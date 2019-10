1994 episodi 5 e 6 stasera su Sky Atlantic e Cinema Uno (anche in 4K HDR)

Le vie per salvare il governo Berlusconi passano dalla Sardegna: nella sua villa sul mare, il Presidente del Consiglio (Paolo Pierobon) accoglie Umberto Bossi (Paolo Mazzarelli) per cercare di ricucire lo strappo e andare avanti con il governo del Paese. I due leader sono accompagnati rispettivamente da Leonardo Notte (Stefano Accorsi) e Pietro Bosco (Guido Caprino). Ma in villa arriva anche Veronica Castello (Miriam Leone), ora fidanzata di Leo ma mai dimenticata nemmeno da Pietro.

Questa, però, è solo la vigilia del vero terremoto politico: mentre si trova a Napoli, “padrone di casa” del summit dell’ONU sul crimine organizzato, il Cavaliere riceve la notizia dell’invito a comparire partito dal pool guidato da Antonio Di Pietro (Antonio Gerardi).

Due eventi cruciali sono così al centro dei nuovi episodi - il 5 e il 6 - di “1994”, ultimo capitolo della trilogia Sky Original, attesi domani 18 ottobre in esclusiva su Sky. Nella serie, diretta da Giuseppe Gagliardi e da Claudio Noce, ritroviamo il cast di protagonisti Stefano Accorsi, Guido Caprino, Miriam Leone, insieme ad Antonio Gerardi, Giovanni Ludeno e Paolo Pierobon.

“1994” è una serie Sky Original prodotta da Wildside, parte di Fremantle, creata da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo. L’idea del progetto è di Stefano Accorsi, che partecipa allo sviluppo creativo della serie.

“1994” ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic e in simulcast su Sky Cinema Uno. Anche in 4K HDR con Sky Q satellite. Disponibile anche on demand, su Sky Go e in streaming su NOW TV.