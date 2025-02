Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 25a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Sabato 8 febbraio alle 17:15, allo Stadio Luigi Ferraris, andrà in scena Sampdoria-Modena, visibile su DAZN anche in modalità gratuita. Il match, valido per la 25ª giornata di Serie BKT, metterà di fronte due squadre con ambizioni diverse, ma accomunate dalla determinazione di conquistare punti preziosi in un momento cruciale della stagione. I blucerchiati, guidati da Leonardo Semplici, sono a caccia di punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione, sfruttando il fattore campo e il supporto del pubblico di casa. Dall’altra parte, il Modena di Paolo Mandelli arriva a Genova con l’entusiasmo dato dalla vittoria rimediata in casa contro il Mantova e pronto a vendicare la sconfitta dell’andata.

DAZN SERIE B DIRETTA - 25a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



La a 25esima giornata della Serie BKT si apre venerdì 7 febbraio 2025, alle 20:30, con l'anticipo tra Brescia e Salernitana, in diretta dallo Stadio Mario Rigamonti. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Riccardo Mancini. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti fondamentali nella lotta per non retrocedere, con il Brescia che vuole sfruttare il fattore campo per riscattarsi dopo l’ultimo turno. All’andata la sfida terminò a reti inviolate: riuscirà una delle due formazioni a prevalere questa volta?

Sabato 8 febbraio 2025, alle 15:00, prende il via "Zona Serie BKT", il programma condotto da Alessandro Iori che permette di seguire tutte le emozioni e i gol della giornata. Alla stessa ora, il Cosenza affronta la Carrarese allo Stadio San Vito-Gigi Marulla, con la telecronaca di Giorgio Basile. I padroni di casa, a secco di vittorie interne da metà settembre, devono invertire la rotta per sperare nella salvezza, mentre i toscani, che non vincono in trasferta da ottobre, vogliono ripetere il successo dell’andata, ottenuto grazie a un gol di Cicconi. Chi riuscirà a interrompere la propria striscia negativa? Sempre alle 15:00, il Frosinone ospita il Catanzaro al Benito Stirpe, con Orazio Accomando al microfono. I ciociari hanno perso tre delle ultime quattro partite casalinghe e devono ritrovare solidità, mentre i calabresi difendono con le unghie un posto nei playoff. All'andata lo 0-0 non regalò emozioni: questa volta sarà diverso? Alla stessa ora, il Mantova ospita il Sassuolo, con la telecronaca di Marco Calabresi. La rete su rigore di Berardi nella gara di andata fu decisiva per i neroverdi, che ora cercano di consolidare il loro cammino verso la Serie A, ma dovranno fare i conti con una squadra solida, guidata da Possanzini, che vuole sfruttare il fattore campo per fermare la corsa degli emiliani. Riusciranno i virgiliani a sorprendere la capolista? Sempre alle 15:00, il Pisa di Pippo Inzaghi, imbattuto all'Arena Garibaldi, riceve il Cittadella con Edoardo Testoni alla telecronaca. I toscani hanno vinto le ultime quattro partite di fila e vogliono continuare la loro striscia positiva, mentre i veneti cercheranno il riscatto sul campo dopo la sconfitta a tavolino dell’andata. Quale sarà il verdetto del campo questa volta? Alle 17:15, la Sampdoria torna in campo al Ferraris per affrontare il Modena, con Dario Mastroianni alla telecronaca. I blucerchiati, profondamente rinnovati dal mercato invernale, puntano a bissare il successo dell’andata, quando si imposero 3-1 al Braglia con una delle migliori prestazioni stagionali. Riusciranno i canarini a vendicare quella sconfitta o sarà la Sampdoria a imporsi nuovamente? La partita sarà visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su DAZN.

Domenica 9 febbraio 2025, la giornata prosegue con "Zona Serie BKT" alle 15:00, sempre con Alessandro Iori alla conduzione, per seguire in diretta tutte le reti del pomeriggio. Alle 15:00, la Cremonese di Giovanni Stroppa ospita il Sudtirol al Giovanni Zini, con Lorenzo Del Papa al microfono. Gli altoatesini cercano disperatamente punti per allontanarsi dalla zona playout, ma i grigiorossi, in piena corsa per la promozione, non vogliono rallentare la loro marcia. Chi avrà la meglio? Alla stessa ora, la Reggiana sfida il Cesena, con Luca Sgarbi alla telecronaca. Entrambe le formazioni sono in lotta per un posto nei playoff e questo scontro diretto potrebbe risultare decisivo per le ambizioni di entrambe. Quale squadra riuscirà a ottenere i tre punti? Sempre alle 15:00, al Picco va in scena una delle sfide più attese del weekend, con lo Spezia che ospita il Palermo, in diretta con il commento di Ricky Buscaglia. I liguri, saldamente al terzo posto, vogliono continuare la loro striscia positiva, ma i rosanero cercheranno di fermarli per consolidare la propria posizione. Riusciranno gli uomini di Alvini a espugnare il fortino bianconero? Il turno si chiude alle 17:15 con il match tra Juve Stabia e Bari, con la telecronaca di Giovanni Marrucci. La sfida tra due squadre in piena corsa playoff promette spettacolo: chi riuscirà a prevalere e dare una svolta decisiva alla propria stagione?

VENERDI 7 FEBBRAIO 2025

ore 20:30 Serie B 25a Giornata: Brescia vs Salernitana (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Nell'anticipo del venerdì sera al Rigamonti il Brescia ospita la Salernitana per questo scontro fondamentale in chiave salvezza. All'andata la partita finì a reti bianche: come andrà questa volta?

SABATO 8 FEBBRAIO 2025

ore 15:00 Serie B 25a Giornata: Zona SerieBKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Telecronaca: Giorgio Basile

Nel match d'andata è bastato un gol di Cicconi ai toscani per conquistare i tre punti, ma i padroni di casa hanno bisogno di ritrovare il successo davanti al proprio pubblico che manca da metà settembre se vogliono ambire alla salvezza. La Carrarese non vince fuori da ottobre: chi interromperà la striscia?



Telecronaca: Orazio Accomando

Tre sconfitte nelle ultime quattro gare casalinghe e il Benito Stirpe ha smesso di essere una certezza per i gialloblù. All'andata contro il Catanzaro è andato in scena uno 0-0 con poche emozioni, ma i calabresi ora difendono un piazzamento ai playoff e ogni punto è fondamentale: come finirà?



Telecronaca: Marco Calabresi

Il gol su rigore di Berardi nel match d'andata ha consegnato tre punti importanti al Sassuolo nella corsa alla promozione. I neroverdi però hanno perso due delle ultime tre trasferte e contro i virgiliani allenati da Possanzini servirà alzare il livello per uscire indenni: come finirà la sfida?



Telecronaca: Edoardo Testoni

La formazione di Pippo Inzaghi è imbattuta all'Arena Garibaldi in questo campionato e ha vinto le ultime quattro partite di fila. All'andata è stato assegnato il 3-0 a tavolino ai nerazzurri per l'utilizzo dei veneti di un giocatore non in lista: come finirà questa volta sul campo?



[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com

Telecronaca: Dario Mastroianni

Seconda sfida consecutiva al Ferraris per la Sampdoria che all'appuntamento contro il Modena ci arriva rivoluzionata dal mercato. Nel match d'andata al Braglia i blucerchiati hanno disputato una delle migliori prove stagionali imponendosi 3-1: chi vincerà stavolta?

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2025

ore 15:00 Serie B 25a Giornata: Zona SerieBKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Appuntamento al Giovanni Zini, dove la Cremonese di Giovanni Stroppa ospita un Südtirol in cerca di punti per uscire dalla zona playout. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Luca Sgarbi

Reggiana e Cesena inseguono entrambe una zona playoff che appare alla portata. Entrando nella fase calda del campionato i 3 punti in uno scontro diretto potrebbero valere di più: chi vincerà?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

La sfida al Picco tra Spezia e Palermo è sicuramente tra le più interessanti del weekend. I padroni di casa, saldamente al terzo posto, vengono da 3 successi consecutivi e non intendono fermarsi: riusciranno a superare anche i rosanero?



Telecronaca: Giovanni Marrucci

Il big match in piena zona playoff tra Juve Stabia e Bari chiude il 25esimo turno di Serie B. Una vittoria potrebbe essere un trampolino per affrontare al meglio la parte decisiva della stagione: chi avrà la meglio?

