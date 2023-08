Champions 2023/24 - Diretta Sky e NOW Playoff Ritorno: Palinsesto e Telecronisti

Tra martedì 29, e mercoledi 30 agosto, si giocano le gare di ritorno dei Playoff di UEFA Champions League da seguire live su Sky e in streaming su NOW.

Martedì alle ore 21 saranno tre le partite valide per un posto nell’urna di Nyon della massima competizione europea: Galatasaray-Molde (Sky Sport Action e NOW), Young Boys-Maccabi Haifa (Sky Sport 255 e NOW) e Panathinaikos Atene-Braga (Sky Sport 256 e NOW); mercoledì, sempre alle 21, sarà la volta di AEK Atene-Anversa (Sky Sport 255 e NOW); Copenaghen-Rakow (Sky Sport 256 e NOW), e PSV Eindhoven-Rangers Glasgow: questo match sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.

Le novità partono dall’Europa con la UEFA Champions League, che da quest’anno avrà un nuovo volto alla conduzione degli studi pre e post partita: a partire da questa stagione sarà infatti Federica Masolin a presentare i grandi appuntamenti con la massima competizione europea nello studio di“Champions League Show”, in compagnia di super campioni (anche del commento) tra i quali Fabio Capello, Esteban Cambiasso, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Alessandro Del Piero e ospiti speciali comeGiorgio Chiellini. Con loro ogni martedì e mercoledì di Coppa ci sarà anche Paolo Condò, la prima firma della Champions di Sky, oltre alle notizie e agli approfondimenti di Mario Giunta. Non mancheranno super ospiti a sorpresa nel corso della stagione. Il giovedì toccherà invece a UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League, con gli studi condotti da Leo Di Bello insieme a Margherita Cirillo. Le novità non finiscono qui, perché quest’anno le coppe europee avranno un testimonial d’eccezione, José Mourinho, che sarà il nuovo volto della campagna per le tre competizioni UEFA targata Sky Sport.

SKY, LA CASA DELLE COPPE FINO AL 2027 - Per il triennio 2024/2027 Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione di UEFA Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League. Su Sky continua così il sogno europeo dei grandi club continentali. Con l’introduzione del nuovo format UEFA, al via una nuova UEFA Champions League, in versione super: dalla stagione 2024/2025 si giocherà 11 mesi su 12, le partite saranno in totale il 47% in più rispetto alle precedenti edizioni, con il numero delle squadre partecipanti alla fase finale che passa da 32 a 36, tutte in un girone unico. Ancora più partite, più squadre, più campioni. In totale saranno quindi ben 527 i match per ognuna delle tre stagioni di UEFA Champions League (185 partite, compresi i Playoff), UEFA Europa League (189 partite) e UEFA Europa Conference League (153 partite), che Sky trasmetterà dagli stadi più belli d’Europa, anche grazie a Diretta Gol, comprese le tre finali, oltre alla UEFA Europe Super Cup e alla UEFA Super Cup, il cui nuovo formato è ancora in via di definizione. Sky Sport continuerà a raccontare gol e imprese delle squadre italiane e degli altri grandi club d’Europa, con la qualità di sempre e tecnologie all’avanguardia.

CHAMPIONS 2023/24 DIRETTA - PLAYOFF RITORNO - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Champions su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite

Questa la programmazione in diretta sui canali Sky, disponibili anche in streaming su NOW:

MARTEDÌ 29 AGOSTO

ore 21:00 GALATASARAY vs MOLDE [andata 3-2]

diretta Sky Sport Action 205 e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Zancan

Turchi per tornare ai Gironi di Champions dopo 3 stagioni. Hanno vinto 3-2 all'andata. Molde per tornarci dopo 24 anni, l'unica volta nel 1999.





ore 21:00 YOUNG BOYS vs MACCABI HAIFA [andata 0-0]

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca Gianluigi Bagnulo

Svizzeri per tornare ai Gironi di Champions League dopo una sola stagione. Maccabi con un solo ko in questi preliminari, 5 vittorie e lo 0-0 dell'andata.





ore 21:00 PANATHINAIKOS vs BRAGA [andata 1-2]

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca Massimo Marianella

Greci imbattuti in casa in questi preliminari, una vittoria e un pari. Portoghesi vittoriosi 2-1 all'andata, la 3a vittoria consecutiva in questa edizione.

MERCOLEDÌ 30 AGOSTO

ore 21:00 AEK ATENE vs ANVERSA [andata 0-1]

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi

Greci per tornare ai Gironi di Champions League dopo 4 stagioni. Belgi per la prima storica qualificazione ai Gironi di UCL. Vittoriosi 1-0 all'andata.





ore 21:00 COPENAGHEN vs RAKOW CZESTOCHOWA [andata 1-0]

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca Paolo Ciarravano

Danesi per tornare ai Gironi di Champions dopo 6 stagioni. Vittoriosi 1-0 all'andata. Polacchi per la prima storica qualificazione ai Gironi di UCL.

