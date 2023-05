Ferri: «La Casa delle Coppe fino al 2027, prospettiva straordinaria per il futuro di Sky Sport»

Sky Sport continuerà a raccontare gol e imprese delle squadre italiane e degli altri grandi club d’Europa, con la qualità di sempre e tecnologie all’avanguardia. Per il triennio 2024/2027 Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione di UEFA Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League. In totale saranno quindi ben 527 i match per ognuna delle tre stagioni di UEFA Champions League (185 partite, compresi i Playoff), UEFA Europa League (189 partite) e UEFA Europa Conference League (153 partite), che Sky trasmetterà dagli stadi più belli d’Europa, anche grazie a Diretta Gol, comprese le tre finali, oltre alla UEFA Europe Super Cup e alla UEFA Super Cup, il cui nuovo formato è ancora in via di definizione.

Così parla a margine dopo l'annuncio, il direttore di Sky Sport, Federico Ferri.

«Siamo orgogliosi di questo accordo che segna una prospettiva straordinaria per il futuro di Sky Sport, per i nostri abbonati, per confermare una volta di più che questa è la casa dello Sport ed è importantissimo anche che lo sia non solo adesso, non solo la prossima stagione, ma anche per un lungo futuro. Non stiamo citando la prossima stagione (ovveo la 2023/24), ma ci riferiamo al triennio 2024/2027 dove i nostri abbonati avranno accesso in esclusiva su tutte le piatttaforme a 185 delle 203 partite di UEFA Champions League, a tutta la Europa League, e a tutta la Conference League. Quindi vuol dire che, di fatto, da adesso al 2027 avremo ancora su Sky tutte e tre le competizioni calcistiche a livello continentale ma non basta perché la Champions sarà completamente rinnovata nel formato».

Come sarà strutturata questa nuova 'Super Champions' al via nel 2024?

«Sarà un vero e proprio campionato d'Europa, non ci saranno più i gironi come ci sono adesso, le squadre non faranno più sei partite (3 andata e 3 ritorno), quindi incontrando due volte la stessa squadra ma ognuna delle 36 squadre nel primo turno giocherà 8 partite di sola andata e sempre con un avversario diverso. Questo aumento di match coinvolgerà anche gli altri due tornei, ci saranno quindi il 47% delle partite in più e si giocherà per 11 mesi su 12 comprendendo anche i turni di qualificazione. Le squadre italiane impegnate saranno almeno quattro ma se ad esempio riuscissimo a confermare anche l'anno prossimo l'ottima campagna europea di quest'anno (con cinque italiane nelle semifinali, prima volta nella storia) ci potrebbe essere spazio anche per una quinta italiana protagonista. Di conseguenza crescono enormemente il numero dei big-match come ad esempio quello di stasera Real Madrid-Manchester City che potremo assistere già nella prima fase. Sarà una sorta di campionato europeo che qualificherà poi a una fase di play-off ancora più emozionanti, le squadre poi entreranno in un tabellone ad eliminazione diretta e si giocheranno poi il percorso. Questo cambio di formato riguaderà anche Europa League e Conference League. Ci saranno quindi tantissime partite e tutte determinanti e decisive!».

E dal 2024 è in arrivo anche una nuova competizione estiva.

«Ci sarà anche la nuova Supercoppa Europea, che si dovrebbe giocare nel mese di agosto. Un nuovo torneo che ancora allo studio sembra possa comprendere le quattro sostanzialmente migliori squadre della precedente annata con semifinali e finale, anche questo visibile sui canali Sky.»

In attesa di questa rivoluzione però sta per arrivare una grande settimana da raccontare

«Siamo già pronti per accompagnavi in questi straodinari tre giorni per il calcio italiano, ovviamente a partire da Real-City di stasera, poi il derby di domani (che sarà visibile anche in chiaro su TV8), poi giovedì spazio alle semifinali in Conference League della Fiorentina e in Europa League della Roma e della Juventus. I nostri commentatori, i telecronisti, i giornalisti, tutti volti conosciuti dai nostri abbonati che questi tornei l'hanno giocati e vinti sul campo e sanno quali atmosfere si vivono in certi momenti. Andrea Duilio, il nostro amministratore delegato nel comunicato stampa ha definito questa nuova proposta: "Una conferma del nostro impegno a investire in contenuti di grande pregio per portare alle famiglie Sky un’offerta varia e di qualità, che unisce il cinema italiano e internazionale, l’intrattenimento, le serie TV e il grande sport alla migliore esperienza di visione possibile". Questa dichiarazione deve essere orgoglio per tutti noi ma soprattutto un impegno che ci prendiamo con tutti gli abbonati. Per chiarirci ancora una volta... la prossima stagione, ovvero la 2023/24 sarà esattamente strutturata come quella che avrete visto quest'anno, ma da quella successiva e per tre anni solo su Sky ci sarà questa straordinaria festa del calcio europeo con la nuova Champions (185 partite su 203), tutta l'Europa League e tutta la Conference League. L'aver dato proprio in questi giorni questa notizia credo che sia stato per tutti i nostri abbonati il miglior modo di lanciare anche questa storica settimana di coppe europee con le cinque italiane in semifinale.»

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog