Genitori vs Influencer, miglior film di Pasqua degli ultimi 4 anni su Sky

Ottimo esordio per Genitori vs Influencer. Il nuovo film Sky Original ha totalizzato su Sky 604 mila spettatori medi (Sky Cinema Uno + Primissime) e quasi 1 milione di contatti. La commedia diretta da Michela Andreozzi, con Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis, in prima tv assoluta a Pasqua su Sky, è stata la migliore première di Pasqua degli ultimi quattro anni su Sky.

Il film - sempre disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW - mette in scena l’eterno scontro generazionale attraverso la storia di un padre single alle prese con la difficoltà di educare la figlia adolescente affascinata dal mondo dei social network. Paolo (Fabio Volo) è un professore di filosofia vedovo che ha cresciuto da solo la figlia Simone (Ginevra Francesconi), con la quale ha un bellissimo rapporto. Ma quando la ragazza entra nella fase adolescenziale, l’idillio si rompe. Come ogni teenager che si rispetti, Simone viene catturata dallo smartphone, a tal punto che vorrebbe diventare influencer, categoria che Paolo detesta, come il suo idolo Ele-O-Nora.

Nel cast anche Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Massimiliano Vado, Michela Andreozzi e con l’amichevole partecipazione di Massimiliano Bruno.

Genitori vs Influencer è un film Sky Original, prodotto da Paco Cinematografica e Vision Distribution con la spagnola Neo Art Producciones.

