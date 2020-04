Sky Sport Classic, da non perdere le giornate a tema dedicate agli sportivi

Prosegue la programmazione speciale di Sky Sport (Sky #IoRestoACasa). Tra domani e lunedì 20 aprile, da non perdere le giornate a tema su Sky Sport Uno (e Sky Sport Collection) dedicate ai protagonisti del calcio di oggi, gli appuntamenti con le gare virtuali su Sky Sport F1, la fase finale della EA SPORTS FIFA20 #STAYANDPLAY Cup su Sky Sport Serie A, gli ospiti di #CasaSkySport e le rubriche su Sky Sport 24.

SKY SPORT UNO. Sul canale 201 (e su Sky Sport Collection 24 ore dopo) continuano le giornate dedicate ad alcuni miti del calcio dei nostri giorni. Dopo il Mancini Day in programma oggi, domani tocca all’allenatore dell’Everton Carlo Ancelotti (Ancelotti Day) e domenica a Cristiano Ronaldo (CR7 Day), con alcune delle partite più belle del campione portoghese con la maglia di Manchester Utd, Real Madrid e Juventus, oltre agli speciali con lui protagonista “Juve, la Notte della Rimonta”, “Champions League: CR7, tutti i gol”, “L'Uomo della Domenica CR7”, “Tutti i Gol di CR7 in Bianconero” e “Storie di Campioni Cristiano Ronaldo”

Da lunedì al via la settimana dei “bomber”: ogni giorno un palinsesto dedicato agli attaccanti più prolifici della nostra Serie A. Si parte il 20 aprile con l’attaccante della Lazio Ciro Immobile, poi sarà la volta di Dzeko (martedì 21), Mertens (mercoledì 22), Lukaku (giovedì 23) e Ibrahimovic (venerdì 24).

MOTORI. Super weekend per gli appassionati di eSports motori: tre le gare virtuali in programma su Sky Sport F1 con il commento di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi.

Dopo il terzo ed ultimo round della Race For The World in programma stasera (ore 19), l’appuntamento con i “GP virtuali” continua domani alle 20.30, sempre sul canale 207, con la quarta tappa dell’Indycar iRacing Challenge, dal Twin Ring di Motegi in Giappone. Domenica 19 aprile alle 19 anche la Formula 1 torna virtualmente in pista con il terzo F1 Virtual GP della stagione, che si disputerà sul circuito di Shanghai, in Cina. Al simulatore si sfideranno i veri piloti di Formula 1, tutti collegati dalle proprie abitazioni. In gara anche Charles Leclerc (già vincitore del Virtual Gp d’Australia) affiancato da Callum Ilott, pilota della Ferrari Driver Academy impegnato in Formula 2. Oltre a loro, George Russell e Nicholas Latifi (Williams), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Lando Norris (McLaren) e Alex Albon (Red Bull). Alla gara prenderanno parte anche altri personaggi dello sport, tra cui l’attaccante della Lazio Ciro Immobile e il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois.

La gara sarà preceduta, alle 18, dalla ProExhibition, una tappa dimostrativa in cui correranno, sempre sul circuito cinese, i piloti professionisti della F1 Esports Series.

Su Sky Sport MotoGP proseguono invece le giornate dedicate alla storia recente del Motomondiale, con alcuni dei GP più appassionanti disputati in tutte e tre le classi, stagione per stagione. Domani andranno in scena le gare più belle dal 2004 al 2007, sabato il “best of” dal 2008 al 2011 e domenica dal 2012 al 2014.

ESPORTS CALCIO.Nel weekend si gioca la fase finale della EA SPORTS FIFA20 #STAYANDPLAY Cup, che verrà trasmessa su Sky Sport Serie A. Sabato 18 aprile (dalle 22) i due migliori ottavi di finale e i quarti di finale, domenica 19 aprile (sempre dalle 22) le semifinali e la finale. Per tutti i match, telecronaca di Gianluigi Bagnulo e Luca Mastrorilli.Continua anche la Sky Sport eCup, la prima competizione eSports targata Sky Sport (in collaborazione con eSports Academy), con i round di qualificazione alla finale, in programma il 30 aprile (https://sport.sky.it/calcio/2020/04/13/fifa-20-sky-sport-ecup).

SKY SPORT 24. Sul canale 200 nuovi appuntamenti con #CasaSkySport. Domani alle 14 ospite il centrocampista del Valencia (in prestito dalla Roma) Alessandro Florenzi, mentre alle 19 l’allenatore di pallanuoto Ratko Rudic; domenica poi, alle 19, appuntamento con la schermitrice e campionessa paralimpica Bebe Vio.Continuano anche le rubriche “Calciomercato – L’Originale” (lunedì, mercoledì e venerdì alle 23.30), “Juke Box” (martedì, giovedì e sabato alle 23.30) e “Sky Calcio Club” (domenica alle 20.30 e alle 23.30).

Su Sky Sport Football continuano gli speciali dedicati alla Premier League, come il terzo episodio di “Top Gol” (lunedì 20 aprile alle 20.30) con i gol più belli di oltre 50 giocatori attuali del campionato inglese.

Su Sky Sport NBA in onda alcune tra le partite più leggendarie del torneo di basket più spettacolare al mondo. Domani in prima serata (ore 20.50), Los Angeles Lakers-Boston Celtics, Gara7 delle Finals 2010 e domenica 19 aprile, sarà Cinquantelli Day, con le migliori gare in cui un giocatore ha segnato almeno 50 punti.

Su Sky Sport Arena, domenica 19 aprile appuntamento con i migliori PPV di wrestling: Royal Rumble, Wrestlemania, Summerslam e Survivor Series del 2018.

Proseguono le iniziative Sky per l’emergenza Covid-19. Per contrastare il diffondersi del Coronavirus siamo chiamati a stare ancora a casa, e Sky vuole continuare ad essere vicina ai suoi abbonati in questo momento di difficoltà.

SKY PRIMAFILA PREMIERE - Per poter dare la possibilità di vedere nuovi film inediti, Sky lancia il servizio Sky Primafila Premiere che permetterà a tutti i clienti Sky satellite e fibra di noleggiare alcuni dei film più attesi della stagione, che sarebbero dovuti uscire in sala.

«Sky ha sempre collaborato con il mondo del cinema non facendo mai mancare il proprio sostegno. E in un momento particolare come questo vogliamo farlo ancora di più», commenta Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming di Sky Italia. «Per questo motivo, ci mettiamo a disposizione dei nostri partner per proporre quei film già pronti che non possono purtroppo andare in sala come previsto. Lo facciamo nella convinzione che il passaggio in sala resti fondamentale per il mercato, ma in questo momento è ancora più importante tenere in contatto il pubblico appassionato con il cinema, anche a casa. Resta l’auspicio di tornare presto a vivere il cinema, innanzitutto, di nuovo sul grande schermo».

Si parte venerdì 10 aprile con “Trolls World Tour”, sequel del musical d’animazione di successo del 2016 della DreamWorks Animation e distribuito da Universal. In un'avventura che li porterà ben oltre ciò che hanno conosciuto in passato, Poppy e Branch scoprono di essere solo una delle sei tribù di Troll sparse su sei terre diverse, e che si esprimono attraverso sei differenti tipi di musica: Funk, Country, Techno, Classica, Pop e Rock. Il loro mondo sta quindi per diventare molto più grande e molto più rumoroso. Diretto da Walt Dohrn, il cast italiano del film include Francesca Michielin e Stash che prestano la voce ai protagonisti Poppy e Branch, insieme a Elodie (Regina Barb) e Sergio Sylvestre (Mini Diamante).

A Pasqua, da domenica 12 aprile, arriverà su Sky Primafila Premiere anche “Un figlio di nome Erasmus”, la commedia diretta da Alberto Ferrari, prodotta e distribuita da Eagle Pictures, con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis, Daniele Liotti, Carol Alt. Quattro amici quarantenni − Pietro, Enrico, Ascanio e Jacopo − vengono chiamati a Lisbona per il funerale di Amalia, la donna che tutti e quattro hanno amato da ragazzi quando facevano l'Erasmus in Portogallo. Amalia ha lasciato un’inaspettata eredità: un figlio concepito con uno di loro. Ma chi è il padre? Aspettando i risultati del test del DNA, i quattro amici decidono di andare alla ricerca di questo misterioso figlio ventenne e intraprendono un rocambolesco ed emozionante viaggio attraverso il Portogallo insieme ad una ragazza che si offre di aiutarli.

Nelle prossime settimane si aggiungeranno al catalogo di Sky Primafila Premiere numerosi nuovi titoli, italiani e internazionali. Ad oggi la lista include già due titoli inediti Universal: “Emma”, diretto da Autumn de Wilde, con Anya Taylor-Joy e Bill Nighy, il nuovo adattamento cinematografico dell'amatissimo romanzo di Jane Austen. Emma Woodhouse è una giovane donna intelligente, indipendente, che ha sviluppato una forte individualità e una precisa coscienza della propria posizione sociale. Con signorile misura, ella sa imporre la propria volontà a quanti la circondano. E tuttavia è straordinariamente cieca di fronte ai sentimenti: propri e altrui. E “L’uomo invisibile”, diretto da Leigh Whannell, con Elisabeth Moss e Oliver Jackson-Cohen. Intrappolata in una reazione violenta e manipolatrice con un ricco e brillante scienziato, Cecilia Kass decide di scappare nel cuore della notte facendo perdere le sue tracce, grazie all'aiuto di sua sorella. Ma quando il violento ex si suicida e le lascia una cospicua eredità, Cecilia comincia a sospettare che sia tutta una messa in scena. La situazione degenera quando Cecilia è perseguitata da una forza invisibile che la minaccia.

YOUTUBE KIDS - Sky Q continua la sua evoluzione e arricchisce ancora di più l'esperienza di visione confermando il costante impegno per i più piccoli. Arriva su Sky Q l’app per bambini di YouTube. Oltre ai contenuti educational e di svago già disponibili sui canali per ragazzi inclusi nell’offerta Sky, i bimbi possono infatti trovare su Sky Q anche l'app pensata da YouTube proprio per loro, un ambiente grazie al quale possono esplorare una vastissima selezione di video adatti alle famiglie, in modo semplice e divertente. YouTube Kids offre molteplici opzioni che possano aiutare i genitori ad avere il controllo sull'esperienza di fruizione dei propri figli e permette un'esperienza personalizzata, grazie alla possibilità di creare dei profili per ogni bambino a seconda della fascia d'età, ognuno con le proprie preferenze di contenuto.

È sempre alta l'attenzione di Sky per i bambini, e Sky Q si conferma lo strumento ideale per vivere la TV con tutta la famiglia. Solo un anno fa è stata introdotta su Sky Q anche la Modalità bambini per i contenuti inclusi nell’offerta Sky, una funzionalità - attivabile dal genitore - grazie alla quale i piccoli possono navigare liberamente nell’area a loro dedicata e scegliere i programmi preferiti in sicurezza. Senza dimenticare che Sky è da sempre vicina a genitori e figli garantendo loro numerosi contenuti di qualità, oltre al Parental Control per proteggere l’esperienza di visione di bimbi e ragazzi.

Con l’arrivo anche dell’app YouTube Kids, Sky Q diventa ancora di più un punto di riferimento per i bambini davanti alla TV, per un’ampia scelta di contenuti di Sky e di YouTube, tutto in un unico posto e con gli strumenti di protezione per i bambini rispettivamente di Sky e YouTube.

SKY CINEMA #IORESTOACASA - Per questo dal 4 al 30 aprile Sky accenderà due nuovi canali Cinema per tutti gli abbonati satellite, fibra e digitale terrestre, senza costi aggiuntivi.

Il canale Sky Cinema #IoRestoACasa 1 (numero 310 di Sky, numero 471 sul digitale terrestre) sarà dedicato all’entertainment per tutta la famiglia con i film più recenti, i grandi cult del passato e prime visioni tra cui Il giorno più bello del mondo di e con Alessandro Siani e Mio fratello rincorre i dinosauri con Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese. Sarà inoltre l’occasione per rivedere alcuni classici con l’indimenticabile Alberto Sordi, nell’anno del centenario della nascita, ma anche iconiche commedie come Se scappi, ti sposo con Julia Roberts e Richard Gere.

Sky Cinema #IoRestoACasa 2 (numero 311 di Sky, numero 473 sul digitale terrestre) è il canale dell’adrenalina e delle emozioni forti, che propone prime TV come Rambo – Last Blood, ovvero il ritorno di Sylvester Stallone con il suo indimenticabile personaggio, classici intramontabili come la Trilogia del dollaro di Sergio Leone e grandi film italiani come Il primo re di Matteo Rovere, Il traditore di Marco Bellocchio e Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti.

I due canali saranno disponibili anche sull’app Sky Go per guardarli su smartphone, tablet e PC, e un’ampia selezione dei loro contenuti sarà fruibile anche on demand.

PROGRAMMAZIONE SKY APERTA - Daremo la possibilità a tutti gli abbonati via fibra e satellite di vedere eccezionalmente e senza costi aggiuntivi anche i contenuti che non fanno parte dell’offerta che hanno sottoscritto.Se non hai il pacchetto Sky Famiglia, fino al 30 aprile puoi vedere i canali per bambini e ragazzi con contenuti divertenti ed educativi con idee di attività originali per trascorrere insieme il tempo in casa. Se non hai il pacchetto Sky Sport, fino al 30 aprile potrai vedere i canali Sky Sport sia per rimanere informato sulle notizie sportive con Sky Sport 24, sia per rivivere in questi giorni le più grandi imprese sportive degli ultimi anni e rivedere le produzioni originali di Sky Sport come Buffa Racconta e Sky Sport Quiz. Tutto questo senza fare nulla: la visione è già attiva e terminerà automaticamente senza alcun costo aggiuntivo. Se hai già tutto o se hai il pacchetto Sky Cinema potrai vedere senza costi aggiuntivi i migliori film Sky Primafila selezionati per te da Sky. Abbiamo iniziato con: L’Immortale. Dal 30 marzo al 5 aprile, abbiamo scelto: Cena con delitto - Knives Out, Godzilla II King of The Monsters, Il piccolo Yeti. Dal 6 aprile al 12 aprile, abbiamo scelto: Uomini d’oro, IT 2, Ad Astra. Dal 13 aprile al 19 aprile, ti aspettano: L ’ufficiale e la spia, Non Succede, Ma se Succede…, La Dea Fortuna. Abbiamo dato la possibilità a tutti i nostri clienti di vedere, fino al 13 aprile, anche i canali cinema e a una selezione di titoli on demand per un’offerta completa con tutti i generi, dai film d’autore alle grandi prime visioni.

Una programmazione unica, dedicata all’Italia su skyarte.it - Per essere ancora più vicina al Paese in questi momenti difficili in cui è fondamentale stare a casa per contrastare il diffondersi del coronavirus, Sky propone a tutti il meglio delle grandi produzioni di Sky Arte sul patrimonio artistico e culturale d’Italia. A partire da mercoledì 25 marzo, sul sito https://arte.sky.it/, offre gratuitamente un palinsesto 24 ore su 24 con cui Sky Arte dà la possibilità a tutti di viaggiare attraverso le più belle produzioni del canale, di intrattenersi con gli imponenti film d’arte e di raccontare l’Italia con gli scenografici documentari girati nel cuore del nostro Paese.

Con un linguaggio contemporaneo e mai didascalico, che trova nella contaminazione dei generi la sua chiave narrativa, Sky Arte racconta da sette anni le infinite risorse del patrimonio artistico mondiale, con un occhio di riguardo alla straordinaria tradizione italiana e al talento dei nostri artisti. Il canale dedicato all’arte in tutte le sue forme, dal teatro all’arte contemporanea, dalla musica al design, si rende ora disponibile online e senza costi e offre uno sguardo inedito sul bello che ci circonda portando nelle case degli italiani un po’ di serenità e di fiducia nel futuro. Si potranno così ammirare, anche da casa, le meraviglie del nostro Paese e i capolavori custoditi nei nostri musei.

Sky Arte - visibile a tutti gli abbonati Sky (che dispongono dell’HD nel proprio abbonamento) alle posizioni 120 e 400 della piattaforma – propone in streaming una selezione del meglio dei propri programmi dedicati al patrimonio culturale e artistico d’Italia. Tra gli altri, Sette Meraviglie, la serie che va alla scoperta dei grandi simboli dell’arte italiana, realizzata con le più moderne tecniche di ripresa; Musei, la produzione che permette di immergersi nei più importanti poli museali d'Italia e scoprire le ricchezze custodite all'interno; i grandi film d’arte di Sky che raccontano le vite e le arti di Leonardo, Michelangelo, Caravaggio, Raffaello e Tintoretto. E ancora Italie Invisibili che porta l’attenzione su luoghi in cui il tempo e la storia hanno lasciato il segno del proprio passaggio o Italian Season, la serie dedicata alle eccellenze artistiche del Belpaese. Anche la musica trova spazio nel palinsesto dedicato, con le magiche atmosfere delle esibizioni di Brunori Sas nella chiesa di Santa Maria dello Spasimo di Palermo, di Franco Battiato nell’Hangar Bicocca di Milano e le puntate più intense di 33 Giri – Italian Masters.

Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi Sky #IoRestoACasa per la Protezione Civile. - Per contribuire ad arginare l’emergenza legata alla diffusione del Covid-19, abbiamo lanciato una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi Sky #IoRestoACasa a sostegno della Protezione Civile. Insieme ad alcuni dei volti più famosi di Sky Sport, i protagonisti dei programmi di intrattenimento più amati e delle serie TV di maggior successo, i giornalisti di Sky TG24, vogliamo sostenere la Protezione Civile per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario e strumenti di ventilazione. La Protezione Civile provvederà a distribuire i prodotti, in base alle necessità, su tutto il territorio italiano . La donazione può essere effettuata direttamente sul Conto Corrente (IBAN IT84Z0306905020100000066387, BIC: BCITITMM) aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, con la causale SKY IoRestoACasa Covid 19. Grazie al vostro contributo e quello di Sky la Protezione Civile potrà acquistare dispositivi di protezione individuale e/o strumenti e dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi.