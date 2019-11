MotoGP Malesia 2019, Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8

La qualifica del Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix (Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8) è una guerra tra un pluricampione del mondo e la rivelazione dell’anno e ad avere la meglio è il rookie del 2019 Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) firmando la pole position stabilendo il nuovo record della pista, dopo averlo già abbassato durante le libere del venerdì, mentre Marc Marquez (Repsol Honda Team) finisce a terra alla curva 2 chiudendo la qualifica con l’undicesimo tempo.Lo spagnolo cerca la scia del francese che decide di non cedere al ricatto e rinuncia ad un paio di minuti di qualifica, passa per la corsia box nel tentativo di liberarsi di Marquez ma non c’è niente da fare perché il catalano continua a seguirlo a ruota. Tornano in pista ed è lì che Marquez perde il controllo della sua Honda facendo un high side alla curva 2. Ormai libero, Quarta approfitta degli ultimi minuti per spingere al massimo prendendosi la pole e vincendo una guerra psicologica che preannuncia essere appena iniziata.



Il Gran Premio di casa per il Petronas Yamaha SRT non potrebbe essere più emozionante. Quarta è in pole, una pole particolarmente complicata, Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) è terzo dopo aver dominato le prime due sessioni del sabato al comando della classifica dei tempi. A completare una prima fila tutta Yamaha si piazza Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP), secondo, pronto per una nuova sfida. Continua a confermare la sua crescita Jack Miller (Pramac Racing), quarto, piazzando la prima Ducati sullo schieramento seguito dalla migliore Honda, quella di Cal Crutchlow (LCR Honda CASTROL), e dalla M1 di Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha MotoGP) che chiude la seconda fila. Settima piazza per Alex Rins (Team Suzuki Ecstar), Johann Zarco (LCR Honda IDEMITSU) s’infila tra i due piloti del Ducati Team, Danilo Petrucci lo precede in ottava posizione mentre Andrea Dovizioso chiude la top 10. Undicesimo tempo per Marc Marquez (Repsol Honda Team) davanti a Pecco Bagnaia (Pramac Racing).

FOCUS SKY RACING TEAM VR46 - Scatterà dalla quarta fila della griglia di partenza del GP della Malesia con un ritardo di soli sei decimi dai primissimi Luca Marini. Dopo un buon venerdì di libere, il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha confermato in FP3 la qualificazione diretta per la Q2 dove ha chiuso nella scia dei più veloci al decimo posto (2'05.938 ndr). Costretto alla Q1, dove ha segnato il quinto tempo (2'06.143 ndr), Nicolò Bulega, 18esimo assoluto sullo schieramento di partenza per la penalizzazione di Chantra. Finale di qualifica sul filo del rasoio e seconda fila dello schieramento per Celestino Vietti Ramus a Sepang dove domani si correrà il GP della Malesia. Dopo un buon approccio al weekend nelle libere di ieri, il pilota dello Sky Racing Team VR46 è stato autore di un importante passo in avanti nelle FP3 (quarto posto assoluto ndr) centrando l’accesso diretto alla Q2 dove ha chiuso al quinto posto con un miglior tempo sul giro di 2'12.314. Più in difficoltà Dennis Foggia che si ferma alla Q1. Con il 2'13.227 di oggi scatterà dalla 22esima casella della griglia per tentare un’altra bella rimonta.

A Phillip Island è arrivato il secondo verdetto del 2019: dopo il titolo di Marc Marquez in MotoGP, con la vittoria sul circuito australiano Lorenzo Dalla Porta si è laureato campione per la classe Moto3. A due GP dalla fine della stagione, resta in bilico solo il Mondiale della Moto2: Alex Marquez conserva 28 punti di vantaggio su Thomas Luthi e 33 su Brad Binder. Il pilota spagnolo avrà a Sepang il primo match-point mondiale prima della tappa finale di Valencia. Sarà possibile seguire il GP della Malesia in diretta esclusiva alle 8 su Sky Sport MotoGP (canale 208), oppure online con il nostro live-blog. Prima della MotoGP si affronteranno i protagonisti del Mondiale di Moto3 e Moto2, impegnati nelle gare al via rispettivamente alle 5 e alle 6.20. Vediamo l'intero programma su Sky Sport MotoGP.



IL PROGRAMMA - La domenica della 18esima tappa del Motomondiale si apre alle 5 con la Moto3, Moto2 alle 6.20: in cabina di commento al fianco di Rosario Triolo ci sarà Federico Aliverti. Alle 8 prende il via la MotoGP: cronaca affidata come sempre alla coppia Meda-Sanchini, a raccogliere tutte le ultime notizie dal tracciato ci pensano i pit-reporter Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli, interventi dai box anche di Alex de Angelis e Giovanni Zamagni. Come sempre nel ruolo di padrona di casa di Paddock Live c'è Vera Spadini.

La gara della MotoGP domenica inizia alle 8, ma già alle 7.15 vi porteremo a Sepang con Paddock Live, alle 7.30 tutti in griglia di partenza con Grid. Dal pre al post GP: in Zona Rossa spazio alle interviste dei protagonisti e agli approfondimenti. A seguire Paddock Live, infine alle 12 appuntamento con Race Anatomy: Cristiana Buonamano con i suoi ospiti analizza l'intera giornata di gara, con Sky Sport Tech e realtà virtuale ad accompagnare il racconto. Il racconto della MotoGP è anche su Skysport.it e l'app di Sky Sport. Con il nostro liveblog potrete vivere da vicino le grandi emozioni del Motomondiale: cronaca, foto, video esclusivi e curiosità sull'intera settimana di Sepang.

APPUNTAMENTI SPECIALI - Domenica, nel pre gara della MotoGP, l’emozione di girare sulla pista di Phillip Islan raccontata da Guido Meda e Mauro Sanchini, che illustrano i punti cruciali del circuito con il Guido&Sankiogiro. Tornano: Grid, il racconto della mezz’ora di pre gara dalla postazione di commento e dalla griglia di partenza; Zona Rossa, il post gara con le prime analisi e le interviste a caldo; Ultimo Giro, con la possibilità di inviare da casa le domande via Twitter (@SkySportMotoGP) al team di Sky Sport MotoGP. Sempre domenica, alle 12, in onda Race Anatomy, con Cristiana Buonamano e i suoi ospiti (Paolo Lorenzi, Paolo Beltramo e Nico Cereghini) per analizzare fatti e protagonisti di giornata e Sky Sport Tech e la realtà virtuale ad accompagnare il racconto.



NOTTE TRA SABATO 26 E DOMENICA 27 OTTOBRE 2019

Ore 02:35: Warm up Moto3, Moto2 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

Warm up Moto3, Moto2 (diretta esclusiva) Ore 04:30: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 05:00: Gara Moto3 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

in sintesi di 30 minuti alle ore 13:30, 01:30

in replica di 60 minuti alle ore 17:00

Gara Moto3 (diretta esclusiva) in sintesi di 30 minuti alle ore 13:30, 01:30 in replica di 60 minuti alle ore 17:00 Ore 06:00 : Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

: Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 06:20: Gara Moto2 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

in sintesi di 30 minuti alle ore 13:00, 01:00

in replica di 60 minuti alle ore 16:00, 20:15, 00:00

Gara Moto2 (diretta esclusiva) in sintesi di 30 minuti alle ore 13:00, 01:00 in replica di 60 minuti alle ore 16:00, 20:15, 00:00 Ore 07:15 : Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

: Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 07:30: Grid (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

Grid (diretta esclusiva) Ore 08:00: Gara MotoGP (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

in replica integrale alle ore 10:15, 18:00

in replica di 60 minuti alle ore 14:00, 23:00, 03:00, 05:00

Gara MotoGP (diretta esclusiva) in replica integrale alle ore 10:15, 18:00 in replica di 60 minuti alle ore 14:00, 23:00, 03:00, 05:00 Ore 09:00 : Zona Rossa (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

: Zona Rossa (diretta esclusiva) Ore 09:45 : Paddock Live Ultimo Giro (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

in replica alle ore 11:30

: Paddock Live Ultimo Giro (diretta esclusiva) in replica alle ore 11:30 Ore 12:00: Race Anatomy MotoGP (diretta esclusiva)

in replica alle ore 15:00, 19:15, 22:00, 02:00, 04:00

IL GP DELLA MALESIA IN CHIARO SU TV8 (canale 8 DTT, in HD su Sky can. 121)

Domenica 3 Novembre, lo studio MotoGP condotto da Davide Camicioli con Giacomo Agostini e Marco Lucchinelli, introduce i temi di giornata e soprattutto la differita integrale delle gare: la Moto3 alle ore 11:00, la Moto2 alle ore 12:20 e la MotoGP alle ore 14:00.



DOMENICA 3 NOVEMBRE 2019

ore 10:00 Studio MotoGP (diretta)

Studio MotoGP (diretta) ore 11:00 Moto3 Gara: GP Australia (differita)

Moto3 Gara: GP Australia (differita) ore 12:00 Studio MotoGP (diretta)

Studio MotoGP (diretta) ore 12:20 Moto2 Gara: GP Australia (differita)

Moto2 Gara: GP Australia (differita) ore 13:15 Studio MotoGP (diretta)

Studio MotoGP (diretta) ore 14:00 MotoGP Gara: Australia (differita)

MotoGP Gara: Australia (differita) ore 15:00 Studio MotoGP (diretta)

