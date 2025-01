Champions League 🏆 Oggi Manchester City vs Bruges in Diretta su TV8 + Gialappas Night

La Uefa Champions League, con il nuovo format che promette più spettacolo ed emozioni, arriva su TV8,l’unico canale in chiaro del digitale terrestre dove si possono vedere le partite della massima competizione europea per club: per la prima volta infatti, e per tutta la fase a girone unico, TV8 propone, ogni mercoledì, in diretta alle ore 21.00, un top match tra i più prestigiosi club stranieri.

Mercoledì 29 gennaio, alle ore 21.00, Manchester City-Bruges in diretta e in chiaro per la 8a e ultima giornata della fase campionato della Uefa Champions League. Citizens reduci dalla sconfitta con il PSG (4-2). -2 dai playoff. Hanno vinto i due precedenti. Belgi 20esimi in corsa per i playoff dopo 0-0 con la Juventus.

La telecronaca targata Sky Sport sarà di Stefano Boghi e il commento di Lorenzo Minotti. Pre-partita, dalle ore 20.20, con TV8 Champions Night, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio, Walter Zenga, Fabio Quagliarella, Stefano De Grandis, Nicola Savino.

Nel post-partita interviste, commenti e approfondimenti, ma soprattutto, in chiaro dalle 23.00 gli highlights delle partite di Champions League del martedì e del mercoledì con particolare attenzione rivolta agli incontri delle squadre italiane. La serata di TV8 continua poi a mezzanotte con TV8 Gialappa’s Night: la Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci - commenta le papere e i retroscena più gustosi provenienti dai campi di tutta Europa. A impreziosire la scena anche Max Giusti nei panni di Aurelio De Laurentiis e Fabio Capello.

Il grande calcio internazionale è di scena su TV8 anche giovedì 30 gennaio con la sfida di Europa League tra Ajax vs Galatasaray, in diretta alle ore 21.00 (pre-partita dalle ore 20.30).



LA CHAMPIONS LEAGUE IN DIRETTA ESCLUSIVA SU SKY E NOW

Più squadre, più calcio, più spettacolo: le grandi stelle d’Europa giocano nella Casa dello Sport di Sky. Su Sky e in streaming su NOW arrivano le nuove Coppe Europee, 51 imperdibili notti UEFA per 527 partite live totali, un’avventura unica da vivere come allo stadio.

Ripartenza al top tra storia e innovazione: UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League portano in campo un nuovo format, che moltiplicherà emozioni e suspence. Grande attesa per le 8 squadre italiane protagoniste delle tre competizioni continentali, con i riflettori puntati sulla UEFA Champions League, pronta a un cambiamento epocale che offrirà più partite e più scontri tra le big già nella fase iniziale.

E, per la prima volta nella storia, 5 italiane in campo: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Sky e NOW trasmettono in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2024/2025 (inclusi i preliminari dei playoff che si sono svolti ad agosto) fino alla finale di Monaco di Baviera del 31 maggio 2025. Rivoluzione nel format anche per la UEFA Europa League e la UEFA Conference League, con tutte le 342 gare da vivere in esclusiva su Sky e NOW anche grazie a Diretta Gol.

Una nuova, lunga avventura che si estenderà fino al 2027 e che Sky Sport racconterà giorno dopo giorno grazie a una copertura editoriale unica: la settimana dei match verrà analizzata a partire dagli allenamenti, con news e interviste live delle otto squadre italiane e dei top team internazionali, per un lungo prepartita che arriverà fino all’immediata vigilia dei match.

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming