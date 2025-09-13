Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 3a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Tra conferme e nuovi inizi, la stagione 25/26 di Serie A Enilive è pronta a sorprendere su DAZN. Dopo un’estate di calcio internazionale con il Mondiale per Club FIFA 2025, DAZN è pronta a riaccendere i riflettori sul massimo campionato con una stagione carica di novità.

Nuova stagione di Serie A Enilive e la nuova offerta editoriale scalda i motori: spettacolo, intrattenimento e approfondimento si fondono in un racconto sportivo moderno, che mette i tifosi al centro dell’esperienza. Nuovi programmi live, una squadra di talent ampliata con nuovi opinionisti e contenuti esclusivi accompagneranno gli appassionati dal prepartita fino al post, rendendo ogni giornata di campionato un evento da vivere fino in fondo.

UNA SQUADRA STELLARE:

TORNA LA DAZN SQUAD, SI AGGIUNGONO NUOVE LEGEND

DAZN si prepara a scendere in campo con tante novità: volti nuovi e nomi iconici si uniscono alla squadra storica per accompagnare i tifosi in un racconto del campionato sempre più profondo, emozionante e vicino al pubblico.

Confermati i protagonisti del grande calcio su DAZN, che accompagneranno i tifosi in campo e studio, come Diletta Leotta, Giorgia Rossi, Giusy Meloni, Pierluigi Pardo, Andrea Stramaccioni, Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara, Dario Marcolin, Fabio Bazzani, Emanuele Giaccherini, Alessandro Budel e il talent arbitrale Luca Marelli. Al loro fianco, anche i volti più apprezzati della nuova scena sportiva - Tommaso Turci, Marco Russo, Alessio De Giuseppe, Federica Zille, Barbara Cirillo – pronti a scendere sui campi di Serie A, insieme alle voci tecniche.

Ma la vera novità è l’ingresso in rosa di grandi Legend che hanno fatto la storia del calcio italiano e che debuttano ufficialmente nel team di DAZN come nuovi opinionisti: oltre a Bobo Vieri anche David Trezeguete il “Profeta” Hernanes. Ex fuoriclasse, appassionati e autorevoli, pronti a coinvolgere i tifosi con retroscena inediti e analisi di chi il campo lo ha vissuto davvero.

Nel corso della stagione, inoltre, alcune delle Legend più importanti della Serie A arricchiranno il racconto e le analisi ai microfoni di DAZN, in studio e a bordocampo.

DAZN annuncia un doppio ingresso nella sua Squad: Cristian Brocchi e Antonio Di Gennaro si uniscono al team dei talent che accompagneranno, con il proprio commento tecnico, i tifosi durante i match della nuova stagione Serie A Enilive.

Cristian Brocchi, che ha già esordito nella seconda giornata di campionato, tornerà al microfono in occasione di Atalanta – Lecce, in programma domenica 14 settembre alle 15:00 e in esclusiva su DAZN. Affiancherà la telecronaca di Alberto Santi in un match che promette spettacolo: la squadra di Ivan Jurić cercherà di imporsi davanti al proprio pubblico, mentre il Lecce sarà determinato a mettere in difficoltà i padroni di casa.

Apprezzato per le sue competenze e l’analisi approfondita del gioco, l’ex calciatore e allenatore - che in carriera, oltre alla maglia del Milan, con cui ha vinto tutto in Italia e in Europa, ha indossato anche quella biancoceleste e dei gialloblu scaligeri – scrive così un nuovo capitolo della sua carriera professionale: dopo aver visto e vissuto il campo da giocatore, allenatore e dirigente, Brocchi porterà ora la sua esperienza dietro al microfono di DAZN.

Anche per Antonio Di Gennaro si apre un nuovo capitolo in DAZN, dove metterà a disposizione la sua visione del gioco e la sua esperienza. Ex centrocampista della Nazionale e simbolo dell’Hellas Verona campione d’Italia nel 1985, Di Gennaro ha intrapreso, dopo il ritiro dal calcio giocato, una carriera da allenatore e dirigente, per poi affermarsi come commentatore tecnico. La sua profonda conoscenza del gioco, maturata dentro e fuori dal campo, arricchirà ulteriormente il racconto della Serie A Enilive su DAZN.

Con l’ingresso di Brocchi e Di Gennaro, DAZN rafforza la ulteriormente la propria squadra con due profili di grande esperienza, capaci di offrire ai tifosi un racconto autentico e competente del calcio

Conduttori : Diletta Leotta, Giusy Meloni, ​Giorgia Rossi, Marco Russo, Federica Zille, Tommaso Turci, Barbara Cirillo, Alessio De Giuseppe, Davide Bernardi





: Diletta Leotta, Giusy Meloni, ​Giorgia Rossi, Marco Russo, Federica Zille, Tommaso Turci, Barbara Cirillo, Alessio De Giuseppe, Davide Bernardi Telecronisti : Ricky Buscaglia, Luca Farina, Gabriele Giustiniani, Alessandro Iori, Riccardo Mancini, Dario Mastroianni, Pierluigi Pardo, Alberto Santi, Edoardo Testoni, Lorenzo Del Papa, Orazio Accomando, Giovanni Marrucci, Giorgio Basile.





: Ricky Buscaglia, Luca Farina, Gabriele Giustiniani, Alessandro Iori, Riccardo Mancini, Dario Mastroianni, Pierluigi Pardo, Alberto Santi, Edoardo Testoni, Lorenzo Del Papa, Orazio Accomando, Giovanni Marrucci, Giorgio Basile. Commentatori e Pundit : Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni, Alessandro Budel, Ciro Ferrara, Emanuele Giaccherini, Dario Marcolin, Fabio Bazzani, Cristian Brocchi, Hernanes, Antonio Di Gennaro





: Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni, Alessandro Budel, Ciro Ferrara, Emanuele Giaccherini, Dario Marcolin, Fabio Bazzani, Cristian Brocchi, Hernanes, Antonio Di Gennaro Bordocampisti : Barbara Cirillo, Alessio De Giuseppe, Marco Russo, Tommaso Turci, Federica Zille, Davide Bernardi, Giovanni Barsotti, Marco Calabresi, Federico Sala, Nicola Sechi, Samuele Ragusa, Antonio Di Donna, Alessandro Vescini, Davide Palliggiano, Alessandro Troncone.





: Barbara Cirillo, Alessio De Giuseppe, Marco Russo, Tommaso Turci, Federica Zille, Davide Bernardi, Giovanni Barsotti, Marco Calabresi, Federico Sala, Nicola Sechi, Samuele Ragusa, Antonio Di Donna, Alessandro Vescini, Davide Palliggiano, Alessandro Troncone. Talent arbitrali: Luca Marelli



IL WEEKEND DIVENTA UN GRANDE SHOW

CON I NUOVI PROGRAMMI DELLA DOMENICA E DEL SABATO.

LA GRANDE NOVITÀ DELLA DOMENICA: “FUORICLASSE – SERIE A SHOW”

Grande novità della stagione è “Fuoriclasse – Serie A Show”, il nuovo show live della domenica sera firmato DAZN in partenza dalla quarta giornata. Un appuntamento fisso che si accende nel post-partita del match clou della giornata calcistica trasmesso in esclusiva e che segna un importante debutto: Diletta Leotta sarà per la prima volta alla guida del programma serale di punta dedicato alla Serie A Enilive. Tra la carrellata dei gol della giornata in esclusiva, analisi tattiche, commenti a caldo e momenti di puro intrattenimento senza filtri, lo show rinnovato trasformerà - in un clima familiare e professionale allo stesso tempo - il post-partita in un evento spettacolare.

Al suo fianco, volti esperti e Legend del calcio che si alterneranno in studio: Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni, Ciro Ferrara e un team di ex campioni come Bobo Vieri, David Trezeguet,“Profeta” Hernanes.

Dalla tattica, alle statistiche e ai retroscena, tutto sarà raccontato con un linguaggio moderno che unisce gli appassionati storici alla nuova generazione di tifosi digitali che potranno interagire con lo studio durante la diretta condividendo commenti a caldo attraverso la funzionalità Fan Zone.

IL SABATO SI FA SPETTACOLO CON “VAMOS! – IL SABATO DELLA SERIE A”

Ma il grande weekend calcistico di DAZN non si ferma qui. La nuova stagione porta novità anche al sabato con “VAMOS! – Il Sabato della Serie A” in onda dalle 17:00 a mezzanotte. Dopo il debutto mattutino durante il Mondiale per Club, il programma entra in pianta stabile nella fascia serale per raccontare il campionato con tono brillante e ritmato. Un flusso continuo di contenuti, highlights e sorprese, per vivere tutto il sabato calcistico senza pause.

Il programma che unisce l’ironia di un intrattenimento brillante alla competenza dell’analisi tattica sarà condotto da Marco Russo e Barbara Cirillo con la presenza fissa del “Profeta” Hernanes. Insieme a lui anche Emanuele Giaccherini, l’ex azzurro che porta leggerezza e aneddoti da dentro il campo, e la comicità irriverente di ManuAle del Calcio, digital creator cult del pallone che interverranno con sketch, rubriche e parodie virali direttamente in studio.

VIVI IL POSTICIPO INSIEME AI TELECRONISTI DI DAZN: “4,3,2,1” È IL NUOVO SHOW DEL LUNEDÌ

La settimana su DAZN inizia con le analisi approfondite e il commento tecnico dei telecronisti. Ricky Buscaglia, Riccardo Mancini, Dario Mastroianni ed Edoardo Testoni saranno in diretta, ogni lunedì sera, per dare vita a un confronto autentico e diretto nato dalle telecronache delle partite vissute in prima linea durante il weekend. Le voci di DAZN condivideranno la propria lettura dei match di Serie A, arricchita da contributi video, anche esclusivi, analisi tattiche, dati, curiosità e il racconto diretto delle emozioni provate. Freschezza di racconto combinata a profondità delle analisi per raccontare il calcio da dentro, con lo sguardo di chi lo vive e lo racconta.

I “GRANDI CLASSICI” ON DEMAND PER PORTARE IL TIFOSO OLTRE AL CALCIO CHE CONOSCE.

OPEN VAR - Riconfermati anche i format di successo che hanno saputo distinguersi per autorevolezza e approfondimento: torna su DAZN una nuova stagione di OPEN VAR , lo spazio formativo e informativo dedicato al mondo arbitrale, ideato con FIGC, AIA e la collaborazione della Lega Serie A. Anche in questa stagione, si partirà dagli audio esclusivi dei colloqui tra arbitri e Video Assistant Referees , abbinati alle immagini, per analizzare i principali episodi della giornata di campionato. A condurre l’approfondimento sarà la squadra di giornalisti di DAZN , affiancata da Gianluca Rocchi , che si alternerà con i componenti della Commissione Arbitri Nazionali (CAN).





Riconfermati anche i format di successo che hanno saputo distinguersi per autorevolezza e approfondimento: torna su DAZN una nuova stagione di , lo spazio formativo e informativo dedicato al mondo arbitrale, ideato con FIGC, AIA e la collaborazione della Lega Serie A. Anche in questa stagione, si partirà dagli , abbinati alle immagini, per analizzare i principali episodi della giornata di campionato. A condurre l’approfondimento sarà la , affiancata da , che si alternerà con i componenti della Commissione Arbitri Nazionali (CAN). BORDOCAM - Il format originale DAZN che si distingue per qualità narrativa e capacità di coinvolgimento emotivo , torna a catturare l’attenzione degli appassionati di calcio, svelando il lato nascosto della nuova stagione di Serie A Enilive. Grazie a una prospettiva soggettiva unica e immersiva, le telecamere e i microfoni di BORDOCAM “chiamano” i tifosi direttamente in campo , rivelando retroscena mai visti e sentiti : le voci dallo spogliatoio e tensioni pre-gara, dialoghi intimi, sfoghi, sorrisi e silenzi dei protagonisti, offrendo un’esperienza immersiva e autentica, il vero lato nascosto del calcio.





Il , torna a catturare l’attenzione degli appassionati di calcio, svelando il lato nascosto della nuova stagione di Serie A Enilive. Grazie a una , : le voci dallo spogliatoio e tensioni pre-gara, dialoghi intimi, sfoghi, sorrisi e silenzi dei protagonisti, offrendo MY SKILLS - Torna l’amato format di DAZN realizzato in collaborazione con EA Sports FC 25, che mette al centro le abilità tecniche e tattiche dei protagonisti della Serie A. In ogni episodio, i calciatori si raccontano attraverso interviste e sessioni pratiche, analizzando le proprie caratteristiche distintive e mostrando le loro qualità sia in contesti tattici sia attraverso esercizi sul campo. Un viaggio dentro i segreti del loro talento, tra tecnica, visione di gioco e allenamento.

Con un’offerta editoriale ancora più ricca, DAZN si conferma il punto di riferimento per il grande calcio italiano. La Serie A Enilive, quest’anno, non sarà solo da guardare: sarà da vivere, minuto dopo minuto, emozione dopo emozione.

DAZN SERIE A DIRETTA - 3a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



SABATO 13 SETTEMBRE 2025

ore 15:00 Serie A 3a Giornata: Cagliari vs Parma (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Orazio Accomando

Appuntamento alla Unipol Domus per il Parma di Cuesta, che dopo la sosta cerca punti preziosi in trasferta. Come finirà?

Collegamento con lo stadio alle ore 14:45



Telecronaca: Orazio Accomando Appuntamento alla Unipol Domus per il Parma di Cuesta, che dopo la sosta cerca punti preziosi in trasferta. Come finirà? Collegamento con lo stadio alle ore 14:45 ore 18:00 Serie A 3a Giornata: Juventus vs Inter (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Massimo Ambrosini

E' il momento del Derby d'Italia: la Juventus ospita l'Inter per una sfida dall'esito tutt'altro che scontato.

Collegamento con lo stadio alle ore 17:00: Diletta Leotta, Luca Toni, Christian Vieri



Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Massimo Ambrosini E' il momento del Derby d'Italia: la Juventus ospita l'Inter per una sfida dall'esito tutt'altro che scontato. Collegamento con lo stadio alle ore 17:00: Diletta Leotta, Luca Toni, Christian Vieri ore 20:45 Serie A 3a Giornata: Fiorentina vs Napoli (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Andrea Stramaccioni

Antonio Conte e il suo Napoli si preparano alla sfida a Stefano Pioli e alla Fiorentina: chi avrà la meglio?

Collegamento con lo stadio alle ore 20:00: Marco Russo

DOMENICA 14 SETTEMBRE 2025

ore 12:30 Serie A 3a Giornata: Roma vs Torino (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Dario Marcolin

Nuovo appuntamento allo Stadio Olimpico per Gasperini e la sua Roma, pronti a ospitare il Torino di Baroni.

Collegamento con lo stadio alle ore 11:45: Tommaso Turci



Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Dario Marcolin Nuovo appuntamento allo Stadio Olimpico per Gasperini e la sua Roma, pronti a ospitare il Torino di Baroni. Collegamento con lo stadio alle ore 11:45: Tommaso Turci ore 15:00 Serie A 3a Giornata: Zona Serie A Enilive (diretta esclusiva)

Con Zona Serie A Enilive non perdi neanche un’azione della terza giornata di campionato. Segui tutta la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Luca Farina e Orazio Accomando.



Con Zona Serie A Enilive non perdi neanche un’azione della terza giornata di campionato. Segui tutta la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Luca Farina e Orazio Accomando. ore 15:00 Serie A 3a Giornata: Atalanta vs Lecce (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Christian Brocchi

Ivan Juric e l'Atalanta sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato tra le mura amiche: avversario di giornata il Lecce. Come finirà?

Collegamento con lo stadio alle ore 14:30



Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Christian Brocchi Ivan Juric e l'Atalanta sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato tra le mura amiche: avversario di giornata il Lecce. Come finirà? Collegamento con lo stadio alle ore 14:30 ore 15:00 Serie A 3a Giornata: Pisa vs Udinese (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 2 - Sky can. 215]

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Entrambi i club sono in cerca di conferme dopo la sosta: il Pisa di Gilardino e l'Udinese di Runjaic si preparano a una sfida dall'esito imprevedibile.

Collegamento con lo stadio alle ore 14:45



Telecronaca: Gabriele Giustiniani Entrambi i club sono in cerca di conferme dopo la sosta: il Pisa di Gilardino e l'Udinese di Runjaic si preparano a una sfida dall'esito imprevedibile. Collegamento con lo stadio alle ore 14:45 ore 18:00 Serie A 3a Giornata: Sassuolo vs Lazio (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Emanuele Giaccherini

La Lazio cerca i primi punti in trasferta della stagione, dopo il passo falso contro il Como alla prima. Appuntamento a Reggio Emilia contro il Sassuolo: chi vincerà?

Collegamento con lo stadio alle ore 17:15: Giusy Meloni



Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Emanuele Giaccherini La Lazio cerca i primi punti in trasferta della stagione, dopo il passo falso contro il Como alla prima. Appuntamento a Reggio Emilia contro il Sassuolo: chi vincerà? Collegamento con lo stadio alle ore 17:15: Giusy Meloni ore 20:45 Serie A 3a Giornata: Milan vs Bologna (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Fabio Bazzani

Il Milan ritrova San Siro dopo la trasferta a Lecce e la pausa dedicata alle Nazionali: ospite di giornata il Bologna di Vincenzo Italiano. Come finirà?

Collegamento con lo stadio alle ore 20:00: Federica Zille

LUNEDI 15 SETTEMBRE 2025

ore 18:30 Serie A 3a Giornata: Hellas Verona vs Cremonese (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Luca Farina - Commento: Alessandro Budel

Tante le incognite e le possibili sorprese tra Hellas Verona e Cremonese, che scendono in campo per la prima volta dopo la sosta. Come finirà?

Collegamento con lo stadio alle ore 18:00



Telecronaca: Luca Farina - Commento: Alessandro Budel Tante le incognite e le possibili sorprese tra Hellas Verona e Cremonese, che scendono in campo per la prima volta dopo la sosta. Come finirà? Collegamento con lo stadio alle ore 18:00 ore 20:45 Serie A 3a Giornata: Como vs Genoa (diretta)

Telecronaca: Alessandro Iori - Commento: Hernanes

Il Como torna al Sinigaglia, ritrovando i propri tifosi dopo il trionfo della prima giornata. Ospite del posticipo il Genoa di Patrick Vieira: come finirà?

Collegamento con lo stadio alle ore 20:15:



