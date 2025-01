NOW ❤ Tennis: la nuova campagna Sky Sport per il tennis in streaming su NOW

Il talento e la forza dei migliori giocatori al mondo, lo spettacolo dei grandi match, la cura del racconto di Sky Sport: c’è tutto questo e molto altro ancora in NOW ❤ Tennis. È il claim della nuova campagna digital di NOW dedicata alla stagione 2025 del tennis, partita in queste settimane su Sky Sport in streaming su NOW. Ideata dalla Sky Creative Agency, la campagna entra ora nel vivo con il primo grande appuntamento dell’anno: gli Australian Open.

Il nuovo claim accompagnerà anche gli altri grandi appuntamenti della stagione di tennis firmata Sky Sport e visibile in streaming su NOW. Ben 12 mesi non stop di grande tennis da vivere tutti d’un fiato insieme all’intera offerta sportiva di Sky Sport, “Per tutta la tua voglia di Sport”, come annuncia il claim di NOW dedicato agli eventi visibili in streaming grazie alla straordinaria copertura di Sky Sport. Una proposta a 360 gradi che, oltre al tennis, include i grandi appuntamenti live dal calcio ai motori, dal basket al rugby e tanto altro ancora. Un’offerta valorizzata dal racconto della super squadra editoriale di Sky Sport, pronta a commentare, analizzare e approfondire gli eventi sportivi, le giocate e i momenti memorabili di questo 2025.

NOW ❤ AUSTRALIAN OPEN – La nuova campagna è online sulle principali piattaforme digitali in occasione del primo grande slam dell’anno: gli Australian Open. Il torneo, in onda in questi giorni sui canali Eurosport disponibili in streaming su NOW, vede sfidarsi i più grandi tennisti del mondo sul cemento di Melbourne. Assalto a Jannik Sinner e Aryna Sabalenka, campioni in carica del torneo e numeri uno al mondo. Gli Australian Open rappresentano solo il primo dei grandi appuntamenti dell’anno da vivere in streaming su NOW. Da non perdere gli altri slam della stagione, con gli appuntamenti sull’erba di Wimbledon, sul cemento degli US Open e sulla terra rossa del Roland Garros, quest’ultimograzie ai canali Eurosport. E ancora, tra gli altri, tutti i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 -compresigli Internazionali BNL d’Italia - gli ATP 500, 250, le Nitto ATP Finals di Torino e le Next Gen ATP Finals; i WTA 500, 250 ele WTA Finals di Riyadh.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa



per seguire tutta la stagione 2025 del tennis su Sky!