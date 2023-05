Champions, Europa e Conference League: tutte le finali live su Sky e in streaming su NOW

Roma, Fiorentina e Inter. In dieci giorni. I dieci giorni delle finali europee di Europa League, Conference League e Champions League. Tutte da seguire live su Sky Sport e in streaming su NOW. Anche con la magia del 4K. Il primo appuntamento da segnare sul calendario è Siviglia-Roma, finale di Europa League, mercoledì 31 maggio. Calcio d'inizio alle ore 21 con ampio pre partita dalle 20. Una settimana esatta dopo, mercoledì 7 giugno 2023, sarà il momento di Fiorentina-West Ham, la finale di Conference League. E sabato 10 giugno la finale di Champions League: Manchester City contro Inter.

L'avvicinamento sempre live su Sky Sport 24 - Non mancherà lo spettacolo del 4K, per vivere al meglio le tre finali europee. Ampi studi pre e post partita e non solo. Tutta la giornata delle finali sarà naturalmente live su Sky Sport 24 con gli avvicinamenti scanditi da collegamenti con i nostri inviati nelle sedi delle tre finali (Istanbul, Budapest e Praga), ospiti in studio e sul posto e tutti gli approfondimenti.

Gli speciali di SkySport.it - Anche skysport.it seguirà tutto, con sezioni speciali dedicate alle finali di Inter, Roma e Fiorentina. Liveblog, news in tempo reale, video e foto per farvi vivere l'attesa e le partite in rete assieme a noi, sui vostri smartphone, tablet o pc.

SKY, LA CASA DELLE COPPE FINO AL 2027 - Per il triennio 2024/2027 Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione di UEFA Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League. Su Sky continua così il sogno europeo dei grandi club continentali. Con l’introduzione del nuovo format UEFA, al via una nuova UEFA Champions League, in versione super: dalla stagione 2024/2025 si giocherà 11 mesi su 12, le partite saranno in totale il 47% in più rispetto alle precedenti edizioni, con il numero delle squadre partecipanti alla fase finale che passa da 32 a 36, tutte in un girone unico. Ancora più partite, più squadre, più campioni. In totale saranno quindi ben 527 i match per ognuna delle tre stagioni di UEFA Champions League (185 partite, compresi i Playoff), UEFA Europa League (189 partite) e UEFA Europa Conference League (153 partite), che Sky trasmetterà dagli stadi più belli d’Europa, anche grazie a Diretta Gol, comprese le tre finali, oltre alla UEFA Europe Super Cup e alla UEFA Super Cup, il cui nuovo formato è ancora in via di definizione. Sky Sport continuerà a raccontare gol e imprese delle squadre italiane e degli altri grandi club d’Europa, con la qualità di sempre e tecnologie all’avanguardia.

