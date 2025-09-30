Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 6a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La sfida tra Carrarese e Modena, in programma mercoledi 1 Ottobre alle ore 20:30 allo stadio dei Marmi di Carrara, valida per la 6ª giornata di Serie BKT sarà trasmessa in diretta su DAZN, anche in modalità gratuita.

La Serie BKT torna protagonista su DAZN con tutte le 390 partite del campionato, inclusi i playoff e playout. Torna il calcio delle grandi piazze, della gente e delle tifoserie appassionate. Il calcio da batticuore: tra grandi ritorni e nuovi inizi, chi riuscirà a salvarsi? Chi riuscirà a qualificarsi al massimo campionato italiano? [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]

Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Per seguire la Serie BKT, disponibile tutta su DAZN, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic e il calcio femminile con la Serie A Women.

Sarà inoltre possibile seguire la nuova stagione di Serie BKT nei locali pubblici, come bar e ristoranti, che aderiscono a “DAZN For Business”, il primo servizio di live streaming sportivo di DAZN dedicato al mondo business.

DAZN SERIE B DIRETTA - 6a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



Martedì 30 settembre 2025 il palinsesto della Serie B propone un turno infrasettimanale tutto da seguire. Alle 20:30 parte Zona Serie BKT, condotto da Alessandro Iori, per vivere in diretta ogni emozione della sesta giornata senza perdere neanche un minuto di gioco. In contemporanea, spazio alle singole sfide in programma.

Allo stadio Benito Stirpe si gioca Frosinone-Cesena, con la telecronaca di Luca Farina. Una partita che profuma di alta classifica e che riporta alla mente l'ultimo successo romagnolo in terra ciociara, datato 2010, quando Giaccherini e Malonga regalarono la vittoria agli ospiti. Oggi lo scenario è diverso, ma la rivalità resta intatta. Al Menti di Castellammare, la Juve Stabia affronta il Mantova con la voce di Lorenzo Del Papa. È passato poco più di un anno dal gol decisivo di Kevin Piscopo che regalò ai campani una vittoria preziosa nello scontro diretto, e i ragazzi di Ignazio Abate vogliono ripetere l'impresa davanti al proprio pubblico. All'Euganeo, Giorgio Basile racconta Padova-Avellino, una sfida che rievoca il recente precedente di Supercoppa di Serie C, quando i veneti riuscirono a imporsi al Partenio con la rete di Alessandro Capelli. Ora le due squadre si ritrovano di fronte in un contesto diverso ma con la stessa voglia di prevalere.

Atmosfera speciale anche al Barbera, dove Riccardo Mancini accompagna il pubblico in Palermo-Venezia. Una partita che non può non richiamare alla mente la semifinale playoff 2023/24, vinta dai lagunari in entrambi i confronti. Per i rosanero è l'occasione di prendersi una rivincita davanti ai propri tifosi. Al Mapei Stadium va in scena Reggiana-Spezia, raccontata da Orazio Accomando. I padroni di casa hanno una tradizione favorevole negli ultimi cinque incroci casalinghi, mentre i liguri non espugnano Reggio Emilia dal 2002. Una sfida che promette intensità e grande equilibrio. Infine, a Chiavari, Edoardo Testoni è la voce di Virtus Entella-Bari, partita che torna dopo oltre sette anni. I pugliesi hanno sempre faticato in Liguria, con tre sconfitte consecutive e una sola vittoria datata 2014, firmata da Caputo e Galano. Un test complicato per una sfida che vale molto in classifica.

Il giorno successivo, mercoledì 1 ottobre 2025, si riparte alle 20:30 con Zona Serie BKT, ancora con la conduzione di Alessandro Iori.

A Carrara, lo stadio dei Marmi ospita Carrarese-Modena, disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com, con la telecronaca di Gabriele Giustiniani. Solo pochi mesi fa Julián Illanes decise l'ultimo confronto con un gol nel finale, e ora le due squadre si ritrovano in un match che promette equilibrio. Al Castellani, Dario Mastroianni racconta Empoli-Monza. Negli ultimi tre anni la sfida si è giocata in Serie A, ma i brianzoli non sono mai riusciti a segnare in Toscana. Dopo lo 0-0 dello scorso anno, resta da capire chi riuscirà a rompere l'equilibrio.

Per la prima volta in campionato si affrontano Pescara e Sudtirol, con la voce di Marco Calabresi. L'unico precedente risale al 2015 in Coppa Italia, quando gli abruzzesi vinsero con le reti di Valoti e Torreira. Una partita inedita che porta con sé curiosità e attese. Chiude la giornata Sampdoria-Catanzaro, in diretta da Marassi con Ricky Buscaglia. Le due sfide della passata stagione furono spettacolari e ricche di reti, con il pareggio per 3-3 a Genova firmato in extremis da Simone Leonardi. Anche stavolta si preannuncia una partita dall'alto tasso emotivo.

MARTEDI 30 SETTEMBRE 2025

ore 20:30 Serie B 6a Giornata: Zona Serie BKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un minuto del turno infrasettimanale di campionato.



Moderatore: Alessandro Iori Con Zona Serie BKT non perdi neanche un minuto del turno infrasettimanale di campionato. ore 20:30 Serie B 6a Giornata: Frosinone vs Cesena (diretta)

Telecronaca: Luca Farina

Il turno infrasettimanale propone lo scontro di alta classifica tra Frosinone e Cesena. I romagnoli non vincono in casa dei ciociari dal 2010, 2-0 con le reti di Giaccherini e Malonga. Come finirà questa volta?



Telecronaca: Luca Farina Il turno infrasettimanale propone lo scontro di alta classifica tra Frosinone e Cesena. I romagnoli non vincono in casa dei ciociari dal 2010, 2-0 con le reti di Giaccherini e Malonga. Come finirà questa volta? ore 20:30 Serie B 6a Giornata: Juve Stabia vs Mantova (diretta)

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

13 mesi fa una rete di Kevin Piscopo decise lo scontro diretto tra Juve Stabia e Mantova. La squadra di Ignazio Abate riuscirà a ripetere quel successo al Menti di Castellammare?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa 13 mesi fa una rete di Kevin Piscopo decise lo scontro diretto tra Juve Stabia e Mantova. La squadra di Ignazio Abate riuscirà a ripetere quel successo al Menti di Castellammare? ore 20:30 Serie B 6a Giornata: Padova vs Avellino (diretta)

Telecronaca: Giorgio Basile

Le due squadre si ritrovano di fronte a circa 5 mesi dalla sfida valida per la Supercoppa di Serie C. In quel precedente il Padova riuscì a espugnare il Partenio grazie a una rete di Alessandro Capelli. Come finirà questa volta?



Telecronaca: Giorgio Basile Le due squadre si ritrovano di fronte a circa 5 mesi dalla sfida valida per la Supercoppa di Serie C. In quel precedente il Padova riuscì a espugnare il Partenio grazie a una rete di Alessandro Capelli. Come finirà questa volta? ore 20:30 Serie B 6a Giornata: Palermo vs Venezia (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Sfida affasciante al Barbera per il turno infrasettimanale della Serie cadetta. Palermo e Venezia tornano ad affrontarsi dopo il doppio confronto della semifinale Playoff 2023/2024. In quell'occasione i lagunari si imposero in entrambe le sfide. Come finirà questa volta?



Telecronaca: Riccardo Mancini Sfida affasciante al Barbera per il turno infrasettimanale della Serie cadetta. Palermo e Venezia tornano ad affrontarsi dopo il doppio confronto della semifinale Playoff 2023/2024. In quell'occasione i lagunari si imposero in entrambe le sfide. Come finirà questa volta? ore 20:30 Serie B 6a Giornata: Reggiana vs Spezia (diretta)

Telecronaca: Orazio Accomando

Al Mapei Stadium, lo Spezia fa visita alla Reggiana nel turno infrasettimanale. Gli emiliani non hanno mai perso negli ultimi 5 precedenti casalinghi, l'ultima vittoria dei liguri risale al 2002 in Serie C. Come finirà questa volta?



Telecronaca: Orazio Accomando Al Mapei Stadium, lo Spezia fa visita alla Reggiana nel turno infrasettimanale. Gli emiliani non hanno mai perso negli ultimi 5 precedenti casalinghi, l'ultima vittoria dei liguri risale al 2002 in Serie C. Come finirà questa volta? ore 20:30 Serie B 6a Giornata: Virtus Entella vs Bari (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni

Le due formazioni tornano ad affrontarsi a più di 7 anni dall'ultima volta. Il Bari è reduce da 3 sconfitte consecutive in casa della Virtus Entella, l'unica vittoria risale al 2014 con le reti di Caputo e Galano. Come finirà questa volta?

MERCOLEDI 1 OTTOBRE 2025

ore 20:30 Serie B 6a Giornata: Zona Serie BKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un minuto del turno infrasettimanale di campionato.



Moderatore: Alessandro Iori Con Zona Serie BKT non perdi neanche un minuto del turno infrasettimanale di campionato. ore 20:30 Serie B 6a Giornata: Carrarese vs Modena (diretta)

[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com ]

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Un gol nel finale di Julián Illanes ha deciso l'ultima sfida tra Carrarese e Modena, lo scorso maggio. Le due squadre si riaffrontano allo Stadio dei Marmi nel turno infrasettimanale, come finirà?



Telecronaca: Gabriele Giustiniani Un gol nel finale di Julián Illanes ha deciso l'ultima sfida tra Carrarese e Modena, lo scorso maggio. Le due squadre si riaffrontano allo Stadio dei Marmi nel turno infrasettimanale, come finirà? ore 20:30 Serie B 6a Giornata: Empoli vs Monza (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Nelle ultime 3 stagioni Empoli e Monza si sono affrontate nella massima categoria, in questo periodo nessuno dei precedenti giocati al Castellani ha visto i brianzoli andare a segno. Dopo lo 0-0 dello scorso anno, qualcuno riuscirà a rompere l'equilibrio?



Telecronaca: Dario Mastroianni Nelle ultime 3 stagioni Empoli e Monza si sono affrontate nella massima categoria, in questo periodo nessuno dei precedenti giocati al Castellani ha visto i brianzoli andare a segno. Dopo lo 0-0 dello scorso anno, qualcuno riuscirà a rompere l'equilibrio? ore 20:30 Serie B 6a Giornata: Pescara vs Suditrol (diretta)

Telecronaca: Marco Calabresi

Per la prima volta Pescara e Sudtirol si affrontano in un match di campionato. L'unico precedente tra le due squadre risale al 2015, quando gli abruzzesi eliminarono gli altoatesini nel secondo turno di Coppa Italia (reti di Valoti e Torreira). Come finirà questa volta?



Telecronaca: Marco Calabresi Per la prima volta Pescara e Sudtirol si affrontano in un match di campionato. L'unico precedente tra le due squadre risale al 2015, quando gli abruzzesi eliminarono gli altoatesini nel secondo turno di Coppa Italia (reti di Valoti e Torreira). Come finirà questa volta? ore 20:30 Serie B 6a Giornata: Sampdoria vs Catanzaro (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Nella passata stagione le sfide tra Sampdoria e Catanzaro hanno offerto due pareggi ricchi di gol. A Marassi un gol allo scadere di Simone Leonardi fissò il punteggio sul 3-3. Come finirà questa volta?

