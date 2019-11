MotoGP Valencia 2019, Qualifiche - Diretta Sky Sport e TV8

È nel segno di Fabio Quartararo il venerdì di prove libere a Valencia ( Diretta Sky Sport e TV8), dove domenica si correrà l'ultima prova del Motomondiale 2019. Il francese della Yamaha Srt ha dominato entrambe le sessioni sul circuito Ricardo Tormo, precedendo due spagnoli, Maverick Vinales con la Yamaha ufficiale e il campione del mondo Marc Marquez.

Ha sofferto, invece, Valentino Rossi, che è caduto due volte, in mattinata e nel pomeriggio, chiudendo di conseguenza solo col 14/o tempo complessivo, due posizioni più avanti rispetto a Jorge Lorenzo, che sta vivendo l'ultimo fine settimana di gara con la sua carriera. Quartararo ha chiuso il suo miglior giro in 1'30″735, in assetto da qualifica con due gomme morbide, precedendo di circa 150 millesimi Vinales e di 240 su Marquez, il quale però ha lavorato in parte in vista della gara e molto della prossima stagione. Un 2020 per il quale l'Honda cerca un pilota al posto di Lorenzo e tra i papabili non pochi indicano Alex Marquez, fresco vincitore del campionato Moto 2.

La Ducati si è dovuta affidare a Jack Miller per mettere una bandierina tra le caselle di testa, con Andrea Dovizioso solo nono, staccato di circa sei decimi dal francese, e Danilo Petrucci 12/o davanti al collaudatore Daniele Pirro. Un altro segnale da parte dell'australiano che secondo alcune voci potrebbe l'anno prossimo prendere il posto dell'umbro al fianco di Desmodovi. Buona prova per Franco Morbidelli, quinto con l'altra Yamaha Srt, con le Suzuki di Alex Rins e di Joan Mir a dividerlo dall'Aprilia, in crescita, condotta da Aleix Espargarò. Dopo Pirro che in mattinata ha visto la sua Ducati andare a fuoco in piena pista, le maggiori emozioni del giorno le ha vissute Rossi, complici due cadute dalla dinamica simile, con perdita dell'anteriore prima alla curva 4 e poi alla 10. Nessuna conseguenza per il pilota, ma M1 semidistrutta nel secondo crash, con ovvie conseguenze sul lavoro di giornata.



FOCUS SKY RACING TEAM VR46 - Semaforo verde sull’ultima gara della stagione 2019 per lo Sky Racing Team VR46 a Valencia con Luca Marini e Nicoló Bulega rispettivamente al 12esimo e decimo posto nella combinata del Day1. Non lontano dai primi in FP1, Luca ha accorciato le distanze nella sessione del pomeriggio e chiude con un miglior tempo sul giro di 1'35.580. Bene anche Nicoló, tra i piloti momentaneamente qualificati per la Q2. Protagonista di un bello step in avanti tra i due turni e autore un giro lanciato di 1'35.533. Ultimo venerdì di libere della stagione 2019 al GP di Valencia per i piloti dello Sky Racing Team VR46 con Celestino Vietti Ramus al 14esimo posto e Dennis Foggia 21esimo nella combinata di giornata. Temperature rigide, forte vento e una scivolata in FP2 hanno reso le cose più complicate del previsto, ma Celestino ha comunque centrato il momentaneo accesso alla Q2 con un miglior tempo sul giro di 1'40.247 e un ritardo dai primissimi di soli sei decimi. In scia al gruppo e pronto a ricucire il gap nell’ultimo turno di libere, Dennis, al lavoro sulla messa a punto della sua KTM, che chiude con il crono di 1'40.379.

LA GUIDA TV AL GRAN PREMIO SU SKY SPORT MOTOGP HD / canale 208 Sky



Twitta con #SkyMotori



Articolo di Simone Rossi - Digital-News.it

Motomondiale a Valencia per il gran finale di questo 2019. A Sepang è stato assegnato anche l'ultimo Mondiale ancora in palio, quello della Moto2, vinto da Alex Marquez. Sul circuito Ricardo Tormo calcoli e strategie potranno lasciare spazio allo spettacolo. Il primo colpo di scena è arrivato da una conferenza straordinaria giovedì: Lorenzo ha annunciato il ritiro, quella di Valencia sarà la sua ultima gara. Lo spagnolo vorrà dunque chiudere la propria carriera in bellezza, focus su di lui questo weekend. E attenzione, non ci saranno solo le due ruote: la Formula 1 sarà impegnata sul circuito di Interlagos.



Sabato mattina si deciderà la griglia di partenza: Moto3 alle 12.30, MotoGP alle 14.10, Moto2 alle 15.05.

La domenica dell'ultima tappa del Motomondiale si apre alle 11 con la Moto3, Moto2 alle 12.20: in cabina di commento al fianco di Rosario Triolo ci sarà Federico Aliverti. Alle 14 prende il via la MotoGP, in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (anche sul digitale terrestre al canale 472): cronaca affidata come sempre alla coppia Meda-Sanchini, a raccogliere tutte le ultime notizie dal tracciato ci pensano i pit-reporter Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli, interventi dai box anche di Alex de Angelis e Giovanni Zamagni. Come sempre nel ruolo di padrona di casa di Paddock Live c'è Vera Spadini.

La gara della MotoGP domenica inizia alle 14, ma già alle 13.15 vi porteremo a Valencia con Paddock Live. Il racconto della MotoGP è anche su Skysport.it e l'app di Sky Sport. Con il nostro liveblog potrete vivere da vicino le grandi emozioni del Motomondiale: cronaca, foto, video esclusivi e curiosità sull'intera settimana di Valencia.

RUBRICHE E APPUNTAMENTI SPECIALI – Sarà un GP ricco di appuntamenti speciali:

“DAR – A spasso nel tempo” : Guido Meda porta gli appassionati alla scoperta dello spazio che Dainese ha dedicato alla sua storia ormai ultra-trentennale e dove sono esposte tute, caschi e altri oggetti che hanno fatto la storia dell’azienda e del motociclismo.

: Guido Meda porta gli appassionati alla scoperta dello spazio che Dainese ha dedicato alla sua storia ormai ultra-trentennale e dove sono esposte tute, caschi e altri oggetti che hanno fatto la storia dell’azienda e del motociclismo. “EICMA – La moto che verrà” : Guido Meda e Max Temporali parlano dei nuovi modelli che sono stati presentati nel corso dell’ultima rassegna delle due ruote.

: Guido Meda e Max Temporali parlano dei nuovi modelli che sono stati presentati nel corso dell’ultima rassegna delle due ruote. “Finale MotoGP esports championship” : a Valencia si disputa l’ultimo atto della gara tra tutti gli appassionati dell’esport dedicato alla MotoGP. Occhi puntati sui piloti italiani (come ad esempio Trastevere 73) per vedere se si confermerà campione del mondo come nelle ultime due stagioni. Il commento è di Guido Meda e Mauro Sanchini.

: a Valencia si disputa l’ultimo atto della gara tra tutti gli appassionati dell’esport dedicato alla MotoGP. Occhi puntati sui piloti italiani (come ad esempio Trastevere 73) per vedere se si confermerà campione del mondo come nelle ultime due stagioni. Il commento è di Guido Meda e Mauro Sanchini. MotoE – atto finale : a Valencia si chiude la prima stagione del Mondiale delle due ruote a propulsione elettrica. Matteo Ferrari, pilota italiano che corre per il Team Gresini, guida la classifica generale, ma sono ancora molti i piloti in corsa per il titolo.

: a Valencia si chiude la prima stagione del Mondiale delle due ruote a propulsione elettrica. Matteo Ferrari, pilota italiano che corre per il Team Gresini, guida la classifica generale, ma sono ancora molti i piloti in corsa per il titolo. Galà del Motomondiale: domenicaalle 21, in diretta da Valencia la serata finale della stagione 2019 con la premiazione dei piloti campioni del Mondo, di quelli a podio nella classifica generale delle tre classi, dei rookies, dei costruttori e dei team che hanno conquistato il titolo mondiale.

E ancora, nel pre gara della MotoGP, l’emozione di girare al Ricardo Tormo raccontata da Guido Meda e Mauro Sanchini, che illustrano i punti cruciali del circuito con il Guido&Sankiogiro. Tornano: Grid, il racconto della mezz’ora di pre gara dalla postazione di commento e dalla griglia di partenza; Zona Rossa, il post gara con le prime analisi e le interviste a caldo; Ultimo Giro, con la possibilità di inviare da casa le domande via Twitter (@SkySportMotoGP) al team di Sky Sport MotoGP. Sempre domenica, alle 19, in onda Race Anatomy, con Cristiana Buonamano e i suoi ospiti per analizzare fatti e protagonisti di giornata e Sky Sport Tech e la realtà virtuale ad accompagnare il racconto.

SABATO 16 NOVEMBRE 2019

Ore 08:55 : Prove libere 3 Moto3 (diretta) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

: Prove libere 3 Moto3 (diretta) Ore 09:50: Prove libere 3 MotoGP (diretta) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

Prove libere 3 MotoGP (diretta) Ore 10:50: Prove libere 3 Moto2 (diretta) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

Prove libere 3 Moto2 (diretta) Ore 11:50: Paddock Live (diretta) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

Paddock Live (diretta) Ore 12:15: Paddock Live (diretta)

Paddock Live (diretta) Ore 12:30: qualifiche Moto3 (diretta)

in replica alle ore 22:15, 00:45, 03:15

qualifiche Moto3 (diretta) in replica alle ore 22:15, 00:45, 03:15 Ore 13:30: prove libere 4 MotoGP (diretta)

prove libere 4 MotoGP (diretta) Ore 14:10: qualifiche MotoGP (diretta)

in replica alle ore 17:15 (su SS1), 19:00, 23:00, 04:30, 07:00

qualifiche MotoGP (diretta) in replica alle ore 17:15 (su SS1), 19:00, 23:00, 04:30, 07:00 Ore 15:05: qualifiche Moto2 (diretta)

in replica alle ore 21:15, 02:15, 06:00

qualifiche Moto2 (diretta) in replica alle ore 21:15, 02:15, 06:00 Ore 16:05: Paddock Live (diretta)

Paddock Live (diretta) Ore 16:10: Moto E-Race 1 Valencia (diretta)

Moto E-Race 1 Valencia (diretta) Ore 17:30 : Conferenza stampa qualifiche (diretta)

: Conferenza stampa qualifiche (diretta) Ore 18:00 : Paddock Live Show (diretta)

in replica alle ore 20:30, 00:00, 01:30, 04:00, 05:30

: Paddock Live Show (diretta) in replica alle ore 20:30, 00:00, 01:30, 04:00, 05:30 Ore 18:30: Talent Time (diretta)

in replica alle ore 21:00, 00:30, 02:00

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019

Ore 08:15: Warm up Moto3, Moto2, MotoGP (diretta) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

Warm up Moto3, Moto2, MotoGP (diretta) Ore 10:00: Moto E-Race 2 Valencia (diretta) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

Moto E-Race 2 Valencia (diretta) Ore 10:30: Paddock Live (diretta) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

Paddock Live (diretta) Ore 11:00: Gara Moto3 (diretta) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

in sintesi alle ore 16:15, 02:00

Gara Moto3 (diretta) in sintesi alle ore 16:15, 02:00 Ore 12:00 : Paddock Live (diretta) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

: Paddock Live (diretta) Ore 12:20: Gara Moto2 (diretta) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

in sintesi alle ore 16:45, 02:30

in replica alle ore 05:00

Gara Moto2 (diretta) in sintesi alle ore 16:45, 02:30 in replica alle ore 05:00 Ore 13:15: Paddock Live Gara (diretta) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

Paddock Live Gara (diretta) Ore 13:30: Grid (diretta) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

in replica alle ore 23:00

Grid (diretta) in replica alle ore 23:00 Ore 14:00: Gara MotoGP (diretta) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

in repica con podio alle 17:15, 20:00

in replica alle ore 23:30, 03:00

Gara MotoGP (diretta) in repica con podio alle 17:15, 20:00 in replica alle ore 23:30, 03:00 Ore 15:00 : Zona Rossa (diretta)

: Zona Rossa (diretta) Ore 15:45 : Paddock Live Ultimo Giro (diretta)

in replica alle ore 00:30

: Paddock Live Ultimo Giro (diretta) in replica alle ore 00:30 Ore 19:00: Race Anatomy MotoGP (diretta)

in replica alle ore 22:00, 01:00, 04:00

Race Anatomy MotoGP (diretta) in replica alle ore 22:00, 01:00, 04:00 Ore 21:00: Galà del Motomondiale (diretta)

______________________________________

IL GP DI VALENCIA IN CHIARO SU TV8 (canale 8 DTT, in HD su Sky can. 121)

Riparte il MotoMondiale, in chiaro per tutti solo su TV8, tasto 8 del telecomando (in HD solo su Sky canale 121). Il canale trasmette tutti i 19 Gran Premi della stagione, di cui 8 in diretta, tra cui i Gran Premi d’Italia, di San Marino e della Riviera di Rimini e l’ultimo, quello della Comunità Valenciana, Nei weekend di gara più ore di programmazione, più studi dedicati con anticipazioni, approfondimenti, documentari, interviste esclusive e monografie dei campioni più amati. Il commento tecnico delle gare è affidato, anche quest’anno, a Giacomo Agostini,il pilota più titolato di sempre con i suoi 15 Mondiali, e Marco Lucchinelli, capitanati dal giornalista Davide Camicioli.

La ricca programmazione di TV8 dedicata alle due ruote inizia sabato 16 novembre, alle ore 11.30, con lo studio MotoGP, condotto da Davide Camicioli con Giacomo Agostini, Marco Lucchinelli, Loris Reggiani e Carlo Canzano, che precede la diretta delle qualifiche delle classi Moto3 (ore 12.35), MotoGP (ore 14.10) e Moto2 (ore 15.05). Domenica 17 novembre la giornata dedicata ai motori si apre già alle ore 10.00 con lo studio MotoGP, che la diretta delle gare: la Moto3 alle ore 11.00, la Moto2 alle ore 12.20 e la MotoGP alle ore 14.00. Dopo la bandiera a scacchi, alle ore 15.00, spazio, infine, alla cerimonia di premiazione, alle interviste a caldo con i piloti, i team manager e gli addetti ai lavori per approfondire e commentare la gara.

Il circuito Ricardo Tormo, che è entrato nel calendario mondiale nel 1999, è caratterizzato da 14 curve (9 a sinistra e 5 a destra). Il tracciato misura 4,0 Km con un rettilineo di 876 m. La gara della MotoGP si disputa su 27 giri per una distanza totale di 108,1 Km.

SABATO 16 NOVEMBRE 2019

Ore 11:30 Studio MotoGP Valencia (diretta)

Studio MotoGP Valencia (diretta) Ore 12:35 Qualifiche Moto3 Valencia (diretta)

Qualifiche Moto3 Valencia (diretta) Ore 13:15 Studio MotoGP Valencia (diretta)

Studio MotoGP Valencia (diretta) Ore 14:10 Qualifiche MotoGP Valencia (diretta)

Qualifiche MotoGP Valencia (diretta) Ore 14:50 Studio MotoGP Valencia (diretta)

Studio MotoGP Valencia (diretta) Ore 15:05 Qualifiche Moto2 Valencia (diretta)

Qualifiche Moto2 Valencia (diretta) Ore 15:50 Studio MotoGP Valencia (diretta)

Studio MotoGP Valencia (diretta) Ore 16:10: Moto E-Race 1 Valencia (diretta)

Moto E-Race 1 Valencia (diretta) Ore 16:30 Studio MotoGP Valencia (diretta)

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019

ore 10:00 Studio MotoGP Valencia (diretta)

Studio MotoGP Valencia (diretta) ore 10:15 Moto E-Race 2 Valencia (highlights)

Moto E-Race 2 Valencia (highlights) ore 10:30 Studio MotoGP Valencia (diretta)

Studio MotoGP Valencia (diretta) ore 11:00 Gara Moto3 Valencia (diretta)

Gara Moto3 Valencia (diretta) ore 12:00 Studio MotoGP Valencia (diretta)

Studio MotoGP Valencia (diretta) ore 12:20 Gara Moto2 Valencia (diretta)

Gara Moto2 Valencia (diretta) ore 13:15 Studio MotoGP Valencia (diretta)

Studio MotoGP Valencia (diretta) ore 14:00 Gara MotoGP Valencia (diretta)

Gara MotoGP Valencia (diretta) ore 15:00 Studio MotoGP Valencia (diretta)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog