Amichevoli estive 2023 su DAZN: tutti gli incontri, le date e gli orari

Il calcio estivo torna su DAZN! In attesa dell'inizio dei campionati, segui la preparazione dei club italiani e delle big europee con le amichevoli in programma sulla nostra app.

L’estate di grande calcio su DAZN offrirà ai tifosi le amichevoli di Juventus, Inter, Milan e Roma, ma anche grandi classiche del calcio europeo come Real Madrid-Manchester United, Barcellona-Real Madrid, Manchester City-Atletico e tanto altro ancora.

La squadra di Inzaghi si prepara a tornare in campo, programmando il suo precampionato ricco di sfide che accompagnerá tutti i tifosi interisti alla nuova stagione di Serie A TIM. Si parte con il tour in Giappone venerdì 27 luglio contro l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo per poi spostarsi a Tokyo martedì 1° agosto, dove la formazione di Inzaghi sarà impegnata con il Paris Saint-Germain di Mbappè e dove incontrerà un fresco ex come Skriniar.

Anche il Milan di Pioli si prepara alla nuova stagione ufficiale e in attesa di partire verso gli Stati Uniti e sfidare le grandi d'Europa tra cui la Juventus nel Soccer Champions Tour, programma il primo incontro a Milanello il 20 luglio contro il Lumezzane.

Dopo una stagione importante, anche gli uomini di Mourinho saranno impegnati in una pre-season ricca di appuntamenti internazionali che li vedrá, per una parte della preparazione, in Portogallo. In esclusiva su DAZN, l’incontro del 26 luglio dove la Roma affronterá il Braga e del 6 agosto contro il Tolosa in Francia.

In aggiunta, anche tutte le tappe di avvicinamento alla Serie A TIM di Genoa e Fiorentina, che potrete vedere in esclusiva streaming su DAZN.

Un calendario fitto di amichevoli su DAZN che si arricchirà per tutta l’estate e che permetterà ai tifosi di continuare a vivere le emozioni del grande calcio anche in vacanza, e ai club, di studiare gli avversari e lavorare su assetti e stato di forma dei propri calciatori per prepararsi al meglio alla stagione calcistica 2023-2024.

Tottenham vs West Ham 18/07/2023 12:00 [disponibile anche su ZONA DAZN - Sky canale 214]

Telecronaca: Orazio Accomando

Le strade di Tottenham e West Ham si incrociano all’Optus Stadium nel primo derby londinese della stagione. Per Ange Postecoglou, pronto ad aprire un nuovo ciclo con gli Spurs, si tratta di un ritorno a casa dopo essere cresciuto e aver lavorato in Australia fino all’esperienza con i Socceroos tra il 2013 e il 2017. Come andrà il suo primo match ufficiale in carica al club del nord di Londra?





Genoa vs WSG Tirol 18/07/2023 17:00 [disponibile anche su ZONA DAZN - Sky canale 214]

Telecronaca: Tommaso Turci

Dopo il primo test contro il Fassa Calcio, la preparazione estiva del Genoa prosegue con un altro appuntamento in Val di Fassa, sede del ritiro in Trentino-Alto Adige. Nel secondo impegno del pre-campionato la squadra di Alberto Gilardino sfida gli austriaci del WSG Tirol, club di Fußball-Bundesliga.



Milan vs Lumezzane 20/07/2023 17:00





Fiorentina vs Parma 20/07/2023 20:00

Telecronaca: Luca Farina

Primo test estivo per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che affronta il Parma al Viola Park, il nuovo centro sportivo costruito da Rocco Commisso. Le amichevoli sono un'ottima occasione per aggiungere minuti sulle gambe e apprezzare nuovi giocatori: chi si metterà in mostra



Genoa vs Venezia 22/07/2023 17:00 [disponibile anche su ZONA DAZN - Sky canale 214]

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Ritiro estivo in Trentino per il Genoa, neopromosso in Serie A e determinato a mantenere la categoria. Al Benatti di Moena la squadra di Alberto Gilardino affronta il Venezia nella seconda amichevole dopo quella contro il Fassa Calcio.





Barcellona vs Juventus 23/07/2023 04:30

Telecronaca: Riccardo Mancini

Dopo la prima parte di preparazione estiva alla Continassa, la Juventus di Massimiliano Allegri fa il suo esordio contro il Barcellona campione di Spagna nel Soccer Champions Tour 2023, torneo cui prende parte anche il Milan. Lo scorso anno fu 2-2 a Dallas con doppiette di Kean e Dembélé: come finirà al Levi’s Stadium di San Francisco?



Manchester City vs Yokohama Marinos 23/07/2023 12:00



Leicester City vs Tottenham Hotspur 23/07/2023 12:00 [disponibile anche su ZONA DAZN - Sky canale 214]

Telecronaca: Giovanni Marrucci

Dopo l’Australia il Tottenham di Ange Postecoglou prosegue il suo tour internazionale al Rajamangala Stadium di Bangkok, in Thailandia. Un match speciale soprattutto per il Leicester, retrocesso in Championship in questa stagione, ma legato al paese asiatico tramite la figura del presidente Aiyawatt Srivaddhanaprabha.



Fiorentina vs Catanzaro 23/07/2023 20:00

Telecronaca: Alberto Santi

Secondo test estivo per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che nel nuovo Viola Park affronta il Catanzaro, promosso in Serie B dopo una cavalcata degna di nota. Nonostante i pochi movimenti in casa viola, le amichevoli saranno fondamentali per arrivare pronti all'inizio del campionato. D'altro canto, l'Aquila del Sud si metterà alla prova con una big prima di cimentarsi nel campionato cadetto.



Real Madrid vs Milan 24/07/2023 04:00

Telecronaca: Edoardo Testoni

Prima uscita stagionale per il nuovo Milan di Stefano Pioli che incontra quello che potrebbe essere l'ultimo Real di Carlo Ancelotti; a far da cornice il Soccer Champions Tour 2023, in programma sulle strade degli USA. I rossoneri ritrovano Brahim Diaz, i blancos presentano il maxi acquisto Jude Bellingham. Come finirà al californiano Rose Bowl Stadium?



Bayern Monaco vs Manchester City 26/07/2023 12:30



Tottenham vs Lion City Sailors 26/07/2023 13:30



Roma vs Braga 26/07/2023 21:00



Inter vs Al Nassr 27/07/2023 12:30



Real Madrid vs Manchester United 27/07/2023 02:30

Telecronaca: Alberto Santi

All’NRG Stadium di Houston, Texas, Real Madrid e Manchester United si sfidano nel Soccer Champions Tour, il torneo di esibizione riservato a sei top club mondiali che si affrontano in diverse città degli Stati Uniti. L’ultima volta, nel 2014 a Michigan, Red Devils e Blancos stabilirono un record ancora imbattuto con ben 109,318 spettatori a The Big House. Sarà spettacolo anche oggi?



Arsenal vs Barcellona 27/07/2023 04:30

Telecronaca: Tommaso Turci

Il Soccer Champions Tour prosegue con un’altra sfida tra due squadre protagoniste dell’ultima annata: il Barcellona campione di Spagna con Xavi e l’Arsenal di Mikel Arteta, per lunghi tratti capolista in Premier League. Al SoFi Stadium sarà uno degli ultimi appuntamenti prima del via ufficiale alla nuova stagione: chi avrà la meglio?



Juventus vs Milan 28/07/2023 04:30

Telecronaca: Dario Mastroianni

Al Soccer Champions Tour va in scena un derby tutto italiano, l'antipasto di ciò che vedremo nell'ormai prossimo campionato di Serie A. Juventus e Milan si mettono alla prova, l'una di fronte all'altra, al Dignity Health Sports Park di Carson (California). Due squadre in ricostruzione, seppur con obiettivi diversi



Bayern Monaco vs Kawasaki Frontale 29/07/2023 12:00



Celtic vs Wolvehampton Wandereres 29/07/2023 15:00

Il Celtic di Brendan Rodgers, tornato sulla panchina degli Hoops dopo la separazione con Ange Postecoglou, va all’Aviva Stadium di Dublino per affrontare in amichevole il Wolverhampton, formazione di Premier League. Un test importante per i vincitori dell’ultimo treble nazionale



Genoa vs Monaco 29/07/2023

Telecronaca: Alberto Santi

Dopo le tre amichevoli in Val di Fassa con Fassa, WSG Tirol e e Venezia, il Genoa di Alberto Gilardino torna davanti al pubblico del “Luigi Ferraris” per affrontare il Monaco, sesto nell’ultima Ligue 1. Un test importante per prepararsi al ritorno in Serie A: come finirà?



Barcellona vs Real Madrid 29/07/2023 23:00

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Appuntamento da non perdere nel Soccer Champions Tour, che all’AT&T Stadium di Dallas mette in scena il primo Clásico della stagione. Per Barcellona e Real Madrid si tratta del terzo confronto su suolo statunitense dopo Miami nel 2017 e Las Vegas lo scorso anno, entrambi conclusi con un trionfo blaugrana.



Wolverhampton vs Celtic 29/07/2023 15:00



Liverpool vs Leicester 30/07/2023 11:00

Telecronaca: Alessio De Giuseppe

Chiusi gli allenamenti in Germania, il Liverpool fa il suo debutto nello Standard Chartered Singapore Trophy al National Stadium. Un ritorno in Asia per i Reds, che la scorsa estate hanno affrontato qui il Crystal Palace davanti a oltre 50,000 persone. Prima del big match contro il Bayern Monaco c’è la sfida al Leicester del nuovo allenatore Enzo Maresca



Atletico Madrid vs Manchester City 30/07/2023 13:00

Telecronaca: Federico Zanon

Tour in Estremo Oriente per il Manchester City. Dopo una stagione perfetta, conclusa con la vittoria della Champions League e il triplete, la squadra di Pep Guardiola continua a preparare un’altra annata a caccia di successi tornando a Seoul, in Corea del Sud, per la prima volta dal 1976. Avversario al Seoul World Cup Stadium è l’Atletico Madrid



Inter vs PSG 01/08/2023 12:30



Milan vs Barcellona 02/08/2023 05:00

Telecronaca: Dario Mastroianni

Dopo gli incontri con Real e Juventus il Milan di Stefano Pioli affronta il Barcellona campione di Spagna nell'ultimo test americano. Oramai a un passo dalla ripresa del campionato, con un inizio che si prospetta tutt'altro che semplice, sfidare i ragazzi di Xavi non può che alzare il livello della preparazione: per i rossoneri fare bene è d'obbligo.



Liverpool vs Bayern Monaco 02/08/2023 13:30

Telecronaca: Tommaso Turci

A pochi giorni dalla sfida contro il Leicester City, il Liverpool di Jurgen Klopp alza il livello affrontando al National Stadium i campioni di Germania del Bayern Monaco e il connazionale Thomas Tuchel. Un test importante in vista dei primi impegni ufficiali della stagione: per i Reds in Premier League contro il Chelsea, per il Bayern in Supercoppa contro il Lipsia.



Juventus vs Real Madrid 03/08/2023 01:30

Telecronaca: Ricky Buscaglia

A un anno dall'ultimo incrocio, Allegri e Ancelotti si ritrovano al Camping World Stadium di Orlando per l'ultimo appuntamento del Soccer Champions Tour. La scorsa estate finì con un 2-0 per i blancos a firma di Karim Benzema e Marco Asensio, freschi di addio a Madrid. Come andrà questa volta?



Atletico Madrid vs Real Sociedad 03/08/2023 03:00

Telecronaca: Davide Bernardi

Continua la preparazione in giro per il mondo dell’Atletico Madrid che, affrontati i campioni d’Europa del City a Seoul, sono volati a Monterrey per sfidare in un altro test amichevole la Real Sociedad, quarta nell’ultima Liga. Sarà il penultimo appuntamento per i Colchoneros prima di volare negli Stati Uniti, giocare contro il Sevilla e tornare in patria per preparare l’esordio in campionato.



Siviglia vs Betis 03/08/2023 05:00

Telecronaca: Giovanni Marrucci

A una settimana dal fischio d'inizio della Liga Siviglia e Betis si sfidano in un'amichevole che, seppur lontana dalle classiche bolge del derbi andaluso, certo accenderà gli animi in vista della prima, vera sfida in campionato. Dopo una stagione finita in pareggio, cosa succederà quest'anno?



Newcastle vs Fiorentina 05/08/2023 16:30

Telecronaca: Federico Zanon

La Fiorentina vola a Newcastle per affrontare al St. James' Park la nuova squadra di Sandro Tonali, probabile protagonista del centrocampo bianconero. Per i Viola si tratta di un ottimo test per fare un punto sullo stato di forma a 2 settimane dall'inizio del campionato.



Siviglia vs Atletico Madrid 06/08/2023 04:00

Telecronaca: Simone Gamberini

Ultima amichevole estiva per Siviglia e Atletico Madrid, pronte a tornare sui campi della Liga. Dopo il derbi con il Betis, il Siviglia di Mendilibar alza l'asticella confrontandosi con la terza forza del campionato: l'ultimo incontro finì con un sonoro 6-1 per gli uomini del Cholo Simeone.



Betis vs Real Sociedad 06/08/2023 04:00

Telecronaca: Alessio De Giuseppe

Ultimo test estivo per il Betis che, a pochi giorni dall'amichevole d'eccezione con il Siviglia, sfida la Real Sociedad di Imanol Alguacil. Negli ultimi tre anni, i ragazzi di Alberto Gonzalez non hanno mai perso contro la squadra di San Sebastián: riusciranno a mantenere l'imbattibilità?



Nizza vs Fiorentina 06/08/2023 14:00

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Dopo la sfida con i padroni di casa del Newcastle, la Fiorentina di Vincenzo Italiano affronta i francesi del Nizza nella seconda partita della “Sela Cup”, quadrangolare cui prende parte anche il Villarreal. Previsti tre punti in caso di vittoria, uno per il pareggio e un punto aggiuntivo per ogni gol segnato: chi alzerà il trofeo?



Roma vs Tolosa 06/08/2023 19:30



Liverpool vs Darmstadt 08/08/2023 20:00

Telecronaca: Federico Casotti

A sei giorni dall’esordio in campionato con il Chelsea, il Liverpool di Jurgen Klopp chiude la sua preparazione estiva al Deepdale Stadium di Preston, dove i Reds giocheranno il test in attesa degli ultimi lavori ad Anfield. Avversari sono i tedeschi del Darmstadt 98, tornati quest’anno in Bundesliga dopo sei stagioni in seconda divisione.