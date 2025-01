Dazn ha celebrato Juventus-Milan in una edicola a Milano regalando sciarpe ai tifosi

In occasione del match Juventus-Milan, il terzo confronto stagionale tra bianconeri e rossoneri, Dazn ha regalato un’esperienza unica agli appassionati di calcio trasmettendo l’evento in chiaro e gratuitamente, registrando oltre 2 milioni di spettatori. Il match è così diventato la terza sfida più vista di sempre sulla piattaforma streaming.

Per celebrare l’iniziativa, WLA ha realizzato insieme a Dazn una speciale attivazione on field, trasformando l’ edicola di Corso Magenta, nel cuore di Milano, in un punto di riferimento per i tifosi delle due squadre. Completamente brandizzata, l’edicola ha rappresentato un luogo di incontro e celebrazione, attirando centinaia di appassionati e distribuendo oltre 4.000 sciarpe ufficiali dedicate alla sfida. Le sciarpe, andate completamente sold out, hanno regalato ai tifosi un ricordo speciale della partita.

L'iniziativa ha rappresentato un momento di connessione tra la piattaforma streaming ed i tifosi, permettendo, ad abbonati e non, di vivere l’emozione del match comodamente dai propri dispositivi grazie alla trasmissione gratuita sulla piattaforma. L’attivazione ha creato anche un’occasione di condivisione e incontro tra gli appassionati di calcio presso l’ edicola di Corso Magenta, che ha suscitato curiosità tra i passanti milanesi, accendendo l’atmosfera della città in vista del big match.

Con questa attivazione, Dazn ha voluto creare un momento che celebrasse la passione per il calcio e offrisse ai tifosi un’esperienza memorabile: “Siamo felici di aver collaborato ancora una volta con WLA per un’attivazione che conferma il nostro impegno nel realizzare iniziative capaci di connettere le persone attraverso lo sport”, commentano da Dazn Italia.

L’attivazione conferma la volontà di Dazn di rafforzare il legame con il pubblico attraverso esperienze immersive pensate per tutti i tifosi. Dopo il successo delle precedenti iniziative on field, come il tour delle Apecar Dazn e il progetto “Barber Sport", realizzate sempre insieme a WLA, questa edizione dedicata a Juventus-Milan si è distinta per la grande partecipazione e il coinvolgimento dei tifosi.

DAZN

SVP Subscription : Alessandro Lacovara

: Head of Brand Campaign and Partner Marketing : Carlo Milazzi

and : Senior Manager Brand Campaign and Partner Marketing : Carola Trematerra

and : Brand Campaign and Partner Marketing Manager: Giuseppe Mazzilli

We Look Around