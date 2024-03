Ascolti Record per il Tennis da Miami su Sky Sport. Celebrazione del 20° Anniversario Federer-Nadal

Ascolti in continua crescita per il tennis su Sky Sport: ieri infatti, il tennis ha rappresentato il 61% dell’ascolto totale grazie alla giornata eccezionale di Miami con tre italiani in campo. In particolare, su Sky e in streaming su NOW, ottimi gli ascolti del match Sinner-O’Connel, che con la telecronaca di Federico Ferrero e Fabio Colangelo in onda su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW ha totalizzato nel complesso 473 mila spettatori medi e 1 milione 300 mila spettatori unici (dalle 20 alle 22 circa), con un picco di 700 mila spettatori medi complessivi nei minuti finali della gara. In seconda serata, la sconfitta di Musetti nel match con Alcaraz in onda su Sky Sport Max e in streaming su NOW raccontato da Luca Boschetto e Paolo Bertoolucci ha raggiunto 205 mila spettatori medi complessivi. Inviato per le interviste a Miami, Angelo Mangiante.

Inoltre, Sky celebra i 20 anni dal primo incontro tra Roger Federer e Rafa Nadal (Miami, 28 marzo 2004) con una serie di appuntamenti speciali: domani, dalle 15.30, Sky Sport 24 dedicherà uno studio a questa speciale ricorrenza, condotto da Fabio Tavelli con Elena Pero e Paolo Bertolucci. Programmazione ad hoc anche su Sky Sport Tennis, che nell’arco della giornata manderà in onda i match del passato più appassionanti tra i due campioni che hanno segnato la storia del tennis. In particolare sarà riproposta la partita del terzo turno a Miami 2004 alle 14 e 16.15 su Sky Sport Tennis col commento originale di Elena Pero e Roberto Lombardi

Tutte le partite in programma sui campi di gioco coperti dalle telecamere ATP e WTA saranno visibili grazie alla funzionalità Sky Sport Plus, attraverso il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet. Le sfide più interessanti ed emozionanti saranno in diretta su due canali Sky Sport e in streaming su NOW: Sky Sport Tennis sarà il “campo centrale”, affiancato da Sky Sport Max o Sky Sport Uno.