Guida TV Sky e NOW 15 - 21 Giugno: Becoming Madonna, Beetlejuice Beetlejuice, In&Out

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Si parte domenica 15 giugno alle 22.00 con Omicidi in Paradiso, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, anche on demand. Immagina di trovarti su una spiaggia da sogno, sotto le palme, con le onde che lambiscono la riva… sembra l’ultimo angolo di paradiso sulla terra. Eppure, all’improvviso, questo luogo idilliaco si tinge di rosso. Un omicidio stravolge ogni equilibrio, portando a galla segreti che nessuno immaginava. Dai Caraibi alle isole del Pacifico, ogni episodio segue le indagini complesse che portano alla soluzione del crimine, mostrando come, a volte, la bellezza può nascondere l’orrore.

Lunedì 16 giugno, a partire dalle 21.15, a regalarci una duplice offerta. Su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, in prima TV, va in onda Beetlejuice Beetlejuice, l’attesissimo seguito del cult di Tim Burton. Michael Keaton torna a vestire i panni di Beetlejuice, affiancato da Winona Ryder, Catherine O'Hara, Jenna Ortega, Willem Dafoe, Justin Theroux, Monica Bellucci e Danny DeVito. Lydia Deetz, che da sempre può entrare in contatto con l’aldilà, si ritrova a dover combattere di nuovo con le presenze che le danno la caccia, in una Winter River piena di segreti. Nella stessa serata, su Sky Uno e in streaming su NOW, debutta in prima visione In & Out, lo show comico che riunisce la nuova generazione di comici italiani. Francesca De Carlo, Edoardo Ferrario, Michela Giraud, Valerio Lundini, Saverio Raimondo, Stefano Rapone, Daniele Tinti, Martina Catuzzi, Monir Ghassem e i Vazzanikki portano in scena monologhi, sketch e performance corali, mostrando quanto la comicità di oggi sia viva, sfaccettata e sorprendente.

Martedì 17 giugno, alle 21.15 su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, a proporre Le indagini del comandante Saint Barth. Florent Peyre interpreta Gabriel Saint-Barthélémy, un comandante dal comportamento poco ortodosso, a tratti eccentrico, che con metodi poco convenzionali, a volte stravaganti, riesce a risolvere ogni caso. Un personaggio fuori dal comune, che strappa anche un sorriso, senza mai rinunciare all’azione.

Mercoledì 18 giugno, sempre alle 21.15, la sera di Sky Exclusive: Becoming Madonna, in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming su NOW. Un ritratto intimo di Madonna, una delle figure più iconiche, sfaccettate e influenti della musica pop. Attraverso filmati rari, foto inedite e registrazioni private, il documentario ripercorre le tappe che l’hanno portata dalla sua condizione di outsider alla sua affermazione come regina del pop. Un viaggio emotivo, privato, che svela una Madonna inedita, vulnerabile, determinata, che ha saputo sfidare ogni convenzione per diventare una delle voci più forti e incisive della cultura contemporanea.

Giovedì 19 giugno, alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, di Per il mio bene, un film intenso sulle relazioni familiari, sulla cura, sulla rinascita. Quattro attrici di grandissimo spessore – Barbora Bobulova, Marie-Christine Barrault, Stefania Sandrelli e Sara Ciocca – danno corpo a una vicenda intima e toccante. Giovanna, dopo aver ereditato dal padre l’azienda di lavorazione della pietra, deve affrontare una sfida che la colpisce nel profondo. Malata, ha bisogno di un trapianto di fegato per salvarsi, ma quando chiede aiuto alla madre, Lilia, quest’ultima le rivela di non essere la sua madre biologica. Giovanna dovrà quindi partire alla ricerca delle proprie radici per mantenersi in vita, scoprendo una verità che le stravolgerà l’esistenza.

Venerdì 20 e sabato 21 giugno, alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, che va in onda Sky Exclusive: Celtics City – Il regno del basket, la docuserie prodotta da Bill Simmons e dai produttori di The Last Dance. Un racconto intimo e spettacolare sulla squadra di basket più iconica d’America, i Boston Celtics. Un viaggio che ripercorre le sfide, le battaglie, le vittorie e le difficoltà di una società che ha saputo entrare nella leggenda. Un tributo a una delle franchigie che non ha mai smesso di far sognare una delle città più sportive d’America, forgiando una cultura, un modo di vivere che va ben oltre lo sport.

DOMENICA 15 GIUGNO

OMICIDI IN PARADISO

Da domenica 15 giugno alle 22.00, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Immagina la vacanza perfetta: sole, spiagge da cartolina, relax totale. Poi, all'improvviso, l'incubo. Un omicidio sconvolge la quiete, trasformando un angolo di paradiso terrestre nella scena di un crimine agghiacciante. Dai Caraibi alle isole del Pacifico, queste sono le storie vere di chi ha trovato la morte dove cercava solo pace. Indagini complesse in luoghi remoti, segreti sepolti sotto la sabbia e la scioccante realtà che il crimine, a volte, non va in vacanza…

LUNEDÌ 16 GIUGNO

BEETLEJUICE BEETLEJUICE

Lunedì 16 giugno alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Dopo più di 30 anni dal primo soprendente film, Tim Burton riporta al cinema l’incontenibile spirito, interpretato ancora una volta da Michael Keaton, con un secondo capitolo di successo. Oltre a Keaton, ritroviamo anche Winona Ryder e Catherine O'Hara, a cui si aggiungono Jenna Ortega, Willem Dafoe, Justin Theroux, Monica Bellucci e Danny DeVito. Lydia Deetz ora sfrutta la sua capacità di vedere i fantasmi in uno show televisivo, ma la morte improvvisa del padre la riporta a Winter River, insieme alla figlia Astrid e alla matrigna Delia. Nella vecchia casa del padre, mentre Lydia è perseguitata da Beetlejuice, lui è inseguito dalla sua pericolosa ex moglie. Intanto, Astrid fa amicizia con un ragazzo locale…

IN & OUT

Da lunedì 16 giugno alle 21.15 in prima visione su Sky Uno e in streaming su NOW. Disponibile on demand

Lo show di pura comicità contemporanea scritto, interpretato e creato dalla nuova generazione di comici che riempie i teatri di tutta Italia, e che per la prima volta si trova riunita in un unico programma tv. Protagonisti di questo nuovo progetto televisivo sono Francesco De Carlo, Edoardo Ferrario, Michela Giraud, Valerio Lundini, Saverio Raimondo, Stefano Rapone, Daniele Tinti, e con Martina Catuzzi, Monir Ghassem e i Vazzanikki. I comedian si alterneranno sul palco ponendo in evidenza le loro affinità e differenze, portando in scena monologhi e pezzi corali, a volte condivisi con ospiti, ad alto tasso di comicità.

MARTEDÌ 17 GIUGNO

LE INDAGINI DEL COMANDANTE SAINT BARTH

Da martedì 17 giugno alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Florent Peyre ricopre i panni di Gabriel Saint-Barthélémy, un comandante militare eccentrico, divertente e dall'approccio poco ortodosso ma efficace, che affronta le sue missioni con metodi sorprendenti, ottenendo sempre risultati positivi nonostante le controversie.

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO

Sky Exclusive: BECOMING MADONNA

Mercoledì 18 giugno alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un viaggio intimo nel mondo di una delle icone più grandi e influenti della musica pop. Un ritratto autentico ed esclusivo di una donna che ha sempre sfidato le convenzioni. Attraverso filmati rari, foto inedite e registrazioni intime si ricostruisce la storia di una trasformazione: da outsider insicura a regina indiscussa del pop contemporaneo.

GIOVEDÌ 19 GIUGNO

PER IL MIO BENE

Giovedì 19 giugno alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Quattro attrici, Barbora Bobulova, Marie-Christine Barrault, Stefania Sandrelli e Sara Ciocca, al servizio di un film sensibile sulla maternità. Giovanna ha ereditato l’azienda di famiglia dal padre, specializzata nella lavorazione della pietra naturale. Nonostante il rapporto stretto con la madre Lilia e la figlia Alida, la donna non riesce a essere completamente sincera con loro così, quando si ammala, nasconde la situazione alla figlia e ne parla con la madre solo perché l’unica cura è un trapianto di fegato da parte di un consanguineo adulto. Ma Lilia non può aiutarla perché le rivela di non essere la sua madre naturale. Ora Giovanna è decisa a cercare l’unica persona che potrebbe salvarle la vita.

VENERDÌ 20 GIUGNO

Sky Exclusive: CELTICS CITY- IL REGNO DEL BASKET

Venerdì 20 e sabato 21 giugno alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Da Bill Simmons e dai produttori esecutivi di The Last Dance, la docuserie racconta la storia e l'impatto culturale della franchigia più famosa dell'NBA, i Boston Celtics: scopriamo il viaggio, le lotte, i trionfi della squadra e il suo profondo legame con la città di Boston e la storia americana.

