Guida TV Sky e NOW 16 - 22 Marzo: Gangs of Milano, Borderlands, Fino alla Fine

GUIDA TV SKY / NOW | 16 - 22 MARZO 2025

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Lunedì 17 marzo alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, arriva BORDERLANDS. Diretto da Eli Roth, il film è una trasposizione dell'omonimo videogioco e racconta un'avventurosa storia di fanta-action con un cast stellare, tra cui Cate Blanchett, Kevin Hart, Ariana Greenblatt (Barbie) e Jamie Lee Curtis. L'ambientazione è su Pandora, un pianeta dove corporazioni intergalattiche, formazioni paramilitari e bande di criminali si contendono la Cripta, un misterioso artefatto che possiede il potere degli Eridiani, una razza aliena ormai estinta. La protagonista, Lilith, è una fuorilegge che, suo malgrado, si ritrova al servizio di Atlas, il despota di una potente corporation, con l'obiettivo di ritrovare la figlia rapita. Sempre lunedì 17 marzo, da non perdere SKY CINEMA COLLECTION – BRUCE WILLIS MANIA, in streaming su NOW, disponibile anche on demand. In occasione del suo 70esimo compleanno, Sky dedica cinque giorni alla filmografia dell'attore, con 11 titoli disponibili che celebrano il suo impatto nel mondo del cinema.

Martedì 18 marzo alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, debutta FINO ALLA FINE, un thriller diretto da Gabriele Muccino. Sophie, una ragazza americana con un passato problematico, si trova in vacanza in Italia con la sorella. Quando incontra Giulio e i suoi amici spericolati, accetta di incontrarlo per una notte che cambierà radicalmente la sua vita, portandola a compiere azioni impensabili. In prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, sempre martedì 18 marzo alle 21.15, arriva IL RACCONTO DI MILANO – DAI BORGHI ALLA CITTÀ, DALLA CITTÀ AI QUARTIERI. In occasione di un doppio anniversario riguardante lo sviluppo urbanistico e sociale della città, il documentario esplora quei quartieri di Milano che un tempo erano realtà autonome e oggi sono parte integrante della metropoli.

Mercoledì 19 marzo alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, arriva OLTRE IL CIELO, una docu-serie in 8 episodi che racconta le storie di giovani detenuti delle carceri Beccaria di Milano e Fornelli di Bari, che riflettono sul loro passato criminale e sulla speranza di un futuro migliore.

Giovedì 20 marzo alle 22.00, in esclusiva su Sky Classica e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, debutta BEYOND THE MUSIC, un documentario che esplora la nascita della Barenboim-Said Akademie, un'accademia con l'obiettivo di promuovere la musica e diffondere un messaggio di pace. Sempre giovedì 20 marzo, alle 21.15, in esclusiva su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, arriva IL RITRATTO DELL’ARTISTA, che offre uno sguardo alla nuova Grande Mostra a Forlì, dedicata alla figura dell'artista e alla sua evoluzione attraverso il ritratto, il volto e il selfie.

Venerdì 21 marzo, alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW disponibile anche on demand, debutta GANGS OF MILANO – LE NUOVE STORIE DEL BLOCCO. La serie, diretta da Ciro Visco, ci porta nell'imponente complesso edilizio del Blocco, dove si intrecciano le storie di bande multietniche e la lotta per il potere in una Milano moderna. Nel cast, oltre a Salmo, troviamo Laura Osma, Alessandro Piavani e Andrea Dodero. Sempre venerdì 21 marzo, alle 21.15, per la prima volta su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, debutta MAITRE CHOCOLATIER – STAGIONE 2. Dieci esperti nell'arte del cioccolato si sfidano per conquistare il titolo di Maitre Chocolatier Lindt, sotto la giuria di Giorgio Locatelli, Nico Tomaselli e Melissa Forti. Alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in in streaming su NOW disponibile anche on demand, arriva LA NATURA PIÙ PAZZA DEL MONDO, una docu-serie che esplora il mondo naturale attraverso comportamenti e fisiologie straordinarie degli animali.

Sabato 22 marzo alle 21.15, in esclusiva su Sky Arte e in streaming su NOW disponibile anche on demand, arriva SOLO: ARTURO BRACCHETTI, uno spettacolo surrealista che porta il pubblico dentro la mente di Arturo Bracchetti, maestro del trasformismo internazionale, in un viaggio magico tra sogni e ricordi. Alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, debutta HIT MAN – KILLER PER CASO, una commedia brillante di Richard Linklater, con Glen Powell e Adria Arjona. La storia segue Gary Johnson, un professore universitario che, sotto il suo aspetto da killer professionista, collabora con la polizia per incastrare i suoi clienti, fino a quando non si innamora di una donna determinata a liberarsi del marito violento.

LUNEDÌ 17 MARZO

BORDERLANDS

Lunedì 17 marzo alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Eli Roth dirige un avventuroso fanta-action con Cate Blanchett, Kevin Hart, Ariana Greenblatt (Barbie) e Jamie Lee Curtis, trasposizione dell’omonimo videogioco. Corporazioni intergalattiche, formazioni paramilitari e orde di criminali arrivano su Pandora per accaparrarsi la Cripta, che fornirebbe il potere degli Eridiani, una razza aliena ormai estinta. Tra i fuorilegge su Pandora c’è anche Lilith, suo malgrado al soldo di Atlas, il despota dell’omonima corporation, deciso a ritrovare la figlia.

SKY CINEMA COLLECTION – BRUCE WILLIS MANIA

Da lunedì 17 a venerdì 21 marzo, disponibile on demand dal 17 marzo

Il 19 marzo Bruce Willis compie 70 anni e Sky Colletion coglie l’occasione per dedicargli 5 giorni di programmazione con 11 film della sua filmografia.

MARTEDÌ 18 MARZO

FINO ALLA FINE

Martedì 18 marzo alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

“Tutto in una notte” nel coinvolgente thriller diretto da Gabriele Muccino. Sophie è una ragazza americana dal passato problematico, che si trova in vacanza in Italia con la sorella Rachel. Un giorno in spiaggia, Sophie conosce Giulio e i suoi spericolati amici e, senza dire nulla alla sorella, accetta di rivedere Giulio dopo cena. Ma la nottata prenderà una piega inaspettata che porterà Sophie a compiere azioni per lei inimmaginabili.

IL RACCONTO DI MILANO – DAI BORGHI ALLA CITTÀ, DALLA CITTÀ AI QUARTIERI

Martedì 18 marzo alle 21.15, in prima visione su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione di un doppio anniversario riguardante lo sviluppo urbanistico e sociale di Milano l'aggregazione del comune dei Corpi Santi (1873) e quella di altri 11 comuni limitrofi al centro cittadino (1923) - andiamo alla scoperta di quei quartieri della città che un tempo costituivano realtà autonome e oggi risultano perfettamente integrate nella metropoli.

MERCOLEDÌ 19 MARZO

OLTRE IL CIELO

Da mercoledì 19 marzo alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Docu-serie in 8 episodi realizzata all'interno delle carceri Beccaria di Milano e Fornelli di Bari e nella comunità Kayros. Alcuni giovani detenuti che hanno commesso vari reati cruenti raccontano le loro storie criminali, ma anche la speranza e la voglia di riscatto per riconquistare il futuro.

GIOVEDÌ 20 MARZO

BEYOND THE MUSIC

Giovedì 20 marzo alle 22.00, in esclusiva su Sky Classica e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Documentario che ripercorre la nascita della Barenboim-Said Akademie: un’accademia nata con la missione senza precedenti di mantenere un livello musicale altissimo e al contempo veicolare un messaggio di pace forte e chiaro: la musica crea comprensione

IL RITRATTO DELL’ARTISTA

Giovedì 20 marzo alle 21.15, in esclusiva su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Uno sguardo alla nuova Grande Mostra a Forlì. La mostra Il Ritratto dell’Artista. Nello specchio di Narciso. Il volto, la maschera, il selfie è un viaggio che parte dallo specchio di Narciso, percorre tutto il mondo del Ritratto dell’Artista, fino ad arrivare al Selfie.

VENERDÌ 21 MARZO

GANGS OF MILANO – LE NUOVE STORIE DEL BLOCCO

Da venerdì 21 marzo alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Torna la Milano del Blocco, l’imponente complesso edilizio al centro della favola nera Sky Original ambientata fra le comunità multietniche del capoluogo lombardo. Otto episodi diretti da Ciro Visco (Gomorra – La serie), anche co-sceneggiatore, ancora con il pioniere del rap italiano Salmo, che torna davanti alla macchina da presa nei panni di Snake e come supervisore musicale della colonna sonora della serie. Nel cast Laura Osma, Alessandro Piavani, Andrea Dodero e con Alessandro Tedeschi, Noè Batita, Fahd Triki, Alessandro Borghi, Elisa Wong, Tommaso Donadoni, Anna Manueli. Gli scontri tra bande hanno lasciato da un lato Bea (Osma), divisa tra il suo ruolo di Segundera e la speranza di una vita normale, dall’altro Mahdi (Dodero), che cerca in ogni modo di coprire il vuoto lasciato da Rizzo. Il ritorno in città di Ludo (Piavani), ferito e perso dopo un evento di cui si addossa le colpe, porta il trio a dover fare i conti con quel legame che ognuno, a modo suo, cerca di negare. Ma insieme sono più forti: così tra vecchi amici e nemici, la pressione delle aspettative e una vita che sembra giocare con loro come fossero pedine, Bea, Ludo e Mahdi si uniscono di nuovo in un’avventura senza esclusione di colpi. Infatti, all’ombra del Blocco si affermerà una nuova realtà, la Kasba, realtà giovane e caotica come la musica che produce. I suoi giovanissimi membri inseguono un sogno di libertà e amicizia che si scontrerà con la dura vita del Blocco e che entrerà nella vita di Ludo, e Anna Manuelli in quelli di Isabella, sorella di Ludo. La serie è una in-house production Sky Studios prodotta con TapelessFilm e Red Joint Film. Le sceneggiature sono di Paolo Vari, Ivano Fachin, Tommaso Matano, Giovanni Galassi, Ciro Visco. Il soggetto di serie è invece firmato da Dario Bonamin, Giuseppe Capotondi, Fabrizio Cestaro, Ivano Fachin, Laura Grimaldi, Naima Vitale, Paolo Piccirillo, Stefano Voltaggio, Paolo Vari, Ciro Visco.

MAITRE CHOCOLATIER – STAGIONE 2

Da venerdì 21 marzo alle 21.15, per la prima volta su Sky Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

10 esperti nell’arte del cioccolato si sfidano per conquistare il titolo di Maitre Chocolatier Lindt. A giudicarli: Giorgio Locatelli, Nico Tomaselli e Melissa Forti.

LA NATURA PIÙ PAZZA DEL MONDO

Da venerdì 21 marzo alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Docu-serie che scava in profondità nella vita quotidiana degli esseri viventi per rivelare che il bizzarro è comune nel mondo naturale. La Terra ha prodotto una serie infinita di animali unici e strani. Comportamenti strani, bizzarri e fisiologie estranee, stravaganti, tecniche di sopravvivenza si trovano in ogni habitat. Ogni animale, nella competizione per la sopravvivenza, ha evoluto un attributo particolare per assicurarsi il vantaggio della vittoria.

SABATO 22 MARZO

SOLO: ARTURO BRACCHETTI

Sabato 22 marzo alle 21.15, in esclusiva su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

SOLO è un varietà surrealista e funambolico, un magico viaggio nella mente di Arturo Brachetti, nei suoi sogni, ricordi e fantasie, ma anche in quelli di tutti noi. Una casa senza luogo e senza tempo, nelle cui 7 stanze oltre 60 personaggi prendono vita grazie alla magia di Arturo, maestro dell’imprevedibile. Di e con Arturo Brachetti, artista italiano acclamato in tutto il mondo, considerato il grande Maestro del trasformismo internazionale.

HIT MAN – KILLER PER CASO

Sabato 22 marzo alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Richard Linklater confeziona abilmente una commedia brillante, presentata fuori concorso al Festival di Venezia 2023, con Glen Powell (Top Gun: Maverick, Tutti tranne te) e Adria Arjona (Il Padre della Sposa – Matrimonio a Miami). Per la città di New Orleans Gary Johnson è un rinomato killer che viene assoldato dalla gente comune. In realtà è un professore universitario che collabora con la polizia incastrando i clienti e consegnandoli alla giustizia. Le cose si complicano quando incontra e s’invaghisce di Madison, disposta a tutto pur di liberarsi di un marito violento.