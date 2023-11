Europa e Conference League 2023/24 - Diretta DAZN 5a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La UEFA Europa League riparte per una nuova entusiasmante edizione con tante squadre pronte a darsi battaglia: dal Liverpool di Klopp al Brighton di De Zerbi, dalla Roma di Mourinho all'Atalanta di Gasperini, e poi ancora West Ham, Villarreal, Ajax e tante altre ancora, tutte con l'obiettivo di arrivare il più lontano possibile.

La UEFA Europa Conference League riparte per la terza edizione, con tante squadre che vogliono mettersi in mostra in campo europeo: dalla Fiorentina al Lille, dall'Aston Villa all'Eintracht, con tanti altri club pronti a sorprendere.

Tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League saranno trasmesse in diretta e on demand su DAZN: scopri come guardarle comodamente in streaming e non solo. Le notti europee, le città più incredibili, il fascino e la tradizione dei grandi club esteri. Su DAZN ci saranno tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League, con studi e approfondimenti dedicati dalla nostra piattaforma. Dunque, tutte le partite di Europa League saranno su DAZN. E per ogni gara ci sarà commento in italiano e uno studio pre e post partita per approfondire qualsiasi match delle squadre italiane in campo.

Alle 18:30 di giovedì live su DAZN Zona Gol, il programma che racconta in diretta i risultati dei match che si giocano in contemporanea. Oltre alle gare live, dalla DAZN Square, saranno seguiti e commentati i momenti clou di ogni match con approfondimenti dedicati nel pre e post partita con analisi e interviste.

Alle 18:45, inizia la carrellata di partite che cattureranno l'attenzione di tutti gli appassionati. Luca Farina, instancabile moderatore, prenderà la guida fornendo aggiornamenti dettagliati e collegamenti alternati con i campi di gioco. La prima sfida, valida per l'UEFA Europa League, vede l'Atalanta di Gasperini opporsi allo Sporting Lisbona. Stefano Borghi ci accompagnerà nella telecronaca, sottolineando l'opportunità per la Dea di qualificarsi come prima del gruppo D e di evitare i playoff. Ricordiamo con entusiasmo la loro superba prestazione contro lo Sporting Lisbona nell'andata; riusciranno a ripetersi? Nella UEFA Conference League, Besiktas e Club Brugge si sfideranno in un confronto che sancirà la delusione della formazione turca, già certa di non accedere alla fase finale. Simone Gamberini ci guiderà attraverso questa fase di transizione societaria e ci farà scoprire chi avrà la meglio in questo testacoda della quinta giornata. Altro sguardo attento va alla partita tra Maccabi Haifa e Rennes in UEFA Europa League, dove Federico Marconi ci accompagnerà nel seguire le sorti del Maccabi e le ambizioni sempre più concrete del Rennes per il primo posto nel gruppo F. Il debuttante TSC Bačka Topola si troverà di fronte al West Ham United, capolista del gruppo A. Federico Zanon ci terrà aggiornati sulla prestazione degli esordienti serbi e sulla possibile sorpresa in questa affascinante sfida. Lo Sparta Praga, nel fervore dello Stadion Letná, cercherà la vittoria contro il Betis di Pellegrini per mantenere vive le speranze di qualificazione. Gabriele Giustiniani sarà con noi per raccontare le emozioni di questo imperdibile scontro nel girone C. L'AEK Atene ospiterà il Brighton & Hove Albion all'OPAP Arena, con Ricky Buscaglia a raccontare l'importante partita che potrebbe decretare il passaggio del turno per il club inglese. Il Friburgo, con un pareggio, potrebbe conquistare il passaggio del turno aritmetico in UEFA Europa League. Lorenzo Del Papa ci guiderà attraverso questa partita cruciale contro l'Olympiakos, aprendo la strada a un potenziale scontro diretto per il primo posto con il West Ham nell'ultima giornata. Lo Sturm Graz ospiterà il Raków nella speranza di ottenere i tre punti che li porterebbero a giocarsi la qualificazione nell'ultima giornata contro lo Sporting. Orazio Accomando ci porterà nel cuore di questa battaglia all'UPC Arena.

Alle 20:53, la Zona Europa si trasferirà a Alessandro Iori, che coordinerà la narrativa delle partite serali previste per le 21:00. La Roma, dopo la sconfitta in Repubblica Ceca, non può permettersi passi falsi contro il Servette. Pierluigi Pardo sarà con noi per raccontare i dettagli di questa sfida cruciale, dove ai giallorossi basterà un pareggio per assicurarsi il passaggio del turno aritmetico. Il Marsiglia di Gennaro Gattuso ospita l'Ajax al Velodrome in una partita che potrebbe essere decisiva per la qualificazione nel girone B. Alberto Santi ci farà vivere ogni momento di questa attesissima sfida, ricordando il rocambolesco 3-3 dell'andata. Il Bayer Leverkusen, già con la qualificazione assicurata, affronterà l'Häcken al Nya Ullevi Stadion di Göteborg. Tommaso Turci sarà con noi per scoprire se il club tedesco prolungherà il suo momento di forma. Molde e Qarabağ, entrambe a quota 6 punti nel gruppo H, si giocheranno la qualificazione all'Aker Stadion. Giorgio Basile ci terrà con il fiato sospeso mentre seguiremo questa partita cruciale. In UEFA Europa Conference League, la Fiorentina di Vincenzo Italiano può assicurarsi il passaggio del turno battendo il Genk. Dario Mastroianni ci accompagnerà in questa avvincente partita, dove i viola cercano di chiudere il discorso qualificazione. Lo Sheriff, dopo la netta vittoria nell'andata contro lo Slavia Praga, cercherà di ripetersi. Edoardo Testoni sarà con noi per raccontare ogni emozione di questa partita chiave nel gruppo della Roma. Villarreal e Panathinaikos si sfideranno con Alessandro Rimi a guidarci attraverso i dettagli di questa partita fondamentale per le sorti del gruppo F. Il Liverpool, ad Anfield, cerca di mettere al sicuro la qualificazione contro il LASK. Riccardo Mancini ci farà vivere l'atmosfera unica di questa partita, ricordando la vittoria senza problemi dei Reds nell'andata. Il Rangers, con ancora tutto aperto nel gruppo C, ospiterà l'Aris Limassol nell'Ibrox. Marco Calabresi sarà con noi per seguire ogni momento di questa importante sfida. Infine, il Tolosa affronterà l'Union Saint-Gilloise con l'obbligo di vincere. Federico Casotti ci accompagnerà nel Municipale per scoprire chi avrà la meglio in questa lotta per il terzo posto nel gruppo E.

GIOVEDI 30 NOVEMBRE 2023

ore 18:38 Zona Europa | Partite delle 18:45

Moderatore: Luca Farina

Con Zona Europa non perdi nulla dei match di UEFA Europa League e dei migliori match della giornata di UEFA Conference League.



ore 18:45 Uefa Europa League: Atalanta vs Sporting Lisbona

Telecronaca: Stefano Borghi

Al Gewiss Stadium l'Atalanta di Gasperini ha l'occasione di qualificarsi come prima della classe nel gruppo D, risparmiandosi così i playoff contro una squadra eliminata dalla Champions League. Già all'andata i nerazzurri furono protagonisti di una prestazione super in Portogallo contro lo Sporting Lisbona: riusciranno a ripetersi?



ore 18:45 Uefa Conference League: Beşiktaş vs Club Brugge

Telecronaca: Simone Gamberini

In una fase di transizione societaria, il Besiktas è la grande delusione di questa edizione della Conference League. Con un solo punto in quattro partite la formazione turca è già certa di non poter accedere alla fase finale, dove ci sarà invece il Club Brugge, primo con dieci punti. Chi avrà la meglio nel testacoda della quinta giornata?



ore 18:45 Uefa Europa League: Maccabi Haifa vs Rennes

Telecronaca: Federico Marconi

Ormai praticamente compromessa la speranza del Maccabi di passare il turno mentre il Rennes è lanciatissimo verso il primo posto nel gruppo F. Il risultato appare scontato, ci saranno sorprese?



ore 18:45 Uefa Europa League: TSC Bačka Topola vs West Ham United

Telecronaca: Federico Zanon

Un solo punto conquistato in 4 gare per gli esordienti del Bačka Topola. In questo appuntamento la compagine serba ospita il West Ham, capolista del gruppo A e favoritissima per questa sfida. Ci saranno sorprese?



ore 18:45 Uefa Europa League: Sparta Praga vs Betis

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Imperativo vincere per lo Sparta Praga per tenere vive le speranze qualificazione. Nel caldissimo Stadion Letná arriva il Betis di Pellegrini, intenzionato a mettere al sicuro il primo posto nel girone C. Come finirà?



ore 18:45 Uefa Europa League: AEK Atene vs Brighton & Hove Albion

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Trasferta all'OPAP Arena per il Brighton di De Zerbi, che ha il match point per il passaggio del turno contro i greci dell'AEK. All'andata il club inglese fu sorpreso e sconfitto per 2-3 con rete nel finale di Ponce: come finirà questa volta?



ore 18:45 Uefa Europa League: Friburgo vs Olympiakos

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Basta un pareggio al Friburgo per conquistare il passaggio del turno aritmetico, con poi la possibilità di giocarsi il primo posto all'ultima giornata nello scontro diretto con il West Ham. Riusciranno i tedeschi a non perdere in casa contro l'Olympiakos?



ore 18:45 Uefa Europa League: Sturm Graz vs Raków Częstochowa

Telecronaca: Orazio Accomando

Appuntamento all'UPC Arena dove lo Sturm Graz ospita il Raków. I 3 punti garantirebbero agli austriaci di giocarsi la qualificazione nell'ultima giornata contro lo Sporting: riusciranno a vincere?



Telecronaca: Orazio Accomando Appuntamento all'UPC Arena dove lo Sturm Graz ospita il Raków. I 3 punti garantirebbero agli austriaci di giocarsi la qualificazione nell'ultima giornata contro lo Sporting: riusciranno a vincere? ore 20:53 Zona Europa | Partite delle ore 21:00

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Europa non perdi nulla dei match di UEFA Europa League e dei migliori match della seconda giornata di UEFA Conference League.



ore 21:00 Uefa Europa League: Servette vs Roma

Telecronaca: Pierluigi Pardo

Dopo la sconfitta in Repubblica Ceca, la Roma non può permettersi altri passi falsi per non complicare una qualificazione che sembrava scontata. Ai giallorossi basta un pareggio per il passaggio del turno aritmetico ma con una vittoria terrebbero viva la speranza primo posto nel girone. Come finirà la partita contro il Servette?



ore 21:00 Uefa Europa League: Marsiglia vs Ajax

Telecronaca: Alberto Santi

Il Marsiglia di Gennaro Gattuso ospita al Velodrome l'Ajax, per una sfida che può essere decisiva in ottica qualificazione nel girone B. All'andata il match finì con un rocambolesco 3-3, come finirà questa volta?



ore 21:00 Uefa Europa League: Häcken vs Bayer Leverkusen

Telecronaca: Tommaso Turci

Trasferta al Nya Ullevi Stadion di Göteborg per il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, già con la qualificazione assicurata e che affronta l'Häcken nella quinta giornata del gruppo H. Riuscirà il club tedesco a prolungare il proprio momento di forma?



ore 21:00 Uefa Europa League: Molde vs Qarabağ

Telecronaca: Giorgio Basile

All'Aker Stadion Molde e Qarabağ, entrambe a quota 6 punti nel gruppo H, si giocano la qualificazione. Chi riuscirà a vincere?



ore 21:00 Uefa Europa Conference League: Fiorentina vs Genk

Telecronaca: Dario Mastroianni

Dopo le prime quattro giornate di Conference League, la Fiorentina si trova al primo posto del girone F a 8 punti. Ora la squadra di Vincenzo Italiano, battendo in casa il Genk, può assicurarsi anche il passaggio del turno con una giornata di anticipo. Riusciranno i viola a chiudere il discorso qualificazione?



ore 21:00 Uefa Europa League: Sheriff vs Slavia Praga

Telecronaca: Edoardo Testoni

Nella sfida d'andata in Repubblica Ceca, lo Slavia Praga ha letteralmente annientato lo Sheriff con un sonoro 6-0. Riusciranno a ripetersi e a mantenere il primato nel gruppo della Roma?



ore 21:00 Uefa Europa League: Villarreal vs Panathinaikos

Telecronaca: Alessandro Rimi

Le sorti del girone F dipendono molto dalla sfida tra Villarreal e Panathinaikos. Le due squadre hanno infatti rispettivamente 6 e 4 punti in classifica e con una vittoria gli spagnoli sarebbero certi del passaggio del turno. Chi avrà la meglio?



ore 21:00 Uefa Europa League: Liverpool vs LASK

Telecronaca: Riccardo Mancini

Ad Anfield il Liverpool vuole mettere al sicuro la qualificazione nel gruppo E con un turno d'anticipo contro il LASK. All'andata la formazione schierata da Klopp non ha avuto problemi a superare il club austriaco: riusciranno a vincere nuovamente?



ore 21:00 Uefa Europa League: Rangers vs Aris Limassol

Telecronaca: Marco Calabresi

Ancora tutto aperto nel gruppo C, con il Rangers che in questo turno ospita l'Aris Limassol nell'iconico Ibrox. Chi avrà la meglio?



ore 21:00 Uefa Europa League: Tolosa vs Union Saint Gilloise

Telecronaca: Federico Casotti

Nella trasferta in Francia, l'Union Saint-Gilloise ha l'obbligo di vincere contro il Tolosa. Sono infatti 3 i punti che separano le due squadre con un Liverpool ormai quasi certo della qualificazione nel gruppo E: come finirà la sfida al Municipal?

