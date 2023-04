Pluto TV raggiunge i 100 canali in Italia

Pluto TV, il principale servizio di streaming televisivo gratuito di Paramount Global, annuncia di aver raggiunto 100 canali.

Partito nel nostro Paese ad ottobre 2021 con 40 canali tematici in esclusiva, a poco più di un anno dal lancio, Pluto TV taglia quota 100 grazie ai canali aggiunti di recente, tra cui The Best of The Drew Barrymore Show, Pluto TV Viaggi, e Super! Risate. In questo modo il servizio 100% gratuito e senza abbonamento offre al pubblico più di 9.000 ore di contenuti organizzati un palinsesto lineare, e di queste, più di 4.000 sono disponibili anche on-demand.

I nuovi canali hanno l’ambizione di intercettare una fetta ancora più ampia di pubblico e di contribuire a consolidare il valore del catalogo e degli spazi di Pluto TV verso gli investitori pubblicitari.

Con oltre mille canali a livello globale, Pluto TV vanta un’offerta gratuita che spazia tra diversi generi, tra cui cinema, serie tv, reality, contenuti per bambini, lifestyle, crime e comedy, e un’offerta lineare.



“Nato per risolvere il paradosso della scelta in un mondo pieno di contenuti, Pluto TV offre il meglio della TV lineare combinata con la nuova fruizione streaming. Sono convinta che sempre di più Pluto TV si rafforzerà in Italia grazie alle sue caratteristiche, al suo modello in grado di coinvolgere sia consumatori che clienti. I 100 canali sono solo un primo traguardo per noi, Pluto TV è la nuova TV.”– aggiunge Antonella Dominici, SVP Streaming Italy and South EMEA di Paramount.

Questo traguardo segue il lancio dell’ultima campagna Guardi ora. Paghi mai., con protagonista Drew Barrymore che evidenzia la facilità di fruizione, la gratuità e l’approccio senza vincoli del servizio.

Pluto TV offre la possibilità di investire in un ambiente simile a quello della tv classica, aprendo a un business di fatto inesistente nei servizi premium a pagamento tanto che nel 2022 ha raccolto ricavi pubblicitari per oltre un miliardo di dollari con una platea mondiale che nell’ultimo anno ha fruito di oltre 4,8 miliardi di ore di contenuti.

Con 79 milioni di utenti attivi al mese a livello globale, Pluto TV vanta attualmente una presenza internazionale che si estende su tre continenti in 35 Paesi, con 425 partner di contenuti globali che contribuiscono a generare 385 mila ore di contenuti complessivi tra serie e film.