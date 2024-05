Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 38a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Venerdì 10 maggio 2024 si preannuncia una serata di grande calcio, con la Serie B che raggiunge il suo culmine nella 38ª giornata. Alle 20:26, Alessandro Iori guiderà "Zona Serie B", offrendo agli spettatori una panoramica completa sulle 10 partite in contemporanea, dove saranno decisi gli ultimi verdetti del campionato, dalla promozione ai playoff fino alla lotta per la salvezza.

Alle 20:30, l'attenzione si concentrerà sullo stadio Cino e Lillo Del Duca, dove Ascoli affronterà il Pisa. Entrambe le squadre daranno il massimo in questo ultimo scontro, con ancora molto in palio per entrambe, e Federico Zanon sarà pronto a narrare ogni dettaglio di questa sfida cruciale. Allo Stadio Nicola Ceravolo, Alberto Santi sarà al microfono per Catanzaro vs Sampdoria, un incontro che potrebbe influenzare le sorti dei playoff, con entrambe le squadre pronte a lottare con determinazione per ottenere il risultato desiderato. Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, Edoardo Testoni racconterà la battaglia tra Como e Cosenza, dove entrambe le squadre giocheranno gli ultimi 90 minuti di una stagione combattuta fino all'ultimo istante.

Allo Zini di Cremona, Alessandro Rimi porterà gli aggiornamenti di Cremonese vs Cittadella, un match che vede i padroni di casa già sicuri della semifinale playoff e desiderosi di regalare una vittoria ai propri tifosi. Al Garilli, Giorgio Basile terrà informati gli spettatori su Feralpisalò vs Ternana, una partita fondamentale per le speranze di salvezza della Ternana, che dovrà conquistare i tre punti per mantenere viva la speranza di rimanere in Serie B. Al Mario Rigamonti-Mario Ceppi, sarà Marco Calabresi a raccontare Lecco vs Modena, un'ultima occasione per il Lecco di salutare la Serie BKT con una vittoria di prestigio contro il Modena.

Il sentitissimo derby emiliano tra Reggiana e Parma, già promosso in Serie A TIM, sarà commentato da Ricky Buscaglia, che assisterà agli ultimi novanta minuti di battaglia tra le due squadre. Riccardo Mancini sarà al microfono per Spezia vs Venezia, un incontro che vedrà entrambe le squadre giocarsi le proprie ambizioni nella stagione regolare, con obiettivi opposti ma con la stessa importanza. Gabriele Giustiniani seguirà Sudtirol vs Palermo, un match che vede i rosanero in lotta per difendere il sesto posto e garantirsi uno spareggio casalingo per i playoff. Infine, Dario Mastroianni racconterà Bari vs Brescia, un'ultima partita di campionato che promette emozioni e colpi di scena, con entrambe le squadre determinate a concludere la stagione con una vittoria.

DAZN SERIE B DIRETTA - 38a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2023-24.

VENERDI 10 MAGGIO 2024

ore 20:26 Serie B 38a Giornata: Zona Serie B (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Promozione, corsa play off e salvezza: 10 partite in contemporanea per gli ultimi verdetti del campionato. Non perderti nemmeno un gol con Zona Serie B e segui tutta la Serie BKT su DAZN!



Moderatore: Alessandro Iori Promozione, corsa play off e salvezza: 10 partite in contemporanea per gli ultimi verdetti del campionato. Non perderti nemmeno un gol con Zona Serie B e segui tutta la Serie BKT su DAZN! ore 20:30 Serie B 38a Giornata: Ascoli vs Pisa (diretta)

Telecronaca: Federico Zanon

Ultima giornata di campionato: l'Ascoli accoglie il Pisa sul pratino dello stadio Cino e Lillo Del Duca. Ancora molto in palio per entrambe le squadre che daranno tutti negli ultimi 90 minuti di regular season. Come finirà la stagione?



Telecronaca: Federico Zanon Ultima giornata di campionato: l'Ascoli accoglie il Pisa sul pratino dello stadio Cino e Lillo Del Duca. Ancora molto in palio per entrambe le squadre che daranno tutti negli ultimi 90 minuti di regular season. Come finirà la stagione? ore 20:30 Serie B 38a Giornata: Catanzaro vs Sampdoria (diretta)

Telecronaca: Alberto Santi

Ultima giornata di campionato: sul pratino dello Stadio Nicola Ceravolo il Catanzaro affronta la Sampdoria. Una sfida con vista play-off, con le due squadre pronte a lottare per andare avanti. Come finirà la stagione delle due squadre?



Telecronaca: Alberto Santi Ultima giornata di campionato: sul pratino dello Stadio Nicola Ceravolo il Catanzaro affronta la Sampdoria. Una sfida con vista play-off, con le due squadre pronte a lottare per andare avanti. Come finirà la stagione delle due squadre? ore 20:30 Serie B 38a Giornata: Como vs Cosenza (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni

Ultima giornata di campionato: sul pratino dello Stadio Giuseppe Sinigaglia il Como si prepara a sfidare il Cosenza. Ultimi 90 minuti di battaglia della regular season. Come finirà la stagione delle due squadre?



Telecronaca: Edoardo Testoni Ultima giornata di campionato: sul pratino dello Stadio Giuseppe Sinigaglia il Como si prepara a sfidare il Cosenza. Ultimi 90 minuti di battaglia della regular season. Come finirà la stagione delle due squadre? ore 20:30 Serie B 38a Giornata: Cremonese vs Cittadella (diretta)

Telecronaca: Alessandro Rimi

Allo Zini di Cremona si chiude la stagione regolare degli uomini di Stroppa e Gorini. I grigiorossi, già sicuri della semifinale playoff, vogliono regalare un successo interno ai propri tifosi affrontando i veneti che non hanno altre richieste dal campionato in corso: chi prenderà i tre punti?



Telecronaca: Alessandro Rimi Allo Zini di Cremona si chiude la stagione regolare degli uomini di Stroppa e Gorini. I grigiorossi, già sicuri della semifinale playoff, vogliono regalare un successo interno ai propri tifosi affrontando i veneti che non hanno altre richieste dal campionato in corso: chi prenderà i tre punti? ore 20:30 Serie B 38a Giornata: Feralpisalò vs Ternana (diretta)

Telecronaca: Giorgio Basile

Ultima giornata di campionato e ultime speranze di salvezza per la Ternana di Roberto Breda. I rossoverdi solo vincendo al Garilli contro la FeralpiSalò già retrocessa e con un risultato utile da Venezia possono ancora sperare nella salvezza diretta, ma al tempo stesso devono difendersi da Ascoli e Bari: chi vincerà?



Telecronaca: Giorgio Basile Ultima giornata di campionato e ultime speranze di salvezza per la Ternana di Roberto Breda. I rossoverdi solo vincendo al Garilli contro la FeralpiSalò già retrocessa e con un risultato utile da Venezia possono ancora sperare nella salvezza diretta, ma al tempo stesso devono difendersi da Ascoli e Bari: chi vincerà? ore 20:30 Serie B 38a Giornata: Lecco vs Modena (diretta)

Telecronaca: Marco Calabresi

Il Lecco saluta la Serie BKT dopo una sola stagione e lo fa accogliendo il Modena di Bisoli al Mario Rigamonti-Mario Ceppi per l'ultima giornata di campionato. Il successo interno per i lombardi manca da metà aprile mentre i canarini puntano a chiudere con un successo un torneo che non ha regalato le emozioni sperate: chi vincerà?



Telecronaca: Marco Calabresi Il Lecco saluta la Serie BKT dopo una sola stagione e lo fa accogliendo il Modena di Bisoli al Mario Rigamonti-Mario Ceppi per l'ultima giornata di campionato. Il successo interno per i lombardi manca da metà aprile mentre i canarini puntano a chiudere con un successo un torneo che non ha regalato le emozioni sperate: chi vincerà? ore 20:30 Serie B 38a Giornata: Reggiana vs Parma (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Il sentitissimo derby emiliano tra la formazione di Nesta e quella di Pecchia, già promossa in Serie A TIM e sicura del primo posto, chiude le rispettive stagioni in cadetteria. Obiettivo raggiunto per entrambe le formazioni che negli ultimi novanta minuti possono pensare a dare spettacolo per far felici i tifosi conquistando il derby: chi ce la farà?



Telecronaca: Ricky Buscaglia Il sentitissimo derby emiliano tra la formazione di Nesta e quella di Pecchia, già promossa in Serie A TIM e sicura del primo posto, chiude le rispettive stagioni in cadetteria. Obiettivo raggiunto per entrambe le formazioni che negli ultimi novanta minuti possono pensare a dare spettacolo per far felici i tifosi conquistando il derby: chi ce la farà? ore 20:30 Serie B 38a Giornata: Spezia vs Venezia (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Ultimi novanta minuti di passione nella stagione regolare per Spezia e Venezia, con obiettivi opposti ma con la stessa importanza. I liguri solo vincendo sarebbero sicuri di evitare il playout salvezza, mentre i lagunari devono ottenere obbligatoriamente tre punti per sperare nella promozione diretta ai danni del Como in caso di risultato favorevole dagli altri campi: chi ce la farà?



Telecronaca: Riccardo Mancini Ultimi novanta minuti di passione nella stagione regolare per Spezia e Venezia, con obiettivi opposti ma con la stessa importanza. I liguri solo vincendo sarebbero sicuri di evitare il playout salvezza, mentre i lagunari devono ottenere obbligatoriamente tre punti per sperare nella promozione diretta ai danni del Como in caso di risultato favorevole dagli altri campi: chi ce la farà? ore 20:30 Serie B 38a Giornata: Sudtirol vs Palermo (diretta)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

I giochi sono fatti per Südtirol e Palermo, ma i rosanero di Mignani hanno da difendere il sesto posto per disputare in casa lo spareggio per il playoff. Chi otterrà i tre punti?



Telecronaca: Gabriele Giustiniani I giochi sono fatti per Südtirol e Palermo, ma i rosanero di Mignani hanno da difendere il sesto posto per disputare in casa lo spareggio per il playoff. Chi otterrà i tre punti? ore 20:30 Serie B 38a Giornata: Bari vs Brescia (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Ultima giornata di campionato: il Bari si prepara a sfidare il Brescia allo stadio San Nicola. Obiettivi diversi ma stesse motivazioni: si prospetta una gara scoppiettante per terminare la regular season. Come finirà la stagione delle due squadre?

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog