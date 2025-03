Serie A inarrestabile negli USA: record su CBS e FOX Deportes, calcio italiano conquista America

La Serie A sta vivendo un`impennata di popolarità senza precedenti negli Stati Uniti, stabilendo nuovi record di audience e di accessibilità. Il calcio italiano non è mai stato così vicino ai tifosi americani, con una stagione innovativa che ha trasformato la diffusione del campionato su più piattaforme.

Per la prima volta, la Lega Serie A ha separato le sue trasmissioni in lingua inglese e spagnola per servire meglio la comunità ispanica in rapida crescita, con ogni singola partita in diretta sulle piattaforme CBS e tre partite in diretta a settimana su FOX Deportes. Questo ha portato a oltre 1.000 ore di programmazione della Serie A negli Stati Uniti per la prima metà della stagione 2024/2025, di cui oltre 600 ore di diretta. A partire dal gennaio 2025, l`audience cumulativa in diretta è salita alle stelle, segnando un aumento del 50% rispetto alla stagione precedente.

La Lega Serie A ha celebrato questa straordinaria crescita con un evento speciale “Calcio Aperitivo” presso la sede di New York, dove il Presidente Ezio Simonelli, il Direttore Commerciale & Marketing Michele Ciccarese e il Presidente e CEO di Lega Serie A USA Andy Mitchell sono stati affiancati dalle leggende del calcio italiano Andrea Pirlo e Marco Materazzi. L'evento ha riunito partner commerciali, media e personalità per sottolineare la crescente influenza del campionato in Nord America e rafforzare il suo impegno per un’ulteriore espansione attraverso partnership strategiche, coinvolgimento dei tifosi e iniziative di base.

“Questa stagione segna una tappa storica per la Serie A negli Stati Uniti”, ha dichiarato Ezio Simonelli, Presidente della Lega Serie A. "Mai prima d'ora il calcio italiano è stato così ampiamente accessibile in tutto il Paese. L’imminente trasmissione su CBS Main Network di Juventus-Genoa, il 29 marzo, è un altro momento chiave nella nostra missione di diffondere la Serie A a quanti più tifosi possibile”.

La crescita della Serie A in Nord America è supportata da dati convincenti. Le ricerche dimostrano che 51 milioni di americani hanno un’affinità con la cultura italiana, con 18 milioni di italoamericani e 3-5 milioni di turisti statunitensi che visitano l’Italia ogni anno. La Lega Serie A sta sfruttando strategicamente questo legame attraverso partnership commerciali, campagne sui social media e iniziative comunitarie volte ad approfondire il coinvolgimento dei tifosi e l`affinità culturale.

L`espansione internazionale della Serie A è sostenuta dal coinvolgimento attivo di investitori nordamericani in 9 dei suoi 20 club, che ha accelerato la strategia di crescita del campionato. Allo stesso tempo, la Serie A attrae sempre più giovani talenti americani, ospitando il maggior numero di giocatori della Nazionale statunitense tra i campionati europei. Figure come Christian Pulisic hanno incrementato in modo significativo la fanbase statunitense del campionato, e la Serie A è concentrata sul rafforzamento dei legami con la MLS, continuando ad attrarre altri giocatori statunitensi.

Andrea Pirlo, Ambasciatore della Serie A, ha sottolineato l`impatto culturale del campionato negli Stati Uniti:

“Avendo vissuto e giocato a New York, ho visto in prima persona la passione per il calcio italiano qui. È incredibile vedere quanto sia cresciuta, con trasmissioni ed eventi come questo che avvicinano ancora di più i tifosi al gioco”.

Marco Materazzi, anch`egli Ambasciatore della Serie A, ha fatto eco a questo sentimento:

“La Serie A ha una storia leggendaria che risuona in tutto il mondo e questo evento dimostra la sua capacità di attrarre nuovo pubblico. La passione per il calcio negli Stati Uniti è notevole ed è fantastico vedere che la Lega la abbraccia”.

Grazie a un'accessibilità senza pari, a strategie innovative di coinvolgimento dei tifosi e a un legame culturale profondamente radicato, la Serie A sta conquistando il centro del panorama sportivo americano, portando la passione, la storia e l'emozione del calcio italiano a milioni di persone come mai prima d'ora.