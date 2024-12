Come far Litigare Mamma e Papà Crescentini-Morelli su Sky Cinema e NOW - Ondemand in 4K

In occasione delle feste Sky Cinema regala in prima TV la commedia con protagonisti Carolina Crescentini e Giampaolo Morelli, COME FAR LITIGARE MAMMA E PAPÀ, in onda giovedì 26 dicembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno,in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Una storia a misura di bambino, con toni leggeri e divertenti che gioca con l’escamotage comico del ribaltamento della normalità: Gabriele, interpretato da Andrea Condè, vive in una famiglia apparentemente perfetta con i genitori Miriam (Carolina Crescentini) e Stefano (Giampaolo Morelli). Tuttavia, influenzato dalle esperienze dei suoi amici, immagina che una separazione potrebbe migliorare la sua vita. Ognuno dei protagonisti dovrà fare il suo percorso di crescita compreso ovviamente Gabriele che, proprio quando l’avrà perduta, comprenderà quanto è bello avere una famiglia tutta coccole, sorrisi e merende biologiche. Il film è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia e Greenboo Production ed è liberamente tratto dalla pellicola La mia famiglia a soqquadro (2017) scritta e diretta da Max Nardari.

SINOSSI - Ci sono bambini che sognano una famiglia perfetta, fatta di sorrisi, coccole e merende biologiche. Ma Gabriele, che ha tutto questo, non lo sopporta. Per lui, la felicità sta nell’avere genitori separati, come i suoi compagni di classe, che hanno doppi regali, doppie vacanze, doppia paghetta e videogiochi illimitati. Circondato dalle attenzioni costanti di mamma Miriam (Carolina Crescentini) e papà Stefano (Giampaolo Morelli), complici e innamorati più che mai, Gabriele si sente in trappola. Quando i suoi genitori gli rivelano il desiderio di trasferirsi fuori città, realizza che l’unica soluzione per evitare questo incubo è farli separare! Con l’aiuto della sua amica del cuore Rebecca, mette in atto un diabolico piano per raggiungere il suo obiettivo.

COME FAR LITIGARE MAMMA E PAPÀ | giovedì 26 dicembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive