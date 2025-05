Tech Talk FED 2025 Premiere: Dall'AI, allo Sport, dalla Produzione ai FAST | LIVE su Digital-News.it

Guarda in Diretta Streaming - Tech Talk FED 2025 Premiere: Dall'AI, allo Sport, dalla Produzione ai FAST

A una settimana dal via della 22ª edizione del FED 2025, torna un nuovo appuntamento con il TECH TALK, l’evento organizzato da Comunicare Digitale insieme a Digital-News.it, pensato per anticipare i temi caldi che animeranno il Real Collegio di Lucca e per fare il punto sulle novità più interessanti di questo 2025 nel mondo dei media e del digitale.

Questa puntata sarà l’occasione per dare uno sguardo in anteprima ai contenuti del FED, ma anche per confrontarsi su come sta cambiando il settore tra nuove tecnologie, strategie e tendenze in continua evoluzione. Sul palco ci saranno cinque ospiti che arrivano da mondi diversi ma uniti da un unico filo conduttore: l’innovazione.

Maria Vittoria Garavaglia di BIP parlerà delle trasformazioni digitali in corso e delle priorità che aziende e istituzioni devono affrontare per restare al passo. Chiara Bocchi dello studio legale Dentons affronterà invece gli aspetti normativi: perché dietro ogni innovazione c’è sempre una cornice giuridica da conoscere e rispettare. Francesco Denti di Fast4u porterà l’attenzione sul ruolo chiave delle infrastrutture digitali e su come la connettività stia rivoluzionando il modo di vivere e distribuire i contenuti.

Alessandro Capitani di Video Progetti racconterà l’evoluzione della produzione audiovisiva, mostrando in che modo le nuove tecnologie stanno cambiando il lavoro di chi crea e distribuisce video. Infine, Livio D’Alessandro parlerà del caso Supertennis, un esempio concreto di successo, collegando la crescita del canale al momento straordinario che stanno vivendo i campioni italiani, dentro e fuori dal campo.

La diretta, trasmessa su www.fed2025.com e sui principali canali social, sarà un momento di riflessione collettiva, pronto a raccogliere le sfide e le opportunità che si prospettano nel 2025. Più di un semplice evento mediatico, il Tech Talk si configura come un osservatorio privilegiato sulle trasformazioni in corso, offrendo un quadro dettagliato e prospettico sul futuro della comunicazione italiana. Attraverso il dialogo tra tradizione e innovazione, locale e globale, tecnologia e contenuti, questo appuntamento pone le basi per una comprensione approfondita delle dinamiche che guideranno il settore nei prossimi anni.

L'evento inizierà alle ore 12:00 con una discussione che si protrarrà per oltre trenta minuti.

Sarà arricchita da video, domande e contributi sui temi più attuali, rendendo l'incontro interattivo e coinvolgente.

Andrea Michelozzi di Comunicare Digitale sarà il moderatore dell'evento, garantendo una conduzione professionale e dinamica. Non solo potrai partecipare dal vivo, ma gli eventi saranno trasmessi in diretta su www.forumeuropeo.tv e saranno disponibili on-demand sui profili social di Comunicare Digitale e su YouTube Digital-News.it.

Unisciti a noi per il TECH TALK e scopri come l'innovazione sta plasmando il futuro dell'industria dei Media. Non perdere questa occasione per aggiornarti sulle ultime tendenze e fare networking con professionisti del settore. Per ulteriori dettagli e per registrarti, visita il sito ufficiale del Forum Europeo Digitale. Ti aspettiamo!

La città storica di Lucca si prepara ad ospitare uno degli appuntamenti più significativi e longevi nel panorama europeo per i settori dei media, della televisione e del digitale: il 22° Forum Europeo Digitale (FED). L'evento si terrà il 5 e 6 giugno 2025 presso il suggestivo Real Collegio, location che ospita il Forum dal 2018 e offre un ambiente elegante e affrescato, con uno splendido chiostro utilizzato per la Serata di Gala.

Il FED è riconosciuto come un punto chiave per il networking, lo sviluppo del business e l'aggiornamento sulle nuove tecnologie, le tendenze e i processi industriali. Con 22 anni di storia, si posiziona come il principale appuntamento in Italia con gli sviluppi tecnologici e l'analisi dei processi industriali. Il Forum Europeo Digitale è un evento boutique per l'industria dei Media e Digitale B2B che attira un pubblico di altissimo livello, con circa 350-400 esperti e professionisti da molti paesi europei. L'analisi dei partecipanti evidenzia una notevole presenza di decision maker, tra cui il 37% di CEO, il 25% di COO, il 17% di Sales e l'11% di Marketing.

I FED Awards e i Tech Talks - Parte integrante del Forum sono i FED Awards, premi dedicati all'innovazione digitale in sei categorie. Le candidature erano aperte e la scadenza per votare è fissata per il 20 maggio. Un format distintivo del FED sono i "Tech Talks", discussioni tecniche e innovative che approfondiscono soluzioni e strategie emergenti. Questi eventi proprietari sono seguiti da un vasto pubblico, anche in streaming (con punte complessive di +16.000 presenze), contribuendo al networking di altissimo livello.

Organizzazione e Partecipazione - Il Forum è co-organizzato con il supporto di diverse realtà del settore, tra cui spicca DIME Comunicaciones, un'azienda con consolidata esperienza nel networking, nella produzione televisiva (dal 1989) e nell'organizzazione di eventi. DIME Comunicaciones gestisce un vasto network di professionisti e aziende, facilitando connessioni per nuovi progetti, anche su scala internazionale. La società ha organizzato oltre 50 eventi e ha collaborato con il Parlamento Europeo Italia. La registrazione per partecipare al 22° FED è aperta tramite il sito ufficiale www.fed2025.com. Oltre alla partecipazione in presenza, le edizioni precedenti hanno registrato un'importante partecipazione virtuale, con oltre 8.000 persone connesse in streaming. L'evento gode anche del supporto di numerosi sponsor e media partner, con un incremento del +65% di società sponsor negli ultimi 5 anni.

L'edizione 2025 porrà una forte enfasi su temi cruciali che stanno ridefinendo l'industria: