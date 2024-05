Guida TV Sky e NOW 19 - 25 Maggio: Gomorra 10 Anni, Il Simpatizzante, Perfect Days

GUIDA TV SKY / NOW | 12 - 18 MAGGIO 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

La programmazione di Sky e in streaming su NOW si arricchisce con nuove e entusiasmanti proposte. Lunedì 20 maggio, su Sky Atlantic e in streaming su NOW, a partire dalle 21:15, avremo l'esclusiva mondiale di "Il Simpatizzante". Questa serie, tratta dal romanzo di Viet Thanh Nguyen e diretta da Park Chan-wook, vede Robert Downey Jr. interpretare quattro diversi personaggi in una storia di spionaggio durante la fine della guerra del Vietnam. In questa produzione HBO e Sky Exclusive, seguiremo le vicende di una spia comunista costretta a fuggire negli Stati Uniti, continuando le sue attività segrete tra i rifugiati vietnamiti. La serie include un cast stellare con Sandra Oh e Hoa Xuande, e sarà disponibile anche on demand.

Sempre lunedì 20 maggio, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW alle 21:15, non perdete "Jeanne du Barry – La Favorita del Re", un film diretto e interpretato da Maïwenn con Johnny Depp nei panni di Luigi XV. Questa pellicola, ispirata alla vita dell'ultima amante del re, racconta l'ascesa sociale di Jeanne attraverso gli intrighi di corte e le sfide che affronta diventando la favorita del re. Il film sarà trasmesso anche su Sky Cinema Romance alle 21:45 e disponibile in 4K on demand.

Martedì 21 maggio, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, sarà la volta di "The Collective", un film d'azione con Lucas Till e Ruby Rose, in cui una giovane recluta cerca di smantellare una rete di trafficanti di esseri umani sostenuta da miliardari. Anche questo titolo sarà disponibile on demand in 4K.

Giovedì 23 maggio, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW alle 21:15, arriva "Perfect Days" di Wim Wenders, candidato agli Oscar® 2024 per il miglior film internazionale e premiato a Cannes 2023. Il film ci porta nella quotidianità di Hirayama, un sessantenne giapponese che pulisce bagni pubblici a Tokyo e trova bellezza nelle piccole cose. La pellicola sarà trasmessa anche su Sky Cinema Due alle 21:45 nell'ambito della rassegna Cannes Cannes, e disponibile on demand in 4K.

Venerdì 24 maggio, su Sky Cinema Family e in streaming su NOW alle 21:00, debutterà il reboot animato "Tartarughe Ninja – Caos Mutante". In questa nuova avventura, le celebri tartarughe adolescenti affrontano SuperFly per salvare New York. Sempre venerdì, su Sky Nature alle 21:15, "Texas Selvaggio" ci porterà alla scoperta della natura unica del Texas, esplorando la relazione tra l'uomo e l'ambiente attraverso varie specie animali. Entrambi i programmi saranno disponibili anche on demand.

Sabato 25 maggio, Sky celebra i dieci anni di "Gomorra – La Serie" con un canale dedicato su Sky Atlantic +1. Dal 25 maggio al 2 giugno, Sky Atlantic Gomorra trasmetterà tutte le stagioni della serie e il film "L’immortale", oltre a contenuti speciali che esplorano il dietro le quinte della produzione. Inoltre, sabato 25 maggio su Sky Documentaries e in streaming su NOW alle 21:15, "Omicidi in Famiglia" inizia una nuova serie in otto episodi che indaga su veri delitti avvenuti all'interno del nucleo familiare, offrendo una visione profonda delle motivazioni e delle circostanze dietro questi tragici eventi.

LUNEDÌ 20 MAGGIO

IL SIMPATIZZANTE

Da lunedì 20 maggio alle 21.15, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

L’attore premio Oscar® Robert Downey Jr., produttore esecutivo della serie – fra gli altri - insieme alla moglie Susan, interpreta quattro diversi personaggi in una storia di spionaggio ironica e piena di suspense targata HBO e Sky Exclusive e firmata da Park Chan-wook. Un thriller ad alta tensione in sette episodi tratti dall’omonimo romanzo di Viet Thanh Nguyen, vincitore del premio Pulitzer per la narrativa nel 2016. Sul finire della guerra del Vietnam, una spia comunista infiltrata nell’esercito del Vietnam del Sud deve scappare in esilio in una comunità di rifugiati negli Stati Uniti, dove continua segretamente la sua attività di spionaggio per conto dei Vietcong. Nel cast la vincitrice del premio Emmy® Sandra Oh, Hoa Xuande, Fred Nguyen Khan, Toan Le, Phanxine, Vy Le, Ky Duyen, Kieu Chinh, Duy Nguyen e Alan Trong. Co-showrunner, produttore esecutivo, sceneggiatore e regista (episodi 1-3) Park Chan-wook. Don McKellar è co-showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore.

JEANNE DU BARRY – LA FAVORITA DEL RE

Lunedì 20 maggio alle 21.15, Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il film d’apertura al Festival di Cannes 2023, diretto e interpretato da Maïwenn, è un’opera liberamente ispirata alla vita dell’ultima amante di Luigi XV, impersonato da Johnny Depp. Jeanne, nata in una famiglia modesta e amante dei libri, sogna la scalata sociale. L’occasione le si presenta seducendo il duca du Barry, che la introduce e “concede” ai salotti mondani. Arrivata a Versailles, attira l’attenzione del re, diventando presto la sua favorita e la più odiata dal resto della nobiltà e della famiglia reale. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Romance, disponibile on demand anche in 4K.

MARTEDÌ 21 MAGGIO

THE COLLECTIVE

Martedì 21 maggio alle 21.15, Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Action con Lucas Till, Don Johnson, Ruby Rose e Tyrese Gibson (Fast & Furious). Per rintracciare una pericolosa rete di trafficanti di esseri umani, sostenuto da un gruppo di potenti miliardari, un misterioso gruppo di assassini può fare affidamento solo su Sam Alexander, una giovane recluta alle prime armi. Disponibile on demand anche in 4K.

GIOVEDÌ 23 MAGGIO

PERFECT DAYS

Giovedì 23 maggio alle 21.15, Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Sorprendente successo di pubblico e critica per la pellicola di Wim Wenders, candidata agli Oscar® 2024 per il miglior film internazionale e che a Cannes 2023 ha ottenuto il riconoscimento all’attore a Kôji Yakusho. A Tokyo. Hirayama, un sessantenne giapponese che pulisce i bagni pubblici, si gode la sua semplice quotidianità fatta di piccole cose. Ogni giorno segue la stessa routine e durante il suo percorso talvolta si ferma a osservare le piante, altre fa uno spuntino presso qualche tavola calda, altre ancora fa qualche incontro. Quando sale a bordo del suo furgone si gode le note di Lou Reed, Patti Smith, The Animals e Van Morrison, mentre quando è a casa legge William Faulkner e Patricia Highsmith. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Due all’interno della rassegna Cannes Cannes, disponibile on demand anche in 4K.

VENERDÌ 24 MAGGIO

TARTARUGHE NINJA – CAOS MUTANTE

Venerdì 24 maggio alle 21.00, su Sky Cinema Family e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Arriva su Sky Cinema il reboot animato e ricco di autoironia che vede protagoniste le celebri tartarughe. Dopo l’esplosione del laboratorio dello scienziato Baxter Stockman, un fluido di mutazione si diffonde nelle fogne di New York, provocando effetti irreversibili su topi e tartarughe. Nascono così Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelo, addestrati dal topo mutante Splinter a divenire guerrieri ninja. Divenuti adolescenti, tentano di integrarsi nella società degli uomini, ma con scarso successo, finché non conoscono la giornalista April, che vorrebbe coinvolgerli in un piano per sgominare SuperFly, una mosca super-intelligente e bipede che minaccia New York.

TEXAS SELVAGGIO

Venerdì 24 maggio alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Alla scoperta di ciò che rende il Texas un luogo unico al mondo. Un racconto fatto attraverso gli occhi di varie specie animali autoctone, dal pesce gatto al puma, viaggiando tra le vette più alte e le spiagge più incontaminate di questo splendido territorio. Un documentario che segue la relazione sempre in divenire dell’essere umano con la natura, mostrando la nostra abilità di distruggere, conservare e recuperare le specie selvatiche, agendo su ambienti da cui noi stessi dipendiamo.

SABATO 25 MAGGIO

GOMORRA – 10 ANNI

Da sabato 25 maggio su Sky Atlantic +1 e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il 6 maggio 2014 esordiva su Sky la prima stagione di “Gomorra”, la serie italiana più famosa al mondo (dati Parrot Analytics). In occasione dei 10 anni dall’uscita della prima stagione, dal 25 maggio fino al 2 giugno si accenderà “Sky Atlantic Gomorra”, un canale interamente dedicato all’iconica serie Sky Original che ha cambiato la storia della televisione italiana. Oltre alle cinque stagioni di “Gomorra – La serie” e al film “L’immortale” per la regia di Marco D’amore, ponte fra la quarta e la quinta stagione, verranno proposti alcuni contenuti speciali che raccontano il dietro le quinte della serie dei record. Nel 2016 (e poi di nuovo nel 2021) inserita dal New York Times al terzo posto nella prestigiosa classifica delle migliori serie dell’anno, nel 2017 la serie prodotta da Cattleya figurava al quinto posto nella classifica dello stesso autorevole quotidiano americano delle migliori produzioni internazionali (non US) degli ultimi 10 anni. Dal debutto su Sky nel 2014, “Gomorra – La serie” ha collezionato riconoscimenti di pubblico e critica e ha conquistato più di 190 territori nel mondo, ottenendo numerosissimi premi e contribuendo in maniera decisiva a ridefinire gli standard della serialità italiana. Un racconto ancora oggi in grado di competere ad altissimo livello con le più acclamate serie internazionali, grazie all’indiscussa qualità produttiva e di scrittura e a un cast di talenti straordinari. Scritta da Leonardo Fasoli, Stefano Bises e Maddalena Ravagli con Ludovica Rampoldi, Giovanni Bianconi, Filippo Gravino, Enrico Audenino, Monica Zapelli e naturalmente Roberto Saviano, dal cui bestseller la serie è tratta, “Gomorra – La Serie” ha visto avvicendarsi diversi registi dietro alla macchina da presa delle varie stagioni: varata da Stefano Sollima, proseguita con Francesca Comencini, Claudio Cupellini, Marco D'Amore, Claudio Giovannesi, Enrico Rosati e Ciro Visco. Nei panni di personaggi divenuti iconici, un cast ormai celebre: Marco d'Amore, Salvatore Esposito, Fortunato Cerlino, Maria Pia Calzone, Cristiana Dell'Anna, Arturo Muselli, Cristina Donadio, Ivana Lotito, Loris De Luna e Marco Palvetti.

OMICIDI IN FAMIGLIA

Da sabato 25 maggio alle 21.15, in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Una serie Sky Original in otto sconvolgenti episodi che raccontano e indagano veri delitti avvenuti all’interno del nucleo familiare. Ogni caso mette in luce motivazioni uniche che portano al medesimo scioccante epilogo: l'omicidio dei genitori. Attraverso la partecipazione di esperti e dei parenti delle vittime, la serie esplorerà in profondità i momenti critici che spingono qualcuno a compiere un gesto così estremo contro coloro che li ha cresciuti.

