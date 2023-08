Sky TG24 racconta con un podcast il caso Elisa Claps: un giallo lungo 30 anni

Una incredibile storia di cronaca, un mistero iniziato la mattina del 12 settembre 1993 e risolto, in parte, nel marzo del 2010 quando venne ritrovato il corpo di una giovane studentessa, Elisa Claps, ormai mummificato, nel sottotetto di una chiesa di Potenza. Una storia ricca di colpi di scena, depistaggi, segreti ed errori commessi durante le indagini. Un caso che probabilmente si sarebbe potuto chiudere dopo pochi giorni, ma che si trasforma in un giallo durato più di diciassette anni, permettendo al killer, Danilo Restivo, di uccidere ancora.

A 30 anni dalla scomparsa di Elisa Claps, Sky TG24 riporta alla luce uno dei casi di cronaca più oscuri ed eclatanti della storia del nostro paese: DOVE NESSUNO GUARDA – IL CASO ELISA CLAPS è il nuovo podcast originale di Sky Italia e Sky TG24 realizzato da Chora Media, a cura di Pablo Trincia, scritto da Riccardo Spagnoli, Alessia Rafanelli e Pablo Trincia.

Otto episodi, disponibili da sabato 26 agosto, uno al giorno e gratuitamente, su skytg24.it e su tutte le principali piattaforme, e conl’episodio finale martedì 12 settembre, proprio nel giorno in cui ricorrono i 30 anni dalla scomparsa della giovane.

A novembre su Sky TG24, con lo stesso titolo, è attesa la docuserie originale a cura di Pablo Trincia e con la regia di Riccardo Spagnoli. Quattro episodi e immagini inedite, per raccontare lo sconvolgente caso Claps, ma anche chi era Elisa nella vita di tutti i giorni.

PABLO TRINCIA (Lipsia, 1977) è un autore televisivo, inviato, scrittore e podcaster e responsabile di Chora Media Lab. Dopo anni come giornalista per carta stampata e tv ora si dedica ai podcast. È l’autore di “Veleno” (2017, La Repubblica), il primo podcast seriale italiano, a cui sono seguiti “Buio” e “Le guerre di Anna” (Audible). “Il dito di Dio”, “Megalopolis – Mumbai 2050” soni i suoi ultimi lavori e “Crac, la storia del caso Parmalat”.

IL PODCAST – PUNTATE

PT 1 (26 agosto): IL QUADRO -Elisa Claps ha sedici anni quando scompare da casa. Domenica 12 settembre 1993, va a messa con una sua amica e poi di lei non si sa più nulla. Gildo, suo fratello, capisce subito che il colpevole della scomparsa è un ragazzo del paese, Danilo Restivo. È in quel momento che per i familiari di Elisa inizia un incubo.





PT 2 (27 agosto): LA CITTÀ DELL'APPARENZA - Danilo Restivo è il sospettato numero uno. Non ha un vero alibi, mente spudoratamente agli inquirenti e in più i vestiti che indossava quella domenica sono sporchi di sangue. In paese però le voci su Elisa si fanno sempre più insistenti: la ragazza se n'è andata di sua spontanea volontà. Ne è convinto anche il prete del paese, l'ambiguo Don Mimì.





PT 3 (28 agosto): GENESI - Chi è Danilo Restivo? Che passato ha il ragazzo che a Potenza hanno soprannominato "il parrucchiere"? Perché è così ossessionato dal collezionare capelli di ragazze? Cosa è successo nei pressi del seminario, quando aveva solo 14 anni? Alcune testimonianze inedite ci raccontano la sua genesi da serial killer.





PT 4 (29 agosto): MUMMY IS DEAD! – La mattina del 12 novembre 2002, Heather Barnett, una sarta inglese, viene uccisa nel bagno di casa sua, a Bournemouth, in Inghilterra. A trovare il cadavere, barbaramente mutilato, sono i due figli adolescenti. Un omicidio avvenuto in un paese lontano, ma che in verità è collegato alla scomparsa di Elisa Claps. Entrambe Heather ed Elisa conoscevano Danilo Restivo.





PT 5 (30 agosto): NASCOSTA NEI CIELI - Per diciassette anni le indagini sulla scomparsa di Elisa non portano a niente. Depistaggi e sviste investigative hanno ingarbugliato un caso in realtà semplicissimo. Il 17 marzo 2010 però tutto cambia. Tre operai trovano un cadavere. È in un luogo impensabile, nel pieno centro di Potenza. Elisa è sempre stata lì, nell'unico posto in cui nessuno è andato a cercarla.





PT 6 (31 agosto): IN RELIGIOSO SILENZIO - Dopo la scomparsa di Elisa nessuno ha mai perquisito la Chiesa della Trinità, il luogo in cui la ragazza era stata vista per l'ultima volta insieme a Danilo Restivo. Quella chiesa è sempre stata il regno di Don Mimì e ancora oggi è uno dei grandi misteri del caso. Cosa è successo là dentro per diciassette anni? Indaghiamo sulle ombre e sui peccati della chiesa più importante della città.





PT 7 (1° settembre): THE KOREAN GIRL - Quando viene rinvenuto il cadavere della povera Elisa, Danilo Restivo vive in Inghilterra ormai da anni, insieme alla sua nuova moglie. A pochi passi da casa loro, la notte del 12 luglio, viene uccisa una ragazza coreana, Jong-Ok Shin detta Oki. È stata accoltellata alle spalle, proprio come Elisa, a poche decine di metri da casa di Danilo Restivo. Nonostante alcune strane coincidenze e i sospetti di una vicina, la polizia inglese non si concentra su di lui, ma su un ragazzo del posto.





- Quando viene rinvenuto il cadavere della povera Elisa, Danilo Restivo vive in Inghilterra ormai da anni, insieme alla sua nuova moglie. A pochi passi da casa loro, la notte del 12 luglio, viene uccisa una ragazza coreana, Jong-Ok Shin detta Oki. È stata accoltellata alle spalle, proprio come Elisa, a poche decine di metri da casa di Danilo Restivo. Nonostante alcune strane coincidenze e i sospetti di una vicina, la polizia inglese non si concentra su di lui, ma su un ragazzo del posto. PT 8 (12 settembre): UN RICORDO NON SCOMPARE - L’ultima puntata del podcast viene pubblicata nell’ora esatta in cui Elisa, trent’anni fa, ha salutato il fratello Gildo prima di sparire per sempre. È il capitolo finale della sua storia.

“DOVE NESSUNO GUARDA” è un podcast Originale di SKY Italia e SKYTG24 realizzato da Chora Media, scritto da Riccardo Spagnoli, Alessia Rafanelli e Pablo Trincia con il supporto redazionale di Eleonora Numico. La sigla, le musiche e il sound design e la post-produzione sono di Michele Boreggi, la creative producer è Audrey Gouband. I fonici in presa diretta sono Daniele Caniglia e Francesco Moretti; i fonici di studio sono Emanuele Moscatelli e Luca Possi. Per SKYTG24: Direttore: Giuseppe De Bellis; Vicedirettore Vicario: Omar Schillaci; Vicedirettori: Michele Cagiano, Alessandro Marenzi, Daniele Moretti; Head of News Production: Alessandra Berardi.

Ecco alcune delle novità che la testata ha messo in cantiere per la prossima stagione.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

La rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale generativa ci sta travolgendo con una velocità e un impatto senza precedenti. Sky TG24 metterà questa enorme trasformazione al centro della propria offerta editoriale. La prima novità è la creazione di un team dedicato all’I.A., un gruppo di lavoro di giornalisti, esperti e tecnici che si dedicherà esclusivamente a questi temi,che saranno analizzati e raccontati in diversi format, per svolgere quel ruolo di agenda setting che è una delle missioni della testata. Saranno affrontati tutti gli aspetti: il racconto delle radici della scienza e della tecnologia che ha portato allo sviluppo dell’I.A., la spiegazione del vocabolario necessario per comprendere l’argomento, le sue applicazioni pratiche in tutti i settori economico-produttivi come medicina, industria, finanza, cultura, spettacolo, business, informazione. Gli approfondimenti porranno l’accento anche sulle conseguenze etiche e sociali che l’intelligenza artificiale comporta, dall’automazione del lavoro alla correttezza nell’utilizzo dei dati personali, cercando di comprendere e anticiparne gli effetti sulla nostra società. Su questo specifico spaccato tornerà un ciclo di puntate di Idee per il dopo, il format curato e condotto dal direttore Giuseppe De Bellis, che sarà affiancato in qualità di co-conduttore e analista da Luciano Floridi, Professore di Filosofia ed etica dell'informazione presso l’Oxford Internet Institute dell’Università di Oxford, dove è direttore del Digital Ethics Lab, uno dei maggiori esperti mondiali sul tema dell’I.A. e delle sue conseguenze sulle nostre vite.

EARTH4ALL - IL MONDO DI FRANCESCO

Le telecamere di Sky TG24 hanno seguito e documentato l’incontro tra Papa Francesco e nove leader nella lotta per il clima, avvenuto in occasione della Giornata dell'Ambiente, ispirato dal progetto Earth4All, un possibile piano per salvare il nostro Pianeta. Economisti, climatologi, sociologi e giovani attivisti di tutti i continenti si sono confrontati con il Papa, ritenuto a buon diritto tra le personalità ambientaliste più influenti del nostro tempo. Nel reportage la lotta ambientalista si intreccia con la riforma del sistema economico e di quello scolastico, con un nuovo ruolo delle donne nella società e un nuovo sistema di produzione del cibo secondo il motto “System change, not climate change”. L’obiettivo di questo incontro è quello di creare una conversazione interdisciplinare su queste tematiche con un approccio di speranza e ottimismo, senza ricorrere al catastrofismo, per ispirare chiunque lo veda a desiderare un futuro più sostenibile. Intorno a Francesco, i protagonisti del reportage sono: Sophia Kianni, una tra le più famose attiviste per il clima; Licypriya Kangujam, 11 anni, riconosciuta come la più giovane attivista globale per il clima; Maya Gabeira, atleta e Campionessa Unesco per l’Oceano e i Giovani; Ineza Umuhora, Responsabile di Loss and Damage Youth action; Sandrine Dixson-Declève, Co-Presidente del Club di Roma; Espen Stoknes, Direttore del Center for Green Growth di Oslo e membro del Club di Roma; Carlo Petrini, fondatore dell'associazione Slow Food; e Carlo Ratti, direttore del MIT Senseable City Lab. A dare corpo alla storia, le interviste esclusive a Johan Rockström, Direttore del Potsdam Institute for Climate Impact Research e ispiratore di tutto il progetto Earth4All; e Paolo Conversi, docente di Ecologia e Diritto dell’Ambiente presso la Pontificia Università Lateranense. Il documentario è di Daniele Moretti e Riccardo Luna, per la regia di Flavio Maspes. Script di Giacomo Mazzariol, collaborazione editoriale di Alberto Giuffrè.È una produzione in collaborazione con GEDI e Vatican Media.

VENTENNI

Molti ne parlano ma pochi la conoscono veramente. Per questo Sky TG24 ha scelto di mettere la Generazione Z al centro di un nuovo ciclo di cinque interviste dedicate all’affermazione professionale e alla capacità di raggiungerla da parte di una fascia della popolazione ancora misteriosa per molti e uscita profondamente segnata dagli anni della pandemia. Ventenni, la serie di ritratti professionali e personali di giovani italiani che si sono distinti nel proprio campo, è anche l’occasione per riflettere sulle responsabilità degli adulti che spesso non danno l’opportunità ai ragazzi di essere messi alla prova, responsabilizzati e motivati. L’intento è quello di offrire uno spazio di conoscenza approfondita delle esperienze di giovani talentuosi, evidenziando le loro passioni, le difficoltà incontrate e le strategie adottate per realizzare i propri obiettivi. Attraverso storie coinvolgenti e ispiratrici, il ciclo di intervistevuole celebrare le eccellenze italiane tra i ventenni che stanno contribuendo in modo significativo in diversi settori della società, tra cui scienza, tecnologia, arte e imprenditoria. Sarà un’opportunità unica per indagare il panorama di questa generazione emergente e comprenderne il ruolo nel porre le basi per il futuro del Paese.

ESSERE UMANI - MANAUS

Situata nel mezzo della foresta pluviale amazzonica e circondata dalla foresta urbana più grande del mondo, Manaus, con i suoi due milioni di abitanti, è la capitale dell’Amazzonia e la sesta economia del Brasile. Una città dai mille contrasti dove ai poveri non resta altra scelta che dedicarsi ad attività criminali come rapine, rapimenti e soprattutto spaccio di droga. Negli ultimi anni, infatti, la città si è trasformata in un enorme piazza di spaccio dove omicidi, scontri tra pericolose bande rivali – che controllano la maggior parte della città – e repressioni poliziesche sono all'ordine del giorno. Ma Manaus è anche un crocevia geografico dove i fiumi Negro e Solimões convergono espandendosi drammaticamente nella foresta, con baraccopoli che contribuiscono alla pesante deforestazione e all'inquinamento idrico. Centinaia di palafitte si ergono lungo il fiume creando una baraccopoli in cima a un immenso accumulo di rifiuti, con case minuscole di pochi metri quadrati in cui vivono fino a nove persone. Dopo Essere umani – Lo spettro di Mumbai sul nostro futuro, Pablo Trincia torna a realizzare una docu-serie che testimonia l’impatto ambientale dell’uomo e le conseguenze socioeconomiche che ne derivano. Essere umani – Manaus è una docu-serie di Sky TG24 in collaborazione con Chora Media e si inserisce nell’ambito delle iniziative che Sky promuove per sensibilizzare l’opinione pubblica su tutti i temi ambientali legati al cambiamento climatico.

SKY TG24 LIVE IN

Roma e Genova saranno le prossime due tappe del format itinerante ideato dal canale all news per creare sul territorio un’occasione di confronto, commento e dibattito. Al centro degli appuntamenti, come sempre, tutte le sfide del presente per capire, approfondire e raccontare l’Italia e il mondo che cambia, i mutamenti che stanno definendo la nostra società e sono fra le priorità presenti nelle agende di tutti i grandi Paesi - dalla guerra alla politica, dall’economia alla sostenibilità, alla cultura. L’obiettivo è spiegare e contribuire a immaginare soluzioni possibili per tutte le grandi questioni che, come mai era successo prima, hanno posto le comunità nazionali e quella internazionale davanti all’urgenza di trovare strade comuni percorribili per interpretare e gestire i cambiamenti della società contemporanea.