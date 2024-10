Tech Talk LIVE Speciale Pubblicità e Total Video 🔴 Diretta Streaming OGGI Digital-News.it

Guarda in Diretta Streaming il Live Tech Talk: Speciale Pubblicità e Total Video



Non perdere l'opportunità di partecipare al nuovo TECH TALK, un evento di grande rilevanza organizzato da Comunicare Digitale in collaborazione con Digital-News.it. Questo incontro informativo, è il punto di riferimento per chi è interessato ai temi dei Media, del Digitale, delle Telecomunicazioni, della Tecnologia, dell'Industria e dell'Innovazione.

Il mondo della pubblicità sta attraversando un periodo di cambiamenti profondi, grazie all'integrazione di tecnologie avanzate e all'affermazione di nuovi canali di comunicazione. Durante l'evento il Tech Talk affronterà temi cruciali come l'evoluzione delle forme di advertising e l'impatto delle tecnologie sull'industria, esplorando le trasformazioni del settore e analizzando come le strategie pubblicitarie si stiano adattando per rispondere alle nuove esigenze del mercato e degli utenti.

La pubblicità tradizionale è in declino a favore di modelli sempre più personalizzati, in cui la precisione del target adv è fondamentale per il successo delle campagne. L'intelligenza artificiale offre la capacità di analizzare dati senza precedenti, consentendo agli inserzionisti di profilare con maggiore accuratezza i loro target. Grazie a queste innovazioni, le aziende possono creare contenuti su misura, raggiungendo il pubblico giusto al momento giusto con il messaggio più adeguato. Questo processo non solo migliora l'efficacia delle campagne, ma ridefinisce il modo in cui le persone interagiscono con i messaggi pubblicitari.

Al Tech Talk, Francesco Barbarani di Rai Pubblicità e Sergio Amati di Iab Italia condurranno un confronto serrato, offrendo una visione dettagliata delle dinamiche che stanno modificando il volto della pubblicità in Italia. Barbarani, con la sua esperienza nel gestire le strategie di advertising per uno dei principali broadcaster italiani, porterà una prospettiva sui cambiamenti nelle campagne televisive e digitali, mostrando come la TV stia evolvendo per restare competitiva in un mercato dominato dal digitale. Amati, invece, rappresenterà Iab Italia e offrirà una panoramica sulle tendenze globali del settore e su come il mercato italiano stia affrontando le sfide poste dai colossi internazionali e dalle nuove piattaforme di distribuzione dei contenuti.

Un tema centrale sarà l'utilizzo dell'AI, che consente di ottimizzare il targeting e di sviluppare contenuti più immersivi. L'AI permette di creare creatività dinamiche, adattando il messaggio pubblicitario in tempo reale al contesto e al comportamento dell'utente, rendendo la comunicazione più fluida e personalizzata. La pubblicità diventa così parte integrante dell'esperienza digitale, anziché un semplice intermezzo.

INTERSECTIONS a Milano rappresenterà un'opportunità per esplorare queste nuove frontiere e comprendere come il settore pubblicitario stia integrando le tecnologie emergenti, come i sistemi di machine learning per l'analisi dei dati e le piattaforme di programmatic advertising, che automatizzano l'acquisto degli spazi pubblicitari, garantendo una maggiore efficienza e precisione. I partecipanti al Tech Talk avranno l'occasione di approfondire l'impatto di queste innovazioni sulla pianificazione delle campagne, sul rapporto con i consumatori e sul ritorno sugli investimenti.

Il dibattito si concentrerà anche sul nuovo equilibrio tra media tradizionali e digitali. Anche se le piattaforme digitali hanno introdotto nuove modalità di interazione con i consumatori, i media tradizionali come la televisione e la radio mantengono una rilevanza significativa, soprattutto per quanto riguarda la copertura di massa. La sfida per i pubblicitari è riuscire a combinare questi due mondi, sfruttando la capillarità del digitale e la forza del brand building offerta dai media tradizionali. La presenza di Barbarani e Amati garantirà una visione completa per analizzare queste dinamiche complesse e delineare le prospettive future del settore.

Infine, si discuterà dell'impatto delle normative sul settore dell'advertising, in particolare in relazione alla privacy e alla gestione dei dati personali. Le regole sempre più rigorose, come il GDPR in Europa, stanno spingendo le aziende a rivedere le loro strategie per trovare un equilibrio tra la personalizzazione dei messaggi e il rispetto della normativa. In questo contesto, le soluzioni tecnologiche diventano fondamentali per garantire trasparenza e conformità, senza compromettere l'efficacia delle campagne.

L'evento inizierà alle ore 12:00 con una discussione che si protrarrà per oltre trenta minuti.

Sarà arricchita da video, domande e contributi sui temi più attuali, rendendo l'incontro interattivo e coinvolgente.

Andrea Michelozzi di Comunicare Digitale sarà il moderatore dell'evento, garantendo una conduzione professionale e dinamica. Non solo potrai partecipare dal vivo, ma gli eventi saranno trasmessi in diretta su www.forumeuropeo.tv e saranno disponibili on-demand sui profili social di Comunicare Digitale e su YouTube Digital-News.it.

Unisciti a noi per il TECH TALK e scopri come l'innovazione sta plasmando il futuro dell'industria dei Media. Non perdere questa occasione per aggiornarti sulle ultime tendenze e fare networking con professionisti del settore. Per ulteriori dettagli e per registrarti, visita il sito ufficiale del Forum Europeo Digitale. Ti aspettiamo!

