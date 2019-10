MotoGP Giappone 2019, Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8

Novanta pole position in carriera (Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8). Una cifra tonda, e impressionante, che il marziano delle due ruote Marc Marquez, a soli 26 anni, ha raggiunto a Motegi, togliendosi la soddisfazione di eliminare uno dei pochi vuoti dal suo curriculum, visto che sul circuito di casa della sua Honda non si era mai preso questa soddisfazione nella classe MotoGp. Appena laureatosi campione del mondo per l'ottava volta, lo spagnolo non ha rinunciato ad attaccare anche su una pista insidiosa per la pioggia caduta in precedenza, chiudendo il giro migliore in 1'45«763. Solo altri due piloti, portacolori della Yamaha Srt, sono riusciti a stare sotto il muro dell'1'46», Franco Morbidelli (+132 millesimi su Marquez) e Fabio Quartararo (+181), che partiranno entrambi in prima fila. Morbidelli a parte, è stata una qualifica non brillante per gli altri italiani, con Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci che partiranno dalla terza fila con la Ducati ufficiale col settimo e l'ottavo tempo (a oltre 6 decimi da Marquez), mentre Valentino Rossi, nonostante il cambio di stile di guida, non ha fatto meglio del decimo crono, a quasi otto decimi. La sensazione è che il loro passo gara sia più efficace rispetto al giro secco, ma partendo così indietro c'è sempre il rischio di restare imbottigliati mentre i primi, Marquez in particolare, volano via.

La seconda fila è poi occupata da un trio per niente morbido - Maverick Vinales (Yamaha), Cal Crutchlow (Honda Lcr) e Jack Miller (Ducati Pramac) -, poco disposto a regalare sorpassi facili. Buona qualifica anche per l'Aprilia, in terza fila grazie al nono tempo di Aleix Espargarò. «Ieri non avevamo iniziato nel migliore dei modi, oggi abbiamo fatto un piccolo step - ha commentato a caldo Marquez -. Domani le temperature dovrebbero essere più alte, sarà importante scegliere la gomma giusta». Molto felice Morbidelli, che ha elogiato il lavoro della squadra che sta premiando lui e Quartararo: «Stiamo migliorando piano piano, non è facile stare vicini alle altre Yamaha, oggi è andata molto bene», ha dichiarato. La bandiera tricolore ha dominato invece nelle qualifiche delle altre due classi. Luca Marini ha conquistato la pole in Moto2 confermandosi in forma dopo la vittoria nell'ultima gara, in Thailandia. Col tempo di 2'00«985 su pista umida ha preceduto di oltre un secondo lo spagnolo Augusto Fernandez e un altro marchigiano, Lorenzo Baldassarri. Quarto tempo per il leader del mondiale, Alex Marquez, che nelle terza libere con un numero da brividi aveva evitato una pericolosa caduta. In Moto3 il miglio tempo è stato segnato da Niccolò Antonelli, al ritorno in pista dopo l'infortunio - con doppia frattura - subito a Misano. In 2'09»293 ha tenuto dietro altri due piloti Honda, lo spagnolo Alonso Lopez e il giapponese Tatsuki Suzuki. Sesta posizione in griglia per il leader del mondiale, Lorenzo Dalla Porta.

SPECIALE SKY RACING TEAM VR46 - Fantastica pole position per Luca Marini che occuperà la prima casella dello schieramento di partenza a Motegi dove si corre il GP del Giappone. Per il pilota dello Sky Racing Team VR46 questo è il primo centro stagionale in qualifica. Consistente e competitivo fin dalle libere di ieri, Luca ha lavorato per trovare il miglior equilibrio in sella alla sua Kalex in FP3 e affrontare al meglio la Q2. Ultimo pilota a scendere in pista nella seconda sessione di qualifica, ha imposto il suo ritmo chiudendo con un interessante 2'00.985. Direttamente in Q2 anche Nicolò Bulega, quarto in FP3 sotto la pioggia battente. Con il diminuire delle precipitazioni, non è riuscito ad esprimersi alla guida e si ferma al 17esimo posto (2'03.677 ndr). Un sabato di qualifiche al GP del Giappone dove il vero protagonista è stato il meteo. Dopo una FP3 dalle condizioni proibitive, i giovani piloti dello Sky Racing Team VR46 hanno chiuso una qualifica sul bagnato rispettivamente in nona e 29esima piazza. Positiva conferma per Celestino Vietti Ramus che, dopo il nono posto nella sessione del mattino, riesce a ripetersi in Q2 centrando la terza fila dello schieramento di partenza a poco più di un secondo di distacco dai primi (2'10.350 ndr). Buone sensazioni alla guida per Celestino e soddisfazione per i passi in avanti fatti in questo tipo di condizioni climatiche. Weekend più complicato invece per Dennis Foggia, 29esimo in FP3 e costretto a passare attraverso la Q1. In difficoltà sotto la pioggia, scatterà per la gara dalla 29esima casella della griglia (2'13.163 ndr).

Dopo il trionfo di Marc Marquez a Buriram, la MotoGP fa tappa a Motegi, dove la Honda potrebbe conquistare ufficialmente il mondiale costruttori: se il team giapponese riuscirà a confermare (o ad aumentare) i 77 punti di vantaggio sulla Ducati, arriverà il titolo. Sarà possibile seguire il GP di Giappone in diretta esclusiva alle 8 su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (201), oppure online con il nostro live-blog. Prima della MotoGP si affronteranno i protagonisti del Mondiale di Moto3 e Moto2, impegnati nelle gare al via rispettivamente alle 5 e alle 6.20. Vediamo l'intero programma su Sky Sport MotoGP.

La domenica della 16esima tappa del Motomondiale si apre alle 5 con la Moto3, Moto2 alle 6.20: in cabina di commento al fianco di Rosario Triolo ci sarà Federico Aliverti. Alle 8 prende il via la MotoGP: cronaca affidata come sempre alla coppia Meda-Sanchini, a raccogliere tutte le ultime notizie dal tracciato ci pensano i pit-reporter Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli, interventi dai box anche di Alex de Angelis e Giovanni Zamagni. Come sempre nel ruolo di padrona di casa di Paddock Live c'è Vera Spadini.

La gara della MotoGP domenica inizia alle 8, ma già alle 7.15 vi porteremo a Motegi con Paddock Live, alle 7.30 tutti in griglia di partenza con Grid. Dal pre al post GP: in Zona Rossa spazio alle interviste dei protagonisti e agli approfondimenti. A seguire Paddock Live, infine alle 12 appuntamento con Race Anatomy: Cristiana Buonamano con i suoi ospiti analizza l'intera giornata di gara, con Sky Sport Tech e realtà virtuale ad accompagnare il racconto.

Il racconto della MotoGP è anche su Skysport.it e l'app di Sky Sport. Con il liveblog potrete vivere da vicino le grandi emozioni del Motomondiale: cronaca, foto, video esclusivi e curiosità sull'intera settimana di Mote

APPUNTAMENTI SPECIALI - Domenica, nel pre gara della MotoGP, l’emozione di girare sulla pista di Motegi raccontata da Alex De Angelis, che illustra i punti cruciali del circuito con il suo Alexgiro. Tornano: Grid, il racconto della mezz’ora di pre gara dalla postazione di commento e dalla griglia di partenza; Zona Rossa, il post gara con le prime analisi e le interviste a caldo; Ultimo Giro, con la possibilità di inviare da casa le domande via Twitter (@SkySportMotoGP) al team di Sky Sport MotoGP. Sempre domenica, alle 12 su Sky Sport MotoGP e alle 13 su Sky Sport Uno, in onda Race Anatomy, con Cristiana Buonamano e i suoi ospiti Paolo Beltramo, Paolo Lorenzi e Giovanni Zamagni per analizzare fatti e protagonisti di giornata e Sky Sport Tech e la realtà virtuale ad accompagnare il racconto.

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019

Ore 01:35: Warm up Moto3, Moto2, MotoGP (diretta esclusiva)

Ore 04:30: Paddock Live (diretta esclusiva)

Ore 05:00: Gara Moto3 (diretta esclusiva)

Ore 06:00 : Paddock Live (diretta esclusiva)

Ore 06:20: Gara Moto2 (diretta esclusiva)

Ore 07:15 : Paddock Live (diretta esclusiva)

Ore 07:30: Grid (diretta esclusiva)

Ore 08:00: Gara MotoGP (diretta esclusiva)

Ore 09:00 : Zona Rossa (diretta esclusiva)

Ore 09:45 : Paddock Live Ultimo Giro (diretta esclusiva)

Ore 12:00: Race Anatomy MotoGP (diretta esclusiva)

IL GP DEL GIAPPONE IN CHIARO SU TV8 (canale 8 DTT, in HD su Sky can. 121)

Domenica 20 Settembre, lo studio MotoGP condotto da Davide Camicioli con Giacomo Agostini e Marco Lucchinelli, introduce i temi di giornata e soprattutto la differita integrale delle gare: la Moto3 alle ore 11:00, la Moto2 alle ore 12:20 e la MotoGP alle ore 15:00.

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019

ore 10:00 Studio MotoGP (diretta)

ore 11:00 Moto3 Gara: GP Giappone (differita)

ore 12:00 Studio MotoGP (diretta)

ore 12:20 Moto2 Gara: GP Giappone (differita)

ore 13:15 Studio MotoGP (diretta)

ore 14:00 MotoGP Gara: Giappone (differita)

ore 15:00 Studio MotoGP (diretta)

