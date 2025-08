Guida TV Sky e NOW 3 - 9 Agosto: The Walking Dead City 2, Tutti tranne Te, NCIS Hawaii 3

GUIDA TV SKY / NOW | 3 - 9 AGOSTO 2025

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 3 agosto si apre con il pop-up di NCIS, che andrà in onda ogni sera alle 21.15 su Sky Investigation +1 e in streaming solo su NOW, con disponibilità on demand. Nello stesso giorno, su Sky Documentaries e sempre su NOW, prende il via Badhoste – Inserzione Pericolosa, un racconto intenso che segue tre giovani donne britanniche in vacanza in Italia, la cui esperienza si trasforma in un incubo dopo aver soggiornato da uno sconosciuto. La serie ricostruisce la lotta per la giustizia contro Dino Maglio, ex carabiniere accusato di abusi, evidenziando anche le problematiche di piattaforme come Couchsurfing.com e il mancato supporto delle forze dell’ordine.

Ancora domenica 3 agosto, Sky Arte presenta in prima visione Mario Perrotta. Scene Famigliari, un’indagine teatrale sulle dinamiche familiari vista attraverso lo sguardo del noto attore e regista. Su Sky Adventure e NOW, sempre alle 21.15, Bear Grylls conduce una missione esclusiva in Bahrein, accompagnando il Principe Nasserbin Hamad Al Khalifa attraverso paesaggi incontaminati, mostrando tecniche di sopravvivenza ad alto impatto emotivo e visivo.

Lunedì 4 agosto segna l’arrivo su Sky Atlantic e NOW della seconda stagione di The Walking Dead: Dead City, ambientata anni dopo la serie originale. Maggie Greene e Negan Smith si ritrovano a dover cooperare in una Manhattan post-apocalittica, dove i segreti del loro passato rischiano di essere tanto pericolosi quanto le minacce esterne. Nella stessa serata, Sky Cinema Uno propone Tutti Tranne Te, una commedia romantica con Sydney Sweeney e Glen Powell che racconta di un incontro casuale, una notte indimenticabile e un patto di finzione d’amore al matrimonio della sorella di Bea in Australia, tra situazioni imbarazzanti e momenti di tenerezza.

Martedì 5 agosto riporta su Sky Investigation e NOW, con disponibilità on demand, la terza stagione di NCIS Hawaii, con l’agente speciale Jane Tennant alle prese con casi legati alla sicurezza nazionale a Pearl Harbor.

Sabato 9 agosto, infine, Sky Uno e NOW trasmettono il Concerto Kiss Kiss Way, un evento speciale che raccoglie il meglio del tour ufficiale di Radio Kiss Kiss, con numerosi artisti e ospiti di rilievo, offrendo una serata musicale imperdibile.

DOMENICA 3 AGOSTO

POP-UP: NCIS

Da domenica 3 al 30 agosto alle 21.15, su Sky Investigation + 1 e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

BADHOSTE – INSERZIONE PERICOLOSA

Da domenica 3 agosto alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La vacanza della vita prende una piega amara per tre giovani donne in Italia, quando decidono di alloggiare da uno sconosciuto che sembra l’host perfetto — finché un giorno si svegliano con la consapevolezza che qualcosa di terribile è accaduto… Questo è il racconto della lunga lotta per ottenere giustizia da parte delle tre giovani turiste britanniche da quando, tra il 2013 e il 2014, l’ex-carabiniere Dino Maglio è stato accusato di averne abusato ospitandole nel suo appartamento di Padova. Oltre al lato oscuro di piattaforme online come Couchsurfing.com, la serie esamina anche il comportamento della polizia, che spesso non prende sul serio le accuse delle giovani donne.

MARIO PERROTTA. SCENE FAMIGLIARI

Domenica 3 agosto alle 21.15, in prima visione su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il percorso di indagine svolto da Mario Perrotta dentro le relazioni familiari rilette attraverso il medium teatrale.

BEAR GRYLLS – MISSIONE BAHREIN

Domenica 3 agosto alle 21.15, in esclusiva su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Bear Grylls accompagna Sua Altezza Nasserbin Hamad Al Khalifa, uno dei Principi del Bahrein, in una missione ad alto tasso di adrenalina attraverso le bellezze in contaminate del regno. Impariamo a cavarcela in terre ostili con il maestro della sopravvivenza: Bear Grylls.

LUNEDÌ 4 AGOSTO

THE WALKING DEAD: DEAD CITY – SECONDA STAGIONE

Da lunedì 4 agosto alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Ambientata anni dopo gli eventi della serie originale, THE WALKING DEAD: DEAD CITY ritrova due personaggi iconici dell’iconico franchise ispirato alla graphic novel di Robert Kirkman: Maggie Greene (Lauren Cohan), vedova di Glenn Rhee, leader della colonia di Hilltop, e Negan Smith (Jeffrey Dean Morgan), ex leader dei Salvatori. Due vecchi nemici costretti ora a stringere una fragile alleanza per portare a termine una pericolosa missione. Insieme viaggiano in una Manhattan post-apocalittica, da tempo isolata, dove scoprono che la città in rovina è piena di morti e abitanti che hanno fatto di New York City il loro mondo pieno di anarchia, pericolo, bellezza e terrore. Ma i traumi del loro tumultuoso passato potrebbero rivelarsi una minaccia tanto grande quanto i pericoli del presente.

TUTTI TRANNE TE

Lunedì 4 agosto alle 21.15, per la prima volta su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Sydney Sweeney e Glen Powell in un’ironica commedia romantica che ha sorpreso anche box office italiano diventando un fenomeno virale. Bea e Ben si incontrano per caso, trascorrono una memorabile notte insieme, ma poi l’incantesimo si rompe e smettono di frequentarsi. Anni dopo le loro strade s’incrociano nuovamente in Australia, al matrimonio della sorella di Bea, dove tra gaffes e fraintendimenti finiranno per stringere un patto: fingere agli occhi di tutti di essere fidanzati. Ritroveranno l’alchimia del primo incontro?

MARTEDÌ 5 AGOSTO

NCIS HAWAII – TERZA STAGIONE

Da martedì 5 agosto alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Tornano le indagini dell'agente speciale Jane Tennant, a capo di una squadra dell’NCIS con sede a Pearl Harbor, alle prese con crimini legati all'esercito e alla sicurezza nazionale.

SABATO 9 AGOSTO

CONCERTO KISS KISS WAY

Sabato 9 agosto alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Disponibile on demand

Due eventi speciali, con il meglio dei concerti del Tour ufficiale di Radio Kiss Kiss, con tantissimi artisti e grandi ospiti.