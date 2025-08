Agosto 2025 sui canali Sky e in streaming su NOW

SEGNALAZIONI - IL MEGLIO SU SKY / NOW | AGOSTO 2025

Le serie in arrivo da vedere tutte d'un fiato, i film più amati in prima visione e i programmi esclusivi da non perdere. Agoto 2025 si preannuncia ricco di emozioni e sorprese per tutti gli appassionati di intrattenimento! Luglio si apre con paesaggi esotici, drammi familiari e ritorni nell’universo post-apocalittico più famoso di sempre. Preparati a vivere un’estate intensa: su Sky arrivano nuove stagioni, nuovi scenari… e vecchi conti in sospeso.

Dal 4 agosto torna The Walking Dead: Dead City con l’attesissima seconda stagione in esclusiva su Sky. Nei nuovi episodi del sequel di The Walking Dead Maggie e Negan, ormai legati da un’alleanza, affrontano ancora una volta gli orrori di una Manhattan isolata e invasa da pericoli. La loro missione è chiara: salvare Hershel, il figlio rapito di Maggie. Ma in una città post-apocalittica piena di vaganti e nuove comunità armate ogni passo diventa una scommessa. Soprattutto quando ad intrecciarsi sono alleanze pericolose e grandi segreti del passato. Per chi ama i mystery drama, dal 22 agosto arriva I segreti di Grosse Pointe. Nascosto dietro l’apparenza di un sobborgo perfetto, un innocente club di giardinaggio diventa il crocevia di quattro vite segnate da ambizioni, segreti e omicidi. Detroit fa da sfondo a tredici episodi, in esclusiva su Sky, che rivelano quanto anche dietro ogni siepe perfetta si nascondano in realtà grandissimi segreti.

Basata sui romanzi gialli bestseller di Robert Galbraith, la serie drammatica acuta e ricca di suspense Detective Cormoran Strike torna dal 27 agosto per una nuova stagione. Con l’attività in piena espansione, Robin Ellacott (Holliday Grainger) inizialmente rifiuta un caso proposto da Edie Ledwell, co-creatrice del cartone animato cult “Un cuore nero inchiostro”, che viene molestata online dall’anonimo 'Anomia'. Tuttavia, un evento devastante la coinvolge nel caso insieme al suo partner: l’ex veterano di guerra diventato investigatore privato Cormoran Strike (Tom Burke). Infine, per gli appassionati del crime e delle investigazioni, dal 23 agosto debutta su Sky Aurora Teagarden: le prime indagini, prequel del light crimeI misteri di Aurora Teagarden. Prima di diventare una celebre investigatrice, Aurora era solo una studentessa curiosa e brillante. Ma tra piccoli misteri, segreti di provincia e primi amori, prende forma il suo talento per le indagini. Tre episodi da 90 minuti ciascuno, in esclusiva su Sky, per scoprire come nasce una detective destinata a lasciare il segno. Il mese si accende anche grazie a una selezione di film imperdibili. Ad agosto, ogni genere trova spazio e ogni titolo promette di lasciare il segno.

Il 5 agosto debutta su Sky Tutti tranne te, commedia romantica con Sydney Sweeney e Glen Powell. Bea e Ben, dopo un primo incontro promettente, finiscono per detestarsi. Ma quando si ritrovano, per caso, invitati allo stesso matrimonio in Australia, decidono di fingere di essere una coppia: lei per evitare il suo ex e i genitori invadenti, lui per far ingelosire una donna. Lontani da casa e immersi in una cornice da sogno, dovranno fare i conti con quello che provano davvero. Perché l’amore, quando arriva, non si può ignorare. Dall’11 agosto arriva Trap, il nuovo thriller psicologico diretto da M. Night Shyamalan. Un padre accompagna sua figlia ad un evento. Ma quello che sembra un tranquillo concerto pop si rivela una gigantesca operazione sotto copertura per catturare un pericoloso serial killer, il Macellaio. Atmosfere claustrofobiche, colpi di scena e tensione crescente regalano una storia che mette in discussione ogni apparenza.

Il 18 agosto è la volta di Madame Web, film con Dakota Johnson nei panni della protagonista. Cassandra Webb è una paramedica di New York con poteri di chiaroveggenza: riesce a vedere eventi che devono ancora accadere. Quando il destino di tre giovani donne (Sydney Sweeney, Isabela Merced, Celeste O’Connor) è minacciato da un misterioso nemico, Cassandra dovrà imparare a usare le sue abilità per salvarle. Affrontando, nel farlo, anche i segreti del proprio passato. Il 25 agosto debutta Gioco pericoloso, film Sky Exclusive con Elodie e Adriano Giannini. Una giovane ballerina, Giada, e il suo compagno, Carlo, scrittore in crisi creativa, conducono una vita tranquilla. La loro relazione è solida, ma l’equilibrio si incrina con l’arrivo di Peter Drago (Eduardo Scarpetta), giovane artista che Carlo introduce in casa. La reazione istintiva di Giada rivela un legame con il passato che potrebbe compromettere la relazione. Così, seduzione, ambiguità e tensione diventano palpabili, in un thriller imprevedibile che confonde desiderio e paura.

A chiudere il mese è The Brutalist, disponibile dal 29 agosto. Sopravvissuto all’Olocausto, l’architetto ungherese László Toth (Adrien Brody, premiato con l’Oscar®) emigra negli Stati Uniti per iniziare una nuova vita e ricongiungersi poi con la moglie Erzsébet (Felicity Jones). Ingaggiato da un influente mecenate (Guy Pearce), ottiene l’incarico di costruire un grande monumento, diventando presto una delle voci più radicali dell’architettura modernista. Ma l’ambizione, la memoria e il compromesso tra etica e potere lo spingeranno a confrontarsi con il prezzo del successo. Un’opera intensa e visivamente potente, diretta da Brady Corbet e capace di vincere tre Golden Globe, quattro BAFTA e tre Premi Oscar®.

Agosto su Sky si conferma un mese ricco di gusto, sfide e intrattenimento. Anche sotto l’ombrellone, gli appuntamenti con i migliori show non vanno in ferie: due format amatissimi proseguono con nuove puntate. Continua anche ad agosto Foodish, il food show con Joe Bastianich alla ricerca di piatti indimenticabili. In ogni puntata, l’imprenditore e chef italoamericano assaggia le creazioni più sorprendenti affiancato da un ospite d’eccezione, mettendo alla prova gusto, originalità ed emozione. Soltanto un piatto a puntata sarà però incoronato “Foodish”: il più buono, il più sorprendente, quello capace di lasciare il segno. Celebrity Chef accende i fornelli con Alessandro Borghese e nuovi vip pronti a mettersi in gioco. Due protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport o della TV si sfidano ogni settimana nella cucina del celebre ristorante milanese di Borghese, tra menù degustazione, colpi di scena e giudizi implacabili. Chi tra loro potrà indossare il grembiule da vincitore e conquistare la giuria dimostrando di meritarsi davvero le stelle?

Anche ad agosto, il racconto del reale continua ad appassionare su Sky, con documentari che attraversano musica, natura, storia e sport, raccontando rivelazioni inedite, viaggi estremi e icone senza tempo. Il 2 agosto arriva su Sky Maria Stuarda, la grande opera di Donizetti che rievoca la tragica sfida tra due regine: la sovrana di Scozia e la regina Elisabetta I d’Inghilterra. Intrighi politici, orgoglio e desiderio si intrecciano in un capolavoro lirico di rara intensità, portato in scena per la prima volta alla Scala nel 1835, ma che rivive oggi con tutta la sua potenza emotiva. Il 10 agosto è il momento diBear Grylls – Missione Bahrein, il docu-film che vede il celebre esperto di avventura e sopravvivenza Bear Grylls guidare il principe Nasser bin Hamad Al Khalifa attraverso i deserti e i mari del Bahrein. Scopriamo come sopravvivere negli ambienti più ostili in una sfida estrema contro gli elementi, in cui coraggio e tecnica si fondono per superare i limiti umani.

Il 15 agosto, Orche assassine – Caccia spietata ci porta tra i ghiacci dell’Antartide per osservare da vicino le strategie di caccia dei più formidabili predatori dell’oceano. Un team internazionale di esperti rivela, grazie a tecnologie all’avanguardia e con immagini spettacolari, i segreti e i pericoli di una specie tanto affascinante quanto minacciata. Il 20 agosto, Ayrton Senna – La leggenda offre un ritratto intimo e profondo del campione brasiliano, andando oltre le competizioni e la pista. Tra spiritualità, impegno sociale e amore per il suo Paese, emerge il lato più umano di una figura che ha segnato un’epoca, dentro e fuori la Formula 1®.

Il 22 agosto, The Lost Weekend – A Love Story racconta il lato nascosto di John Lennon: quello vissuto nei diciotto mesi accanto a May Pang, compagna durante la celebre separazione da Yoko Ono. Un periodo di libertà, riavvicinamento al figlio Julian e grande creatività, ricostruito con immagini d’archivio e interviste esclusive. Chiude il mese Hells Angels – Gli angeli dell’inferno, la docu-serie in otto episodi disponibile dal 31 agosto. Ex membri e agenti infiltrati rompono il silenzio e ricostruiscono la storia oscura di una delle bande di motociclisti più famigerate al mondo: una rete fatta di violenza, riti e fratellanza che ha attraversato decenni di leggenda e terrore.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

SKY UNO

CONCERTO KISS KISS WAY

Sabato 2 e sabato 9 agosto alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Disponibile on demand

Due eventi speciali, con il meglio dei concerti del Tour ufficiale di Radio Kiss Kiss, con tantissimi artisti e grandi ospiti.

POP-UP: 4 MATRIMONI

Domenica 24 al 30 agosto alle 21.15 su Sky Uno +1 e in streaming su NOW. Disponibile on demand

Da domenica 24, e fino a sabato 30 agosto si accende, sul canale 109, il pop up di “Quattro matrimoni”, lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia che mette quattro spose al centro di una gara spietata e senza esclusione di colpi proprio nel giorno più importante della loro vita. La programmazione speciale riporterà in onda gli episodi di tutte le stagioni fin qui proposte dello show. Il meccanismo di base è rimasto immutato negli anni: quattro spose vengono invitate l’una ai matrimoni delle altre, e al termine delle cerimonie le “ospiti” danno un voto da 0 a 10 per ciascuna delle quattro categorie - abito, cibo, location ed evento generale - sulle quali non risparmiano i loro giudizi più spietati. La sposa che riceve il punteggio più alto, alla fine della resa dei conti, si aggiudica un premio speciale, ovviamente di coppia, da dividere con la propria “dolce metà”.

GABBANI, VANONI, LA MUSICA

Giovedì 28 agosto alle 21.15 su Sky Uno +1 e in streaming su NOW. Disponibile on demand

Uno sguardo inedito e introspettivo su Francesco Gabbani, nuovo giudice di X Factor 2025. Cantautore, polistrumentista e artista multiplatino, in questo speciale Francesco racconta le sue origini e il suo percorso, attraverso aneddoti e con l’ausilio di un’ospite inaspettata: Ornella Vanoni. A lei il ruolo di guida, che prepara Francesco per il suo esordio nel talent show, mentre i due riflettono sulle proprie traiettorie professionali e su come si siano incrociate, dando vita alla canzone che lui ha scritto per lei: ‘Un sorriso dentro al pianto’.



POP-UP: 4 HOTEL

Domenica 31 agosto al 7 settembre alle 21.15 su Sky Uno +1 e in streaming su NOW. Disponibile on demand

In attesa dei nuovi episodi inediti, da domenica 31 agosto si accende il pop up di “Bruno Barbieri 4 Hotel”, show Sky Original prodotto da Banijay Italia. Sarà un viaggio appassionante e affascinante all’interno delle strutture alberghiere che rappresentano, come ama dire Bruno, il “biglietto da visita” del Paese, ma soprattutto un lungo e imperdibile appuntamento per rivedere tutte le sfide tra albergatori da nord a sud dell’Italia (ma anche all’estero). Il tutto per arrivare carichissimi e preparati a domenica 7 settembre, quando il pop up si chiuderà con il primo episodio del nuovo ciclo di episodi di “Bruno Barbieri 4 Hotel”, che proprio quella sera sarà in prima tv su Sky e in streaming su NOW.

SKY ATLANTIC

THE WALKING DEAD: DEAD CITY – SECONDA STAGIONE

Da lunedì 4 agosto alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Ambientata anni dopo gli eventi della serie originale, THE WALKING DEAD: DEAD CITY ritrova due personaggi iconici dell’iconico franchise ispirato alla graphic novel di Robert Kirkman: Maggie Greene (Lauren Cohan), vedova di Glenn Rhee, leader della colonia di Hilltop, e Negan Smith (Jeffrey Dean Morgan), ex leader dei Salvatori. Due vecchi nemici costretti ora a stringere una fragile alleanza per portare a termine una pericolosa missione. Insieme viaggiano in una Manhattan post-apocalittica, da tempo isolata, dove scoprono che la città in rovina è piena di morti e abitanti che hanno fatto di New York City il loro mondo pieno di anarchia, pericolo, bellezza e terrore. Ma i traumi del loro tumultuoso passato potrebbero rivelarsi una minaccia tanto grande quanto i pericoli del presente.

DETECTIVE CORMORAN STRIKE – UN CUORE NERO INCHIOSTRO – SESTA STAGIONE

Da mercoledì 27 agosto alle 21.15, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Tratta dal romanzo The Ink Black Heart (2022) scritto da J. K. Rowling sotto lo pseudonimo di Robert Galbraith, vede Tom Burke nel ruolo del burbero investigatore privato Cormoran Strike e Holliday Grainger nei panni della sua assistente e socia, Robin Ellacott. I detective Strike e Robin indagano su un caso di crimini informatici legati ad un misterioso gioco online. Sul versante privato continua la loro relazione fatta di alti e bassi, momenti fugaci e occasioni perse. Riusciranno a risolvere il caso e a dare finalmente un senso ai sentimenti che provano l’uno per l’altra?

SKY SERIE

I SEGRETI DI GROSSE POINTE

Da venerdì 22 agosto alle 21: 15, in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Relazioni caotiche, tradimenti continui e comicità brillante: dai creatori di Good Girls, su Sky e NOW una nuovissima serie erede, nello stile e nel tono, di Desperate Housewives e Le regole del delitto perfetto. Quattro membri di un club di giardinaggio nei sobborghi di Grosse Pointe, nel Michigan, vengono coinvolti in scandalosi omicidi. Con Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine), Aja Naomi King (Le regole del delitto perfetto), AnnaSophia Robb (The Carrie Diaries) e Ben Rappaport (Mr. Robot).

NEW AMSTERDAM – dalla prima alla quinta stagione

Da domenica 31 agosto al 15 settembre alle 21: 15, su Sky Serie + 1 e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Su Sky e NOW uno dei medical drama più amati e popolari degli ultimi anni, dal 31 agosto disponibile per intero con tutti gli episodi. Protagonista assoluto è Ryan Eggold (The Blacklist) nei panni del dottor Goodwin, carismatico e restio alle regole, diventato direttore sanitario di uno dei più grandi e frenetici ospedali degli Stati Uniti. Lacerato da conflitti interiori e diviso tra la famiglia e un lavoro che lo assorbe totalmente, Goodwin cercherà di risollevare le sorti della struttura, focalizzandosi sui pazienti. Casi disperati, colpi di scena, segreti e romanticismo segnano le giornate del personale medico alle prese con drammi umani sempre più coinvolgenti.

SKY INVESTIGATION

POP-UP: NCIS

Da domenica 3 al 30 agosto alle 21.15, su Sky Investigation + 1 e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

NCIS HAWAII – TERZA STAGIONE

Da martedì 5 agosto alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Tornano le indagini dell'agente speciale Jane Tennant, a capo di una squadra dell’NCIS con sede a Pearl Harbor, alle prese con crimini legati all'esercito e alla sicurezza nazionale.

AURORA TEAGARDEN: LE PRIME INDAGINI

Da sabato 23 agosto alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Ispirata ai gialli di Charlaine Harris (autrice anche di True Blood), Aurora Teagarden: Le prime indagini è il prequel del light crime I misteri di Aurora Teagarden. La giovane Aurora torna a casa dopo il college per frequentare un corso post-laurea e si trova coinvolta nei misteri della piccola cittadina.

SKY CINEMA

Si parte lunedì 4 agosto con Tutti tranne te, una commedia romantica firmata Sony che ribalta i cliché del genere con ritmo e ironia. Due ex compagni di college si rincontrano a un matrimonio in Australia fingendo di essere una coppia per convenienza, ma tra dispetti, intoppi e attrazioni mai sopite, la finzione inizia a confondersi con la realtà. Un mix perfetto di romanticismo e comicità, ambientato tra paesaggi mozzafiato e situazioni esilaranti. Lunedì 11 agosto il tono cambia con Trap, il nuovo thriller psicologico targato Warner Bros che porta la firma inquietante di M. Night Shyamalan. Un padre e la sua giovane figlia partecipano a un concerto apparentemente normale, ma ben presto si trovano al centro di una trappola tesa per catturare un serial killer. Tensione crescente, colpi di scena e una regia che gioca con la percezione dello spettatore rendono questo film un appuntamento imperdibile per gli amanti del mistero. Lunedì 18 agosto arriva Madame Web, l’attesissimo spin-off dell’universo Marvel distribuito da Sony. Dakota Johnson interpreta una paramedica di Manhattan che scopre di avere capacità fuori dal comune legate alla percezione del futuro. In un viaggio tra rivelazioni e pericoli, dovrà proteggere tre giovani destinati a diventare supereroi. Un film che unisce azione ad alta tensione e fantascienza in stile comic-book.

Mercoledì 20 agosto spazio alla storia con September 5 – La diretta che cambiò la storia, una produzione Paramount ispirata a eventi realmente accaduti. Durante la diretta di una trasmissione sportiva americana, un attentato scuote l’intero paese, portando a galla verità nascoste, responsabilità politiche e drammi personali. Un thriller dal respiro internazionale che unisce suspense e approfondimento storico. Lunedì 25 agosto è la volta di Gioco pericoloso, un thriller italiano prodotto da Vision che gioca con l’ambiguità e la paranoia. Un gruppo di amici si riunisce per una serata tra giochi da tavolo e confidenze, ma un banale passatempo si trasforma presto in un incubo, quando segreti inconfessabili e rancori sepolti iniziano a emergere. Un crescendo claustrofobico che mette in discussione i legami e la fiducia. Mercoledì 27 agosto arriva Io sono ancora qui, dramma storico di grande impatto distribuito da Bim. Ambientato nell’Italia del secondo dopoguerra, racconta la storia di una donna che lotta per far luce sulla sparizione del marito, scomparso durante la Resistenza. Tra indagini personali, archivi segreti e memorie taciute, il film indaga sul prezzo della verità e sulla forza della memoria, con una protagonista intensa e determinata.

Si chiude venerdì 29 agosto con The Brutalist, film drammatico prodotto da Universal, diretto da Brady Corbet e interpretato da un cast internazionale. Racconta l’ascesa e la caduta di un architetto europeo emigrato negli Stati Uniti nel secondo dopoguerra. Mentre progetta edifici simbolo di un’epoca, si confronta con l’identità, l’arte e i compromessi della modernità. Un’opera elegante, visivamente potente e profondamente umana.

Lun 4 AGO - CINEMA UNO : TUTTI TRANNE TE [Sony, 2023] - 1aTv Sky Commedia/Romantico

[Sony, 2023] Commedia/Romantico Lun 11 AGO - CINEMA UNO : TRAP [Warner, 2024] - 1aTv Mistero/Thriller

[Warner, 2024] Mistero/Thriller Lun 18 AGO - CINEMA UNO : MADAME WEB [Sony, 2024] - 1aTv Sky Azione/Fantascienza

[Sony, 2024] Azione/Fantascienza Mer 20 AGO - CINEMA UNO : SEPTEMBER 5 - LA DIRETTA CHE CAMBIO' LA STORIA [Paramount, 2024] - 1aTv S torico/Thriller

[Paramount, 2024] S torico/Thriller Lun 25 AGO - CINEMA UNO : GIOCO PERICOLOSO [Vision, 2025] - 1aTv Thriller

[Vision, 2025] Thriller Mer 27 AGO - CINEMA UNO : IO SONO ANCORA QUI [Bim, 2024] - 1aTv Drammatico/Storico

[Bim, 2024] Drammatico/Storico Ven 29 AGO - CINEMA UNO : THE BRUTALIST [Universal, 2024] - 1aTv Drammatico

TUTTI TRANNE TE

Lunedì 4 agosto alle 21.15, per la prima volta su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Sydney Sweeney e Glen Powell in un’ironica commedia romantica che ha sorpreso anche box office italiano diventando un fenomeno virale. Bea e Ben si incontrano per caso, trascorrono una memorabile notte insieme, ma poi l’incantesimo si rompe e smettono di frequentarsi. Anni dopo le loro strade s’incrociano nuovamente in Australia, al matrimonio della sorella di Bea, dove tra gaffes e fraintendimenti finiranno per stringere un patto: fingere agli occhi di tutti di essere fidanzati. Ritroveranno l’alchimia del primo incontro?

TRAP

Lunedì 11 agosto alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

M. Night Shyamalan dirige un thriller al cardiopalma con Josh Hartnett protagonista. Cooper fa di tutto per rendere felice sua figlia Riley, così l’accompagna al concerto del suo idolo, Lady Raven. Presto però vengono coinvolti negli eventi circostanti. Il concerto, infatti, si rivela essere una trappola pianificata dalla polizia per incastrare un implacabile ed efferato serial killer noto come il Macellaio.

MADAME WEB

Lunedì 18 agosto alle 21.15, per la prima volta su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Dakota Johnson veste i panni del personaggio di Marvel Comics in un film con Sydney Sweeney, Tahar Rahim (Il profeta) e Isabela Merced, nota per il ruolo di Dina nella seconda stagione di The Last of Us. Cassandra Webb è un paramedico di Manhattan che, solo dopo un incidente in cui rischia di perdere la vita, realizza di poter prevedere il futuro. Quando incontra tre ragazze, scopre che a ostacolare il loro destino c’è una terribile minaccia: un certo Ezekiel Sims, infatti, cerca con ogni mezzo di eliminarle prima che diventino delle supereroine. Ma Ezekiel nasconde anche un altro segreto…

SEPTEMBER 5 – LA DIRETTA CHE CAMBIÒ LA STORIA

Mercoledì 20 agosto alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin e Leonie Benesch (La sala professori) nel racconto serrato della copertura mediatica sull’attentato che sconvolse le Olimpiadi di Monaco. Film candidato agli Oscar® 2025 per la miglior sceneggiatura originale e ai Golden Globe come miglior film drammatico. Il 5 settembre 1972 un commando di militanti palestinesi assalta gli appartamenti della delegazione israeliana uccidendo due persone e prendendone in ostaggio nove. La tv americana ABC, all’epoca prima emittente a trasmettere in diretta l’intero evento, si ritrova a raccontare la tragedia. Il produttore Geoff, il dirigente Roone Arldge, l’interprete Marianne e gli altri colleghi trasformano la tragedia in evento mediatico, ovviando ai problemi di comunicazione e di reperimento di notizie e immagini.

GIOCO PERICOLOSO

Lunedì 25 agosto alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Lucio Pellegrini, che firma anche la sceneggiatura e il soggetto insieme a Elisa Fuksas, dirige un sorprendente trio di protagonisti: Adriano Giannini, Elodie e Eduardo Scarpetta. La relazione di Giada, ballerina professionista alle prese con la produzione del suo primo spettacolo da protagonista, e Carlo, scrittore in crisi alla ricerca di una nuova storia da raccontare, gode ancora di grande complicità e intimità, mentre ognuno dei due persegue con determinazione la propria carriera. L’incontro con Peter Drago, un giovane artista deciso ad affermarsi nel mondo dell’arte contemporanea, affascina Carlo che lo introduce in famiglia. Quando Giada vede Peter ha però una reazione inaspettata e cerca in ogni modo di allontanarlo dalla loro casa: lui potrebbe far riemergere qualche indicibile segreto del suo passato. Eppure, la verità trova sempre il modo di venire a galla.

IO SONO ANCORA QUI

Mercoledì 27 agosto alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Walter Salles (Central do Brasil, I diari della motocicletta) dirige una strepitosa Fernanda Torres, premiata con il Golden Globe 2025, nel racconto di una storia vera, premiata al Festival di Venezia 2024 per la sceneggiatura e con l’Oscar® 2025 come miglior film internazionale. Nel 1971 il Brasile è un paese stretto nella morsa della dittatura militare. Un giorno in fretta e furia viene portato via da casa Rubens Paiva, padre di famiglia ed ex deputato laburista. Tocca così a sua moglie Euridice portare il peso della paura, dell’attesa senza notizie e la tenace cura dei figli senza cedere mai.

THE BRUTALIST

Venerdì 29 agosto alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Adrian Brody ottiene la seconda statuetta della carriera agli Oscar® 2025 come miglior attore protagonista dell’opera monumentale di Brady Corbet. Nel cast anche Felicity Jones, Guy Pearce, Stacy Martin e Alessandro Nivola. La pellicola ha ottenuto nel 2025 anche gli Oscar® per la miglior fotografia e colonna sonora e i Golden Globe per la regia, film drammatico e miglior attore drammatico a Brody, mentre nel 2024 il regista è stato premiato con il Leone d’argento. L’architetto ebreo László Tóth emigra negli Stati Uniti nel 1947, dopo essere stato detenuto nei campi di concentramento tedeschi. Vorrebbe farsi raggiungere dalla moglie e dalla nipote, ma gli inizi per lui sono complicati. Le cose sembrano cambiare quando conosce il milionario mecenate Harrison Lee Van Buren che gli commissiona un’opera mastodontica.

SKY CINEMA COLLECTION – I DELITTI DEL BARLUME

Da venerdì 1° a venerdì 29 agosto alle 21:15, su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Pronti a trascorrere le vacanze a Pineta, tornano Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marcello Marziali, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi, diretti da Roan Johnson, nelle 12 stagioni per un totale di 27 film, liberamente ispirati al mondo della serie I delitti del BarLume di Marco Malvaldi, una produzione Sky Original prodotta da Sky Italia in coproduzione con Palomar.

SKY CINEMA HARRY POTTER

Da sabato 30 agosto a domenica 7 settembre alle 21:15, su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Sky Cinema Collection ospita gli 8 film della saga cinematografica di HARRY POTTER. Ad arricchire la programmazione troviamo il primo capitolo della saga spin-off e prequel di Harry Potter, ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI, il documentario DAVID HOLMES: IL RAGAZZO CHE È SOPRAVVISSUTO e la reunion HARRY POTTER 20° ANNIVERSARIO: RITORNO A HOGWARTS.

SKY DOCUMENTARIES

SECRETS OF THE JURASSC DINOSAURS

Da sabato 2 agosto alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Uniamoci a un team internazionale di paleontologi nei remoti calanchi del Wyoming mentre indagano su un misterioso cimitero di dinosauri.

DINOSAURI – L’APOCALISSE

Sabato 2 agosto alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Cosa accadde realmente quando un asteroide colpì la Terra, spazzando via i dinosauri, 66 milioni di anni fa?

BADHOSTE – INSERZIONE PERICOLOSA

Da domenica 3 agosto alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La vacanza della vita prende una piega amara per tre giovani donne in Italia, quando decidono di alloggiare da uno sconosciuto che sembra l’host perfetto — finché un giorno si svegliano con la consapevolezza che qualcosa di terribile è accaduto… Questo è il racconto della lunga lotta per ottenere giustizia da parte delle tre giovani turiste britanniche da quando, tra il 2013 e il 2014, l’ex-carabiniere Dino Maglio è stato accusato di averne abusato ospitandole nel suo appartamento di Padova. Oltre al lato oscuro di piattaforme online come Couchsurfing.com, la serie esamina anche il comportamento della polizia, che spesso non prende sul serio le accuse delle giovani donne.

IBIZA NARCOS

Da giovedì 14 agosto alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Documentario che svela come contrabbandieri e spacciatori abbiano introdotto LSD, ecstasy e cocaina nella - un tempo tranquilla - isola di Ibiza a partire dagli anni ’80, trasformandola in un rifugio tanto per festaioli quanto per criminali. Una storia raccontata attraverso le testimonianze personali di chi ha vissuto e respirato quest’epoca vivace. Unendo documentario e dramma, la serie segue i tentativi della polizia di arginare l'ondata di narcotici introdotti sull'isola e mostra come, per alcuni, la festa sia sfuggita di mano.

AYRTON SENNA – LA LEGGENDA

Mercoledì 20 agosto alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Ayrton Senna, un uomo carismatico e sfuggente: spietato al volante, sorprendentemente aperto e affettuoso con amici e familiari in Brasile. Il vero Ayrton Senna emerge a partire da riflessioni intime del pilota, in particolare sul costante pericolo di morte legato alla sua professione. Uno sguardo unico che ripercorre l’inizio della carriera del fenomenale pilota attraverso immagini inedite.

POLIOMELITE. LE SFIDE E LE STRADE DA SEGUIRE IERI E OGGI

Mercoledì 27 agosto alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Ripercorriamo le sfide che la poliomielite ha presentato nel corso dei decenni e le strategie adottate per combatterla.

SKY ARTE

MARIO PERROTTA. SCENE FAMIGLIARI

Domenica 3 agosto alle 21.15, in prima visione su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il percorso di indagine svolto da Mario Perrotta dentro le relazioni familiari rilette attraverso il medium teatrale.

THE LOST WEEKEND: A LOVE STORY

Venerdì 22 agosto alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

John Lennon e quella storia d’amore datata 1974: The Lost Weekend: a Love Story racconta a distanza di 50 anni la breve ma intensa relazione tra Lennon e May Pang, la sua giovane assistente cino-americana. Una relazione orchestrata dalla stessa Yoko Ono, che sarebbe dovuta terminare dopo un paio di settimane, ma che durò 18 mesi… Durante questo periodo straordinario, May aiutò John a riunirsi con suo figlio Julian e partecipò in prima persona al suo periodo più produttivo post-Beatles. Una nuova prospettiva attraverso cui leggere la vita e l’arte di John Lennon, raccontata attraverso interviste – tra i tanti Julian Lennon, Mick Jagger, Alice Cooper e Paul McCartney - e materiale d’archivio esclusivo.

SKY CRIME

LA CASETTA DELL’ORRORE

Venerdì 22 agosto alle 22.00, prima visione su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nel 1979 in California cinque adolescenti vennero rapite, torturate e uccise da Lawrence Bittaker e Roy Norris. Decenni dopo, il silenzio di Bittaker si spezza grazie alla criminologa Laura Brand, che riesce a ottenere confessioni inedite, svelando la mente di uno dei serial killer più sadici d'America.

HELLS ANGELS – GLI ANGELI DELL’INFERNO

Da domenica 31 agosto alle 22.00, in prima visione su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Una fratellanza nata su due ruote, avvolta nell'ombra e divenuta sinonimo di potere, violenza e segreti inconfessabili: questa è la storia segreta degli Hells Angels.

SKY NATURE

GRANDI FIUMI DELLA TERRA – SECONDA STAGIONE

Da giovedì 14 agosto alle 21.15, su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Viaggiamo lungo tre dei fiumi più spettacolari del pianeta: il Danubio, lo Yukon e lo Zambesi.

ORCHE ASSASINE – CACCIA SPIETATA

Venerdì 15 agosto alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In un angolo remoto dell’Antartide, un gruppo di orche cattura le proprie prede. Ma ora queste orche sono in pericolo. Un team di esperti si lancia in una spedizione senza precedenti: utilizzando le più recenti tecnologie, scienziati e troupe di ripresa registrano tutto ciò che possono sulle orche, decifrando il linguaggio che usano per coordinare i rituali di caccia e valutando le loro possibilità di sopravvivenza nel mondo moderno

VIAGGIO SUL PIANETA TERRA

Da giovedì 21 agosto alle 21.15, su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Migrazioni epiche, stagioni che cambiano e maree che si susseguono: le telecamere nello spazio catturano emozionanti spettacoli naturali.

THE PLANETS

Da venerdì 22 agosto alle 21.15, su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Esploriamo le vite straordinarie degli otto maestosi mondi che compongono il nostro sistema solare: la storia dei pianeti come non l'avete mai vista prima.

SKY ADVENTURE

LA GRANDE ONDA – TERZA STAGIONE

Da venerdì 1° agosto alle 21.15, in esclusiva su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Torna la serie che segue un gruppo di surfisti, guidati da Garrett McNamar, in tenti a dominare le onde più grandi della loro carriera, mentre sitrovano ad affrontare la realtà della vita spericolata che hanno scelto.

BEAR GRYLLS – MISSIONE BAHREIN

Domenica 3 agosto alle 21.15, in esclusiva su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Bear Grylls accompagna Sua Altezza Nasserbin Hamad Al Khalifa, uno dei Principi del Bahrein, in una missione ad alto tasso di adrenalina attraverso le bellezze in contaminate del regno. Impariamo a cavarcela in terre ostili con il maestro della sopravvivenza: Bear Grylls.

HORIZON – VULCANI ALIENI

Domenica 17 agosto alle 21.15, in prima visone su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

I vulcani sono i fenomeni naturali più incredibili sulla Terra. Ma nelle condizioni estreme dei pianeti vicini, questi giganti creano panorami spettacolari.