavaliere, ma c’è un ‘problema’, Gus è davvero… minuscolo! Vista la sua ‘altezza’, tutti hanno sempre cercato di persuaderlo a lasciar perdere, ma Gus è convinto che chiunque possa inseguire i suoi sogni e superare qualsiasi ostacolo grazie alla forza di volontà. Dimostrerà così a tutti che il coraggio, spesso, conta più dei muscoli! Gus ha un obbiettivo: trovare lo Scudo Stellato per poter finalmente diventare un vero cavaliere! Chiunque lo tocchi ha infatti la possibilità di veder esaudito un desiderio…Ma sa anche che l’ambito titolo va meritato e per questo non perde occasione ci compiere sempre nuove missioni con grande coraggio (e tanto humor!).

IO SONO DIVERSO

Da lunedì 14 giugno alle 17.00 e 19.40 in prima visione su Cartoon Network e in streaming su NOW

Supportiamo la campagna marketing con uno stunt dedicato alla diversità, all’assenza di pregiudizio, all’inclusione, all’empatia e alla gentilezza, ed infine lanciamo un messaggio di unione e di amicizia contro il bullismo. Per il tema del bullismo stiamo prevedendo un’attività editoriale che da luglio sia incentrata sulla Anti-bullying Central Campaign contestualmente al best of di #iosonodiverso.

METEOHEROES

Da lunedì 14 giugno alle 18.30 in prima visione su Boomerang e in streaming su NOW

I cambiamenti climatici e la difesa dell’ambiente sono al centro anche di questa nuova batch di episodi. I protagonisti si ritroveranno alle prese con nuovi problemi da affrontare e nuove avventure da vivere.

GRANDI MISTERI DELLA STORIA: IL KILLER DI LINCOLN

Giovedì 17 Giugno alle 21.50 in prima visione su History Channel e in streaming su NOW

History indaga sui misteri della storia che hanno lasciato il segno nella nostra memoria collettiva: Grandi Misteri della Storia è una serie di speciali investigativi che metteranno in discussione tutto ciò che sappiamo su alcuni dei più grandi fatti storici. Narrato e presentato da Laurence Fishburne, ogni mese porteremo alla luce nuove informazioni su alcuni dei capitoli più famosi ed enigmatici della Storia. Questo mese per il ciclo Grandi misteri della storia: IL KILLER DI LINCOLN 14 aprile 1865, venerdì santo. Mentre assisteva allo spettacolo Our American Cousin al Ford's Theatre di Washington, durante le fasi conclusive della guerra di secessione americana, Abraham Lincoln viene ucciso con un colpo di pistola alla testa. Lincoln fu il primo presidente degli Stati Uniti ad essere assassinato, ma il suo omicidio non fu un caso: avvenne cinque giorni dopo la resa delle truppe confederate del generale Robert E. Lee al generale unionista Ulysses S. Grant ad Appomattox. L'assassinio fu pianificato e condotto dal famoso attore di teatro John Wilkes Booth, come parte di una cospirazione più ampia per tentare di indebolire l'Unione. Ma è possibile John Wilkes Booth fosse anche un abile artista della fuga, riuscito a sfuggire alla giustizia?

MONDI PERDUTI: CON ALBERT LIN

Da sabato 19 giugno alle 20.55 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW

Una serata completamente dedicata all’explorer ed archeologo National Geographic Albert Lin. Grazie ad un perfetto mix di archeologia, geologia e ricerca storica, supportata dalla computer grafica, Albert ci porta in un viaggio alla ricerca delle civiltà perdute. Da Stonehenge agli Inca per poi scoprire i misteri di Petra ed anche della Bibbia. Un viaggio alla scoperta dei misteri del passato con: Lost Cities With Albert Lin, Buried Secrets of The Bible With Albert Lin, Lost Cities With Albert Lin: Ancient Engineering Compilation

LUPI DI MARE – St.10

Da sabato 19 giugno alle 22.55 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW

Nella loro decima stagione come concorrenti, i capitani di Gloucester affrontano una sfida senza precedenti: guadagnarsi da vivere in un mercato del tonno rosso che è in difficoltà rimbalzare. La flotta resiliente decide di lavorare insieme in stile OBX per aiutarsi a vicenda a catturare. Le 5 barche originali sono affiancate da un familiare mix di capitani recenti e una leggenda del tonno, la cui abilità mette subito in guardia l'intera flotta.

WILD AUSTRALIA

Da lunedì 21 giugno alle 21.10 in prima visione su Nat Geo Wild

A Giugno Wild ci porterà alla scoperta del vasto e meraviglioso continente australiano. Nel nostro viaggio in Australia, potremo dunque incontrare gli animali più iconici di questo territorio, dai canguri arboricoli, al dingo, ai formichieri spinosi, agli ornitorinchi e ai koala e scoprirne segreti e caratteristiche, immergendoci negli spettacolari paesaggi di questo continente.

MILO

Da lunedì 21 giugno alle 17.30 in prima visione su DeaJunior e in streaming su NOW

Milo, già protagonista di una collana di libri per bambini nata in Gran Bretagna e pubblicata in tutto il mondo, è una delicata e allegra serie animata con una forte dinamica familiare e che stimola la fantasia e la voglia di giocare insieme. Il gattino Milo ha cinque anni ed è molto avventuroso. Come tutti i piccoli, ama giocare al gioco dei ruoli per esplorare il mondo e le diverse professioni con tanto di divise, mezzi da lavoro ed equipaggiamento! In ogni episodio Milo scopre una nuova e straordinaria professione, impara quanto sia bello rendersi utili agli altri e soprattutto insegna a ogni bambina e a ogni bambino che può sognare di diventare ciò che desidera.

MINDFULCAMP

Da lunedì 21 giugno alle 14.15 in prima visione su Dea Junior e in streaming su NOW

Un programma dedicato alla mindfulness condotto da Giulia Bevilacqua: La tenda Mindfulness è un posto speciale, una tenda accogliente e colorata che avvicina i bambini in età prescolare al mondo della mindfulness e che li trasporta in una nuova dimensione, un nuovo mondo in cui i bimbi imparano a conoscersi, ascoltando sé stessi e il proprio corpo. Con l'aiuto di due amici, il coniglietto Gentile e la scimmietta Attenta, e un pizzico di fantasia, i bimbi saranno guidati, sempre nella forma del gioco, nella visualizzazione e immaginazione di oggetti, persone ed emozioni. Ogni puntata si chiude con una tip da utilizzare quotidianamente.

BLUES CLUES AND YOU

Da lunedì 21 giugno alle 21.10 in prima visione su Nick Jr e in streaming su NOW

L’arrivo dell’estate si festeggia su Nick Jr con i nuovi episodi della seconda stagione della serie interattiva Blue’s Clues & You. Blue, una vivace cucciolina di cane, invita i piccoli spettatori ad avventurarsi nel suo mondo fantastico. Insieme al simpatico presentatore Josh i bambini a casa potranno risolvere una serie di indovinelli quotidiani e interagire attivamente per interpretare i messaggi della cagnolina imparando tante piccole lezioni.

POP UP CHANNEL A CASA DEI LOUD – SORELLE PAZZERELLE

Da Lunedì 21 a domenica 27 giugno su Nickelodeon +1

Da lunedi 21 fino a domenica 27 Giugno Nickelodeon +1 si trasforma in “A casa dei Loud – Sorelle Pazzerelle”, un canale speciale dedicato alle mitiche sorelle di Lincoln Loud, una piu diversa dall’altra! Ogni giorno ci sarà una maratona dedicata a ciascuna sorella, si parte dalla tenebrosa Lucy fino alla più piccolina Lily. In questo pop up verranno trasmessi tutti gli episodi e gli speciali tratti dalle 4 stagioni di questa amatissima serie animata, e non mancheranno degli episodi inediti, mai visti prima in tv! (5 eps inediti da 22 minuti più uno speciale musicale da 22min.) E all’interno di questo pop up channel andranno in onda in anteprima assoluta i primi sei episodi di Kamp Koral, l’attesissima serie spin off di Spongebob, una nuova veste grafica per l’amatissima spugna e un salto nel passato per scoprire come ha conosciuto il suo miglior amico Patrick Stella e tutti i leggendari personaggi di Bikini Bottom!

THE UNXPLAINED

Da mercoledì 23 giugno alle 22:40 in prima visione su BLAZE

William Shatner ci accompagna all’interno del vortice del mistero per provare a spiegare e indagare alcuni fenomeni e avvenimenti apparentemente inspiegabili

I SEGRETI DEGLI ABISSI: LA TEMPESTA PERFETTA

Mercoledì 23 giugno alle 20.55 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW

Le condizioni meteorologiche estreme hanno minacciato navi e marinai per secoli. La tempesta perfetta, imponenti pareti d'acqua, venti potenti e mari agitati possono sopraffare qualsiasi nave. Cosa sappiamo veramente della furia di madre natura e degli effetti della sua ira? E cosa può fare la scienza rivelare di questi relitti persi sotto le onde?

CAPITAINE MARLEAU

Giovedì 24 Giugno alle 21.05 in prima visione su FOX CRIME e in streaming su NOW

Capitaine Marleau è una detective dai modi insoliti, con la straordinaria capacità di immergersi completamente nei casi da risolvere. Ogni indagine ruota attorno a un personaggio centrale, che lei osserva, segue e “sorprende”. Una giovane donna, Laetitia, viene trovata strangolata in una foresta senza un motivo apparente. Marleau scopre che Laetitia si chiamava in realtà Pauline, e che suo marito e sua figlia la credevano morta da dieci anni. Un uomo sembra essere al centro del mistero che circonda la vita di Pauline / Laetitia: Christophe, contadino e compagno della donna. Tuttavia, i segreti di Christophe non impediranno al capitano Marleau di scoprire la verità.

LA BANDA DELLA UNO BIANCA

Giovedì 24 e Venerdì 25 Giugno alle 21.50 in prima visone su History Channel

Nell’ottobre del 1987 il trio di poliziotti Antonio Mosca, Luciano Baglioni e Pietro Costanza si spezza tragicamente sull’Adriatica, sotto i colpi delle armi di una banda di ladri. Mosca muore, Baglioni e Costanza da quel momento in poi vivono per cercare i colpevoli di quell’omicidio. Nel 1987, senza che nessuno se ne accorga, inizia l’escalation della “banda della Uno Bianca”. Di notte la banda si dedica alle rapine dei caselli autostradali lungo l’A14, utilizzando una Fiat Regata grigia. Dodici in due mesi. Poi le strade della banda e di Mosca, Baglioni e Costanza si incrociano sotto un cavalcavia. La banda organizza un tentativo di estorsione nei confronti di un autorivenditore riminese. Durante la procedura di pagamento avviene lo scontro a fuoco. È il primo omicidio della banda. Nessuno sa da chi sia composta. Nessuno riesce ancora a collegare tra loro gli eventi criminosi. La banda della Uno Bianca è il racconto delle vicende che hanno insanguinato l’Emilia-Romagna e le Marche dal 1987 al 1994. Il punto di vista del racconto è quello unico di Luciano Baglioni e Pietro Costanza, i due poliziotti, coinvolti direttamente nel primo dei 24 omicidi della banda. Gli stessi uomini che incredibilmente sette anni dopo saranno capaci di catturare gli esponenti della banda, scoprendo una triste realtà: il male si travestiva da bene, i cattivi erano in realtà loro colleghi poliziotti, i tre fratelli Savi (Alberto, Roberto e Fabio, l’unico non facente parte delle forze dell’ordine). Questa è la storia di una tragica ed epica lotta tra guardie e ladri che ha tenuto col fiato sospeso l’Italia degli anni ‘80 e ‘90.

ROSSINI - LA CENERENTOLA

Sabato 26 giugno ore 21.30 in prima visione su Classica HD

Classica HD rinnova la collaborazione con il Teatro Massimo Bellini di Catania, autentico gioiello artistico italiano. La Cenerentola, capolavoro di Rossini tra i più amati dal pubblico, torna sul palcoscenico del teatro sicicilano in una produzione, firmata da Piero Maranghi e Paolo Gavazzeni, che vuole essere un omaggio alla citta. Una messa in scena che sfrutta ampiamente le proiezioni del video, inglobando nello spettacolo vedute della città e del suo territorio, come il celebre mercato del pesce e l'Etna. Il tutto assecondando la straordinaria verve comica del Rossini buffo. Un cast di eccezionali voci rossiniane, con Laura Polverelli nel ruolo della protagonista, il tenore spagnolo David Alegret e Vincenzo Taormina. Sul podio dei complessi catanesi il direttore José Miguel Pérez-Sierra.

DELITTI A CIRCUITO CHIUSO

Da domenica 27 Giugno alle 22.55 in prima visione su Crime + Investigation

Torna la serie evento che racconta come nella risoluzione di un delitto spesso la verità si nasconda nelle immagini. Dieci nuovi episodi per dieci nuove storie di crimini intricati da seguire tutti d’un fiato: attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza sparse in tutto il mondo e i racconti dei familiari e degli amici delle vittime riviviamo e risolviamo insieme agli investigatori crimini all’apparenza inestricabili che si sono rivolti grazie a un unico, decisivo fotogramma.

LAF PRIDE – GIORNATA DELL’ORGOLIO MONDIALE LGBT+

Lunedì 28 giugno dalle ore 20.40 in prima visione su La F

In occasione dell’anniversario dei moti di Stonewall del giugno 1969, l'origine del movimento di liberazione gay, laFcelebra l'orgoglio LGBT+ con una serata dedicata. Alle 20.40, attraverso il racconto dei libri che hanno segnato le tappe più importanti della sua vita, LETTORI –I LIBRI DI UNA VITA racconta la storia di Paola, che dopo una vita da esclusa, trova il coraggio di non nascondersi più. A seguire, alle 21.10, con Chiara Francini e due episodi di LOVE ME GENDER, laF racconta le relazioni ai tempi della gender equality. Nuovi modi di essere famiglia, nuove forme d’amore e di felicità: come cambiano le relazioni? Con sguardo aperto, leggerezza e ironia, Chiara Francini ci accompagna in un viaggio in Italia, da Nord a Sud, per raccontare le storie straordinariamente normali di chi questo cambiamento lo vive quotidianamente sulla propria pelle.

THE HILLS: NEW BEGINNINGS – St.2

Da lunedì 28 giugno alle 22:50 in prima visione su Mtv e in streaming su NOW

Il più iconico gruppo di amici di Hollywood è tornato! Le vite di tutti loro sono state messe alla prova: crisi finanziarie, imprese in ricostruzione, relazioni ad un punto di svolta e problemi di dipendenza. Un nuovo capitolo ha inizio e tra i protagonistici saranno un gradito ritorno e una nuova it girl.

SPIRIT RIDING FREE – RIDING ACADEMY

Dal 29 giugno 17.30 in prima visione su DeaKids e in streaming su NOW

Viviamo nuove avventure di questo nuovo capitolo nella vita di Lucky e delle sue amiche quando, lasciata Miradero, entrano nella prestigiosa Scuola d'equitazione Palomino Bluffs. Le ragazze vogliono fare una buona impressione e già durante il primo giorno all’accademia equestre saranno protagoniste di un salvataggio pericoloso! Ma le avventure non finiscono certo qui, perché le PAL dovranno risolvere misteri e guardarsi le spalle dalle BUD, le loro vecchie rivali e allenarsi per migliorare sempre di più. L’importante è poter contare sull’aiuto delle super in gamba migliori amiche e sull’affetto del proprio fidato destriero, sempre insieme, per crescere e divertirsi circondate dall’immensa bellezza della natura selvaggia.

VERDI - RIGOLETTO

Martedì 29 Giugno ore 21.30 in prima visione su Classica HD

Dalla spettacolare cornice del Teatro Romano di Orange, una imperdibile produzione del capolavoro di Giuseppe Verdi. Protagonisti assoluti di questa produzione sono le star internazionali della lirica Leo Nucci - voce di riferimento nel ruolo del protagonista eponimo - e Nadine Sierra, nelle vesti di Gilda. Il Duca di Mantova è interpretato da Celso Albelo. La regia di Charles Rosbaud, sfrutta appieno la dimensione scenografica di questo grande teatro all'aperto caratterizzato da uno splendido colonnato su due livelli. La direzione dell'Orchestre Philharmonique de Radio France è affidata a Mikko Franck.

TANTI AUGURI MAURIZIO BATTISTA

Martedì 29 Giugno alle 21.00 su Comedy Central e in streaming su NOW

Non potevamo non augurare un buon compleanno a Maurizio Battista! Per la giornata dedicata al comico romano sarà lui a fare un regalo a noi, le risate con i suoi show più amati!

LO SCANDALO DI RIGNANO FLAMINIO

Martedì 29 e mercoledì 30 giugno alle 22.55 in prima visione su Crime + Investigation

È il 9 luglio del 2006, il giorno della finale del mondiale di calcio Italia Francia, quando alle 12:27 nella Caserma dei Carabinieri di Bracciano, si presenta Marco, genitore di una bambina della scuola materna Olga Rovere. Riporta i racconti di sua figlia, quattro anni. Racconti di giochi orribili, a sfondo sessuale che lei e altri compagni di scuola farebbero con le maestre. Poche ore dopo alla prima denuncia ne segue una seconda, poi una terza, una quarta... altri genitori di bambini di Olga Rovere. Le denunce aumentano giorno dopo giorno e in paese prima, in tutta Italia quando la notizia diventa pubblica, scoppia la paura. I carabinieri installano cimici e telecamere presso la scuola materna Olga Rovere e i nomi e le descrizioni riportate dai genitori fanno concentrare i sospetti su tre maestre e una bidella. Tutti i grandi e piccoli mezzi di informazione riportano la terribile notizia del caso di pedofilia nella scuola materna: “Nessuna pietà per gli orchi”, “Il lungo silenzio nel paese dei «mostri»”. È caccia allo scoop, stampa e televisione assediano la città. Il paese, come tutta Italia, si divide tra innocentisti e colpevolisti. Rignano Flaminio viene invasa da giornalisti, dai furgoni delle reti televisive, da curiosi. Con interviste esclusive e immagini inedite, uno speciale in due serate racconta questa controversa vicenda che ha trasformato un anonimo centro a nord di Roma in un vero e proprio caso mediatico dai contorni oscuri e ancora oggi da chiarire.

LA FEBBRE DELL’ORO: MINIERE PERDUTE - St.3

Da mercoledì 30 giugno alle 22:50 in prima visione su Discovery Channel

Torna lo spin off de «La febbre dell’oro» in cui seguiamo Dave Turin, ex membro della crew di Hoffman, mentre cerca di avviare nuove operazioni minerarie in miniere d'oro in disuso situate negli Stati Uniti occidentali. In questa stagione il nostro Dave guiderà una squadra in Colorado.

SONGS & RHYMES

Tutti i giorni in prima visione su Baby Tv

Preparati a cantare canzoni e rime con i tuoi personaggi BabyTV preferiti! Unisciti a ippopotamo, elefante, giraffa, coniglio, scoiattolo e bambino mentre cantano "Down by the Bay", "The Ants Go Marching", "Wheels on The Bus" e molti altri ancora!

TEENY AND TINY’S CLASSROOM

Tutti i giorni in prima visione su Baby Tv

Teeny e Tiny sono due amici allegri e dispettosi che condividono con noi i loro indovinelli e giochi. Gli episodi si concentrano su giochi di immaginazione e giochi di ruolo che aiutano ad arricchire e sviluppare il pensiero creativo. Seguendo le buffonate dei piccoli amici, scopriamo forme, colori e quantità.

HUNGRY HERRY

Tutti i giorni in prima visione su Baby Tv

Henry ha molta fame. Mentre cerca il suo piatto preferito, Henry scopre come vengono preparati i diversi cibi, gli ingredienti che compongono il suo amato pasto e da dove proviene ciascuno degli ingredienti.

SKY BOX SETS

Tutte le serie qui sotto riportate sono disponibili on demand su Sky e NOW